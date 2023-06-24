Світ побачив, що господарі Росії нічого не контролюють. Світ повинен не боятись, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до громадян із відеозверненням ввечері 24 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Сьогодні день, коли точно не має бути тиші. І точно потрібне лідерство. Сьогодні світ побачив, що господарі Росії нічого не контролюють. Взагалі нічого. Просто повний хаос. Повна відсутність якоїсь передбачуваності. І це на російській території, яка нашпигована зброєю.

Світ повинен не боятись. Ми знаємо, що нас захищає. Тільки наша єдність. Україна точно зможе захистити Європу від будь-яких російських сил – і не важливо, хто ними командує. Ми – захистимо. Безпека східного флангу Європи тримається лише на нашій обороні. І саме тому кожен прояв підтримки нашої оборони – це підтримка і вашої оборони, всіх у вільному світі".

Далі Зеленський продовжив російською мовою: " Скажу по-русски. Человек из Кремля, очевидно, очень боится и, наверное, прячется где-то, не показывается. Уверен, что уже не в Москве. Звонит куда-то, выпрашивает там что-то… Он знает, чего боится, потому что он сам создал эту угрозу. Всё зло, все потери, вся ненависть – он это сам распространяет. И чем дольше ещё он сможет перебегать между своими бункерами – тем больше потеряете вы все… все, кто связан с Россией.

Что будем делать мы, украинцы? Мы будем защищать свою страну. Мы будем защищать свою свободу. Мы не будем молчать и мы не будем бездействовать. Мы умеем побеждать – и это будет. Наша победа в этой войне будет однозначно.

А что будете делать вы? Чем дольше ваши войска будут на украинской земле – тем больше развала потом принесут они в Россию. Чем дольше будет этот человек в Кремле – тем больше будет катастроф".

