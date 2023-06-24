Колона ПВК "Вагнер" з танками, БМП та ЗРПК "Панцир" наступає на Вороніж. ВIДЕО
У Воронезькій області Росії оголосили план "Крєпость". Він передбачає посилений захист поліцейських відділків від збройних нападів. Окрім того, було перекрито рух по трасі з Воронежа у бік Ростова-на-Дону. Варто зазначити, що Воронеж розташований приблизно за 500 кілометрів на південь від Москви. Водночас у Москві вже заблокували трасу, а на дорозі виставили підкріплення із блокпостами.
Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
"Войска ЧВК Вагнер на подступах к Ростову, которые захватили штаб Южного военного округа ВС РФ и авиабазу Миллерово. В колонне в боевом положении в готовности к бою следует зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь С1, танки, БМП на тягачах, пехота на джипах, грузовые машины с боеприпасами", - повідомив Бутусов.
Швидше б їх міста стали перетворюватися на Бахмут, а то дамбили бамбас 8 лет, зараз покажуть як антитерористичні дії проводити.
https://www.radiosvoboda.org/a/27862470.html
І порівняйте як в цей же час у нас в Україні подібна техніка на всю залучена в безпрецендентному переукладанні асфальту тут в столиці країни в Києві і саме під час війни!
- опустят и зарэжуть!"
тентовані фури будуть сильно мабуть хлопать, коли в них шось прилетить ))
Шо ж пішло нє так в такому ідеальному світі...