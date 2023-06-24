Російська влада продовжує "бомбити Воронеж": приліт у двір житлового будинку. ВIДЕО

У Воронежі приліт у житловий двір на вулиці Адмірала Чурсіна. Пошкоджено 11 автомобілів, попередньо обійшлося без постраждалих. Яка саме зі сторін конфлікту вдарила по двору, поки що невідомо.

Відповідне відео публікують російські телеграм-канали, передає Цензор.НЕТ.

