Під завалами на пошкоджених поверхах будинку на Солом’янці можуть бути люди, - Кличко. ВIДЕО

Під завалами на пошкоджених поверхах будинку на Солом’янці можуть бути люди. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Він перебуває на місці трагедії, спричиненої нічним ракетним обстрілом столиці, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі відомо про трьох загиблих. Двох постраждалих госпіталізували. 9 людей отримали допомогу медиків на місці. Всіх мешканців будинку, в який влучили уламки російської ракети, евакуювали. В дворі багато пошкоджених автівок. Периметр двору перекритий. Всі служби працюють на місці", - заявив Кличко.

