Знищена авіацією армії РФ колона найманців ПВК "Вагнер" у Воронезькій області. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована знищена російською авіацією, колона найманців ПВК "Вагнер" поблизу села Бугаївка Воронезької області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно вантажівку з боєприпасами та легковий автомобіль. Автор відео показує двох ліквідованих "вагнерівців".

"Результати авіаудару ЗС РФ по колоні ПВК Вагнер 24 червня поблизу села Бугаївка Кантемирівського району Воронезької області. Вантажний КАМАЗ із боєприпасами та пікап супроводу знищені авіабомбою. З трупів забрали зброю, проте самі обгорілі тіла вагнерівців покинуті напризволяще", - пише у коментарі до відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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