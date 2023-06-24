21 577 85
"Вагнер" наступає на Москву, бої у Ростові та Воронежі | Юрій Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповість про заколот Пригожина, бої в Ростові та Воронежі та наступ ПВК "Вагнер" на Москву.
Дивіться на Цензор.НЕТ.
Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що розгортає колони, які йдуть на Москву.
Як інформує про це йдеться у його https://t.me/Prigozhin_hat/3814 телеграмі.
Він зазначив: ""Настав момент, коли кров може пролитися. Розуміючи всю відповідальність за те, що може бути пролита російська кров з однієї зі сторін, ми розвертаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом". Джерело:
а так хорошо началось: вызываем в москву.
Ще невідомо чим це закінчиться . Сьогодні пітуха заспокоїли , а як буде завтра - хз .
або на крайній випадок ліфт
хрінь це все якась.
сподобалося тільки те, що фсб-шники обзивали вагнерівців неонацистами, коли ті не відмовлялися від присяги пригожину.
"Герою" 24 червня присвячується.
- Тіхо, тіхо! Уже нікто нікуда ніідьт!
Ми розвертаємо свої колони та йдемо у польові табори, - Пригожин скасував похід на Москву. АУДIО Джерело:
Треба було вже йти до кінці , можливо там би йому щось і - вигоріло .
Отбой фантазёрам.
Якщо це все було взаправду, то Прігожін вже занадто далеко зайшов - зупиниться зараз - опиниться у труні.
але то все чухня - кого на кого. головне, що ці походеньки - пшик.
Как сообщает издание https://t.me/istories_media/2854 "Важные истории" , Москву на частных самолетах покидают политики и олигархи. В частности, бизнес-джет приближенного Путина Аркадия Ротенберга Bombardier BD-700 вылетел из Москвы 11:30 мск и приземлился в Баку, указывается в Telegram-канале. Кроме того, сообщается о вылете из Москвы вице-премьера РФ Дениса Мантурова и его приземлении в Турции. Кроме того, вылета из Москвы ожидает бизнес-джет олигарха Владимира Потанина, пишет далее издание. Ранее сообщалось о вылете из Москвы в сторону Санкт-Петербурга президентского борта, он исчез в экранов радаров в районе Твери.
Похід на мацькву відмінили !!!
Такие разводы делать нельзя - ведь могла охрана в Кремле и вправду поверить и не успел бы Путин с Шойгой крикнуть "Мы пошутили!"
Тому виступ організованої злочинності проти влади - нонсенс
традиції, панімайшлі
Электричества скінчилося
☝️🤣🤣🤣☝️
Він сказав BBC, що незрозуміло, що буде далі, але Пригожин не збирається підкорятися тому, щоб бути під контролем Міністерства оборони.
Цей момент може ознаменувати паузу перед фактичним «зіткненням озброєнь», каже Гербст.
Або, можливо, Путін буде готовий відступити від своїх заяв і дотримуватися запобіжних заходів, каже він.
Ситуація незрозуміла і багатозначна, але всі вже роздали інтерв'ю, зробили заяви і зараз виглядають як ідіоти. І все одно нічому не вчаться....
А за вертушки РЕБ та інше, могли б і більше назбирати, їздуни..
Всі походи проти царя на росії закінчувались колодою та сокирою