30 538 88
Російська 205-а бригада на Херсонському напрямку має намір розгорнути свої гармати на Росію, – аудіоперехоплення. ВIДЕО
Російська 205-а окрема мотострілецька козача бригада ЗС РФ на Херсонському напрямку подумує про те, щоб "розвернути свої гармати до Росії".
Відповідний аудіоперехват розмови окупантів опублікував у телеграм-каналі Николаевский Ванёк, інформує Цензор.НЕТ.
Обережно, на відео присутня нецензурна лексика!
Топ коментарі
Only
24.06.2023 12:32
Максім ХОЙ
24.06.2023 12:35
Fox Fox
24.06.2023 12:35
Перед тим проскочила інформація що вагнерівці захопили нафтобазу.
Йой, як мені ця гра в обидва боки подобається!
У випадку спроби перевороту все вирішується в першу ж добу, максимум 2-3 доби.
https://www.gazeta.ru/social/news/2023/06/24/20736152.shtml
Вони ж ще один гвинтокрил збили - Цаплієнко давав відео як він догорає.
нажаль, ще бігають по Києву...та й друг баканафф переведений в "сплячий режим"....
Але це за умови що за Пригожиним дійсно значна кількість військових.... інакше його задавлять тим що є..
І це без фактора ядерної зброї, якщо вагнер до неї добереться, а потім їх прижмуть.......
Ему самое время просить помощи у американцев,а те выкрутят ему руки вместе с ногами и яйками..
Ну принаймі я так вважаю, ща Захід буде дуже сильно протестувати проти цього!
Хоча думаю що сьогодні у всіх політиків і генералів провідних країн телефони розриваються!
Пообіцяли щось кухарю...
Сємєчкі, чіпси, пиво... мені подобається цей акт марлєзонскокАГА балєту..
******* готовтесь... скоро во всех срюзкіх тіатрах... ***** жів...будєть жіть (С)
«Мама! Мама! Мне страшно! Пи***ц, мама! Мамочка»
Девушка запечатлела момент взрыва нефтебазы в Воронеже.
@mobilizationnews
Іншого виходу нема.