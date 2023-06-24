ЗСУ рухаються на Бахмутському напрямку та знищують російську техніку на Луганському, - Сирський. ВIДЕО
Сили оборони продовжують знищувати росіян та їхню техніку на Бахмутському, а також Луганському напрямках.
Як передає Цензор.НЕТ, про це командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив у Телеграмі.
"Сили оборони продовжують знищувати росіян на фронті. Наші воїни рухаються на Бахмутському напрямку", - зазначив Сирський.
За його словами, також чудову роботу на Луганському напрямку демонструє 45-а окрема артилерійська бригада Збройних сил України у співпраці з аеророзвідкою 63-ої ОМБр. "Ворог втрачає техніку", - додав командувач.
Також він оприлюднив відео знищення російського паливозаправника військовослужбовцями 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ.
Топ коментарі
+22 саша паламарчук
показати весь коментар24.06.2023 18:21 Відповісти Посилання
+15 Gary Grant
показати весь коментар24.06.2023 18:28 Відповісти Посилання
+13 Наталья Тамариск
показати весь коментар24.06.2023 18:22 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зате Пригожин теж може штовхати промови з БТРа!
Бери шинель, пошли домой!
(кормить вшей на рязанских, казанских, владимирских и прочих новых фронтах)
https://novynarnia.com/2023/05/21/**********-vijska-vzyaly-bahmut-u-napivotochennya-mou/