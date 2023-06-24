У Підмосков’ї перекрили міст через Оку та трасу "Крим", військові висадилися у районі Серпухова. ВIДЕО

Мінтранс Підмосков’я повідомив про перекриття моста через Оку на Сімферопольському шосе в районі Серпухова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ТГ-канали.

"Десятки військових висадилися біля мосту через Оку у районі Серпухова. Там зараз перекрито трасу М2 "Крим" у бік Москви", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Успіх походу ПВК "Вагнер" на Москву залежатиме від лояльності російських військових, - британська розвідка

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.