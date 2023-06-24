Бійці 92 ОМБр вразили командно-штабну машину Р-149БМР "Кушетка-Б" ротою ударних безпілотників. ВIДЕО
На Сватівсько-Куп’янському напрямку за допомогою FPV-дрона бійці 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка знищили командно-штабну машину Р-149БМР "Кушетка-Б".
Ураження командно-штабної машини ротою ударних безпілотних авіаційних комплексів опублікували на своїй сторінці у телеграмі СтратКом ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
