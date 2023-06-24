УКР
Бійці 92 ОМБр вразили командно-штабну машину Р-149БМР "Кушетка-Б" ротою ударних безпілотників. ВIДЕО

На Сватівсько-Куп’янському напрямку за допомогою FPV-дрона бійці 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка знищили командно-штабну машину Р-149БМР "Кушетка-Б".

Ураження командно-штабної машини ротою ударних безпілотних авіаційних комплексів опублікували на своїй сторінці у телеграмі СтратКом ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 35 ОБрМП взяли у полон щонайменше двох російських військових. ВIДЕО

знищення (8040) 92 окрема штурмова бригада (260) дрони (5323)
Топ коментарі
падохлі пряма на кушеткє...
24.06.2023 12:14 Відповісти
Був і вже нема - пішов до пекла 😂😂😂
24.06.2023 12:10 Відповісти
Там полковник був ?
24.06.2023 12:08 Відповісти
24.06.2023 12:08 Відповісти
24.06.2023 12:10 Відповісти
24.06.2023 12:14 Відповісти
евтаназія на кушєткє.
24.06.2023 12:27 Відповісти
Док, "пекла" не існує, Антиколорадос тобі не повідомив шолі?
24.06.2023 12:32 Відповісти
krasotaaa!!
24.06.2023 12:14 Відповісти
У нас теж таке є. ЗСУ затрофеїли її 08.03.2023.

https://sprotyv.info/video/zsu-zatrofe%D1%97li-rosijsku-kshm-kushetka-b-video/ ЗСУ затрофеїли російську КШМ "Кушетка-Б". ВІДЕО
24.06.2023 12:19 Відповісти
В 80-х роках в совіцькій армії на базі БТР-60 пу був старіший аналог Р-145.В комплекті були радіостанції Р-130 Р-111 Р-123М і комплект ЗАС телефонії Яхта. Працював на таких.
24.06.2023 12:43 Відповісти
І на базі ГАЗ-66, Р-142 "Деймос". На базі БТР-60 "Чайка".
24.06.2023 12:58 Відповісти
І нема того паравоза (С)
24.06.2023 13:48 Відповісти
Кушетка, а на ней б....
24.06.2023 16:56 Відповісти
 
 