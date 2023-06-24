Воїни 3-ї ОШБ розгромили цілий батальйон російських окупантів та зачистили ворожий плацдарм, - Білецький. ВIДЕО
Командир Третьої окремої штурмової бригади полковник Андрій Білецький оприлюднив інформацію про успішні дії бригади протягом 24 червня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі бригади.
У повідомленні зазначається: "Сьогодні бійці 1 механізованого батальйону 3ОШБр розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади рф. З їхнього боку 30 200х, десятки поранених і з десяток полонених. Плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас повністю зачищено. З чим усіх і вітаю!"
+57 Ultimate Justice
+39 Олександр ВАЛОВИЙ
+38 Игорь Гопта
Слава Україні!!
при разових втратах 30% частина тимчасово втрачає боєздатність, так що мова обгрунтовано саме про батальон. Роти не виконують оперативні задачі і не тримають плацдарми.
Але Білецькому звісно тре було диванних екпертів перепитати як доповідь сформувати