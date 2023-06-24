ЗСУ рухаються на Бахмутському напрямку та знищують російську техніку на Луганському, - Сирський. ВIДЕО

Сили оборони продовжують знищувати росіян та їхню техніку на Бахмутському, а також Луганському напрямках.

Як передає Цензор.НЕТ, про це командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив у Телеграмі.

"Сили оборони продовжують знищувати росіян на фронті. Наші воїни рухаються на Бахмутському напрямку", - зазначив Сирський.

За його словами, також чудову роботу на Луганському напрямку демонструє 45-а окрема артилерійська бригада Збройних сил України у співпраці з аеророзвідкою 63-ої ОМБр. "Ворог втрачає техніку", - додав командувач.

Також він оприлюднив відео знищення російського паливозаправника військовослужбовцями 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ.