Колона ПВК "Вагнер" з танками, БМП та ЗРПК "Панцир" наступає на Вороніж. ВIДЕО

У Воронезькій області Росії оголосили план "Крєпость". Він передбачає посилений захист поліцейських відділків від збройних нападів. Окрім того, було перекрито рух по трасі з Воронежа у бік Ростова-на-Дону. Варто зазначити, що Воронеж розташований приблизно за 500 кілометрів на південь від Москви. Водночас у Москві вже заблокували трасу, а на дорозі виставили підкріплення із блокпостами.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

"Войска ЧВК Вагнер на подступах к Ростову, которые захватили штаб Южного военного округа ВС РФ и авиабазу Миллерово. В колонне в боевом положении в готовности к бою следует зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь С1, танки, БМП на тягачах, пехота на джипах, грузовые машины с боеприпасами", - повідомив Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Авіація ВКС РФ завдає ударів по трасі М-4, якою рухаються бійці ПВК "Вагнер", - російські воєнкори. ВIДЕО

росія (67301) ПВК Вагнер (1546)
+35
У зеков оказывается есть Панцири так что с бомбежками будет интересно..
24.06.2023 11:53 Відповісти
+24
Путін мабудь з унітаза не злазить,бо всі диктатори по суті сцикуни,а Путлер ще й сирун
24.06.2023 11:55 Відповісти
+23
Они нас не застрелят, бл#?.....a ti podoidi i krikni goidaaaaa im v lico
24.06.2023 11:51 Відповісти
Они нас не застрелят, бл#?.....a ti podoidi i krikni goidaaaaa im v lico
24.06.2023 11:51 Відповісти
Бумеранг. он такой. Что посеешь. (Но блин смешно)
24.06.2023 11:52 Відповісти
Гойдааа
24.06.2023 11:53 Відповісти
акуеть да тут целая БТГ и с запасом топлива под боком
24.06.2023 13:01 Відповісти
У зеков оказывается есть Панцири так что с бомбежками будет интересно..
24.06.2023 11:53 Відповісти
це все на раZZії продається в воєнторгах.... так казав путін в 2014-у.....
24.06.2023 11:58 Відповісти
На Киев идут в обход наверное.
24.06.2023 11:54 Відповісти
через москву)))) інакше "рашен мап" не веде
24.06.2023 12:42 Відповісти
Путін мабудь з унітаза не злазить,бо всі диктатори по суті сцикуни,а Путлер ще й сирун
24.06.2023 11:55 Відповісти
Тільки чумодан
24.06.2023 11:56 Відповісти
Теперь он еще боится выстрела в затылок только наивный может думать что Пригожин поднял мятеж без поддержки сверху и олигархов.
24.06.2023 11:56 Відповісти
А нужна ли теперь поддержка пригожину от каких-то олигархов? Это олигархам нужно срочно искать поддержку.
24.06.2023 14:10 Відповісти
..***** - сирун, ще й дипломований, бо гадить виключно в сИр-тифікований дипломат
24.06.2023 11:59 Відповісти
Ему боброедка поет армянскую песню из "Мимино" "Ой, серун.. серун..."
24.06.2023 16:31 Відповісти
Застрєлят, застрелят...
24.06.2023 11:57 Відповісти
Ці мабуть уже зрозуміли ,що війна буває не тільки в телевізорі. А то замість ,яка погода, питали у одне-одного "ну шта там у хахлов".
24.06.2023 11:58 Відповісти
Ці може і не застрелять, а ось коли прийде російська армія Гойда як то кажуть.
Швидше б їх міста стали перетворюватися на Бахмут, а то дамбили бамбас 8 лет, зараз покажуть як антитерористичні дії проводити.
24.06.2023 11:58 Відповісти
Читала уночі про Ростов, там реально було 2 танки,які фотографували з різних ракурсів.
24.06.2023 12:00 Відповісти
Так вони в захоплених військових частинах ще затрофеять.
24.06.2023 12:20 Відповісти
дивлячись на колону готувалися вони конкретно. І ви пропонуєте повірити що контора проморгала. Це походу переворот а не повстання.
24.06.2023 12:00 Відповісти
100 відсотково...прігожін памятаєте ,говорив про вихід з зони бойових дій
24.06.2023 12:02 Відповісти
так...це вже техніка...не для ШОУ на красні площаді
24.06.2023 12:01 Відповісти
Сначала ограбят, потом изнасилуют, а там видно будет....ребята же скрепные...
24.06.2023 12:01 Відповісти
на каких-то буханках и джипах) один панцирь))
24.06.2023 12:03 Відповісти
Бутилочка у кадрі дуже потішила!!!
24.06.2023 12:05 Відповісти
жовто синя
24.06.2023 12:06 Відповісти
Путінська версія "збройного заколоту" у Туреччині? Незадоволені режимом військові, службовці, вчителі, викладачі, журналісти, яки повірили у навмисно організований спецслужбами Туреччини заколот, підтримали псевдозаколотників і були репресовані після придушення "заколоту":

https://www.radiosvoboda.org/a/27862470.html
24.06.2023 12:05 Відповісти
Кацапи, вам піста!
24.06.2023 12:08 Відповісти
Подивіться як Вагнер мобілізував важку цивільну техніку на Расєє!

І порівняйте як в цей же час у нас в Україні подібна техніка на всю залучена в безпрецендентному переукладанні асфальту тут в столиці країни в Києві і саме під час війни!
24.06.2023 12:08 Відповісти
так и асфальт в рашке отличный судя по видео - не то что у нас в спальных районах
24.06.2023 13:02 Відповісти
Вам аби асфальт гарний, а ЗСУ хай тілом фронт закривають
24.06.2023 14:09 Відповісти
нет мне бы что если выделили деньги на асфальт так он не сползал через пол года на обочину и не трескался после первого дождя ..
24.06.2023 14:19 Відповісти
билі хєрої а сталі галєварєзи-шота нвєрна случілась да лапатнікі...
24.06.2023 12:13 Відповісти
"-они нас не застрелять?
- опустят и зарэжуть!"
тентовані фури будуть сильно мабуть хлопать, коли в них шось прилетить ))
24.06.2023 12:16 Відповісти
дебіли, ***... Хто вас застрелить ? У них *********** немає - все герасимов поцупив.
24.06.2023 12:31 Відповісти
любо видеть как кацапня друг друга уничтожает!
24.06.2023 12:16 Відповісти
Резать головы это не скрепер. А вот кувалдой отбивать головы это самое оно. Скоро кувалда станет гербом России.
24.06.2023 12:31 Відповісти
Все дуже просто. пригожину відмовили в оплаті його послуг. Кухні, війни. За бабло глотку порву !
24.06.2023 12:33 Відповісти
Побіше крові
24.06.2023 12:33 Відповісти
Та цим водилам ще сильно фартануло. На 1-й хвилині цього відео внизу кадрів гарно видно жовту пробку і синю пляшку
24.06.2023 12:41 Відповісти
Премьера: Пригожин собирается в поход на Москву.

24.06.2023 12:42 Відповісти
Видно що народ не дуже довольний. Так же хорошо било - война по тєлєавзору, зеки слухняно дохли в Бахмуті, вялічіє і скрєпи наповнювались.
Шо ж пішло нє так в такому ідеальному світі...
24.06.2023 12:48 Відповісти
Верю, что Пригожин - чёткий пацан и будет до конца отвечать за свой базар!
24.06.2023 12:51 Відповісти
Жріть паскуди! Кацапи мачіть маскалів! Маскалі мачіть кацапів
24.06.2023 13:00 Відповісти
Кацапи мачіть маскалів! Маскалі мачіть кацапів
24.06.2023 13:14 Відповісти
Будете выступать то точно застрелят.
24.06.2023 13:17 Відповісти
ага лисе х@йло боїться свого ж сценарію в Україні в 2014
24.06.2023 14:55 Відповісти
бгг, колона "затрідня"
24.06.2023 15:34 Відповісти
Под Киевом такой колоне... Мин 10 было жизни... А тут....
25.06.2023 01:24 Відповісти
 
 