УКР
12 603 67

Білоруський опозиціонер, десантник Сахащик запропонував військовим РБ валити режим Лукашенка. ВIДЕО

Представник Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі з питань оборони та безпеки і засновник 1-ї окремої десантно-штурмової роти у складі ЗСУ Валерій Сахащик звернувся до білоруських військовослужбовців. Він пропонує їм об’єднантися, щоб повалити режим Олександра Лукашенка.

Відео звернення опубліковане в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я хочу звернутися до білоруських військових. Нам нема на кого розраховувати, але ми з вами, об'єднавшись, точно з цим впораємося. Ми матимемо час поставити один одному питання і висловити претензії. Давайте не зараз. Давайте об'єднаємо націю, врятуємо батьківщину, решта - потім", - заявив він.

Сахащик закликав білоруських військових налаштуватися на радіочастоти ЗСУ.

За його словами, разом із військовим заколотом ПВК "Вагнер" розпочалася активна фаза розвалу Росії.

"Ми не знаємо, що буде завтра. Можливо, Пригожин переможе і закидає Україну гарматним м'ясом, а може, він поверне свої сили на Білорусь, щоб на цій хвилі набрати політичні очки", - каже Сахащик.

Військовий додав, що проросійський шлях, яким Білорусь вів Олександр Лукашенко, завів країну в глухий кут. І тепер громадяни країни, вважає він, повинні вирішити, що робити далі: "Або ми використовуємо цей історичний шанс і станемо успішною європейською країною, або ми втратимо все - і сама назва Республіка Білорусь залишиться лише у книжках", - сказав Сахащик.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Президент Росії Володимир Путін у відеозверненні назвав повстанців зрадниками та пообіцяв покарати їх. Пригожин заявив у відповідь, що президент РФ помилився і що його найманці не збираються здаватися.

Автор: 

Білорусь (8032) Лукашенко Олександр (2687) звернення (656) опозиція (293)
+13
Цей Сахащик має рацію !
24.06.2023 15:38 Відповісти
+10
сподіваюсь наша протидія москалям спровокує "ефект доміно"
24.06.2023 15:38 Відповісти
+10
Не пізно, ніколи не пізно боротися, якщо попереду реально перспектива бути поглиненим росією
24.06.2023 15:49 Відповісти
oho...drugij front? she bi Moldova ta Gruzija podtenulis....
24.06.2023 15:37 Відповісти
Цей Сахащик має рацію !
24.06.2023 15:38 Відповісти
сподіваюсь наша протидія москалям спровокує "ефект доміно"
24.06.2023 15:38 Відповісти
Неее, надо выждать.... Выждать время, когда Путин в себя придет.
24.06.2023 15:39 Відповісти
війна кувалди проти швабри.
24.06.2023 15:39 Відповісти
24.06.2023 15:40 Відповісти
М О Л О Д Е Ц !!!!!
24.06.2023 15:40 Відповісти
Піздно піть "Баржомі", бульбаші !
24.06.2023 15:41 Відповісти
Не пізно, ніколи не пізно боротися, якщо попереду реально перспектива бути поглиненим росією
24.06.2023 15:49 Відповісти
А я не згоден з такою позицією. Бо ті білоруські військові підерасти, які на початку війни заходили на Україну разом з кацапами у цьому випадку будуть нашими союзниками і не понесуть відповідальності. А також сама Білорусь як країна вивернеться з під санкцій та репарацій.
24.06.2023 15:42 Відповісти
Ну ти можеш воювати проти білоруських патріотів через якісь старі образи... думаю, МО кацапії чи Вагнеру потрібні добровольці
24.06.2023 15:46 Відповісти
Це не старі образи. Вони почалися 24 лютого 22 року і тривають дотепер. Хіба не білоруські військові забезпечують запуски кацапами ракет та шахедів по Україні? Це окрім прямих заходів білорусів на північ України. А зараз пропонується зробити Білорусь Австрією чи Угорщиною часів другої світової. Вивести з коаліції загарбників. Не здивуюсь, що в постраждалі від ***** залізете без мила.
24.06.2023 15:55 Відповісти
Це типово для історії... якщо Білорусі (з Лукашенком чи без) вдасться вчасно зрадити кацапню - зможуть уникнути багатьох неприємних наслідків. А особливо, якщо це відбуватиметься одночасно зі зміною режиму.

Вчасна зрада часто рятує союзників переможеного. Головне для них - не прозівати момент, коли це вигідно Заходу та Україні.
24.06.2023 16:02 Відповісти
Так. І я особисто цього не бажаю. Мають сидіти в Гаазі за співучасть та виплачувати репарації за нанесені пошкодження.
24.06.2023 16:07 Відповісти
Вся ЗЕбанда там должна вместе с лукобандой сидеть..,,за то что спосирлвала сидовиков и режим миллиардами долларов торгуя с диктатором ГСМ и битумами….когда литвинов смертным боем убивали и до сих пор пакуют тысячами.Еще вопрос кто кому должен останется.Просто ФАКТ
24.06.2023 16:40 Відповісти
Як Францію в 44-45 році
24.06.2023 16:08 Відповісти
Бучу теж пробачити?
24.06.2023 16:15 Відповісти
Да. Сейчас надо две больших злых страны завалить, пока есть шанс - а не крохоборством заниматься. Наказать можно будет потом, методами Моссада.
24.06.2023 16:18 Відповісти
У Бучі відмітилися насильством ніяк не білоруси.
24.06.2023 16:23 Відповісти
Да это он кацапские нарративы накидываетчтобы беларусов и украинцев лбами столкнуть.
24.06.2023 16:41 Відповісти
Почитай спочатку мої дописи за декілька місяців, потім про наративи поговоримо, новостворений ти наш.
24.06.2023 16:57 Відповісти
И что ты предлагаешь ?
Поставить мелочные обиды на одну чашу весов с ликвидацией рассадника зла ?
24.06.2023 16:17 Відповісти
Никуа себе мелочные обиды. Страна-союзник агрессора это мелочь? Тогда и русвоенных которые убивали, грабили, насиловали украинские области, после того как они развернут оружие проти существующего правительства надо в герои производить. Корочи, идите вы все толерасты и человеколюбы далеко накуй. Белорусия=Россия. Обое рябое. Обе страны ответственны одинаково. Обоим и отвечать.
24.06.2023 16:35 Відповісти
Читайте внимательно что я написал.

На кону стоит само существование агрессора, которого можно будет ВСЕГО поиметь после его смерти, а вы предлагаете разменять смерть на укус в лапку.
24.06.2023 16:40 Відповісти
Это вы не внимательно читаете. Я и предлагаю поиметь ВСЕГО агрессора, которым является союзное государство со столицами в Минске и Москве. Иначе одно из них может вывернуться путем низвержения Лукашенко и формально перейти в противники Москвы. А потом вместе с нашими подписывать капитуляцию Великокацапии. Тем самым вывести свою послевоенную экономику из под наложеных репараций. Мы, с разрушеной вдребезги страной и белорусы, вовремя предавшие, с чистенькими целенькими улицами заводами и прочей инфраструктурой
и прощенные мировым сообществом. Кто будет победителем на празднике послевоенной жизни? Явно не мы.
24.06.2023 16:51 Відповісти
Ты когда пишешь думать хоть пытаешься…..73% однозначно.((
24.06.2023 17:19 Відповісти
Я тобі вже відповідав, кацап ти замаскований. Почитай мої дописи за декілька місяців. Зрозумієш чи я з 73 відсотків, чи ні.
24.06.2023 17:25 Відповісти
Ну перейдет Беларусь "в противники Москвы". Чем это для Украины плохо? Устранятся угрозы нападений с севера. Значительную часть военных сил сможем перебросить на восток для освобождения своих територий. Одни плюсы.
24.06.2023 17:25 Відповісти
Зараз вони в військовому значені вже ніхто. І відчиняти їм двері до клубу переможників немає ні морального, ні матеріального зиску. Вони мають бути ПОКАРАНІ. Крапка.
24.06.2023 17:29 Відповісти
Ну если не зебил….то ответь как допустил что ЗЕермаки разминировали проходы и сдали кацапам все левобережье в оккупацию вместе с миллионами украинцев? Вот и вся твоя дерзость…..сидеть молчать и в диван пердеть..а ты беларусам выписываешь сто в гору.Придешь к ним будешь таким же как и лаптеногие сегодня в Украине….и так же в болотАх затопят.Хотя если ты строчишь опусы на Цензоре когда страна в огне….то диван твой уже никуда не поедет. Спишем твои глупости на детство просто
24.06.2023 17:40 Відповісти
це дуже амбiцiозно - пхатися в iблорусь за репарацiями, але нам хоча б Рашу прогнати з територii, та i не хочеться в окоп з купою болячок. Краще йди в ТРО, здобувай репарацii, Дужик.
24.06.2023 19:58 Відповісти
Если ты видел там беларусов в буче назови имена в/ч….а не балаболь по пустому. Полк КК все знают на чьей стороне воюет и жизни свои кладет.И точно десятки тысяч бывших украинцев а не беларусов перешли на сторону рашистской нечисти и убивают украинцев до сих порПросто ФАКТ.
24.06.2023 16:48 Відповісти
Полк русской добровольческой армии тоже воюет на нашей стороне. И там тоже уже погибло много их парней. Говорит ли это о том, что Россию после окончания войны надо будет холить и лелеять ибо ее сыны гибли за Украину?
24.06.2023 16:54 Відповісти
мягкое и теплое…роССия должна развалиться на слава татарстанам… и Ичкерия за особые страдания от кацапских извергов…..или ты предлагаешь и Ичкерию за кадыровцев развалить и наказать?( С Донецка Крыма Луганска тоже лаптеногие обстреливают и убивают похлеще Беларуси….может Украину наказать за это?( И еще раз…,с тем режимом луки который до сих пор убивает и садит тысячами Литвинов….до 24 февраля 2022 года Украинская власть взасос целовалась с Лукой и спонсировала его режим 5 миллиардами в год.( слова посла Украины в РБ Кизима….не беларусов)
24.06.2023 17:06 Відповісти
А ты хочет быстро поделить кацапию на кучу республик и оставить виноватыми исключительно Московскую область? И сколько тысячелетий москвичи будут отдавать нам деньги за порушеную страну и наши уничтоженные жизни? Пускай разделяются, но отвечать должны ВСЕ за труды своя. Да. И чеченцы тоже. Или ты считаешь что пару сотен типо наших чеченцев уже купили индульгенцию для своей будущей самостоятельной страны? А зверства тысяч и тысяч их соплеменников куда денешь? Или их тоже не было в Киевской области? И ты сейчас будешь выпытывать у меня номер их части и если не отвечу, то не было. А бурят с татарами тоже будем делать героями антипутинцами после их зверств на захваченных областях?
24.06.2023 17:20 Відповісти
Я понял….а Молдова с Украины должна получить за Приднестровье….а Венгрия за 56 год а Чехия за 68….а Польша ВКЛ( Беларусь и Литва) за сговор москалей с Киевской Русью? А может еще Украина за Юру Долгорукова ответить должна что москалей понаплодил.Он уж точно не литвин поляк литовец или вайнах.Взрослей уже.В Украине и так 73% недоразвитых кто Украину продажной женщиной считает и колени перед куйло выбрал.С полком Монако лучше борись и думай как Янука бабки что навинтил вернуть Украине….репаратор ты контрибутор диванный
24.06.2023 17:32 Відповісти
Про мягкое и теплое это ты мне напомнил? К тебе оно точнее подходит.
24.06.2023 17:34 Відповісти
На правду обижаться глупоШел бы ты спать,пьяница…
24.06.2023 17:46 Відповісти
А ты наркоша. Пишешь странно как-то. Одни многоточия после бессмысленных слов.
24.06.2023 17:56 Відповісти
Дужик, тобi в окоп. Не кажи що iнвалiд алкоголiзма. В ТРО всiх ентузiастiв беруть. ПС чому тобi важко украiнською писати? Надивився русского кино? Важко переключитися бо забагато ВКонтакте начитався? Не виправдовуйся половиною рускоязичних котикiв в окопах - вони зараз йединi кому можна пробачити брак часу на вивчення украiнськоi.
24.06.2023 20:07 Відповісти
Ти хто, придурку? Чого такий збуджений? Раніше тебе не зустрічав на сайті. Але ти здібний, сходу мене вирахував, що я не розумію українську. . Тобі відома проста людська ввічливість яка припускає вживання мови співрозмовника у разі якщо він твою не розуміє, а ти маєш знання мови опонента?
24.06.2023 20:19 Відповісти
За тем что пишешь, попытайся немного умом следить. "Те в Украине и так 73% недоразвитых кто Украину продажной женщиной считает и колени перед куйло выбрал" остановили и отбросили вспять вторую армию планеты.
24.06.2023 17:54 Відповісти
Кто кого отбросил……куда?( Все левобережье что сдали ЗЕпредатели разминировав проходы… все на месте….кроме Херсона где лаптеногие сами спокойно ушли…и даже мосты САМИ за собой взорвали.Только мразь могла выбрать себе подобного кто СВОЮ РОДИНУ УКРАИНУ называл продажной шлюхой…..а жена призывала сдавать позиции ВСУ и ложиться под танки Украины.Просто 73 % малороссов не ожидали что их самих так больно будут бить руССкие братухи. Или ты тоже из тех кто выбрал колени перед куйло вместо Армия Мова Вера….тогда понятна твоя детская боль и обида.(
24.06.2023 18:29 Відповісти
А Вы хотите оставить кровавую недоимперию неприкосновенной? И теперь всё население рашинской империи не покупает продукцию Германии, Австрии, Венгрии, Италии, Японии, Китая?
Тебе деньги нужны или наконец остановить эту бессмысленную бойню развязанную карикатурой на гитлера?
24.06.2023 17:40 Відповісти
Нет. Не хочу. Я действительно хочу раздела россии на стопятсот государств. Но не хочу, что бы в виновниках оставили только Москву. А остальных определили в пострадавших от ига москвичей и ***** лично.
24.06.2023 17:53 Відповісти
Правильно, але ж ми не будемо битися з Бiлорашкою? Одна справа по судах довести що вона майе сплатити репарацii, а iнша - вiдтягувати сили на бiй з Бiлорашкою.

Ну а якщо вона сама вбере диктатора Лукашенко та закрийе кордони для Раши - чому б не погодитися на зниження розмiру репарацiй для Бiлораши?
24.06.2023 20:14 Відповісти
Вам мух от котлет надо как-то начинать различать.
24.06.2023 17:13 Відповісти
Не время. Их надо выкидывать в помойку вместе.
24.06.2023 17:21 Відповісти
І скільки було тих білоруських підерастів які ринулися завойовувати Україну? Думаю що менше ніж воюють і загинули за Україну та демократію, у тім числі в білоруському полку Кастуся Калиновського.
Так "тобі шашечки чи їхати"?
24.06.2023 16:19 Відповісти
Україні мають видати всіх військових злочинців білорусів, які брали участь у війні проти України !
24.06.2023 15:46 Відповісти
Все чудесатее и чудесатее
24.06.2023 15:48 Відповісти
Він не просто "військовий" його звання - підполковник ЗСБ у відставці .
24.06.2023 15:51 Відповісти
Це шанс прибрати вусатого таргана та кацапську кодлу
24.06.2023 15:53 Відповісти
давайте відкривайте і третій фронт імперії. які події розгортаються. оце гойда )
24.06.2023 15:54 Відповісти
Давно треба. Починайте нарешті "цькування таргана"!
(це нещодавно знайшов борошна перекладу - "травля тараканов" 😂)

24.06.2023 15:56 Відповісти
Сцикливі бульбаші на таке не здатні.Валянки і ганчірки.Мали реальний шанс знести режим диктатора за пару днів.Вийшла на мітинги вся Білорусь,походили з кульками і плакатами і все. 200000 мітингувальників тікали від 100 омонівців.Сидіть там і жеріть бульбу в мундирах дегенерати
24.06.2023 16:07 Відповісти
зрозумiло, що вони малодушнi. Але ж, треба якось впливати на них? Хоча б партизанам допомагати переховуватися, допомагати розвiдкою, технiчно.
24.06.2023 20:17 Відповісти
Ага знесуть. Вийдуть і в білих шкарпетках постоять на лавках-вони не хочуть так як в Україні.
24.06.2023 16:13 Відповісти
белорусы еще носки от прошлых лавочек не отстирали.....
на*я им этот цирк? они украинцев подождут....., а там "до первого поворота"......
24.06.2023 16:17 Відповісти
Бульбашенко як мінімум вже в Туреччині.
24.06.2023 16:26 Відповісти
Этот таракан как увидит реальный тапок над головой тут же попросится в ЕС, НАТО, и выдаст Гаагскому суду все секретные документы в качестве "доброй воли".
24.06.2023 16:34 Відповісти
його фінансові активи в Саудівські Аравії
24.06.2023 16:37 Відповісти
не знаю - мог бы в окопе, пафосно, но блин те так - откормленный чел базарит к откормленным челам.
а если в окопе = мона бы на "квартира в Минсвке" - т.е. Вас бросят на войну и блаблабла.(правда)

так шо обращение считаю ...... то ли комитетским, то ли дупаки? опечатка ясен пень
24.06.2023 16:28 Відповісти
Обращение к беларуским войскам подполковника и бывшего командира 38-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Беларуси весит очень многое.
24.06.2023 16:48 Відповісти
Путинские марионетки ссыкливы и не на что не способны.
24.06.2023 17:19 Відповісти
....і встане українське сонце, і випалить усю нечисть..
24.06.2023 18:00 Відповісти
треба трохи допомогти борцям за свободу Бiлорусi.
24.06.2023 20:19 Відповісти
 
 