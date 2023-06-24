УКР
Світ побачив, що господарі Росії нічого не контролюють. Світ повинен не боятись, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до громадян із відеозверненням ввечері 24 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Сьогодні день, коли точно не має бути тиші. І точно потрібне лідерство. Сьогодні світ побачив, що господарі Росії нічого не контролюють. Взагалі нічого. Просто повний хаос. Повна відсутність якоїсь передбачуваності. І це на російській території, яка нашпигована зброєю.

Світ повинен не боятись. Ми знаємо, що нас захищає. Тільки наша єдність. Україна точно зможе захистити Європу від будь-яких російських сил – і не важливо, хто ними командує. Ми – захистимо. Безпека східного флангу Європи тримається лише на нашій обороні. І саме тому кожен прояв підтримки нашої оборони – це підтримка і вашої оборони, всіх у вільному світі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слабкість Росії очевидна. Всі наші командувачі та воїни знають, що робити, - Зеленський

Далі Зеленський продовжив російською мовою: " Скажу по-русски. Человек из Кремля, очевидно, очень боится и, наверное, прячется где-то, не показывается. Уверен, что уже не в Москве. Звонит куда-то, выпрашивает там что-то… Он знает, чего боится, потому что он сам создал эту угрозу. Всё зло, все потери, вся ненависть – он это сам распространяет. И чем дольше ещё он сможет перебегать между своими бункерами – тем больше потеряете вы все… все, кто связан с Россией.

Что будем делать мы, украинцы? Мы будем защищать свою страну. Мы будем защищать свою свободу. Мы не будем молчать и мы не будем бездействовать. Мы умеем побеждать – и это будет. Наша победа в этой войне будет однозначно.

А что будете делать вы? Чем дольше ваши войска будут на украинской земле – тем больше развала потом принесут они в Россию. Чем дольше будет этот человек в Кремле – тем больше будет катастроф".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони України закликало російських військових лишати окопи та бігти в РФ на допомогу товаришам "по обидва боки"

Автор: 

Зеленський Володимир (25217) звернення (656) путін володимир (24655) Пригожин Євген (522)
Топ коментарі
+20
наркоман виліз. відкапали?
24.06.2023 20:19 Відповісти
+12
Мляяяя... ну яка ж ти ЗЕістота.
Ти ж окрім феєричного шоу не спроможна нічого більше бачити.
Ти вже схопило пакунок попкону, поправило на своїй макитрі шутовского ковпака вважаючи його за корону і продовжуєш нести чергову дІчь.
24.06.2023 20:26 Відповісти
+10
зеленський чому такий сумний? єрмак втік? не хочу наврочити, але ..... і ти .....якщо успієш.
24.06.2023 20:25 Відповісти
наркоман виліз. відкапали?
24.06.2023 20:19 Відповісти
С Богом до ПЕРЕМОГИ
24.06.2023 20:24 Відповісти
Та світ ще більше сситься тепер, я думаю
24.06.2023 20:19 Відповісти
Страшно!
24.06.2023 20:21 Відповісти
У "світу" - тиха паніка. Зробили ставку на владіміра владіміровіча і 32 роки скачуть, притирки, з них - 22 роки перед лайном, бо самі - такі ж.

Але зараз почнуть корчити "вумні" морди (когось і від цистерни з морозивом мусили відтягнути, щоб пробелькотіло по складах зі шпаргалки) і обговорювати "результати" своїх "геніальних" рішень.

А показали цьому "світу" "міць" рашки - українці.
24.06.2023 20:21 Відповісти
Операція Валькірія але з Телегою ютубом і всим
24.06.2023 20:23 Відповісти
А у нас ВСЕ зашибись !!- Все в порядке , все по плану , все предсказуемо ( и разминирование , и оборонпром , и коррупция .... ) и все контролируемо ( и бабло , и гуманитарка , и оружие ... ) !!!
25.06.2023 02:09 Відповісти
24.06.2023 20:23 Відповісти
очуняло
24.06.2023 20:25 Відповісти
зеленський чому такий сумний? єрмак втік? не хочу наврочити, але ..... і ти .....якщо успієш.
24.06.2023 20:25 Відповісти
Мляяяя... ну яка ж ти ЗЕістота.
Ти ж окрім феєричного шоу не спроможна нічого більше бачити.
Ти вже схопило пакунок попкону, поправило на своїй макитрі шутовского ковпака вважаючи його за корону і продовжуєш нести чергову дІчь.
24.06.2023 20:26 Відповісти
Зєля, краще помовч, щоб з тебе не ржали. Хоча, це твій "хліб". Відвикай...
24.06.2023 20:31 Відповісти
А що контролює це чмо? Що саме? Крім асфальту та шашликів! ЩО??? Відосики? Заколупав вже ними, гундосий звіздобол.
24.06.2023 20:33 Відповісти
це блекоче віслюк,який перед кадировим на колінках бігав
24.06.2023 20:34 Відповісти
Менш пи-ди, розумніше виглядатимеш. Ще нічого не ясно і нічого кардинального не відбулося....
24.06.2023 20:34 Відповісти
Тебе це саме чекає, хриплий щур-зрадник!
24.06.2023 20:35 Відповісти
Что ты опять *******, вот мудак.
24.06.2023 20:39 Відповісти
Де він навчався ораторському мистецтву?
24.06.2023 20:39 Відповісти
Там же где и путлер, в подворотне. Но не питерской, а криворожской.
24.06.2023 20:51 Відповісти
Накаркав мудило. прігожин скасував взяття мааскви.
24.06.2023 20:48 Відповісти
Зеля, ты обосрался. Уже дважды.
24.06.2023 20:53 Відповісти
DW

Трещины в путинской системе власти были видны и раньше. Чем дольше шла преступная и уже фактически проигранная война, тем заметнее они становились. Словесное противостояние между руководством Минобороны и главой известной своей жестокостью полукриминальной-полувоенной структуры шло не один месяц. Путин молчал, убедившись ранее, что без наемников его слабой армии не обойтись. Когда Пригожин в начале мая публично грязно выругал министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова, стало понятно: развязка приближается. Путин продолжал молчать. В числе первых риски озвучил в Telegram один из известных пропагандистов: "Так вот и случаются революции".

Путин тогда это явно не понял до конца, очевидно, думая, что напряжение удастся снять. Не удалось. Чем бы ни закончился https://www.dw.com/ru/matez-prigozina-i-cvk-vagner/a-66020956 мятеж Пригожина , Путин ему уже проиграл. Даже если бунт будет подавлен, а его предводитель убит или задержан, страна почувствовала страх и слабость президента, обнадеживающих слов которого ждали его верные сторонники. Но Путин снова хранил молчание. Президент молчал всю ночь с пятницы на субботу, 24 июня, продолжая надеяться, что кровавой бойни и репутационных потерь удастся избежать. Теперь миф о непобедимом и просчитывающем все ходы главе Кремля окончательно рухнул. За этим бунтом могут последовать следующие, пока не падет вся путинская система власти.
24.06.2023 20:53 Відповісти
Світ побачив, що шоумен Зеленський повівся на доволі примітивне шоу влаштоване рашистами.
24.06.2023 20:56 Відповісти
ну а нєрви то які, желєзні! не піддався на провокацію повара, не кинув ЗСУ в наступ, зриваючи день! видно дєрьмак шось таки случайно проболтався про плани провокації од свого шефа )))
24.06.2023 20:56 Відповісти
Нам свое робити. Но каждому наполеончику, в особенности в Украине, надо хорошо подумать о том, что будет, когда армия скажет :"Досить!"
24.06.2023 21:04 Відповісти
Гєополітєг. Запухлий.
24.06.2023 21:18 Відповісти
У цього екземпляра людоїдська - рідна. Не може воно без неї.
24.06.2023 21:19 Відповісти
У лідора з'явилась надія що папочку на нього *********?
24.06.2023 21:20 Відповісти
Виліз неголений наркоман. Зараз ще нюхне і знов в нірвану.
24.06.2023 21:25 Відповісти
Следующим президентом Украины будет 5 копеек.
24.06.2023 22:26 Відповісти
Нахіба воно мені.
24.06.2023 22:29 Відповісти
Нам треба.
25.06.2023 15:08 Відповісти
та пятак хоть не закидывает коламбиспикчерс
24.06.2023 22:31 Відповісти
Президент сказал правильно.
24.06.2023 21:34 Відповісти
Сере правильно, та неправильно кладе.
24.06.2023 22:34 Відповісти
йди на шашлики
24.06.2023 22:42 Відповісти
Знову обісрався верховний. Шоумен подивився постанову, а думав що це насправді.
24.06.2023 23:08 Відповісти
От в таких випадках якраз і підходять слова гіркіна -володя, заткнись...
25.06.2023 06:36 Відповісти
Давайте будемо чесними: а що контролює сам господар банкової? Правильна відповідь - ніхєра! рашисти - татаров і дєрьмак в ручному режимі керують усією вертикаллю влади в Україні, а клоун просто знімає відоси.
25.06.2023 07:33 Відповісти
 
 