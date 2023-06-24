УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5516 відвідувачів онлайн
Новини Відео Повстання Пригожина в РФ
27 956 55

Бойовики ПВК "Вагнер" проїздять повз поліцейських у захопленому Ростові: "Доброго утра, ребята!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські не намагалися зупинити бойовиків ПВК "Вагнер", які проїхали повз них вулицею захопленого Ростова.

Відео опублікував російський незалежний телеграм-канал ASTRA, повідомляє Цензор.НЕТ. За даними ЗМІ, воно зняте на перехресті біля Ростовської обласної адміністрації.

Читайте: Найближчим часом буде звернення Путіна, - Пєсков

На іншому відео з Ростова вулицями міста їздить танк.

Ще один танк застряг у воротах міського цирку.

Обстановка на вулицях Ростова загалом виглядає так:

Бойовики ПВК Вагнер проїздять повз поліцейських у захопленому Ростові: Доброго утра, ребята! 01
Бойовики ПВК Вагнер проїздять повз поліцейських у захопленому Ростові: Доброго утра, ребята! 02
Бойовики ПВК Вагнер проїздять повз поліцейських у захопленому Ростові: Доброго утра, ребята! 03

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Автор: 

росія (67301) ПВК Вагнер (1546)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
Бибер и Долик назначены временными губернаторами Ростовской и Воронежской области.
показати весь коментар
24.06.2023 09:02 Відповісти
+30
Чекаємо на вихід дирявого дона рямзянку
показати весь коментар
24.06.2023 08:54 Відповісти
+28
Без поножовщини між кадиркою і пригожиком цей екшн не цікавий.
показати весь коментар
24.06.2023 08:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чекаємо на вихід дирявого дона рямзянку
показати весь коментар
24.06.2023 08:54 Відповісти
Тепер кацапури узнаєте, що таке війна. А вас ще не бомбили, чекайте і скажіть спасибі своєму царю путіну, какого до нас в Украіну поліз.
показати весь коментар
24.06.2023 08:59 Відповісти
.....громадянська війна,
точніше междуусобойчик між військовими бандформуваннями
показати весь коментар
24.06.2023 09:05 Відповісти
рамзянка зараз мовчить в тряпочку і дуууже ретельно спостерігає. якщо пуйло не відповість - отже можна і свою гру грати)
показати весь коментар
24.06.2023 09:03 Відповісти
Его женщины штопают зельоное знамя Объединенных Кавказских эмиратов, имаматов, шаханатов и просто ханств🤣
показати весь коментар
24.06.2023 09:08 Відповісти
ДОН-ДОН ЗАРАЗ У ТІК-ТОКУ ГОТУЄ ЗВЕРНЕННЯ.

про необхідність захисту Грозного від укронацистів....
показати весь коментар
24.06.2023 09:05 Відповісти
ага. Дон-кадиров-дон вже повинен-би виступити,що Ахмат-сіла порве вагнеровців,як джигіт овечий зад.....а рамзанка десь зачаївся...
показати весь коментар
24.06.2023 09:12 Відповісти
Мусарам булавою по губах.
показати весь коментар
24.06.2023 08:55 Відповісти
кувалдою
показати весь коментар
24.06.2023 12:14 Відповісти
Також варіант.
показати весь коментар
24.06.2023 12:16 Відповісти
Для надьожності могли б розстріляти нах
показати весь коментар
24.06.2023 08:56 Відповісти
Без поножовщини між кадиркою і пригожиком цей екшн не цікавий.
показати весь коментар
24.06.2023 08:56 Відповісти
Поки не буде моря крові і гор трупів все це можна вважати фсбшним театром.
показати весь коментар
24.06.2023 08:57 Відповісти
это и есть театр постановка для зондирования мнения русни - поддержат пригожина будет одно развитие не поддержат - будет другое
показати весь коментар
24.06.2023 09:31 Відповісти
Злі язики кажуть, що за переворотом 1917 року в росс1ї, стояла та ж таки царська "охранка". Тоді теж в москву й п1тер завели відморожених кримінальників. І крові було дуже багато. Потім - червона зараза затопила Україну. Коли усілякі Грушевський та винниченко зсередини саботували та розвалювали
показати весь коментар
24.06.2023 09:36 Відповісти
Чуть дівчулю не задавив.
показати весь коментар
24.06.2023 08:57 Відповісти
Пригожин и Кадыров могут договориться поделить власть и вместе пойти на москву.
показати весь коментар
24.06.2023 09:01 Відповісти
пригожин кадирку має за мальчіка на побегушках.
показати весь коментар
24.06.2023 09:04 Відповісти
накуа зараз Пригожину Кадирка?
показати весь коментар
24.06.2023 09:07 Відповісти
Бибер и Долик назначены временными губернаторами Ростовской и Воронежской области.
показати весь коментар
24.06.2023 09:02 Відповісти
пацанам попёрло
показати весь коментар
24.06.2023 09:13 Відповісти
Хотіли Київ за 3 дні. Вийшов Ростов за 3 години)). Типова рашка
показати весь коментар
24.06.2023 09:02 Відповісти
пигожин руку не підніме проти господаря. На московії буде все, але не штурм Кремля. Трохи підрехтують владу під вплив злочинців та зеків. ВСЯ ВЛАДА ЗЕКАМ (***** теж зек - міжнародник) !
показати весь коментар
24.06.2023 09:07 Відповісти
Двоевластие.

це не надовго, два пєтуха на одній палці не всидят

.
показати весь коментар
24.06.2023 09:11 Відповісти
ГойдА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
24.06.2023 09:07 Відповісти
унітазів в ростові мабуть таки нема. бо чувак на другому відео добув, схоже, тільки двє марожєнкы ))
показати весь коментар
24.06.2023 09:10 Відповісти
вы посмотрите на это быдло(население),ходят как нив чём не бывало,им всё равно что в стране происходит,полное отмирание мозга
показати весь коментар
24.06.2023 09:11 Відповісти
А що може зробити населення? Голі проти танків та автоматів? Тим більше, коли йде "договорняк"? Тим більше - їм казку розказали, що ось - йде "визволитель-прігожин", котрий покарає крадіїв і так далі?

Ну от , дивіться, завтра, уявімо, якісь умовні українські військові оголосять про похід на Київ - з формальною метою "прибрати завгоспів, фітнес-тренерок та златояйцевих" від влади - щоб ті перестали красти в народу та армії".
- і, яка в нас буде реакція? Хтось побіжить захищати "шапіто"?
показати весь коментар
24.06.2023 09:52 Відповісти
кацапський наратив. Ми нічого не вирішуємо, ми ні на що не впливаємо. Ми не цікавимось політикою
показати весь коментар
24.06.2023 10:30 Відповісти
так це ж свої рахуй, може зек-чоловік в ростов повернувся, радість же)
показати весь коментар
24.06.2023 11:11 Відповісти
видео с танчиком..... ну да, а все визжат шо Франция должна была бояться 4000 этого говна, имея 400 своих танков. угу, как и Польша, у Польши же есть щит - Зеленский, Ермак, мужественные защитники Европы!!1111
(ну как, подхожу на вступление в Слугу Урода?)
показати весь коментар
24.06.2023 09:14 Відповісти
под бутиратом или что то посерйознее принимаешь?🤓
показати весь коментар
24.06.2023 09:32 Відповісти
ты такой от рождения, или это "набуте"?
у Франции 400 танков.
и она не видит угрозы от рашки.(ну, типо - "дойдем до ла-манша").
а за "бутират" - желаю тебе рака. вроде все понятно, но ты вроде лишний на планете, либо просто Букварь скурил, а не читал то.
показати весь коментар
24.06.2023 10:09 Відповісти
Друзі,ви даремно зубоскалите,проти Окурка та Шойгу бунтують ще безумніші ніж ці. У що це вийде не відомо але цілком може бути,що безумні вагнерівці (і ті хто за ними стоїть) постараються вести тотальну війну,щоб вбамбіть хо.хлов в камєнний вєк,як вони кажуть...
показати весь коментар
24.06.2023 09:15 Відповісти
где бунтуют кто бунтует кого убили? у кого телеграф телецентр и почта?
показати весь коментар
24.06.2023 09:32 Відповісти
А зараз що вони роблять? Що може бути гірше? Ядерна зброя? Так за неї прігожена цього ліквідують набагато швидше ніж куйла.
показати весь коментар
24.06.2023 10:09 Відповісти
Так кацапські поліцейські навалили повні штанішки і думють, щоб їх не замітили зеки, бо якщо не виїдуть на дорогу - посадять свої, а чому не стріляли - не бачили.
показати весь коментар
24.06.2023 09:22 Відповісти
Не зовсім зрозуміло, що там за цирк. Але знаю напевно - коли йтимуть колони ЗСУ на москву, то їхні поліціянти ще й честь віддаватимуть нашим хлопцям.
показати весь коментар
24.06.2023 09:24 Відповісти
"Танк застрял в воротах цирка". Знакова подія.
показати весь коментар
24.06.2023 09:24 Відповісти
Це ворота Штабу СКВО. Цирк - сусiдня будiвля.
Але редактору здалося,що так буде дотепнiше.
показати весь коментар
24.06.2023 10:52 Відповісти
Роззсияне хотели войну, так наконец они будут ее иметь.
показати весь коментар
24.06.2023 09:32 Відповісти
Кацапи валіть маскалів, маскалі валіть кацапів!
показати весь коментар
24.06.2023 09:40 Відповісти
Абстановка па кайфу
показати весь коментар
24.06.2023 09:43 Відповісти
Допоки немає трупів - не вірю. Без крові то все галімоє фуфло. "пагібших байцов"від ракетного удару - не пред"явили, дохлих вертольотчиків - теж. Поки що все - вистава. На 99% впевнений - то все вистава від Пригожина. Шойгу двбйоб. Але не настільки щоб не прорахувати наслідки кдару по вагнерам. Просто для кіпеша Пригожину потрібен вагомий привід. Він же не може просто сказати : йду на мацкву. Потрібен привід.
показати весь коментар
24.06.2023 09:58 Відповісти
Пуйло буде Ростов штурмувати?
показати весь коментар
24.06.2023 10:03 Відповісти
Мер Ростова просто в восторге, сколько можно будет отмыть на ремонте дорого после танков, хватит на роскошную жизнь даже правнукам
показати весь коментар
24.06.2023 10:10 Відповісти
Военные объекты в Воронеже взяты под контроль ЧВК "Вагнер". Армия переходит на сторону народа - Пресс служба ЧВК «Вагнер»
показати весь коментар
24.06.2023 10:23 Відповісти
«Музыканты» вошли в Воронеж без сопротивления - Игорь Стрелков
показати весь коментар
24.06.2023 10:24 Відповісти
⚡️⚡️ЧВК «Вагнер» заняла все военные объекты в Воронеже - Reuters со ссылкой на источник в спецслужбах
показати весь коментар
24.06.2023 10:27 Відповісти
Вороніж перепитує,чи точно вже здихався удару і передав естафету???
показати весь коментар
24.06.2023 10:32 Відповісти
О, тепер Воронеж гарантовано будуть бомбити.
показати весь коментар
24.06.2023 10:55 Відповісти
Есть у революции начало,нет у революции конца.
показати весь коментар
24.06.2023 10:35 Відповісти
Путин репресиями выдавил из своих подданых всякий протестный дух и судя по фейсам горожан им абсолютно по барабану, шо в городе танки и шо они под дулами вагнеровцев
- Не турция однако, - подумала Демусика...
показати весь коментар
24.06.2023 11:02 Відповісти
угу, как Бабченко сказал - опрос біл - ну типо все против войні, но если возьмут - то пойду.
как и говорит - миллионі орков со ржавіми шмайсерами не остановить, ...(надо сдаваться?)
показати весь коментар
24.06.2023 13:07 Відповісти
 
 