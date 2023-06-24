Під завалами на пошкоджених поверхах будинку на Солом’янці можуть бути люди, - Кличко. ВIДЕО
Під завалами на пошкоджених поверхах будинку на Солом’янці можуть бути люди. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Він перебуває на місці трагедії, спричиненої нічним ракетним обстрілом столиці, передає Цензор.НЕТ.
"Наразі відомо про трьох загиблих. Двох постраждалих госпіталізували. 9 людей отримали допомогу медиків на місці. Всіх мешканців будинку, в який влучили уламки російської ракети, евакуювали. В дворі багато пошкоджених автівок. Периметр двору перекритий. Всі служби працюють на місці", - заявив Кличко.
Топ коментарі
+9 Чайка Київ
показати весь коментар24.06.2023 11:13 Відповісти Посилання
+6 Olga Mansika #550965
показати весь коментар24.06.2023 11:26 Відповісти Посилання
+6 Kord D
показати весь коментар24.06.2023 11:32 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
я поможу африканцям, вони голодують бо банан до рота не падає сам, може ти піднесеш?
чо ти кричиш про свого Аллаха?
всім притомним зрозуміло шо божків нема.
до речі - в ріці з піраньями, ти б кричав - боше памажи, чи - Лодочнік, греби сюди, а то у мене чорти віру від.їдають?
очевидно. лицемір ти. аж смішно, бо видно шо т.з. "віра" це різновид психічного захворювання. важкого. а судячи по твоїх криках - ДУЖЕ.
як казав один атеїст - в падаючому літаку атеїстів нема
навіть бойовик Сраліна казав шо всю війну не вірив в усіляку хрінь.
так і в літаку - охрєнєть - а шо мля зміниться шо ти з обісраними штаннами будеш падати з криком - О Яхве, заповідаю свою собаку, чи пса - своїй дочці, чи просто там щось, ну не знаю, послухати в плеєрі?
ти почитай шо Яхве творив - то просто Сралін відпочиває.
і ти мені кажеш шо я тіпа неправий шо не підтримую різні збочення і геноциди?
Ну так, саме так. А шо, ти підтримуєш? Ти просто "віриш" в оце саме шо я написав, більше того - ти, товаришу дорогий(правда для кого?), сам можеш в пару кліків, про це почитати, а також про те що означає "канон".
м? давай, йди, читай. канон це то шо Яхве=ісус, поняв, нє? ну і далі не буду спілкуватись з дикуном.
кругОм всіляке лайно кричить про Бобів і Бобинь, ну так реально, навіть якби я на жаль жив коло дзвінниці, то розхвилювався б гораздо більше
ну реально, у нас світська...... держава, але тупо схвалено шо всі тіпа - раби, тобто вірять в божка, перед яким сралін тупо курить в кутку.
і це все ж написано! а так, чо там хвилюватись? просто возмутився тим скільки процентовідсотків народу - бидло.
ти сам то бидло?
просто не люблю попів і ось все це інше, а шо тут соромитись? поглядів вроді не змінити вже - совок=гівно, попи=гівно. чо, як тут ше стисліш сказати?
ну так я якраз за те шоб ніхто нікого не ненавидів.
просто нєх*й нав.язувати свою тупу точку зору.
те ж саме - якби в мене під вікном, як хтось писав тут, але то сирена, а була би дзвінниця - то це було б як, мене будить калатання - просто шо "хтось любить біснуватись"? чи як?
знаєш, я то не люблю наприклад папуасів, але вони мені у вуха не лізуть!
вони десь там. так чо ви, вірозаври, думаєте шо мені ок коли ви біснуєтесь?
не вір мовляв - так і не вірю, ну і нєх*й мені про то шо ВИ "вірите", повідомляти, ок?
шо ти там захищаєш попів? раб шолі?
ха. завтра Всесвіту 7000 років - йди, пробіснуйся, і так, напиши точку, ну там джпрс, я то не скажу нічо нікому, але смішно буде якщо "щось". станеться. а чо? Яхве не зощітіт стадо? ех, ви....
"боше поможи" = це тупо як там Том і Джері - поможи, перше - реально тіпа звернення до якихись там вигадок, друге - "поможи" - шо? а ше шо? може там квартирку, чи машинку?
в принципі норм. реакція на лицемірні крики - бобе помохи
ну якщо бидлу ок, то чо ти сюди написав? віропітек шолі?
Зараз забанять.
не думаю, Бокс досить сильно переживає скільки вбитих витягнуть = майбутні голоси на майбутніх виборах.
"власть ето наркотік"(с) - Жирік.