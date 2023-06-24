Бойовики ПВК "Вагнер" проїздять повз поліцейських у захопленому Ростові: "Доброго утра, ребята!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поліцейські не намагалися зупинити бойовиків ПВК "Вагнер", які проїхали повз них вулицею захопленого Ростова.
Відео опублікував російський незалежний телеграм-канал ASTRA, повідомляє Цензор.НЕТ. За даними ЗМІ, воно зняте на перехресті біля Ростовської обласної адміністрації.
На іншому відео з Ростова вулицями міста їздить танк.
Ще один танк застряг у воротах міського цирку.
Обстановка на вулицях Ростова загалом виглядає так:
Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.
Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.
