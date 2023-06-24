Білоруський опозиціонер, десантник Сахащик запропонував військовим РБ валити режим Лукашенка. ВIДЕО

Представник Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі з питань оборони та безпеки і засновник 1-ї окремої десантно-штурмової роти у складі ЗСУ Валерій Сахащик звернувся до білоруських військовослужбовців. Він пропонує їм об’єднантися, щоб повалити режим Олександра Лукашенка.

Відео звернення опубліковане в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я хочу звернутися до білоруських військових. Нам нема на кого розраховувати, але ми з вами, об'єднавшись, точно з цим впораємося. Ми матимемо час поставити один одному питання і висловити претензії. Давайте не зараз. Давайте об'єднаємо націю, врятуємо батьківщину, решта - потім", - заявив він.

Читайте: Літак, яким користується родина Лукашенка та білоруська еліта, вночі вилетів з Мінська до Туреччини, - ЗМІ. КАРТА

Читайте: ПВК "Вагнер" без жодного пострілу дійшли до Ростова, країна нас підтримує, - Пригожин

Сахащик закликав білоруських військових налаштуватися на радіочастоти ЗСУ.

За його словами, разом із військовим заколотом ПВК "Вагнер" розпочалася активна фаза розвалу Росії.

"Ми не знаємо, що буде завтра. Можливо, Пригожин переможе і закидає Україну гарматним м'ясом, а може, він поверне свої сили на Білорусь, щоб на цій хвилі набрати політичні очки", - каже Сахащик.

Також дивіться: На кордоні України пролунало звернення до білорусів. ВIДЕО

Військовий додав, що проросійський шлях, яким Білорусь вів Олександр Лукашенко, завів країну в глухий кут. І тепер громадяни країни, вважає він, повинні вирішити, що робити далі: "Або ми використовуємо цей історичний шанс і станемо успішною європейською країною, або ми втратимо все - і сама назва Республіка Білорусь залишиться лише у книжках", - сказав Сахащик.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Президент Росії Володимир Путін у відеозверненні назвав повстанців зрадниками та пообіцяв покарати їх. Пригожин заявив у відповідь, що президент РФ помилився і що його найманці не збираються здаватися.