Воїни 3-ї ОШБ розгромили цілий батальйон російських окупантів та зачистили ворожий плацдарм, - Білецький. ВIДЕО

Командир Третьої окремої штурмової бригади полковник Андрій Білецький оприлюднив інформацію про успішні дії бригади протягом 24 червня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі бригади.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні бійці 1 механізованого батальйону 3ОШБр розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади рф. З їхнього боку 30 200х, десятки поранених і з десяток полонених. Плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас повністю зачищено. З чим усіх і вітаю!"

