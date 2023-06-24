14 876 49
Чекайте нашого сигналу. Час свободи наближається, - полк імені Калиновського звернувся до білорусів. ВIДЕО
Білоруські добровольці звернулися до співвітчизників із закликом готуватися до повалення режиму Лукашенка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні воїнів полку до білоруського народу.
"Нам будуть потрібні люди для рішучих дій. Готуйтеся та чекайте нашого сигналу", - заявив командир полку із позивним Кіт.
Топ коментарі
+27 мврина
показати весь коментар24.06.2023 17:11 Відповісти Посилання
+26 Drbest Good #551142
показати весь коментар24.06.2023 17:10 Відповісти Посилання
+23 Андрій #574503
показати весь коментар24.06.2023 17:08 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забирайте, Беларуси, свою країну з лап ху&ла.
Разом до Перемоги.
і хоч не сам він це зробив але на нього рівнялися багато людей і в історії саме він є постаттю, яка символізує спротив кацапам.
Не чутно головного вівцьоба
https://twitter.com/Ars7513/status/1672610038454661121
Живе вєчна!
а, може вже "відлякав " Байден в .... Києві? оууу, оууу єєє(згадується кліп сволочі - "пороблено", на ютубі, клац, але хохлам не дивитись, бо образливо, я то хохол)
.
поки москалі зайняті своїми проблемами і не зможуть допомогти диктатурі лукашенка