Чекайте нашого сигналу. Час свободи наближається, - полк імені Калиновського звернувся до білорусів. ВIДЕО

Білоруські добровольці звернулися до співвітчизників із закликом готуватися до повалення режиму Лукашенка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні воїнів полку до білоруського народу.

"Нам будуть потрібні люди для рішучих дій. Готуйтеся та чекайте нашого сигналу", - заявив командир полку із позивним Кіт.