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Знищена авіацією армії РФ колона найманців ПВК "Вагнер" у Воронезькій області. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована знищена російською авіацією, колона найманців ПВК "Вагнер" поблизу села Бугаївка Воронезької області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно вантажівку з боєприпасами та легковий автомобіль. Автор відео показує двох ліквідованих "вагнерівців".

"Результати авіаудару ЗС РФ по колоні ПВК Вагнер 24 червня поблизу села Бугаївка Кантемирівського району Воронезької області. Вантажний КАМАЗ із боєприпасами та пікап супроводу знищені авіабомбою. З трупів забрали зброю, проте самі обгорілі тіла вагнерівців покинуті напризволяще", - пише у коментарі до відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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Автор: 

росія (65800) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+21
Какая потужная колонна аж из двух машин
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27.06.2023 09:25
+17
Уткін - один з ідеологів командування, це центровий, звязковий із курчавим диригентом.
Штаб та кістяк командування щобо бойових операцій @обаних музик - колишні офіцери (не нижче капітана у званні, є навіть генерали) спецназа гру мо рф та спецназа вдв рф.
Розвідка @обаних музик (доволі чисельний та добре оснащений підрозділ) - колишні бійці, переважно офіцерського складу, спецназа гру мо рф, фсб (оперативники, силовий блок, прикордонноа служба - розвідники), також окремий підрозділ технічної розвідки, при чому оснащений на високому рівні за останніми технологіями (курчавий обїзди усі військові виставки у світі та скупоував тільки найкраще обладання, грошей не шкодував).
Контррозвідка музик - найбільш законспірований та засекречений підрозділ - особовий склад, озброєння відомий керівнику штабу музик та напряму на нього замикаються. Вагнера підозрюють, що контррозвідці виключно колишні специ з фсб (а можливо і діюч), ретельно зашифровані - основне завдання військова розвідка - виявлення шпіонів, стеження.
По ЗМІ ми бачимо переважно звичайну піхоту - найманці, у т.ч. зеки.
Дуже сильний та підготовлений ворог, якого не можна недооцінювати
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27.06.2023 09:50
+16
Особа пригожина не була командуванням вагнера. Чисто технічна особа яка заробляла на поставках продуктів москальскій армії а на частину виручених надприбутків утримувала пвк яка насправді зовсім не пвк. Тобто людина чия роль була показати приватність вагнера. Більше цікаво що з Уткіним( Вагнером). Оце реальний командир.
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27.06.2023 09:29
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два наслідки недозаколоту пріґожина -

1. шість бортів збито

2. ваґнер втратив командування в особі пріґожина. з иншим командуванням можна очікувати втрати ефективности
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27.06.2023 09:24 Відповісти
Особа пригожина не була командуванням вагнера. Чисто технічна особа яка заробляла на поставках продуктів москальскій армії а на частину виручених надприбутків утримувала пвк яка насправді зовсім не пвк. Тобто людина чия роль була показати приватність вагнера. Більше цікаво що з Уткіним( Вагнером). Оце реальний командир.
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27.06.2023 09:29 Відповісти
Уткін - один з ідеологів командування, це центровий, звязковий із курчавим диригентом.
Штаб та кістяк командування щобо бойових операцій @обаних музик - колишні офіцери (не нижче капітана у званні, є навіть генерали) спецназа гру мо рф та спецназа вдв рф.
Розвідка @обаних музик (доволі чисельний та добре оснащений підрозділ) - колишні бійці, переважно офіцерського складу, спецназа гру мо рф, фсб (оперативники, силовий блок, прикордонноа служба - розвідники), також окремий підрозділ технічної розвідки, при чому оснащений на високому рівні за останніми технологіями (курчавий обїзди усі військові виставки у світі та скупоував тільки найкраще обладання, грошей не шкодував).
Контррозвідка музик - найбільш законспірований та засекречений підрозділ - особовий склад, озброєння відомий керівнику штабу музик та напряму на нього замикаються. Вагнера підозрюють, що контррозвідці виключно колишні специ з фсб (а можливо і діюч), ретельно зашифровані - основне завдання військова розвідка - виявлення шпіонів, стеження.
По ЗМІ ми бачимо переважно звичайну піхоту - найманці, у т.ч. зеки.
Дуже сильний та підготовлений ворог, якого не можна недооцінювати
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27.06.2023 09:50 Відповісти
І ось тут виникає питання про рівень залучення всіх структур вагнера в цю авантюру. Щось мені здається що всі ці професіонали втратять довіру і їх за призначенням ніхто використовувати не буде.
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27.06.2023 10:08 Відповісти
У цьому цирку все значно глибше та ширше Та цирк ще не завершений.
Розвідку, контррозвідку, внутрішню безпеку музик взагалі ніхто не згадував та не показував. У західних аналітиків є підозра, що фсб, зокрема військова контррозвідка та розвідка, напряму взаємодіють із аналогічними службами музик включно до цього часу.
До цирку залучили лише частину механізованої піхоти @обаних музик (5-8 тисяч від заявлених 25), котру , ніби то, поставили під удар.
Але й з ними не все так просто - їм дозволи поїхати до рб або піти на контракт мо рф, тобто ніякого пресінгу та переслідувань - це все лише на публіку.
Операція занадто багатоходова та західним партнерам усі цілі й завдання не відомі, плюс багато ІПСО, тому вони фактично гадають на кавовій гущині
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27.06.2023 10:15 Відповісти
Думаю що ці 8 тисяч це і є всі боєздатні. Бо ті зеки які вижили отримали помилування пу і відчалили на вільні хліби. А різні вербовщики які сидять в досить віддалених регіонах не мали можливості провести якісь активні дії в місцях своєї дислокації. Виключення вагнер-центр в пітері який був заблокований. Тому і там нічого не змогли. Також оця передислокація до лукашенка є досить цікавою в плані використання там цих підрозділів. Чому не Африка про яку так багато говорив Пригожин? Думаю москалі змогли на протязі доби сформувати нові стратегічні цілі під підрозділ з високою боєздатністю. Але не факт. Удар по нафтобазі досить цікавий. Згоріло авіаційне паливо після того як вагнер взяв базу під контроль. Тобто десь в цей момент стало зрозуміло що авіації у вагнера не буде. А без прикриття авіації їх би розбили тими ж кабами після того як вони б дійшли до такої перешкоди яка б змусила їх зупинитись( ріка з підірваними мостами). Тому втративши шанси на досягнення своєї мети їм прийшлось приймати умови миру з особистими гарантіями безпеки. З одного боку Лукашенко гарант так собі а з іншого на даний момент немає жодної сили яка б могла розброїти підрозділ в декілька тисяч вагнерівців які знають що після розброєння їм не жити. Тому або вагнер повівся на те що в Білорусі їх ніхто не зможе знищити силовим способом, або отримав зрозумілі для них завдання виконання яких дозволить їм продовжувати своє існування в потрібному для них статусі.
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27.06.2023 10:45 Відповісти
Дуже цікавим є питання, чому до цього часу Захід не наклав санкції на міжнародний дуже відомий та вкрай успішний бізнес курчавого кухаря @уйла з видобування, переробки та продажу дорогоцінних кольорових металів і мінералів.
Також є цікавий моменту тому, що активи пвк музик знаходяться за межами рф, і це не Китай, Казахстан чи КНДР, а щомісячні витрати пвк музик, за приблизними оцінками західних військових аналітиків, складаютьб від 350 до 500 млн. доларів США на місяць.
Такий собі немаленький бюджет, а рахунки ніхто не заарештовує.
Заарештують рахунки, накладуть санкці - кінець пвк музик.
До слова, є ще розвідувальні аналітичні підрозділи пвк музик. Так от за даними британських та американських аналітиків увесь цей цирк-шапіто їх не стосувався та вони працюють, де і працювали.
У колоннах на мацкву було не більше третини механізованої піхоти пвк, основний кістяк, у т.ч. із танками, бмп. ппо, пусковими ураган, град - залишилися у ростові та залишили його тільки учора-післявчора. Їм на заміну зайшли ахмати
Цікавим є питання, яка роль пана Ердогана у перемовинах із курчавим диригентом музик та що саме Президент Туреччини пообіцяв/гарантував курчавому (у змі лише повідомлення Ердогана, що він долучився до перемовин - далі тиша)
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27.06.2023 10:57 Відповісти
Справді цікаво. Дякую за інформацію для роздумів.
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27.06.2023 11:03 Відповісти
хто фінансує вагнерів? Звісно, після того, як вони розкрутилися, та почали заробляти на участі у війнах світу, то самі, а з самого початку хто? Сумніваюсь щоб окремі багатії фінансували такий хрін зна для чого потрібний військовий підрозділ. Підозрюю що це проект *****, й кошти *****, або примусові взноси олігархів кацапстану. Такий собі підрозділ, типу пвк, а насправді керований виключно фсб-шною владою рашки.. Створений він був до речі у 2014-му. І кажуть що в складі багато з тих, хто в якості диверсантів створив штучний спротив донбаських міст у 2014-му.
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27.06.2023 11:32 Відповісти
Ви абсолютно праві!
Дозволю собі незначне уточнення - це проєкт цілого олігархічного кацапського клану, на чолі якого брати ковальчуки - ідеологи та керівники т.зв. башти війни кремля
Під цими дегенератами також рашист та такий же дегенерат патрушев, фсб, їхні ж гіркін-стрєлков, пушилін та інші, вибачте, ******** лугандонії та "свабоднага даунбаса".
Сам ці ушльопки намовили @уйла розпочати широкомасштабну війну та гарантували разом із свом фсб квіти "асвабадітелям" @обаним в Україні, саме вони, маючи наукові ступені з фізики, намовили руйнувати нашу енергетику, захоплювати АЕС, мінувати їх та підривати
Крім цих двох ушльопків до цього клану входить також частина кацапських олігархів, але вони під ними
Наразі їхня мета - посунути оленевода шойгу та герасимова, які з іншого клану, захопити мо рф, у першу чергу їх цікавлять гру мо рф, як найбільш досвідчений бойовий розвідпідрозділ, та рвсн
Дууууже старі друзі @уйла з кооперативу "озеро"
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27.06.2023 11:43 Відповісти
а олігархам який сенс, не розумію, якщо чесно. Майно арештовують за кордоном, рахунки заморожують у банках, гідних довіри, бо всі більш менш притомні крадїї-олігархи кацапстану тримають гроші подалі від лап *****, на заході, та точно не в кацапських банках. Не розумію навіщо їм ця війна. Чи їм зробили "пропозицію", від якої не було змоги відмовитись? Утримувати та озброювати армію, хай і не таку велику, як на рашці регулярна, це ж шалені гроші. Гроші повинні приносити гроші, ну так працює будь яка схема по зароблянню грошей, ну попилили вони українські заводи на металобрухт, повивозили їх на рашку, невже ж це й була мета, чи спосіб збагачення?? Ну я ще розумію вбити ахметівські заводи, усунути конкурента у вигляді Азовсталі чи Ілліча, але ж все одно, немає резону, як на мене, бо західні ринки для кацапів недосяжні, особливо після 2014-го. Взагалі якась безглузда війна, по усіх показниках - безглузда. Заради втіхи амбіцій?? Ну не вірю я що ***** такий дурний, щоб підтримати образ "собіратєля зємєль" загнався сам і країну в таку авантюру.
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27.06.2023 12:27 Відповісти
Україна ж ніколи не була конкуренткою рашки, ні в чому, ні у ресурсах, ні у озброєнні, ні у впливовості на світ. Ні в чому. Ми були абсолютно безпечні для рашки. Ну не вірю я в те, що керівництво оркостану вбачало будь яку загрозу для себе в існуванні держави Україна. Тут щось інше. А що?? Залишається тільки самодурство. Бо наврядчи верхівка оркостану реально вірить в те, що "українинєсуществует", це "їжа" для зазомбованого суспільства рашкостану, це їх "раціон". Олігархи та й сам ***** наврядчи вірить в такі нісенітниці.
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27.06.2023 12:36 Відповісти
Складовий багато:
- численні акції рф 2014 року в Україні залишилися без належної та негайної реакції Заходу, як наслідок - відчуття безкарності та апетитів;
- олігархічна фсбешна воєння диктатура на рф - безмежна жага до збагачення, до захоплення усього у світі, насамперед сусідів та їх теориторій, які не такі багаті та не такі сильні - чисті окупанти (Чечня, Грузія, Україна), при цьому неосяжні природні ресурси та грошові ресурси, підкуп західних політиків з метою зменшення чи то відвернення санкцій та виправдання рашистської окупації, відповідна рашистська ідеологія - на превеликий жаль, але це факт російське суспільство хворе на усю голову війною, знищенням українців та Заходу;
- при такій кількості грошей та ресурсів фактично, а також чисельності армії та зброї "бісяться з жиру" та влаштовують війни з однією метою - захоплення, підкорення, лаври імператора не дають спокою;
- до того нові території: зменшення загроз ззовні, тобто з цих територій, створення на цих територіях власних військових баз та власного військового контингенту з метою продемонструвати світу свою "велич" та "могутність" - "я в одній ланці із вами, ви повинні мене поважати";
- згадайте, будь ласка, виступи плєшивого після анексії Криму, Донеччини, Луганщини - "отец-асвабадітель", *****;
- окрема ланка - захоплення промислового, аграрного секторів з метою обернення на свою користь, працювати на "велич" могутнього" кацапстану;
- багато притомних кацапських олігархів просто пливло по течії та давали бабки, щоб тільки не чіпали; перші ластівки у 2014 зрозуміли, що далі - хана, країна починає спуск до прірви. Але маховик запущено. @уйло та його подєльники-олігархи відчули смак "перемог", грошей, "слави", що у поєднанні із слабкою реакцією Заходу призвело до подій 2022 року (мета та сама - нові території, свої васали, НАТО нафіг з хати, я тут імператор).
Хворі шизоїди та дегенерати із космічними ресурсами фінансовими, природними, військовими.
Єдина надія - більшість виконавців цієї шизоїдної істерії - болвани, самозакохані колаборанти та зрадники, корупціонери та злодії. Хоч якийсь шанс на перемогу
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27.06.2023 12:44 Відповісти
а я, якщо чесно, ставку роблю на ображених кацапських олігархів, які свого часу порахують свої збитки, та самі грохнуть сцаря-самодура. Але, на превеликий жаль, я не бачу хто може замінити *****, тобто, замінити сцаря на користь України та світу. Там всі з великим гедзєм в голові, на жаль, навіть ота кишенькова опозиція кацапська.
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27.06.2023 13:42 Відповісти
Китай та Туреччина у рф кожен веде свою гру.
Місцеві кацапські олігархі наразі не в змозі тягатися із Сі.
Да і Ердоган їм не по зубах.
Китай тримає @уйла на паузі та за яйця - ще розглядає варіант скасування ордеру МКС, ще раз має намір заслати індійсько-африканські делегації, які будуть доносити посили Китая з "мирного" плану.
Китайські товариші проводили оглядини мішустіна, проте ще не сказали так чи ні.
У разі раптової смерті @уйла чи невиліковної страшної хвороби - патрушев на підміні, проте ненадовго, тимчасово
Із початком повномасштабної війни у 2022 році вплив Китаю на рашу посилився у геометричній прогресії. США та Західні партнери це розуміють і думають, як зменшити цей вплив, інакше - нове світове протистояння та катастрофа.
Кацапські олігархи ображені, порте у них немає єдності та 99% з них просто сцикливі
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27.06.2023 15:16 Відповісти
навіть я не вірю в те, що рішення МКС спрацює хоч колись чи кимось.)) Сцються всі арештувати шизоїда світового масштабу. Звісно, вплив Китаю посилився, і буде посилюватись по мірі того, як рашка програє (в глобальному сенсі), Китаю вигідна слабка рашка, тоді в його інтересах трошки, чи потайки підтримувати Україну, мені так здається. Чи принаймні просто НЕ підтримувати рашу. Злиття не відбудеться з Китаєм, це буде короткий пасок, на якому сі буде утримувати пу, але не до остаточної смерті, а так, щоб ледь дихав, але дихав.
Мені здається що в кацапо-олігархів і не буде єдності, просто не може бути фізично. Національна ідея взагалі щось потойбічне для олігархів (будь якої країни, до речі), вони існують в зовсім іншій площині, протистояння чи тимчасові співпадіння інтересів - так, можливі, але єдності в будь яких питаннях точно не буде. Хіба що їх в решті решт об"єднає спільне бажання прибити *****, от в це повірю. Та й нехай, нам байдуже хто саме вб"є шизоїда, втім, лячно, хто стане наступним керманичем. Ідеальний варіант - розвал кацапстану, але, захід цього боїться, навіть більше, ніж ядерних погроз шизоїда.
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27.06.2023 15:44 Відповісти
100% згоден
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27.06.2023 15:46 Відповісти
До речі, Ердогана повнісю влаштовує @уйло - "голий" та обісраний цар, яким можна крутити-вертіти як хочеш - "зерновий" коридор, іранські питання, Босфор та Дарданели для кацапського флоту, насамперед цивільного, нафта, газ, трубопроводи, Чорне море та його шельф - питань безліч.
На заміну царя на рфії Ердоган не згоден.
У НАТО до Ердогана прислухаються. Як аргумент проти заміни царя він постійно наводить лякалку про втрату контролю за атомною зброєю, розвал рфіїї бла-бла-бла...
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27.06.2023 15:25 Відповісти
"нож в спину")), пам"ятаєте епізод зі збиттям кацаполітака?) Не було реакції від пуйла, лише скиглення та слюні..
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27.06.2023 15:46 Відповісти
@уйло боїться не тільки і стільки курчавого кухаря, скільки його господарів/кураторів.
@уйло реально зрозумів, що він у цій грі ніхто, а тому його вальнуть як і той літак, тому і обісрався та скиглив з бункера по спецзвязку.
Це падло вже понад десять, а може й більше, років охороняє приватна дуже засекречена компанія, озброєна та оснащена так, що навіть специ зі штатів дивувалися наявному у них спорядженню (під час останніх міжнародних вояжів @уйла), у якої в підпорядкуванні фсо - ще одна серйозна кацапська струтктура.
До речі бабки з бюджету рф та від кацапських олігархів на оснащення, спорядження, утримання @обаних музик йшли через структури саме цих кураторів. На сьогодні, за оцінками західних розвідок, щомісяця це не менше 350-500 млн. дол. США.
А розмова про того губернатора (Тульська губернія, якщо не помиляюсь), дюмін - колишній керівник особистої охорони ботоксного падли та по стуі його особистий охоронник, на посаду керівника мо - певний компроміс між @уйлом та кураторами курчавого, які кров з носу прагнуть забрати під себе мо рф із гру мо рф та рвсн.
Побачимо, що буде далі. Цирк ще триває
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27.06.2023 15:59 Відповісти
вбити ***** вже ціла черга вишикувалася. Але ми повинні в ній бути першими!
Знає ботоксна потвора скільки лиха, скільки горя він у світі наробив, тому і ховається так ретельно. Мерзенна істота. Хоча, окрім нього на рашці ще багато покидьків, моральних потвор, які не мають права жити в цьому світі, і по Божим законам, і по людським.
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28.06.2023 10:37 Відповісти
Також виникає дуже цікаве питання.
А які такі перемовини щодо врегулювання "заколоту" провів Ердоган із прігожиним та до чого саме вони домовилися? При чому тут бульбофюрер, цей стратег @обаний?
При цьому усім притомним цілком зрозуміло, що Ердоган розмовляв не із клоуном-кривлякою прігожиним, а із його кураторами у рфії.
Що саме вони узгодили? Чому так тихо?
Сподіваюся, ближчим часом побачимо.
Вибачте за словесний понос, Ви підняли цікаву тему.
Гарного дня!
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27.06.2023 15:31 Відповісти
правда цікаво, що поєднує вагнер (чи його симпатиків з верхівки влади рф) та Ердогана, якась суцільна "підкилимщина". Я поки не бачу зв"язку.. І навіть мотивів не бачу. Чекаємо. Хоча, не впевнена що в інформпростір витече справжня інформація а не зрежисований режисерами подій останніх днів "інфосеріал".
Дякую за побажання! Вони взаємні !)
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27.06.2023 15:50 Відповісти
акция атракция на болотах мацковии...
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27.06.2023 09:56 Відповісти
в коментарі "...каски железные"

отака крута екіпіповка
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27.06.2023 10:54 Відповісти
тому що там були не профі, а звичайні невдахи, такі, яких кидали в якості м"яса у Бахмуті. Підготувати профі потрібно дуже багато і часу і грошей, тож кинути професійни, добре навчених бійців у ту колону, це все одно, що просто взяти і спалити мішок з грошима, один прфесіонал - один мішок.. Профі всі у небезпеці, а біосміття - у колоні, і тепер у білорашкє.
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27.06.2023 11:37 Відповісти
Какая потужная колонна аж из двух машин
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27.06.2023 09:25 Відповісти
Ну чого ти так? Просто решта колони вийшла з-під удару
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27.06.2023 09:29 Відповісти
Ну значит пилот только вчера закончил летную академию раз так слабо отбомбился
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27.06.2023 09:34 Відповісти
Там все "простіше" На той час "літуни" уже знали, що "вагнера" сильно "огризаються" Тому не сильно прицілювався Кинув бомби чи ракети куди-попало і здриснув Жить кожному хочеться!
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27.06.2023 10:14 Відповісти
Знищена авіацією армії РФ колона найманців ПВК "Вагнер" Джерело:
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27.06.2023 10:20 Відповісти
ta esho i s civilnimi nomerami na fure - shob proveriti vladelca mozno bylo
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27.06.2023 09:34 Відповісти
Пригожин: патєр нєт.
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27.06.2023 09:25 Відповісти
Ему 3,14деть, как с горы катиться. Если он сказал о 20 тысячах убитых под Бахмутом, то можно только представить, сколько их было в реале.
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27.06.2023 09:41 Відповісти
множимо на 2, або й 3...
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27.06.2023 10:30 Відповісти
Склеіли ласти -- іх скромнии вклад в перемогу Украіни .
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27.06.2023 09:26 Відповісти
Гойда!
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27.06.2023 09:27 Відповісти
Чим більше мерзенні кацапські вбивці один одного знищать-тим краще для України...
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27.06.2023 09:28 Відповісти
Dlia vagner eto meloc.Pod Baxmutom oni v den po 200 stuk teriali,sam povar pokazyval foto.Mozno skazat sto vagner pocti do maskvi dosli bez poter,eto im ne Bachmut
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27.06.2023 09:31 Відповісти
Московіти, незабаром так буде по всій Московії.
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27.06.2023 09:31 Відповісти
smih da i tilki - jaka tam kolona iz azh 2 civilnih mashin ?D
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27.06.2023 09:35 Відповісти
.ничего страшного,мокшанские могут больше истребиться!!!!!
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27.06.2023 09:54 Відповісти
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27.06.2023 10:04 Відповісти
Желаю что бы все...
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27.06.2023 10:04 Відповісти
Так это же гражданская война! Между кем? Между жабами и гадюками.
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27.06.2023 10:05 Відповісти
...вопрос колонна из 2 авто.. Автор,что то попутал...
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27.06.2023 10:43 Відповісти
я не против, но вопрос тот же что и со вчерашнем видео сбитого самолета: почему вы уверенны что видео снято именно там и тогда, как об этом пишут анонимные телеграмм каналы ?
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27.06.2023 10:59 Відповісти
в порівнянні із рашистською колоною бронитехніки довжиною в 60 км,котру видно було із супутника і котра рухалася на початку війни на Київ, це "гебнявий мультфільм"
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27.06.2023 11:07 Відповісти
Посеред дороги валяються 2 жмура і нікому до них немає діла. І це у самому центрі Пуйлостану. А хтось дивується, чому вони таких самих з України не прибирають.
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27.06.2023 11:10 Відповісти
Пригожин - Уткін, здали усю шоблу убивць…
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27.06.2023 11:50 Відповісти
Вся эта история как эффективнее убивать украинцев. Очень стремно если бы садист пригожин захватил власть. За что война, правильно или нет, никого не волнует на их каналах. Даже встреча в ростове показала что они одобряют действия вагнеров
Сейчас наделают баз в Белоруси и захватят её
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27.06.2023 12:02 Відповісти
Уважаемые, и shokolad, ваш анализ очень интересен сам по себе, но мне не понятна цель агрессии. Вы прекрасно, профессионально изложили данные и о структуре, и о идеологии захвата нашей страны. Но, хочу напомнить вам, что буквально через несколько дней после начала войны, было выступление генерала - полковника Леонида Григорьевича Ивашова, который сказал, что россия проиграет в этой войне. А, он является военным аналитиком. В связи с этим мне не понятно, что х...ло такой тупой? Или есть еще какая-то основная цель, о которой никто открыто не говорит. Перед нападением они же делали, какой-то анализ?
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28.06.2023 07:38 Відповісти
 
 