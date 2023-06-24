УКР
26 724 124

Соловйов відреагував на повстання Пригожина: "Тяжелое время, не ожидал, что доживу до такого". ВIДЕО

Поки ПВК "Вагнер" рухаються у бік Москви, пропагандист Соловйов продовжує фантазувати про марш на Київ та Львів.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

"Тяжелое время, не ожидал, что доживу до такого. Страна воюет", - сказав пропагандист.

пропаганда (2850) росія (67301) Соловйов Володимир (143)
Топ коментарі
+74
І то правда: ти падло вже давно мало здохнути!
показати весь коментар
24.06.2023 14:01 Відповісти
+51
Песков: Путин провел телефонные разговоры с лидерами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана. Прощался?
показати весь коментар
24.06.2023 14:02 Відповісти
+49
.Поточна ситуація на паРаші .
показати весь коментар
24.06.2023 14:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Соловьев хотел стать президентом…

А теперь будет из себя изображать жертву- маленького еврея, которого все обижают.
показати весь коментар
24.06.2023 15:10 Відповісти
Цю тварюку тільки на гіляку, ніякого суду.
показати весь коментар
24.06.2023 15:11 Відповісти
А полоса в углу наискосок ему идет! И вообще, дожить то ты дожил, а вот переживешь ли...
показати весь коментар
24.06.2023 15:32 Відповісти
злорадствую ібо то є кара Божа
показати весь коментар
24.06.2023 15:35 Відповісти
Та не ссы, жить осталось недолго, кувалда исправит это недоразумение
показати весь коментар
24.06.2023 15:48 Відповісти
І цн тільки початок для коемлівського солов'я, його ще чекає знайомство з кувалдою, причому цілком заслужене.
показати весь коментар
24.06.2023 15:49 Відповісти
Кусок ідіота той Соловйоф ))

Він же особисто доклався до такого розвитку ситуації, а зовсім цього не розуміє...
показати весь коментар
24.06.2023 15:52 Відповісти
Все цей ідіот розуміє.Сиділо собі, прибите мішком, в студії,одержувало немислимі гонорари за брехню і підспівування владі,за вилизування сраки *****,а зараз воно не розуміє чого дочекався?За все треба платити,Іуда. Дали тобі по морді в Криму?Дали саме ті,яких ти найбільше любив в своїх репортажах.Твою розбиту морду-від падіння на гравійну дорогу-всі пам*ятають.А це були твої "справжні"герої,як і в Україні.
показати весь коментар
24.06.2023 17:30 Відповісти
дожив, ***** скоро тобі буде
показати весь коментар
24.06.2023 15:55 Відповісти
Дійсно, давно пора тобі на концерт кобзона.
показати весь коментар
24.06.2023 16:12 Відповісти
Кувалда ждёт тебя мудозвон.
показати весь коментар
24.06.2023 16:16 Відповісти
Не сци, гнида (ОЙ)бана, тобі недовго лишилось...
показати весь коментар
24.06.2023 16:21 Відповісти
А это ещё даже не прелюдия.
За разжигание войны на пустом месте, за бессмысленные горы трупов точно прилетит.
показати весь коментар
24.06.2023 16:28 Відповісти
Соловьёва посадят на остриё Останкинской башни и пусть вещает как он любит.
показати весь коментар
24.06.2023 16:36 Відповісти
там на верху.. класична скрепна ..бутилка, сяде з радістю
показати весь коментар
24.06.2023 16:42 Відповісти
краще щоб ти був здох до того, ..помьот рабссійський..
показати весь коментар
24.06.2023 16:39 Відповісти
Повестесь, повестесь...
Цитата:" Интевенция" фуд. фильм 1969г.
Настоятельно рекомендую, прикольный фильм, отображает некоторых персонажей.
показати весь коментар
24.06.2023 16:48 Відповісти
приготовься падла!верёвку намыль!
показати весь коментар
24.06.2023 17:14 Відповісти
Де ти гуський побачив серед терористів героїв? Чому ти, гуській біжиш на московію, по твоїй же логіці ворог тут, то куди ти гуський патріот?
показати весь коментар
24.06.2023 17:30 Відповісти
Шапиро жжет - "Мы, таки, гусские люди!"
показати весь коментар
24.06.2023 17:49 Відповісти
Соловей - скоро закричит петухом
показати весь коментар
24.06.2023 18:23 Відповісти
Бухать надо бы меньше, помётыч... в такое время быть не трезвым -большая роскошь...
показати весь коментар
24.06.2023 19:45 Відповісти
Б.... так нет же никакой Украины, падаль ты конченная... водкой ужас свой заливаешь... это чистА по-рюцки, понятно... но перспективка у тебя и тебе подобных - ох шикарная, попробуй спрятаться....
показати весь коментар
24.06.2023 19:48 Відповісти
Багато людей хотіло, щоб соловйов не дожив до сьогоднішнього дня.
показати весь коментар
24.06.2023 20:03 Відповісти
