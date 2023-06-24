26 724 124
Соловйов відреагував на повстання Пригожина: "Тяжелое время, не ожидал, что доживу до такого". ВIДЕО
Поки ПВК "Вагнер" рухаються у бік Москви, пропагандист Соловйов продовжує фантазувати про марш на Київ та Львів.
Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
"Тяжелое время, не ожидал, что доживу до такого. Страна воюет", - сказав пропагандист.
Топ коментарі
+74 mrSmith
показати весь коментар24.06.2023 14:01 Відповісти Посилання
+51 аспм мпри
показати весь коментар24.06.2023 14:02 Відповісти Посилання
+49 Maksim Perepelitca
показати весь коментар24.06.2023 14:03 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А теперь будет из себя изображать жертву- маленького еврея, которого все обижают.
Він же особисто доклався до такого розвитку ситуації, а зовсім цього не розуміє...
За разжигание войны на пустом месте, за бессмысленные горы трупов точно прилетит.
Цитата:" Интевенция" фуд. фильм 1969г.
Настоятельно рекомендую, прикольный фильм, отображает некоторых персонажей.