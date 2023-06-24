Авіація ВКС РФ завдає ударів по трасі М-4, якою рухаються бійці ПВК "Вагнер", - російські воєнкори. ВIДЕО
Авіація ВКС РФ завдає ударів по трасі М-4, якою рухаються бійці ПВК "Вагнер".
Про це повідомляють російські воєнкори, зокрема прокремлівський канал "Рыбарь", інформує Цензор.НЕТ.
Також у телеграм-каналах публікується фото, на якому зафіксовано дим після скидання ФАБ по Воронезькій області.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.
Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.
Тому їм і вдалося те, що вдалося.
https://i.postimg.cc/kMH0Pn1k/photo-2023-06-24-11-55-12.jpg
Відчуйте хоч трохи на своїй шкурі, що таке війна.
А то всі патріоти, всі готові пАвтАрить...
Як кажуть *****... не мішки носити.
...
Ну вот, война на рассее уже началась.
нікуди не тре тікать - це денацифікація та демілітарізація
це для твого ж блага, і твоєї Ірки