"Мы чужие...", - окупант про ставлення українців на тимчасово окупованих територіях. ВIДЕО

Мобілізований військовослужбовець РФ на відео розповідає про ставлення українців на тимчасово окупованих територіях до російських окупантів.

Відео опублікав на своїй сторінці в Телеграм головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Мобілізований загарбник розповідає, що українці при зустрічі з окупантами починають шептатися, не спілкуються та "косо дивляться".

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