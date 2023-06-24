УКР
Чекайте нашого сигналу. Час свободи наближається, - полк імені Калиновського звернувся до білорусів. ВIДЕО

Білоруські добровольці звернулися до співвітчизників із закликом готуватися до повалення режиму Лукашенка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні воїнів полку до білоруського народу. 

"Нам будуть потрібні люди для рішучих дій. Готуйтеся та чекайте нашого сигналу", - заявив командир полку із позивним Кіт.

Білорусь (8032) добровольці (953)
Топ коментарі
+27
Білоруси! Давайте бляха! Не тупіть!
24.06.2023 17:11 Відповісти
24.06.2023 17:11 Відповісти
+26
Час наближається.

Забирайте, Беларуси, свою країну з лап ху&ла.

Разом до Перемоги.
24.06.2023 17:10 Відповісти
24.06.2023 17:10 Відповісти
+23
Зеленському приготуватись
24.06.2023 17:08 Відповісти
24.06.2023 17:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленському приготуватись
24.06.2023 17:08 Відповісти
24.06.2023 17:08 Відповісти
Да, пацан рассчитывал еще годик хотя бы порулить.
24.06.2023 17:12 Відповісти
24.06.2023 17:12 Відповісти
Якщо Рыгорыч справді втік, то все буде відносно просто.
24.06.2023 17:15 Відповісти
24.06.2023 17:15 Відповісти
,Невже дочекаюсь, що 'Над всією Україною безхмарне небо" чи " У Києві дощ".
24.06.2023 17:31 Відповісти
24.06.2023 17:31 Відповісти
Час наближається.

Забирайте, Беларуси, свою країну з лап ху&ла.

Разом до Перемоги.
24.06.2023 17:10 Відповісти
24.06.2023 17:10 Відповісти
не смішіть..вони збираються з нашої помаранчевої революції 2004 року
24.06.2023 17:13 Відповісти
24.06.2023 17:13 Відповісти
Михайло Жізнєвський - Великий Білорус, котрий одним з перших погиб на Майдані за нашу і білоруську свободу. Герой України. Зрадів би хлопець, почувши ці слова... Слава Герою.
24.06.2023 17:40 Відповісти
24.06.2023 17:40 Відповісти
ага, зараз роззуються і на лавочки з квітами стануть.
24.06.2023 20:19 Відповісти
24.06.2023 20:19 Відповісти
pohozhe v peredi bezsonnie nochi u kompa 🤪.
24.06.2023 17:11 Відповісти
24.06.2023 17:11 Відповісти
24.06.2023 17:16 Відповісти
24.06.2023 17:16 Відповісти
РДК пора в Брянскую область заходить а полку Калиновского надо проведать батьку.
24.06.2023 17:11 Відповісти
24.06.2023 17:11 Відповісти
Білоруси! Давайте бляха! Не тупіть!
24.06.2023 17:11 Відповісти
24.06.2023 17:11 Відповісти
ага...чекайте...вони ще драники не доїли
24.06.2023 17:14 Відповісти
24.06.2023 17:14 Відповісти
ше бульбу не викопали
24.06.2023 17:16 Відповісти
24.06.2023 17:16 Відповісти
Колорадов травят.
24.06.2023 17:20 Відповісти
24.06.2023 17:20 Відповісти
Наші війська повинні зараз бити по окупантам з усього що є, по складам і штабам зі StromShadow, HIMARS, JDAM, в окупантів, на фоні відстуності нормального командування, логістика вся ляже, піхота буде дезорієнтована і ефективність, якщо така буде, сильно впаде. І коли піхота зрозуміє, що їх тут тепер будуть посилено давати, а позаду, загородзагонів немає і їх ніхто за дезертироство тепер не каратиме, зарплати не платитимуть, лади-каліни не даватимуть, відповідно вони втікатимуть, бо не розумітимуть, що відбувається. Наш наступ став тригером, який запустив процес повалення влади, у пригожина опинилися найбільш боєздатні частини, які вижили в найбліль жортстаких боях, з найбвлшим досвідом і вони йому вірні, бо зеки жорсток підкоряються і дотримуються тим понять, які прийняті в їх зековському середовищі і жортско самі карають порошуників. Так що у пригожина досить високі шанси захопити владу і москву.
24.06.2023 17:12 Відповісти
24.06.2023 17:12 Відповісти
двіжі на фронті ще не почались..коли буде сипатись в кремлі тоді буде сипатись і на фронті..
24.06.2023 17:15 Відповісти
24.06.2023 17:15 Відповісти
бо наші не готувалися до такого розвитку подій, навіть Залужний, по ходу, не передбачив зараз таких подій, та ніхто не знав коли це точно відбудеться, окрім пригожина і його командирів, які повинні були погодитись йти на москву. Відповідно наші зараз перероблять план, який готували півроку, а треба це зробити швидко і будуть з усіх створлів валити дезорієнтовані війська, яким війна в Україні вже не дуже цікава. Їм там мабуть з москви вже кажуть вивести когось, але виводити ніяк, бо пригожин перекрив логістику через ростов і воронєж.
24.06.2023 17:25 Відповісти
24.06.2023 17:25 Відповісти
вважаю,що розвідка знала..адже сам прігожін сам говорив про вивід вагнерівців з Бахмуту..захопити захопив Бахмут, а дальше що? пригожин побачив безпереспективність цієї війни,тим більше що його найманців багато полягло..ну візьме він ще одне містечко і положить там своїх ще 10-чи 20 тис....і от така тяганина йому і нах*** не потрібна..це не Африка ,де можна сидіти попивати пиво і рахувати прибутки охороняючи якийсь заводик ,чи золотоносну або алмазну жилу.чи нафтове родовище на Ближньому Сході
24.06.2023 17:35 Відповісти
24.06.2023 17:35 Відповісти
вагнерівці не полягли, а відбувся відбір, вижили найбільш боєздатні. А пригожина вже планували все одно ліквідувати, якщоне підкориться, тому він бішов у ва-банк, дуже неочікувано, в чому його перевага. Сьогодні, мабуть, пригожин вже захопить тактичну ЯЗ, після цього питання з взяттям москви вже буде вирішено. пригожин стане одним з 10, у кого в світі є ЯЗ. Вони всі виродки, але якщо в росіі буде громадянська війна, то їм буде не до нас. А ми за цей час повинні вступити в НАТО, терміново!
24.06.2023 17:44 Відповісти
24.06.2023 17:44 Відповісти
тактично правильно. Бандера саме так і вчинив - як тільки німці розслабили булки він проголосив незалежність України.

і хоч не сам він це зробив але на нього рівнялися багато людей і в історії саме він є постаттю, яка символізує спротив кацапам.
24.06.2023 17:12 Відповісти
24.06.2023 17:12 Відповісти
Бульбаші, беріть владу у свої руки. Це шанс стати нормальними без вусатого таракана !
24.06.2023 17:12 Відповісти
24.06.2023 17:12 Відповісти
пане Бандерівець--це все одно, що волати в пустелі
24.06.2023 17:16 Відповісти
24.06.2023 17:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Efywhsopaao Тінь Сонця спявае па-беларуску. Перамогі сцяг
24.06.2023 17:12 Відповісти
24.06.2023 17:12 Відповісти
гарный хлопец. яб с ним за одним столом картохи бы навернул.
24.06.2023 17:13 Відповісти
24.06.2023 17:13 Відповісти
Приємно чути білоруську мову. 👏
24.06.2023 17:13 Відповісти
24.06.2023 17:13 Відповісти
тімашонка всеодно нічого не зрозуміла, крім того, що їй точно тридець.
24.06.2023 20:22 Відповісти
24.06.2023 20:22 Відповісти
Пора вже и білорусам а то сидять як миш під віником .
24.06.2023 17:15 Відповісти
24.06.2023 17:15 Відповісти
А де кадиркінці ?
Не чутно головного вівцьоба
24.06.2023 17:16 Відповісти
24.06.2023 17:16 Відповісти
у дона своя армія..навіщо йому пускати в розхід її, а хто дона тоді захистить у випадку чого..кадирівці не такі дурачки щоб за )(уйла воювати..одне патякати що вони воїни а інше здихати
24.06.2023 17:18 Відповісти
24.06.2023 17:18 Відповісти
а хто грошей йому дасть, точно не повар х..ла
24.06.2023 20:23 Відповісти
24.06.2023 20:23 Відповісти
Гон Дона отправили в Ростов донской выжимать оттуда оставшихся на охране вагнеровцев.
24.06.2023 17:24 Відповісти
24.06.2023 17:24 Відповісти
Поїхали "звільнять" Ростов, а там отримали п....и від вагнерівців
https://twitter.com/Ars7513/status/1672610038454661121
24.06.2023 17:28 Відповісти
24.06.2023 17:28 Відповісти
а зрители - розовые пони еще не понимают ВООБЩЕ , что происходит и что их ждет ,
24.06.2023 17:35 Відповісти
24.06.2023 17:35 Відповісти
Нехай бульбаші роблять в себе що хочуть і вирішують свої проблеми самостійно. Без будь-якої участі ЗСУ. У нас і так чимало втрат і жоден український військовий не повинен віддавати життя за інтереси бульбашів. Другий фронт нам теж не потрібен.
24.06.2023 17:18 Відповісти
24.06.2023 17:18 Відповісти
Живе Беларусь
Живе вєчна!
24.06.2023 17:19 Відповісти
24.06.2023 17:19 Відповісти
И главное ТИХО.
24.06.2023 17:25 Відповісти
24.06.2023 17:25 Відповісти
ти цеє, перед тим як оце написати, роззувся, руки помив, квіточку в зуби взяв?
24.06.2023 20:26 Відповісти
24.06.2023 20:26 Відповісти
ну вот добре бути ххлом, 100% того шо кажуть на відею розумію але не понімаю ХТО маме дасть наказ.... оце Г., котре залякав Патрушев в Омані шолі?
а, може вже "відлякав " Байден в .... Києві? оууу, оууу єєє(згадується кліп сволочі - "пороблено", на ютубі, клац, але хохлам не дивитись, бо образливо, я то хохол)
24.06.2023 17:21 Відповісти
24.06.2023 17:21 Відповісти
Будете жевать сопли всё просрёти.
24.06.2023 17:27 Відповісти
24.06.2023 17:27 Відповісти
Слушай , мнє гдє то схороницца надо ,, ти случайно - в сєбя бункерє комнатушку не сдайош ? Іли хоть чуланчік какой нібудь . !?
.
24.06.2023 17:28 Відповісти
24.06.2023 17:28 Відповісти
ааааааааааааааа!!!!!! **** ааааааа!!!!! я все пропустил , картоху копал , это же прямо праздник какой-то , ......парни , все как говорила моя бабушка с третьего этажа , все с точностью до невозможности !!!! НО ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО !!!!! беларусь , масква , курск , молдова , чечня - море крови ( молдоване готовтесь !!!! эти ****** с приднестровья к вам попрут , беда будет ) , красная площадь будет залита кровью , тысячи трупов , кремль в огне , ...........белоруссы мстить будут СТРАШНО !!! там будет хуже чем в маскве , ...........по всей раиисе прокатится волна убийств , грабежей , насилия , кровавая неразбериха накроет болота , зэки , военные , демебелизованные, криминал, вагнера , и др частные военные компании начнут грабить и убивать , передел власти , сфер влияния, борьба за финансы , банки ,заводы, фабрики , аэропорты , военные базы , склады с оружием ,..........все это пойдет по рукам , лютая ненависть и кровь захлеснет роиссю на долгие годы ...........я за попкорном
24.06.2023 17:29 Відповісти
24.06.2023 17:29 Відповісти
що означає лізти в Україну.
24.06.2023 17:33 Відповісти
24.06.2023 17:33 Відповісти
правильно треба скористатися можливістю і позбутися головного таракана
поки москалі зайняті своїми проблемами і не зможуть допомогти диктатурі лукашенка
24.06.2023 18:08 Відповісти
24.06.2023 18:08 Відповісти
Живе Беларусь! Батьку на нари!
24.06.2023 18:49 Відповісти
24.06.2023 18:49 Відповісти
бацьку на чіпси
24.06.2023 21:00 Відповісти
24.06.2023 21:00 Відповісти
У картопляного дуче виникли деякі проблеми. Ньюанс слідуючий в Гаагу він не попадає так як сам ввів в Білорусь смертну кару.
24.06.2023 19:05 Відповісти
24.06.2023 19:05 Відповісти
C'mon, ліцьвіни!
24.06.2023 20:07 Відповісти
24.06.2023 20:07 Відповісти
 
 