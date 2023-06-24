УКР


Авіація ВКС РФ завдає ударів по трасі М-4, якою рухаються бійці ПВК "Вагнер", - російські воєнкори. ВIДЕО

Авіація ВКС РФ завдає ударів по трасі М-4, якою рухаються бійці ПВК "Вагнер".

Про це повідомляють російські воєнкори, зокрема прокремлівський канал "Рыбарь", інформує Цензор.НЕТ.

Також у телеграм-каналах публікується фото, на якому зафіксовано дим після скидання ФАБ по Воронезькій області.

Авіація ВКС РФ завдає ударів по трасі М-4, якою рухаються бійці ПВК Вагнер, - російські воєнкори 01
Авіація ВКС РФ завдає ударів по трасі М-4, якою рухаються бійці ПВК Вагнер, - російські воєнкори 02

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

росія ПВК Вагнер
Топ коментарі
+88
Кремлівська хунта бомбить мірне "ополченіє".
показати весь коментар
24.06.2023 11:29 Відповісти
+75
показати весь коментар
24.06.2023 11:30 Відповісти
+56
Ну от ми і дочекались коли почнуть бомбити Воронеж.
показати весь коментар
24.06.2023 11:34 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Які приємні слова для українця "Громадянська війна на паРашці"....як гарно вони лягають на душу...
показати весь коментар
24.06.2023 11:50 Відповісти
якась неправильна війна, мало дохлих кацапів
показати весь коментар
24.06.2023 20:14 Відповісти
На Воронеж очно атомную бомбу кинут. А воронежцы думали, что это шутка !
показати весь коментар
24.06.2023 11:53 Відповісти
В 2014 ми також могли розх***ити колону гіркіна на Донецьк. Чому не зробили?
показати весь коментар
24.06.2023 11:56 Відповісти
Тому що він рухався разом з цивільним транспортом.
показати весь коментар
24.06.2023 12:00 Відповісти
Тому, що українці не орки, своїх цивільних не знищуємо ні в якому разі. Тому орки ховали свої колони серед цивільних авто, підсажували до своїх машин дітей та жінок, ставили арту у лікарнях та дитячих садках та виганяли тіток з плакатиками під українські танки!
Тому їм і вдалося те, що вдалося.
показати весь коментар
24.06.2023 12:42 Відповісти
Хублу треба зачекати поки вагінери зайдуть в Воронеж і відпрацювати тактичними ядерними зарядами. А по захопленому ростову вже зараз можна нанести удар , але для певності краще зразу стратегічними.
показати весь коментар
24.06.2023 11:57 Відповісти
накоец воронеж дождался
показати весь коментар
24.06.2023 12:00 Відповісти
У Воронезькій області вагнер збили, як пишуть місцеві - транспортний літак Ан-26 вкс рф
https://i.postimg.cc/kMH0Pn1k/photo-2023-06-24-11-55-12.jpg
показати весь коментар
24.06.2023 12:01 Відповісти
тю, АН нащо ?? сердиті відать ...
показати весь коментар
24.06.2023 13:03 Відповісти
Пошел я за пифком...а всетаки неплохое ипсо)
показати весь коментар
24.06.2023 12:01 Відповісти
а бомбу по воронежу кинет человек со справкой товарищ из белорусси
показати весь коментар
24.06.2023 12:01 Відповісти
Кацапи мачіть маскалів! Маскалі мачіть кацапів!
показати весь коментар
24.06.2023 12:06 Відповісти
Ну що виродки? Дочекалися?
Відчуйте хоч трохи на своїй шкурі, що таке війна.
А то всі патріоти, всі готові пАвтАрить...
Як кажуть *****... не мішки носити.
показати весь коментар
24.06.2023 12:06 Відповісти
"можемпавтаріть" воно завжди буває 1й раз у вигляді трагедії, а 2й - фарсу. Трагедія у них у 1941 -45 р.р. уже була.
показати весь коментар
24.06.2023 12:25 Відповісти
росєйці-вам кізда підступає
показати весь коментар
24.06.2023 18:26 Відповісти
Бажаю, щоб таке відчули на собі всі орки, від мала до велика.
показати весь коментар
24.06.2023 12:08 Відповісти
food and entertainment
показати весь коментар
24.06.2023 12:08 Відповісти
wine
показати весь коментар
24.06.2023 15:55 Відповісти
Гуляй , банда !!
...
показати весь коментар
24.06.2023 12:08 Відповісти
Карабаса в студію !!!
показати весь коментар
24.06.2023 12:17 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 14:47 Відповісти
Пригожин вызывай истребители, небо должно быть свободно!
показати весь коментар
24.06.2023 12:24 Відповісти
Война началась... А де ти був 9 років?
показати весь коментар
24.06.2023 12:27 Відповісти
Тепер мокши ви пізнаєте всі прєлєсті сво, це вам не на дивані скабєєву з соловьовим слухати! Починайте рити нори!
показати весь коментар
24.06.2023 12:27 Відповісти
👍👍👍👌👌👌👏👏👏🖕🖕🖕
показати весь коментар
24.06.2023 12:29 Відповісти
Пуйло, да кидай уже ядреную бомбу на вагнеров, чего мелочиться то?!...
Ну вот, война на рассее уже началась.
показати весь коментар
24.06.2023 12:36 Відповісти
сразу видно деревня... "шо война началась?"...проснулся дед
показати весь коментар
24.06.2023 12:41 Відповісти
Я так розумію мужик в хату побіг за хлібом-сіллю та квітами щоб освободітєлєй зустрічати?
показати весь коментар
24.06.2023 12:41 Відповісти
Чучело с бодуна окликало. что война началась? Закон Бумеранга работает четко!
показати весь коментар
24.06.2023 12:58 Відповісти
СВО медленно но уверенно переходит на территорию бензоколонки.
показати весь коментар
24.06.2023 13:13 Відповісти
Туалет зачетний.Дирка в землі.Відразу зрозуміло що за помойка
показати весь коментар
24.06.2023 13:37 Відповісти
ну что кацапчики дождались праздника а что с хлебалом...
показати весь коментар
24.06.2023 13:42 Відповісти
Знову почав впевнюватись,що так Бог Є!!!!
показати весь коментар
24.06.2023 14:01 Відповісти
"Война началась"! Для цього руцького дегенерата війна почалась сьогодні. А туалет надворі в нього крутий
показати весь коментар
24.06.2023 14:16 Відповісти
як там у кацапів- "що посіеш- то і пожнеш...".. тікайте в китай покидьки... кацапія повна "жопа"- погоджуюсь))
показати весь коментар
24.06.2023 15:01 Відповісти
Саме прикольніше -ірка, ірка...ну а вона тут при яких ділах?
показати весь коментар
24.06.2023 17:59 Відповісти
Так юбка то при ней. А куда прятаться?
показати весь коментар
24.06.2023 19:13 Відповісти
"тікать"...

нікуди не тре тікать - це денацифікація та демілітарізація

це для твого ж блага, і твоєї Ірки
показати весь коментар
24.06.2023 19:28 Відповісти
реальність буває ДУЖЕ іронічною! обнулений карлик роками смердів про "грАждАнсКую вАйну нА УкрАінЄ", а тепер получив РЕАЛЬНУ громадянську війну в себе вдома!!! АХАХАХАХАХ!!!!
показати весь коментар
24.06.2023 19:44 Відповісти
Відео із серії: Ти літак бачиш? - Ні. - А він є.
показати весь коментар
25.06.2023 07:49 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 