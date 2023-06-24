Соловйов відреагував на повстання Пригожина: "Тяжелое время, не ожидал, что доживу до такого". ВIДЕО

Поки ПВК "Вагнер" рухаються у бік Москви, пропагандист Соловйов продовжує фантазувати про марш на Київ та Львів.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

"Тяжелое время, не ожидал, что доживу до такого. Страна воюет", - сказав пропагандист.

