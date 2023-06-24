УКР
Російська влада продовжує "бомбити Воронеж": приліт у двір житлового будинку. ВIДЕО

У Воронежі приліт у житловий двір на вулиці Адмірала Чурсіна. Пошкоджено 11 автомобілів, попередньо обійшлося без постраждалих. Яка саме зі сторін конфлікту вдарила по двору, поки що невідомо.

Відповідне відео публікують російські телеграм-канали, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військова колона рухається у напрямку Краснодару. ВIДЕО

росія (67301) ПВК Вагнер (1546)
Топ коментарі
+48
24.06.2023 15:42
+44
Зеки проти вертухаєв. А інших там ніколи і не було.
24.06.2023 15:44
+43
Ну что долбоебы "русский мир" бумерангом возвращается?
24.06.2023 15:43
24.06.2023 15:42
Зеки проти вертухаєв. А інших там ніколи і не було.
24.06.2023 15:44
24.06.2023 15:47
Захарова такая смешная на картинке!
24.06.2023 16:08
НЕ останавливайтесь херачте
24.06.2023 15:45
Ну что долбоебы "русский мир" бумерангом возвращается?
24.06.2023 15:43
"все идет ритмично, по плану"......
24.06.2023 15:43
Дожартувались, блін. Мацква дамбіт Варонеж.
24.06.2023 15:44
Двадцать лєт причому!
24.06.2023 16:00
Це був не жарт. Передбачення !
24.06.2023 16:02
Стара історія, немов плостинка заїзджена, повторюється. Росія шо влазить у серйозну війну - руйнується і трансформується зсередини. Але ми, ймовірно, спасемо Кубань, Білгородщину, може ще шось, від катастрофи; прийнявши їхнє прохання про включення до складу України.
24.06.2023 15:44
дануда?
даФакНа!
нафиг?
24.06.2023 15:46
С переходным периодом лет 50. Без права голосовать, занимать госдолжности и прочее. А за 2 поколения они нормальными станут
24.06.2023 15:53
да за одно.
просто тут тупо агрессия, а в ПМВ было что все хотели жести, получили, но сложили на Германию. и это было в сто раз несправедливей чем что.. ну, очень было некруто.
так шо там говорить то, рашка не проиграет - будут там срачи и Бабченко сделает вот так говнованга мля
как же я "люблю" дураков "предсказателей" то
редактор тут - пожалуйста, то же самое - войнанагоды блаблабла
так на рашке любая хрень и война превращается в президента Арестовича..... ааааа, а "ванга"(тікає)
24.06.2023 16:07
Щоб не повторилася історія, як після розпаду рос. імперії, коли на УНР полізли "білі" денікіни, врангелі, а від "червоних" муравйови, антонови-овсієнко ... і не стало української держави. Між іншим тоді теж більше мріяли про Кубань, ніж про риття окопів.
Не дай Бог такого повторення!!!!
24.06.2023 15:54
Нє, так вже не буде. Тоді держави не було і розбрат був великий.
показати весь коментар
Держава була ( УНР признала даже більшовицька росія), хоч їй довелося воювати на ТРИ фронти: білий фронт, червоний фронт та фронт країн Антанти, що висадились на півдні України, а на цей день у нас один фронт.
За домовленостю з Німеччиною для воєнної допомоги та ввела свій 450-и тисячний військовий контингент для допомоги Україні взамін на продовольство.
А розбрат дійсно був великий.
24.06.2023 18:10
єс, кеп ... Різниця є, - 1 рік і 23 роки стабільності кордонів ??
24.06.2023 19:08 Відповісти
Ну, Поки що Україна уникло головних помилок УНР. І Україну підтримую світ на відміну від УНР.
24.06.2023 17:59
***** вони потрібні.
24.06.2023 16:34 Відповісти
Прямо зараз - ні. На перспективу, чим більше населення і територій, тим стійкіша економіка.
24.06.2023 17:51
Лючки бензобаков тырят?
как и Бабченко говорил, че там у них за "хайп" такой то?
смешно, побольше бы этого.
24.06.2023 15:44
Мне б нервы,как у прогуливающийся телки в шортах
24.06.2023 15:44
А это всегда так - в первый раз еще не понимает что это такое и как действовать.
А потом, после 100-го, 200-го, 500-го раза будет автоматом на землю падать и закрывать голову даже от хлопка закрывшейся двери.
24.06.2023 15:49
в 80х на автобусной остановке стоял и пацан видно вернувшийся с афгана. и тут грузовичок проезжал и часто по тем временам выстрел в выхлопной. пацан "щучкой" в секунду уже был за кустами возле остановки. толпа обалдела.
24.06.2023 15:53
сколько тот поцан убил женщин и прочих местніх там, тебе конечно же біло ..... напутина
24.06.2023 16:02
да ладна, припиняй займатися моралізаторством
24.06.2023 17:53
так давай, давай, чо я не маю переживати за афганців, а за наших шо вбив той же можливо поцан то?
при чом тут моралі шо ти там кажеш, просто - навіть за Фінську війну - мені норм шо вбивали орків. Ну і то шо німці типу "напали", то такий "напад" був як ти на гопніка напав з кулаками, а він з кастетом і пістолетом.
ти совок, шо ти тупо базариш то?
совок, от і все
30.06.2023 18:03
1. за Фінську вбивали орків ???

2. Може нікого він і не вбив.
30.06.2023 22:43
ну так
на своїй території якщо.
30.06.2023 22:55
Зараз, cyки мocкaльcькі, знову на Бандеру "всіх собак повісять"
24.06.2023 15:45
Хорошо, но мало
24.06.2023 15:45
uraaa tovarishchi!!!!....goidaaaaa!!!!! bolshe tresha bolsheeee !!!!
24.06.2023 15:45
та радоваться особо рано......
24.06.2023 15:52
glavnoe shob vse eto vybuhnula gde nibud v moskve po dalshe ot kordonov
24.06.2023 15:58
в том-то и прикол, что этого никто не знает.....
а предположим, что повар захватит ЯО и предложит янелоху сутки, чтобы сдаться....
как вам такой вариант?
24.06.2023 16:11
nesmozhe - ce ne prosto snarjadi - shob ih zapustiti e cepochka cherez MO.... stavlju 90% sho vin ispolzue ce proti *****
24.06.2023 16:17
ну да....., "лучше быть оптимистом, чем реалистом"......
24.06.2023 16:44
А повар умеет ви пользоваться. Без кодові активації, это просто болванки.
24.06.2023 16:36
тоже подумал - "у нас ЯО, мы тупые, так шо Я-ты лох сдавайся.
правда как там это донести пресловутое ЯО, проблема уже Ермака..."
30.06.2023 23:11
Пятая Колoнкa @5th_kolonka https://twitter.com/5th_kolonka/status/1672510930477895680 5 ч
Председатель Конституционного суда РФ Зорькин показал путину карту, на которой нет Ростова и Воронежа
показати весь коментар
24.06.2023 15:45
Тшэтырэ напраудлэныя...
24.06.2023 15:54
Ростов, Воронеж и Белгород все же когда-то были больше Украиной, так что ... дойдут до мск - ну то им медали можно дать выслать.
24.06.2023 16:30
24.06.2023 17:38
"***** сказал, ***** сдєлал!" просто традиційно довго запрагяв з бамбёжкою )))
24.06.2023 15:47
хрякнули би ядеркою по москві щоб світу легше жилось
24.06.2023 15:47
Я за Жеку переживаю,хоть би його не вбили раніше,ніж він спалить москву.
24.06.2023 15:47
Так ніжненько про того чухана та пєтуха?!
24.06.2023 15:50
Пірожок вбивця і злочинець,але те що він затіяв таке цікаве кіно, перевернуло все з голови на ноги. Переживаю за людей,які понакупляли чіпсів і пива багато,не хочеться щоб серіальчик закінчився без логічної роз"язки. Майте совість
24.06.2023 16:15
24.06.2023 16:19
А тепер уже ні від якого "жеки-шмеки" нічого не залежить. Події вийшли з-під контролю та пішли своїм шляхом. Всі побачили гниль системи та мерзотне боягузтво "вождя".
"Ефект Доміно" називається.
Пригожин тільки штовхнув першу доміношку, а далі воно вже саме. Байдуже живий "жека" або мертвий, нікого вже не цікавить.
24.06.2023 16:00
На моєглибоке переконання, що перший камінець доміно штовхнули ВСУ!
24.06.2023 16:18
Я підтримую обидві сторони. Нехай пере@уярять один одного, а останній, що залишиться, нехай застрелиться.
24.06.2023 16:10
с каких это пор он "жекой" стал?
это лютый и беспощадный ВРАГ!
или память короткая, как "жека" украинцам горла перерезал?
24.06.2023 16:43
Его Жекой назвали папа с мамой, чего злой такой? Он подонок, убийца и преступник, тут ты прав. А "жекой" он стал вчера,когда пошел жечь москву, ******* путина,шойгу и герасимова. Вы против того что он сейчас делает?
24.06.2023 16:50
Керівник "Вагнер" - Уткін. Чомусь усі забувають.
24.06.2023 17:55
24.06.2023 15:47
Ну що кацапня, за лобове переживаєте? Вам ще за власний лоб треба хвилюватись.
24.06.2023 15:48
Повторите! Ну, как вы можете.За дидов!
24.06.2023 15:49
KACAPI !!! VSE NA ULICU - tam bezplatnie unitazi ta stiralki vas zhdut - beite ljubova kto u vas na puti !!!goidaaaaaaaa !!!!
24.06.2023 15:49
придурок, бензин піском засипа. кинув би сірника, той би вигорів в бензобаку, та й діло с канцом )))
24.06.2023 15:50
Да, в который раз убеждаюсь, что мысли материальны )))
24.06.2023 15:50
Блин, теперь же новый мэм придумывать
24.06.2023 15:51
Тётка на видео - это что-то. Она и есть самое интересное там. Мля, ну и тормоза непуганные...
24.06.2023 15:53
а могла ціла касета прилетіти ж туди, то по ходу було на зразок с-8
24.06.2023 15:58
А баба стоит смотрит еще не пуганная пока.
24.06.2023 15:54
24.06.2023 15:54
Как будет "гешефт" по-армянски?
24.06.2023 15:56
Чому це невідомо, яка сторона громадянської війни бомбить воронеж? Відомо.
24.06.2023 16:07
ПРЕКРАТИТЕ ДАМБИТЬ ВОРОНЕЖ !!!11
24.06.2023 16:15
Вороніж нарешті дождався...
24.06.2023 16:16
Ай-яй-яй, на білу Ладу замахнулися!!!
На святі скрЄпи!
24.06.2023 16:17
Тг канали пишуть що військова техніка петухів і досі йде зі сторони Луганська на Ростов . Вже майже добу .!!
Схоже у кухаря є чим воювати з кадиркою .
24.06.2023 16:19
Не. Кадыров победит Пригожина и не раз, пригожинцы вообще не сильны воевать в тик-токе
24.06.2023 16:26
24.06.2023 16:20
. Не в Воронежі . Це вже в музькві ..
Пару годин тому телефонувала кума з музькви , каже - від телефона не відхожу цілий день . А її чоловік від ящика . І всі її сусіди зараз в **** . Дехто вже втік до родичів в область .
24.06.2023 16:30
Высокоточно! Сто махов!
24.06.2023 16:21
Повезло ШМАРЕ, что цела осталась.
24.06.2023 16:26
Нарешті ботоксній крисі наступили на хвіст і занесли тесак над головою...
24.06.2023 16:30
Наконец а то я весь испереживался...будут бомбить иль нет..Сколько лет грозились что стало мемом это изречение а вот поди действительно..Пусть почувствуют что украинцы переживали на своей шкуре..Еще бы москву с карликом отбомбить ..Не жалко.Обратка вроде.....да еше и от своих
24.06.2023 16:35
а Владівасток шо, соплі жує? пацани мають шанс прибарахліцца. Та й Якутія безхозна стоїть
24.06.2023 16:53
Бомбят Воронеж. Наконец то дождались. Пятнадцать лет ждали.
24.06.2023 17:12
О как "вагнера" зажравшихся кацапов паджаривают!
24.06.2023 17:13
А шо случилось-то? Кто-то питарду кинул??
24.06.2023 17:13
Кацапи, це мир, "русский мир". Нам ви так вже десять років його несете і весь світ переконуєте, що це дежу добре, що це за світле майбутнє і звісно проти нацистів.
24.06.2023 17:14
Точно , саме там я бачив музикантів, в тому дворі!!!!! Як вам монголоїди, ваші недовійська б'ють по цивільним???????? Бумеранг в дії!!!!
24.06.2023 18:21
Єта фєйк....такого не можете бить!
24.06.2023 18:56
 
 