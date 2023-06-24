УКР
ЗСУ рухаються на Бахмутському напрямку та знищують російську техніку на Луганському, - Сирський. ВIДЕО

Сили оборони продовжують знищувати росіян та їхню техніку на Бахмутському, а також Луганському напрямках.

Як передає Цензор.НЕТ, про це командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив у Телеграмі.

"Сили оборони продовжують знищувати росіян на фронті. Наші воїни рухаються на Бахмутському напрямку", - зазначив Сирський.

За його словами, також чудову роботу на Луганському напрямку демонструє 45-а окрема артилерійська бригада Збройних сил України у співпраці з аеророзвідкою 63-ої ОМБр. "Ворог втрачає техніку", - додав командувач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Втрата Бахмуту стала б для РФ мегапоразкою, тому вони переводять сили на Схід, - Череватий

Також він оприлюднив відео знищення російського паливозаправника військовослужбовцями 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ.

Бахмут (1566) Сирський Олександр (725) 45 артилерійська бригада (54)
+22
24.06.2023 18:21 Відповісти
+15
Йди нах,сирський зі своїм дєрьмаком і рухами на 10 метрів. Де коментарі Залужного? Чому вагнера проходять по засрашкі по 20 км за годину? Не заміновано? Артилерія не обстрілює? Та х#й там. Просто заборона з ОП висить.
24.06.2023 18:28 Відповісти
+13
З Богом, котики!
24.06.2023 18:22 Відповісти
Постійно показують вибухи замаскованої в лісу техніки, але ж в таку жару мали би з того бути страшні лісові пожежі . . . А тихо, ніхто про це нічого не пише . . .
24.06.2023 18:19 Відповісти
бо ті хто сидить в тому лісі ту пожежу і гасять, чи ви думаєте там техніка сама собою замаскувалася
24.06.2023 18:49 Відповісти
какцапи розбіглись чи що
24.06.2023 18:21 Відповісти
Фронт посипався, немов у 1917 після ленінського декрету
24.06.2023 18:30 Відповісти
Да і пригожин теж лисий як і ленін.
24.06.2023 19:14 Відповісти
Ага. Тільки Членін був надмірно писучий, а Пригожин не факт що взагалі грамотний
Зате Пригожин теж може штовхати промови з БТРа!
показати весь коментар
24.06.2023 19:21 Відповісти
24.06.2023 18:21 Відповісти
З Богом, котики!
24.06.2023 18:22 Відповісти
Кацапы ******, ******** уже к себе войну гражданскую воюйте!
24.06.2023 18:24 Відповісти
Майже на всій лбз на півдні зараз періще злива . То ж наступ знову - забуксував на кілька днів .
24.06.2023 18:24 Відповісти
Пора Залужному позвонить в Кремль и спросить мы вам там случайно не мешаем воевать?
24.06.2023 18:25 Відповісти
!!
24.06.2023 18:32 Відповісти
вже ж писали тут, що літак путіна вилетів з москви да загубився десь на радарах. нема там кому дзвонити у кремлі
24.06.2023 18:54 Відповісти
Загубився, але не щез. Транспондер вимкнули; шифруються. Мабуть, до таваріща сі на кєтай полетів. Ну, як справжній татарин, тобто--несподівано.
24.06.2023 19:44 Відповісти
Трохи не так. Головний музика мацковіі пішов визволяти мацкву, а Залужному треба кинути 1 батальйон на Киів та визволити його від зелено-синьоі ****#ти при владі та увесь на 100% офіс президента (ну, щоб не заважали йому успішно воювати з орками).
24.06.2023 19:40 Відповісти
Мы за него на выборах проголосуем,хватит митингов а то опять олигархи пролезут.
24.06.2023 19:45 Відповісти
Йди нах,сирський зі своїм дєрьмаком і рухами на 10 метрів. Де коментарі Залужного? Чому вагнера проходять по засрашкі по 20 км за годину? Не заміновано? Артилерія не обстрілює? Та х#й там. Просто заборона з ОП висить.
24.06.2023 18:28 Відповісти
Там армії мало, а та що є масово здається
24.06.2023 18:37 Відповісти
Перед фронтом напроти ЗСУ на Південному напрямку зараз точно не армія. Вся ця тягомотина мінімум незрозуміла.
24.06.2023 18:44 Відповісти
А хто ж там по вашому ?
24.06.2023 18:56 Відповісти
***** якась. У вас ПМС чи шо?
24.06.2023 19:09 Відповісти
Ні. Це у вашої мами.
25.06.2023 00:15 Відповісти
Ето постановочної нападение...
24.06.2023 22:24 Відповісти
Русский солдат! Хватит кормить вшей на украинском фронте!
Бери шинель, пошли домой!
(кормить вшей на рязанских, казанских, владимирских и прочих новых фронтах)
24.06.2023 18:32 Відповісти
Вже місяць рухаємося, беремо Бахмут в кліщі.

https://novynarnia.com/2023/05/21/**********-vijska-vzyaly-bahmut-u-napivotochennya-mou/
24.06.2023 18:37 Відповісти
Немає там ніякого напівоточення. Подивись карту.
24.06.2023 19:03 Відповісти
Та я і сміюсь.
24.06.2023 19:30 Відповісти
Герасiмову срочно переписати военний план. Як взять Москву за 3 днi.
24.06.2023 18:45 Відповісти
а путін "цєрємонітся" виходить?
24.06.2023 18:50 Відповісти
А нахер она ему???? Золото, алмазы? Это ж чисто путинская затея была со всей "новороссией" и прочим.
24.06.2023 18:57 Відповісти
Де Леопарди і 200 Бредлі ? Зараз шанс відрізати Крим..Ну якщо він нам потрібен
24.06.2023 19:07 Відповісти
сирський--інтернет-генерал.
24.06.2023 19:25 Відповісти
Він зрадник з руками по локті в крові українців,як і його директор дєрьмак.
24.06.2023 20:52 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
24.06.2023 19:35 Відповісти
Зелені напряглися!)))) Вони тільки співали що поки війна, то ніяких виборів, а тут і вибори можуть намалюватись))) А їм цього дуже не хочется, так як шанси нуль !
24.06.2023 20:34 Відповісти
Задовбали вже сирського- секретутку дєрьмака всюди сувати. Сподіваюсь ця гидота буде сидіти з зеленим лайном в одній камері.
24.06.2023 20:51 Відповісти
 
 