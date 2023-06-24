УКР
Російська 205-а бригада на Херсонському напрямку має намір розгорнути свої гармати на Росію, – аудіоперехоплення. ВIДЕО

Російська 205-а окрема мотострілецька козача бригада ЗС РФ на Херсонському напрямку подумує про те, щоб "розвернути свої гармати до Росії".

Відповідний аудіоперехват розмови окупантів опублікував у телеграм-каналі Николаевский Ванёк, інформує Цензор.НЕТ.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Они нас не застрелят, бл#?", - росіянам у Воронезькій області тривожно. ВIДЕО

Автор: 

росія (67301) Херсон (3570) ПВК Вагнер (1546) перехоплення (360)
Топ коментарі
+47
24.06.2023 12:32 Відповісти
+42
Горить нафтобаза у Воронежі
24.06.2023 12:35 Відповісти
+41
Я обещаю, нет я клянусь, что честно буду болеть за обе команды! Только, мордовские, вы уж не разочаруйте, не наложите в штаны по привычке на полдороги...
24.06.2023 12:35 Відповісти
Ті уроди, що підірвали ГЕС?
24.06.2023 12:31 Відповісти
24.06.2023 12:32 Відповісти
Так, так, так. Давайте и другие подтягивайтесь.
24.06.2023 12:33 Відповісти
фиг они до Москвы дострелят из херсонской области
24.06.2023 12:42 Відповісти
Тоді треба чіпляти гармати на тягачі і упірьод через Ростов на Мацкву.
24.06.2023 12:45 Відповісти
А на яку "росію" вони розвернуть гармати ? На "вновь абрєтьонниє землі наваросії"? Чи на Крим"? Чи знімуться з місця і "дранг нах"?
24.06.2023 12:34 Відповісти
вони мають на увазi росiйськi вiйська, вони розвернуть гармати проти своiх же росiйських вiйськ.
24.06.2023 12:53 Відповісти
Горить нафтобаза у Воронежі
24.06.2023 12:35 Відповісти
Пишуть, що нібито удар по нафтобазі зробив російській гелікоптер.

Перед тим проскочила інформація що вагнерівці захопили нафтобазу.

Йой, як мені ця гра в обидва боки подобається!
24.06.2023 12:49 Відповісти
Я обещаю, нет я клянусь, что честно буду болеть за обе команды! Только, мордовские, вы уж не разочаруйте, не наложите в штаны по привычке на полдороги...
24.06.2023 12:35 Відповісти
Масований контрнаступ почався з воронєжу?
24.06.2023 12:35 Відповісти
Ну хтось з очільників ЗСУ казав, що ви навіть приблизно не уявляєте яким чином буде відбуватись контрнаступ. Навіть у найсміливіших фантазіях не було варіантів з кислобздійним "мєждусобойчиком".
24.06.2023 13:24 Відповісти
Він почався з НЕНАЦЬКА в Ростовській області!
24.06.2023 16:08 Відповісти
24.06.2023 12:35 Відповісти
Я все же придерживаюсь мнения, что пирожина раскатают, но чем дальше в лес, тем больше у меня сомнений. Не хочу обнадеживать себя зря, но дело все больше пахнет керосином.
24.06.2023 12:36 Відповісти
можливо і не раскатают...всі ж на фронті...хто буде протидіяти вагнерівцям? оці мєнти? як ми бачили,поки серйозного протистояння їм ніхто не завдає...а навпаки пропускають ..
24.06.2023 12:38 Відповісти
Для рабсеї "дело пахнет писюнами"
24.06.2023 12:38 Відповісти
Спочатку я теж так подумав, але тепер на його бік починають переходити і інші військові.

У випадку спроби перевороту все вирішується в першу ж добу, максимум 2-3 доби.
24.06.2023 12:52 Відповісти
Слушай, антисептик, выбери команду и болей за нее!
24.06.2023 16:59 Відповісти
Хоч би посипався фронт рашистів...це було б чудесно.
24.06.2023 12:36 Відповісти
Доллар в обменниках - 105 фублей; Eвро - 112 вублей. Возможно завтра за рубл. будут давать в морду
24.06.2023 12:37 Відповісти
На Росії, вже майже півроку вільно не купиш готівковий доллар. Так що, яка його там ціна - 80, 105, або 780 рублів не має значення
24.06.2023 13:21 Відповісти
Надіюсь наші війскові скористаються моментом,і не втратять таку чудову нагоду вибити свинособак з нашої землі!!!!
24.06.2023 12:37 Відповісти
ще не настав момент у рашистів ,паніки і втечі.коли рашисти відчують ,що все йде у прірву,тоді будуть массові втечі з фронту
24.06.2023 12:40 Відповісти
Без успехов ВСУ не было бы никакой смуты с пирожиным. По сути, это бегство с фронта в результате поражения. ВСУ не пользуются положением, ВСУ создают эти самые положения.
24.06.2023 12:41 Відповісти
100%. У чувака чуйка. Він зрозумів до чого йде і звалив. А щоб не звинуватили в дезертирстві вирішив "спасатьрасєю"
24.06.2023 12:48 Відповісти
Какая цель? Спасение х-ловского лица? Мирный выход из угла, в котором очутился *******?
24.06.2023 12:39 Відповісти
Сьогодні завтра шанс підійти до Крима впритул
24.06.2023 12:39 Відповісти
Це капєць! "Наша страна самая стабильная". І тут БАЦ ! Бабло наверху не поділили (***** з кухарем). І вся стабільность наказала довго жити. Війна між всіма за все ! Хто хитріший та "проворнее" може отримати ВЕЛИКИЙ БОНУС. Головне не прогадати на кого поставити червону фішку !
24.06.2023 12:39 Відповісти
так--гроші..абсолютно.. Влада-Гроші- Слава
24.06.2023 12:41 Відповісти
Можливо, хтось кухарю зробив пропозицію, від якої відмовитись неможливо. А хто-то вже таке собі.
24.06.2023 14:02 Відповісти
АН - 24 долітався

https://www.gazeta.ru/social/news/2023/06/24/20736152.shtml
24.06.2023 12:39 Відповісти
✈️Под Воронежем упал самолет АН-24
24.06.2023 12:43 Відповісти
Так - на відео гарно падав!

Вони ж ще один гвинтокрил збили - Цаплієнко давав відео як він догорає.
24.06.2023 12:54 Відповісти
Так ось який був план контрнаступу в Залужного?!
24.06.2023 12:41 Відповісти
контрнаступ почався с Врасплоха
24.06.2023 12:46 Відповісти
Концепция гибридной войны, однако.
24.06.2023 12:52 Відповісти
Меня не оставляет мысль, что это шоу. Смысл - Причина для "почетного выхода параши из войны?
24.06.2023 12:43 Відповісти
Може це і добре
24.06.2023 12:57 Відповісти
Теж крутиться така думка."Много ходов очка" у *****.
24.06.2023 13:07 Відповісти
Та нехай і так. Аби звалили.
24.06.2023 14:04 Відповісти
Кізяки можуть лише свої дупи до кадирівців розгорнути.
24.06.2023 12:43 Відповісти
а чого в них радисти всі шепеляві? що нормальних нема? За шипінням ніц не розбЕреш
24.06.2023 12:43 Відповісти
Так бува, коли у сімплесному режим відпускаєш рано клавішу передачі. Крім того, режим включений на максімал. Ото і рве...
24.06.2023 13:21 Відповісти
1000%! "вибивати свинособак з нашої землі!!!!" - треба починати з Банкової: шуфричі, бойки, дубінскі, бужанскі, безуглі... ... ... ...і... і...
нажаль, ще бігають по Києву...та й друг баканафф переведений в "сплячий режим"....
24.06.2023 12:44 Відповісти
А хто натомість?
24.06.2023 12:58 Відповісти
Питання чи вдасться нам використати в короткий час цю ситуацію в свою користь і провалити їхній фронт ,зрозуміло що це чорний лебідь але треба такий шанс використати
24.06.2023 12:44 Відповісти
От цікаво, скільки у кухаря військ. Якщо дійсно 25-30 тис., та до нього приєднаються частина військових..... Путлєр звісно в Кремлі не чекатиме, чкурне в уральські бункери, а потім... або знімати з фронту, або просити допомоги у китайців. Звісно, краще щоб зняв з фронту.
Але це за умови що за Пригожиним дійсно значна кількість військових.... інакше його задавлять тим що є..
І це без фактора ядерної зброї, якщо вагнер до неї добереться, а потім їх прижмуть.......
24.06.2023 12:45 Відповісти
або просити допомоги у китайців

Ему самое время просить помощи у американцев,а те выкрутят ему руки вместе с ногами и яйками..
24.06.2023 12:55 Відповісти
А кітайці його до дідька пошлють - їм нафіг не треба саме зараз, під час серйозної кризи, потрапляти під західні санкції - Блінкен недарма нещодавно літав в Пекін.
24.06.2023 13:05 Відповісти
А от тут, я не був би таким впевненим. Під лозунгом "ні поширенню ядерної зброї" і з запрошенням Путлєра можуть і зайти.
24.06.2023 13:11 Відповісти
Тільки якщо це будуть міжнародні сили, і за рішенням РБ ООН.

Ну принаймі я так вважаю, ща Захід буде дуже сильно протестувати проти цього!

Хоча думаю що сьогодні у всіх політиків і генералів провідних країн телефони розриваються!
24.06.2023 13:23 Відповісти
по перехватам 205 бригада рф, що воює на Херсонському напрямку, купа ругані збираються йти на Москву з вагнерами, подібних перехватів все більше!
24.06.2023 12:45 Відповісти
Неужели рус солдаты прозрели что погибают ни зачто?!
24.06.2023 12:46 Відповісти
Верю, что Пригожин - чёткий пацан и будет до конца отвечать за свой базар!
24.06.2023 12:48 Відповісти
па-панітіям прігожин - пєтух
24.06.2023 13:07 Відповісти
Піндоси молодці.. )))
Пообіцяли щось кухарю...
Сємєчкі, чіпси, пиво... мені подобається цей акт марлєзонскокАГА балєту..
******* готовтесь... скоро во всех срюзкіх тіатрах... ***** жів...будєть жіть (С)
24.06.2023 12:49 Відповісти
У Залужного такого шансу не буде ..Це дарунок хз звідки але Піонтковський про це казав ..зараз перемога буде тригером до розвалу рашки і армія рифи посипеться і втече
24.06.2023 12:52 Відповісти
этот шанс надо использовать. А президент пока только трындит как всегда
24.06.2023 16:17 Відповісти
.....Зеки із підрозділів - шторм Z збираються воювати за кухаря , і вже висловили йому свою повну підтримку . 👉 https://t.me/nevzorovtv/9440
24.06.2023 12:52 Відповісти
Похоже ты вчера был прав. Это всё не постановка. Всё реально как выяснилось.
24.06.2023 13:01 Відповісти
Для цього потрібно спочатку вийти з української території.
24.06.2023 12:52 Відповісти
🔥Танки движутся в сторону Москвы по трассе М4 в Липецкой области
24.06.2023 12:53 Відповісти
Так що їх почекати коли вони виришать свої питання ?
24.06.2023 12:53 Відповісти
«Только что пролетел военный вертолёт, что-то скинул и улетел», - сообщают очевидцы из Воронежа
«Мама! Мама! Мне страшно! Пи***ц, мама! Мамочка»
Девушка запечатлела момент взрыва нефтебазы в Воронеже.

@mobilizationnews
24.06.2023 12:56 Відповісти
Шойху , выходи подлый трус !
24.06.2023 12:58 Відповісти
Дома нєт нікто
24.06.2023 13:03 Відповісти
неужели путина повесят , Я буду плакать ...... от радости
24.06.2023 12:59 Відповісти
Прігожен - патріот. Только кувалда
24.06.2023 13:04 Відповісти
Но до этого он должен прочитать свой курс истории с веревкой на крысиной шейке.
24.06.2023 17:02 Відповісти
Как то мелко все рассматривают эту ситуациюя.а готовы ли США,чтобы яо перешло в непонятно чьи руки.
24.06.2023 13:04 Відповісти
Yes ! of Course
24.06.2023 13:13 Відповісти
Спасти світ від ядерної війни може тільки превентивний удар найважчим конвенційним озброєнням по місцях базування російського ЯО. Причому НАТОю і Китаєм одночасно і скоординовано.
Іншого виходу нема.
24.06.2023 13:23 Відповісти
Только ядерная война может спасти мир от ядерной войны.Интересная мысль.
24.06.2023 13:30 Відповісти
Интересная мысль.
24.06.2023 14:03 Відповісти
А зараз воно піздєц в яких надьожних руках)
24.06.2023 13:29 Відповісти
Досить цю маячню трандижити.
24.06.2023 14:12 Відповісти
Если это вы мне,то в чём бред?
24.06.2023 14:20 Відповісти
Усе іде по плану !
24.06.2023 13:05 Відповісти
Тепер головне кацапам не заважати, вони між собою влаштують таку мясорубку, що живі будуть завидувати мертвим
24.06.2023 13:05 Відповісти
варонеж бамбили, нам абъявили, чо началася вайна. вяликая, скрепная, путлером непобедимая. кацапи, я дуже радий за ваш вибір. все по плану.
24.06.2023 13:10 Відповісти
24.06.2023 13:40 Відповісти
Кацапи мачіть маскалів, маскалі мачіть кацапів!
24.06.2023 13:45 Відповісти
Не зупиняється!
24.06.2023 13:51 Відповісти
Ну з Херсонської області не дістануть. А от по укріпрайону на Запоріжжі саме те. Не обманюйтесь цими перехватами. От коли їбануть тоді так.
24.06.2023 14:59 Відповісти
кацапский майдан - бессмысленный и беспощадный
24.06.2023 17:24 Відповісти
Мы болеем за обе команды
24.06.2023 20:55 Відповісти
 
 