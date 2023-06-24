УКР
29 766 41

Воїни 3-ї ОШБ розгромили цілий батальйон російських окупантів та зачистили ворожий плацдарм, - Білецький. ВIДЕО

Командир Третьої окремої штурмової бригади полковник Андрій Білецький оприлюднив інформацію про успішні дії бригади протягом 24 червня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі бригади.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні бійці 1 механізованого батальйону 3ОШБр розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади рф. З їхнього боку 30 200х, десятки поранених і з десяток полонених. Плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас повністю зачищено. З чим усіх і вітаю!"

Топ коментарі
+57
Дякуємо, хлопці.
24.06.2023 22:28 Відповісти
+39
Дякуємо Захисникам України та їх Сім'ям!
Слава Україні!!
24.06.2023 22:31 Відповісти
+38
Героям Слава!
24.06.2023 22:31 Відповісти
Дякуємо, хлопці.
24.06.2023 22:28 Відповісти
100% правий !
24.06.2023 22:29 Відповісти
Героям Слава!
24.06.2023 22:31 Відповісти
👍
24.06.2023 22:31 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Сім'ям!
Слава Україні!!
24.06.2023 22:31 Відповісти
Героям слава !!!
24.06.2023 22:39 Відповісти
То есть судя по количеству противника,была уничтожена одна рота личного состава, максимум две...
24.06.2023 22:32 Відповісти
Разгромили роту от силы полторы ,а пишут батальйон
24.06.2023 23:35 Відповісти
Диванні тупаки навіть не знають що там у підрозділах від половини до третини комплекту! І навіть якщо декілька десятків врятувалося, то батальон саме РОЗГРОМЛЕНИЙ !
25.06.2023 00:22 Відповісти
А там батальйон був на 100 відсотків вкомплектований, ви впевнені? Вкомплектованість на передку часто що в них, що в нас відсотків 50.
25.06.2023 05:57 Відповісти
Якщо врахувати, що батльон 400 людей (не знаємо скільки було насправді), то за канонами війни - часткова втрата боєздатності зі збереженням бойового управління - 50%, повна втрата боєздатності з втратою бойового управління - 70%- РОЗГРОМ. Тож виходить, що батальон втратив 25%.
25.06.2023 09:43 Відповісти
також виходить, що ти ідеш
25.06.2023 12:13 Відповісти
Батальйони різні бувають. Може 3 роти. А може 5. Бтгр вже давно немає. Вкомплектованість 50-70%. Знищення, поранення, полон 100 осіб ос та знищення частини командирів, вибиття з позицій з неконтрольованим драпакои - це і є розгром.
25.06.2023 14:00 Відповісти
Хто вам таке сказав, що немає Бтгр? В Росії повним ходом. Як наступ - одразу кілька танків, бмп, криють декілька арт-систем разом з градами, десь в тилу стоїть РЕБ та ЗРК. Проблема у них в тому, що ці Бтрг там формують вихватуючи необхідну техніку і людей з різних полків і дивізій без усілякого бойового злагодження.
25.06.2023 14:28 Відповісти
Можна тлумачити "розгром" як це прийнято у дефініціях з військової справи. А можно творчо, як полковник Білецький не маючи жодної військової освіти.
25.06.2023 14:32 Відповісти
полковник без освіти. люся арестович його побратим.
24.06.2023 22:32 Відповісти
Він є "офіцер воєнного часу", тільки вони вище за капітана навряд чи піднімалися ... Але у нас "неможливе можливо".
25.06.2023 14:24 Відповісти
це видно біля нього тиняється тітухан митрик кухарчук? да *****, вони видно тільки двоє воюють. мєнтяри галімі.
24.06.2023 22:34 Відповісти
Ой, ще той Митрик...(((
25.06.2023 08:50 Відповісти
Дякую за роботу, але, хіба це цілий батальйон? В батальйоні десь людей 800. А тут, максимум 100 - це рота. Не треба нам солодкого на ніч, а навіть за 100 дякуємо всією країною!
24.06.2023 22:35 Відповісти
він не сказав "знищений", а сказав розгромлений.
при разових втратах 30% частина тимчасово втрачає боєздатність, так що мова обгрунтовано саме про батальон. Роти не виконують оперативні задачі і не тримають плацдарми.
Але Білецькому звісно тре було диванних екпертів перепитати як доповідь сформувати
24.06.2023 22:45 Відповісти
Цікаво, в яких військах в батальоні 800 чоловік? В диванних? В мотопіхоті близько 300,в танкових - близько 100.Це при 100% комплектаціі, чого не буває навіть в мирний час.
25.06.2023 06:04 Відповісти
В диванних генералісімусів ще аллюзії торішньої весни, коли до нас лізли бтгр з 500-800 осіб, в яких було по 5 рот, власний дивізіон арти, взводи розвидки/реб тощо, які виставляли кадрові полки.
25.06.2023 14:04 Відповісти
Ми звичайно можемо надіятись на те що в роїсі жаби з гадюками одне одного зжеруть. Але в плані утилзації серпентарію надійніше надіятись) на 3-ю ОШБ
24.06.2023 22:37 Відповісти
Точнее пригожин петушара.
24.06.2023 22:43 Відповісти
Молодце
24.06.2023 22:49 Відповісти
24.06.2023 22:49 Відповісти
Чому цей бєлєцкій досі не в Тайланді чи в Монако разом зі своїм рюкзаковим не віджигає? Наскільки я пам'ятаю, він відрікся від ролі гаварящої галави Азову, коли вони були здані його поплічниками-зрадниками у вороже оточення в Маріуполі
24.06.2023 23:18 Відповісти
Іди вий на болота, кон чений маzкальський лох
25.06.2023 00:22 Відповісти
Звідки ти приперлося, рашист плєшивий? Краще сам вертайся назад на свої *****
25.06.2023 01:30 Відповісти
звідки там взялись мосКАЛі? Вся Харківська область давним-давно повністю звільнена була!
25.06.2023 00:53 Відповісти
Після того як азовці рік назад були вимушені сдатись у полон (маріуполь) за якімось мутними договорняками влади цей крендель майже повністю випав з інфополя і ось знов намалювався.Даже зе-марафон це показав.
25.06.2023 04:38 Відповісти
Абсолютно согласен с многими ..Почему этот предатель Белецкий ещё жив??
25.06.2023 10:25 Відповісти
білецький -ЗРАДНИК. шестьорка коломойского
25.06.2023 12:32 Відповісти
Ворог відкинутий, нові позиції здобуто. А воюють зовсім не святі особистості, головне результат на користь України
25.06.2023 16:06 Відповісти
ще раз повторю питання: хтось може пояснити звідки там взявся аж цілий батальйон мосКАЛів в Харківській області (ця річка - це виключно харківська область), якщо їх всіх звідти вигнали ще минулого року??? вони знов туда зайшли??? чи він просто озвучує минулорічні перемоги України і приписує їх собі заднім числом, як це любить робити зекоМанда???
25.06.2023 17:37 Відповісти
Схоже цей канал на Донеччині біля м. Майорськ і Дружба. Deepstate цей канал не показує
25.06.2023 21:32 Відповісти
 
 