Знищена авіацією армії РФ колона найманців ПВК "Вагнер" у Воронезькій області. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована знищена російською авіацією, колона найманців ПВК "Вагнер" поблизу села Бугаївка Воронезької області РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно вантажівку з боєприпасами та легковий автомобіль. Автор відео показує двох ліквідованих "вагнерівців".
"Результати авіаудару ЗС РФ по колоні ПВК Вагнер 24 червня поблизу села Бугаївка Кантемирівського району Воронезької області. Вантажний КАМАЗ із боєприпасами та пікап супроводу знищені авіабомбою. З трупів забрали зброю, проте самі обгорілі тіла вагнерівців покинуті напризволяще", - пише у коментарі до відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
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1. шість бортів збито
2. ваґнер втратив командування в особі пріґожина. з иншим командуванням можна очікувати втрати ефективности
Штаб та кістяк командування щобо бойових операцій @обаних музик - колишні офіцери (не нижче капітана у званні, є навіть генерали) спецназа гру мо рф та спецназа вдв рф.
Розвідка @обаних музик (доволі чисельний та добре оснащений підрозділ) - колишні бійці, переважно офіцерського складу, спецназа гру мо рф, фсб (оперативники, силовий блок, прикордонноа служба - розвідники), також окремий підрозділ технічної розвідки, при чому оснащений на високому рівні за останніми технологіями (курчавий обїзди усі військові виставки у світі та скупоував тільки найкраще обладання, грошей не шкодував).
Контррозвідка музик - найбільш законспірований та засекречений підрозділ - особовий склад, озброєння відомий керівнику штабу музик та напряму на нього замикаються. Вагнера підозрюють, що контррозвідці виключно колишні специ з фсб (а можливо і діюч), ретельно зашифровані - основне завдання військова розвідка - виявлення шпіонів, стеження.
По ЗМІ ми бачимо переважно звичайну піхоту - найманці, у т.ч. зеки.
Дуже сильний та підготовлений ворог, якого не можна недооцінювати
Розвідку, контррозвідку, внутрішню безпеку музик взагалі ніхто не згадував та не показував. У західних аналітиків є підозра, що фсб, зокрема військова контррозвідка та розвідка, напряму взаємодіють із аналогічними службами музик включно до цього часу.
До цирку залучили лише частину механізованої піхоти @обаних музик (5-8 тисяч від заявлених 25), котру , ніби то, поставили під удар.
Але й з ними не все так просто - їм дозволи поїхати до рб або піти на контракт мо рф, тобто ніякого пресінгу та переслідувань - це все лише на публіку.
Операція занадто багатоходова та західним партнерам усі цілі й завдання не відомі, плюс багато ІПСО, тому вони фактично гадають на кавовій гущині
Також є цікавий моменту тому, що активи пвк музик знаходяться за межами рф, і це не Китай, Казахстан чи КНДР, а щомісячні витрати пвк музик, за приблизними оцінками західних військових аналітиків, складаютьб від 350 до 500 млн. доларів США на місяць.
Такий собі немаленький бюджет, а рахунки ніхто не заарештовує.
Заарештують рахунки, накладуть санкці - кінець пвк музик.
До слова, є ще розвідувальні аналітичні підрозділи пвк музик. Так от за даними британських та американських аналітиків увесь цей цирк-шапіто їх не стосувався та вони працюють, де і працювали.
У колоннах на мацкву було не більше третини механізованої піхоти пвк, основний кістяк, у т.ч. із танками, бмп. ппо, пусковими ураган, град - залишилися у ростові та залишили його тільки учора-післявчора. Їм на заміну зайшли ахмати
Цікавим є питання, яка роль пана Ердогана у перемовинах із курчавим диригентом музик та що саме Президент Туреччини пообіцяв/гарантував курчавому (у змі лише повідомлення Ердогана, що він долучився до перемовин - далі тиша)
Дозволю собі незначне уточнення - це проєкт цілого олігархічного кацапського клану, на чолі якого брати ковальчуки - ідеологи та керівники т.зв. башти війни кремля
Під цими дегенератами також рашист та такий же дегенерат патрушев, фсб, їхні ж гіркін-стрєлков, пушилін та інші, вибачте, ******** лугандонії та "свабоднага даунбаса".
Сам ці ушльопки намовили @уйла розпочати широкомасштабну війну та гарантували разом із свом фсб квіти "асвабадітелям" @обаним в Україні, саме вони, маючи наукові ступені з фізики, намовили руйнувати нашу енергетику, захоплювати АЕС, мінувати їх та підривати
Крім цих двох ушльопків до цього клану входить також частина кацапських олігархів, але вони під ними
Наразі їхня мета - посунути оленевода шойгу та герасимова, які з іншого клану, захопити мо рф, у першу чергу їх цікавлять гру мо рф, як найбільш досвідчений бойовий розвідпідрозділ, та рвсн
Дууууже старі друзі @уйла з кооперативу "озеро"
- численні акції рф 2014 року в Україні залишилися без належної та негайної реакції Заходу, як наслідок - відчуття безкарності та апетитів;
- олігархічна фсбешна воєння диктатура на рф - безмежна жага до збагачення, до захоплення усього у світі, насамперед сусідів та їх теориторій, які не такі багаті та не такі сильні - чисті окупанти (Чечня, Грузія, Україна), при цьому неосяжні природні ресурси та грошові ресурси, підкуп західних політиків з метою зменшення чи то відвернення санкцій та виправдання рашистської окупації, відповідна рашистська ідеологія - на превеликий жаль, але це факт російське суспільство хворе на усю голову війною, знищенням українців та Заходу;
- при такій кількості грошей та ресурсів фактично, а також чисельності армії та зброї "бісяться з жиру" та влаштовують війни з однією метою - захоплення, підкорення, лаври імператора не дають спокою;
- до того нові території: зменшення загроз ззовні, тобто з цих територій, створення на цих територіях власних військових баз та власного військового контингенту з метою продемонструвати світу свою "велич" та "могутність" - "я в одній ланці із вами, ви повинні мене поважати";
- згадайте, будь ласка, виступи плєшивого після анексії Криму, Донеччини, Луганщини - "отец-асвабадітель", *****;
- окрема ланка - захоплення промислового, аграрного секторів з метою обернення на свою користь, працювати на "велич" могутнього" кацапстану;
- багато притомних кацапських олігархів просто пливло по течії та давали бабки, щоб тільки не чіпали; перші ластівки у 2014 зрозуміли, що далі - хана, країна починає спуск до прірви. Але маховик запущено. @уйло та його подєльники-олігархи відчули смак "перемог", грошей, "слави", що у поєднанні із слабкою реакцією Заходу призвело до подій 2022 року (мета та сама - нові території, свої васали, НАТО нафіг з хати, я тут імператор).
Хворі шизоїди та дегенерати із космічними ресурсами фінансовими, природними, військовими.
Єдина надія - більшість виконавців цієї шизоїдної істерії - болвани, самозакохані колаборанти та зрадники, корупціонери та злодії. Хоч якийсь шанс на перемогу
Місцеві кацапські олігархі наразі не в змозі тягатися із Сі.
Да і Ердоган їм не по зубах.
Китай тримає @уйла на паузі та за яйця - ще розглядає варіант скасування ордеру МКС, ще раз має намір заслати індійсько-африканські делегації, які будуть доносити посили Китая з "мирного" плану.
Китайські товариші проводили оглядини мішустіна, проте ще не сказали так чи ні.
У разі раптової смерті @уйла чи невиліковної страшної хвороби - патрушев на підміні, проте ненадовго, тимчасово
Із початком повномасштабної війни у 2022 році вплив Китаю на рашу посилився у геометричній прогресії. США та Західні партнери це розуміють і думають, як зменшити цей вплив, інакше - нове світове протистояння та катастрофа.
Кацапські олігархи ображені, порте у них немає єдності та 99% з них просто сцикливі
Мені здається що в кацапо-олігархів і не буде єдності, просто не може бути фізично. Національна ідея взагалі щось потойбічне для олігархів (будь якої країни, до речі), вони існують в зовсім іншій площині, протистояння чи тимчасові співпадіння інтересів - так, можливі, але єдності в будь яких питаннях точно не буде. Хіба що їх в решті решт об"єднає спільне бажання прибити *****, от в це повірю. Та й нехай, нам байдуже хто саме вб"є шизоїда, втім, лячно, хто стане наступним керманичем. Ідеальний варіант - розвал кацапстану, але, захід цього боїться, навіть більше, ніж ядерних погроз шизоїда.
На заміну царя на рфії Ердоган не згоден.
У НАТО до Ердогана прислухаються. Як аргумент проти заміни царя він постійно наводить лякалку про втрату контролю за атомною зброєю, розвал рфіїї бла-бла-бла...
@уйло реально зрозумів, що він у цій грі ніхто, а тому його вальнуть як і той літак, тому і обісрався та скиглив з бункера по спецзвязку.
Це падло вже понад десять, а може й більше, років охороняє приватна дуже засекречена компанія, озброєна та оснащена так, що навіть специ зі штатів дивувалися наявному у них спорядженню (під час останніх міжнародних вояжів @уйла), у якої в підпорядкуванні фсо - ще одна серйозна кацапська струтктура.
До речі бабки з бюджету рф та від кацапських олігархів на оснащення, спорядження, утримання @обаних музик йшли через структури саме цих кураторів. На сьогодні, за оцінками західних розвідок, щомісяця це не менше 350-500 млн. дол. США.
А розмова про того губернатора (Тульська губернія, якщо не помиляюсь), дюмін - колишній керівник особистої охорони ботоксного падли та по стуі його особистий охоронник, на посаду керівника мо - певний компроміс між @уйлом та кураторами курчавого, які кров з носу прагнуть забрати під себе мо рф із гру мо рф та рвсн.
Побачимо, що буде далі. Цирк ще триває
Знає ботоксна потвора скільки лиха, скільки горя він у світі наробив, тому і ховається так ретельно. Мерзенна істота. Хоча, окрім нього на рашці ще багато покидьків, моральних потвор, які не мають права жити в цьому світі, і по Божим законам, і по людським.
А які такі перемовини щодо врегулювання "заколоту" провів Ердоган із прігожиним та до чого саме вони домовилися? При чому тут бульбофюрер, цей стратег @обаний?
При цьому усім притомним цілком зрозуміло, що Ердоган розмовляв не із клоуном-кривлякою прігожиним, а із його кураторами у рфії.
Що саме вони узгодили? Чому так тихо?
Сподіваюся, ближчим часом побачимо.
Вибачте за словесний понос, Ви підняли цікаву тему.
Гарного дня!
Дякую за побажання! Вони взаємні !)
отака крута екіпіповка
Сейчас наделают баз в Белоруси и захватят её