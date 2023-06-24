26 510 87
Російська влада продовжує "бомбити Воронеж": приліт у двір житлового будинку. ВIДЕО
У Воронежі приліт у житловий двір на вулиці Адмірала Чурсіна. Пошкоджено 11 автомобілів, попередньо обійшлося без постраждалих. Яка саме зі сторін конфлікту вдарила по двору, поки що невідомо.
Відповідне відео публікують російські телеграм-канали, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+48 YU ST
показати весь коментар24.06.2023 15:42 Відповісти Посилання
+44 Oleksii Magas
показати весь коментар24.06.2023 15:44 Відповісти Посилання
+43 kapper
показати весь коментар24.06.2023 15:43 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
даФакНа!
нафиг?
просто тут тупо агрессия, а в ПМВ было что все хотели жести, получили, но сложили на Германию. и это было в сто раз несправедливей чем что.. ну, очень было некруто.
так шо там говорить то, рашка не проиграет - будут там срачи и Бабченко сделает вот так говнованга мля
как же я "люблю" дураков "предсказателей" то
редактор тут - пожалуйста, то же самое - войнанагоды блаблабла
так на рашке любая хрень и война превращается в президента Арестовича..... ааааа, а "ванга"(тікає)
Не дай Бог такого повторення!!!!
За домовленостю з Німеччиною для воєнної допомоги та ввела свій 450-и тисячний військовий контингент для допомоги Україні взамін на продовольство.
А розбрат дійсно був великий.
как и Бабченко говорил, че там у них за "хайп" такой то?
смешно, побольше бы этого.
А потом, после 100-го, 200-го, 500-го раза будет автоматом на землю падать и закрывать голову даже от хлопка закрывшейся двери.
при чом тут моралі шо ти там кажеш, просто - навіть за Фінську війну - мені норм шо вбивали орків. Ну і то шо німці типу "напали", то такий "напад" був як ти на гопніка напав з кулаками, а він з кастетом і пістолетом.
ти совок, шо ти тупо базариш то?
совок, от і все
2. Може нікого він і не вбив.
на своїй території якщо.
а предположим, что повар захватит ЯО и предложит янелоху сутки, чтобы сдаться....
как вам такой вариант?
правда как там это донести пресловутое ЯО, проблема уже Ермака..."
Председатель Конституционного суда РФ Зорькин показал путину карту, на которой нет Ростова и Воронежа
датьвыслать.
"Ефект Доміно" називається.
Пригожин тільки штовхнув першу доміношку, а далі воно вже саме. Байдуже живий "жека" або мертвий, нікого вже не цікавить.
это лютый и беспощадный ВРАГ!
или память короткая, как "жека" украинцам горла перерезал?
На святі скрЄпи!
Схоже у кухаря є чим воювати з кадиркою .
Пару годин тому телефонувала кума з музькви , каже - від телефона не відхожу цілий день . А її чоловік від ящика . І всі її сусіди зараз в **** . Дехто вже втік до родичів в область .