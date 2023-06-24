УКР
21 577 85

"Вагнер" наступає на Москву, бої у Ростові та Воронежі | Юрій Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповість про заколот Пригожина, бої в Ростові та Воронежі  та наступ ПВК "Вагнер" на Москву.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Автор: 

Бутусов Юрій (3642) Пригожин Євген (522)
+21
Отбои -- Бутусов теж купився .
24.06.2023 21:02 Відповісти
24.06.2023 21:02 Відповісти
+20
Люся Аферистович уже там в ускоренном порядке в НАТО собрался и Приднестровье освобождать.
Отбой фантазёрам.
24.06.2023 21:07 Відповісти
24.06.2023 21:07 Відповісти
+19
Юра отбой. Петух Пригожин возвращается в летние лагеря
24.06.2023 21:03 Відповісти
24.06.2023 21:03 Відповісти
Отбои -- Бутусов теж купився .
24.06.2023 21:02 Відповісти
24.06.2023 21:02 Відповісти
Game over,,),,
24.06.2023 21:06 Відповісти
24.06.2023 21:06 Відповісти
ну хоть труп гіркіна буде?
24.06.2023 21:07 Відповісти
24.06.2023 21:07 Відповісти
24.06.2023 21:17 Відповісти
24.06.2023 21:17 Відповісти
добавити ще в заголовок "Пригожин - пусєчка?!"
24.06.2023 21:02 Відповісти
24.06.2023 21:02 Відповісти
Прігожін хотів вкрасти перемогу у ЗСУ. Не вдалося. Ось і добре!
24.06.2023 21:03 Відповісти
24.06.2023 21:03 Відповісти
Юра отбой. Петух Пригожин возвращается в летние лагеря
24.06.2023 21:03 Відповісти
24.06.2023 21:03 Відповісти
А наш ЄЄмарафон показує вже більше години розпродаж ювелірки - вони все знають , як буде- Подоляк з Пригожиним знають. Вони ж дружбани ще з співраці своїми ботофермами на вибори ЗЕ
24.06.2023 21:25 Відповісти
24.06.2023 21:25 Відповісти
Бутусов запізнився. Пригожин вже не наступає,а відступає.***** табірне
24.06.2023 21:03 Відповісти
24.06.2023 21:03 Відповісти
А Пригожин об этом знает?
24.06.2023 21:13 Відповісти
24.06.2023 21:13 Відповісти
Ми розвертаємо свої колони та йдемо у польові табори, - Пригожин скасував похід на Москву. АУДIО


Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що розгортає колони, які йдуть на Москву.

Як інформує про це йдеться у його https://t.me/Prigozhin_hat/3814 телеграмі.

Він зазначив: ""Настав момент, коли кров може пролитися. Розуміючи всю відповідальність за те, що може бути пролита російська кров з однієї зі сторін, ми розвертаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом". Джерело:
24.06.2023 21:26 Відповісти
24.06.2023 21:26 Відповісти
Ви поки там збиралися щось розказати, весь цирк закінчився і клоуни поїхали до дому, тобто вертаються воювати проти нас, проти України. Можете свій стрім не починати.
24.06.2023 21:03 Відповісти
24.06.2023 21:03 Відповісти
та, уже фсе(((
24.06.2023 21:03 Відповісти
24.06.2023 21:03 Відповісти
Та вже не наступає.
24.06.2023 21:03 Відповісти
24.06.2023 21:03 Відповісти
Так ужеж вроде как отменили поход на Москву! Бутусов, как обычно, опоздал...
24.06.2023 21:03 Відповісти
24.06.2023 21:03 Відповісти
24.06.2023 21:04 Відповісти
24.06.2023 21:04 Відповісти
Поздно Федя пить боржоми....
а так хорошо началось: вызываем в москву.
24.06.2023 22:06 Відповісти
24.06.2023 22:06 Відповісти
Цікаво для кого був той спектакль і з якою метою
24.06.2023 21:04 Відповісти
24.06.2023 21:04 Відповісти
Скорее для Запада. И кстати получилось. Приусрались там. Такого не просчитывали. С зеками они не воевали на таком уровне.
24.06.2023 21:41 Відповісти
24.06.2023 21:41 Відповісти
Бутусов також купився на ту "дешеву постановку".
24.06.2023 21:04 Відповісти
24.06.2023 21:04 Відповісти
..Ніфіга собі - постановка ,, згоріло 3 гелікоптера , літак , кілька нафтобаз , перерили кучу доріг створили переполох у містах мільйонниках , і заради чого . ? Шоб просто кіно зняти ?
Ще невідомо чим це закінчиться . Сьогодні пітуха заспокоїли , а як буде завтра - хз .
24.06.2023 21:13 Відповісти
24.06.2023 21:13 Відповісти
вночі знов накриють. тільки на цей раз вже не промажуть
24.06.2023 21:16 Відповісти
24.06.2023 21:16 Відповісти
Так . Пригожин сьогодні підписав собі смертний вирок . Ну що ж ,, одним виродком на світі стане менше .
24.06.2023 21:22 Відповісти
24.06.2023 21:22 Відповісти
Погоджуюсь, тільки зроблять мімікрію під ЗСУ: прильот ракети, вибух авто,
або на крайній випадок ліфт
24.06.2023 22:08 Відповісти
24.06.2023 22:08 Відповісти
це все буде, якщо це не заготовлений сценарій. якось бистро все здулося: бери шинель, пішли додому. і всі так, раз! і пішли.

хрінь це все якась.

сподобалося тільки те, що фсб-шники обзивали вагнерівців неонацистами, коли ті не відмовлялися від присяги пригожину.
24.06.2023 22:27 Відповісти
24.06.2023 22:27 Відповісти
Скоріше всього вже на одного покійника стало більше.
"Герою" 24 червня присвячується.
24.06.2023 22:48 Відповісти
24.06.2023 22:48 Відповісти
- Стой, кто ідьот!
- Тіхо, тіхо! Уже нікто нікуда ніідьт!
Ми розвертаємо свої колони та йдемо у польові табори, - Пригожин скасував похід на Москву. АУДIО Джерело:
24.06.2023 21:05 Відповісти
24.06.2023 21:05 Відповісти
Щоб не сталось так, що цей цирк з походом на москву був театральною постановокою щоб виманити наші сили в наступ.
24.06.2023 21:05 Відповісти
24.06.2023 21:05 Відповісти
.. Вони й так наступають .
24.06.2023 21:15 Відповісти
24.06.2023 21:15 Відповісти
пригожину осталось жить от силы -месяц
24.06.2023 21:06 Відповісти
24.06.2023 21:06 Відповісти
Це так . Тепер його пєсєнка спєта .!! Йому такого зашквара не подарують . Він з ***** зробив посміховисько на увесь світ .
Треба було вже йти до кінці , можливо там би йому щось і - вигоріло .
24.06.2023 21:19 Відповісти
24.06.2023 21:19 Відповісти
24.06.2023 21:06 Відповісти
24.06.2023 21:06 Відповісти
Люся Аферистович уже там в ускоренном порядке в НАТО собрался и Приднестровье освобождать.
Отбой фантазёрам.
24.06.2023 21:07 Відповісти
24.06.2023 21:07 Відповісти
Очень натуральное шоу для всех жителей Земли подошло к своему занавесу.
24.06.2023 21:07 Відповісти
24.06.2023 21:07 Відповісти
24.06.2023 21:07 Відповісти
24.06.2023 21:07 Відповісти
24.06.2023 21:08 Відповісти
24.06.2023 21:08 Відповісти
Чё за *****. Пригожин теперь точно труп. Или это наглый ******.
24.06.2023 21:08 Відповісти
24.06.2023 21:08 Відповісти
Та щось незрозуміло. Якщо це все був розводняк лахов, то він точно переграв - виставив ***** сцикливим лохом, показав, що паРаша де факто не охороняється - 20 тис можуть зробити марш-кидок до самої Маскви безперешкодно.
Якщо це все було взаправду, то Прігожін вже занадто далеко зайшов - зупиниться зараз - опиниться у труні.
24.06.2023 22:16 Відповісти
24.06.2023 22:16 Відповісти
Разводняк каких лохов? Все это слишком круто для спектакля. И да, ***** не простит того что кем его выставили. Тут удар по репутации такой, что звиздец. Для Пригожина один шанс выжить, или до конца. Иначе он нюхнет новичка.
24.06.2023 22:27 Відповісти
24.06.2023 22:27 Відповісти
а якщо це башти кремля навмисне розіграли, щоб путіна принизити? він жеж утік з москви. от зараз почнуть його топити. а бульбофюрер - маладець, убовкав пригожина. то може тепер ***** на бульбу замінять?

але то все чухня - кого на кого. головне, що ці походеньки - пшик.
24.06.2023 22:33 Відповісти
24.06.2023 22:33 Відповісти
ілі отето-самоє. я майже певен. хібащо завтра прочитаю, що пригожин отруївся сидром.
24.06.2023 22:44 Відповісти
24.06.2023 22:44 Відповісти
Вже не актуально.
24.06.2023 21:09 Відповісти
24.06.2023 21:09 Відповісти
Ще є теорія, що Пригожину заплатили гравці на біржі.
24.06.2023 21:10 Відповісти
24.06.2023 21:10 Відповісти
А понти? Його ж всі пацани тепер за пі*дабола будуть держать! Щось тут не чмсто
24.06.2023 21:15 Відповісти
24.06.2023 21:15 Відповісти
на зоне - за любой базар - отвечают. но зон нет. поэтому зеленский за базар не отвечает и по понятиям -, петушок. кстати и пригожин проотвечался
24.06.2023 22:39 Відповісти
24.06.2023 22:39 Відповісти
DW

Как сообщает издание https://t.me/istories_media/2854 "Важные истории" , Москву на частных самолетах покидают политики и олигархи. В частности, бизнес-джет приближенного Путина Аркадия Ротенберга Bombardier BD-700 вылетел из Москвы 11:30 мск и приземлился в Баку, указывается в Telegram-канале. Кроме того, сообщается о вылете из Москвы вице-премьера РФ Дениса Мантурова и его приземлении в Турции. Кроме того, вылета из Москвы ожидает бизнес-джет олигарха Владимира Потанина, пишет далее издание. Ранее сообщалось о вылете из Москвы в сторону Санкт-Петербурга президентского борта, он исчез в экранов радаров в районе Твери.
24.06.2023 21:14 Відповісти
24.06.2023 21:14 Відповісти
Российские туроператоры начали отменять автобусные туры в южные регионы России. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров. Между тем жители РФ скупают авиабилеты на прямые рейсы в другие страны. Цена за билет из Москвы в Ереван на 24 июня возросла до 200 тысяч рублей, в Стамбула - до 130 тысяч, сообщает Telegram-канал "Сирена". Билеты на прямые рейсы в Баку, Тбилиси и Астану на воскресенье выкуплены.
24.06.2023 21:16 Відповісти
24.06.2023 21:16 Відповісти
Це все добре -- но пригожину перехотілося москву брати .
24.06.2023 21:18 Відповісти
24.06.2023 21:18 Відповісти
Нiчого не знаю ... дайош наступ!
24.06.2023 21:16 Відповісти
24.06.2023 21:16 Відповісти
На жаль усе закінчилося фарсом ...

Похід на мацькву відмінили !!!
24.06.2023 21:17 Відповісти
24.06.2023 21:17 Відповісти
этот фарс был одним из вариантом - с большим процентом...
24.06.2023 21:25 Відповісти
24.06.2023 21:25 Відповісти
Как и ожидалось ))) путлеровская многоходовочка .
24.06.2023 21:17 Відповісти
24.06.2023 21:17 Відповісти
Пригожин решил создать на базе Краснодарского края Южную Военно-музыкальную республику с вольным городом Ростовом. По примеру Чечни. И еще потребует себе Звезду Гироя с кувалдами и конопляными листьми. И будет кубанских кизяяков строить и муштровать как Верховный Атаман. Только так он может живым остаться.
Такие разводы делать нельзя - ведь могла охрана в Кремле и вправду поверить и не успел бы Путин с Шойгой крикнуть "Мы пошутили!"
24.06.2023 21:18 Відповісти
24.06.2023 21:18 Відповісти
та нам пофіг на долі кацапні. але раби в нас закінчуються.... дохнуть ***** без боярки.
24.06.2023 21:20 Відповісти
24.06.2023 21:20 Відповісти
Юра, проспися...
24.06.2023 21:19 Відповісти
24.06.2023 21:19 Відповісти
Всьо! шоу пригожин ...закінчилось
24.06.2023 21:19 Відповісти
24.06.2023 21:19 Відповісти
Все что там произошло нам на руку. Это однозначно. Единственное не понятно. Реально ли пригожин такой дебил что решил уйти обратно. Его убьют однозначно ну и всех остальных дебилов тоже. Надеюсь что он хоть и мразь и враг но не такой тупой и продолжит свое дело. Бери москву идиот!!!
24.06.2023 21:20 Відповісти
24.06.2023 21:20 Відповісти
Дебіли, ***.... А так хотілось, щоб сталась перша в історії людства революція ... Зеків.
24.06.2023 21:21 Відповісти
24.06.2023 21:21 Відповісти
Революції може робити тільки організована злочинність. А організує злочинність тільки влада. Через відповідні підрозділи правопохоронних органів та спецслужб.
Тому виступ організованої злочинності проти влади - нонсенс
24.06.2023 22:05 Відповісти
24.06.2023 22:05 Відповісти
щось дуже заплутано. а якже коба? він точно не був від царя.
24.06.2023 22:46 Відповісти
24.06.2023 22:46 Відповісти
Всю малину обосрали …
24.06.2023 21:24 Відповісти
24.06.2023 21:24 Відповісти
Уже Повар никуда не наступает...
24.06.2023 21:24 Відповісти
24.06.2023 21:24 Відповісти
"Эх жаль! Зря Таракана послушался! А я ждал взятия Пригожиным самой Мацквы! А потом перед Казанским собором, рядом с Мининым и Пожарским, поставили бы памятник Пригожину с кувалдой в руке!"
24.06.2023 21:27 Відповісти
24.06.2023 21:27 Відповісти
якщо вистава - то повна. спочатку - коронувати, потім десь вдавити, а вже потім - памьятник

традиції, панімайшлі
24.06.2023 22:48 Відповісти
24.06.2023 22:48 Відповісти
Кіна не буде.....
Электричества скінчилося
☝️🤣🤣🤣☝️
24.06.2023 21:31 Відповісти
24.06.2023 21:31 Відповісти
Юра ти схожий на військовополоненого. Будь ласка, змінu спосіб створення своїх відео.
24.06.2023 21:35 Відповісти
24.06.2023 21:35 Відповісти
Як раніше повідомляв CNN, офіційні особи США були захоплені зненацька швидкістю, з якою ситуація розгорталася в п'ятницю ввечері і загострилася в суботу, змусивши високопоставлених чиновників скасувати заплановані міжнародні поїздки і скликати екстрені наради по всьому уряду.
24.06.2023 21:37 Відповісти
24.06.2023 21:37 Відповісти
В бункери не забули сховатися ?
24.06.2023 21:44 Відповісти
24.06.2023 21:44 Відповісти
Понятно ,що після швабри в дупі губернатором стати або головою дєрєвні шансів 0.000000000001%
24.06.2023 21:40 Відповісти
24.06.2023 21:40 Відповісти
А може це військова хитрість? Пригожин запевнив усіх, що відступає, щоб усипить пильність московської влади, а сам зробить так очікуваний усімi напад на москву?
24.06.2023 21:50 Відповісти
24.06.2023 21:50 Відповісти
ніт. вони виїджають з ростову. але якщо це хитрість, навіщо здавати місто з військовими складами, аеродромом, штабом округу та ще й ядерною зброєю? та ще їх звідти ніхто б місяцями не вибив - 25000 важкоозброєних у місті-мільйоннику
24.06.2023 22:40 Відповісти
24.06.2023 22:40 Відповісти
Джон Гербст, колишній посол США в Україні, каже, що важко уявити, що криза в Росії припиниться зараз.

Він сказав BBC, що незрозуміло, що буде далі, але Пригожин не збирається підкорятися тому, щоб бути під контролем Міністерства оборони.

Цей момент може ознаменувати паузу перед фактичним «зіткненням озброєнь», каже Гербст.

Або, можливо, Путін буде готовий відступити від своїх заяв і дотримуватися запобіжних заходів, каже він.
24.06.2023 21:55 Відповісти
24.06.2023 21:55 Відповісти
Ну так, у пригожина байци усталі, абози ацсталі... Вопчєм, прівал...
24.06.2023 22:09 Відповісти
24.06.2023 22:09 Відповісти
Із-за жартів пригожина кацапи ледь не спалили москву, а пуйло загадило весь бункер.
24.06.2023 21:56 Відповісти
24.06.2023 21:56 Відповісти
"пригожин" на днях ,бляху "хероя рабсєї" відхватить.За те,що недопустив(кровпролития и убийства руских ,не стал отступником и предателем ) (згідно за куйлом всія 3,14рації
24.06.2023 22:11 Відповісти
24.06.2023 22:11 Відповісти
В тому то й наша проблема.
Ситуація незрозуміла і багатозначна, але всі вже роздали інтерв'ю, зробили заяви і зараз виглядають як ідіоти. І все одно нічому не вчаться....
24.06.2023 22:20 Відповісти
24.06.2023 22:20 Відповісти
Ахрана! На касе атмена!!
А за вертушки РЕБ та інше, могли б і більше назбирати, їздуни..
24.06.2023 22:42 Відповісти
24.06.2023 22:42 Відповісти
Та нічого у вагнерівців не вийде. Усіх їхніх родичів фсб візьме у заручники і зателефонують, що будуть кувалдами бошки плющити. А, може, більшість їхніх родичів. вже чекають у застінках на свою особисту кувалду.
Всі походи проти царя на росії закінчувались колодою та сокирою
24.06.2023 23:22 Відповісти
24.06.2023 23:22 Відповісти
25.06.2023 09:24 Відповісти
25.06.2023 09:24 Відповісти
 
 