"Мы чужие...", - окупант про ставлення українців на тимчасово окупованих територіях. ВIДЕО
Мобілізований військовослужбовець РФ на відео розповідає про ставлення українців на тимчасово окупованих територіях до російських окупантів.
Відео опублікав на своїй сторінці в Телеграм головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Мобілізований загарбник розповідає, що українці при зустрічі з окупантами починають шептатися, не спілкуються та "косо дивляться".
Топ коментарі
+63 Inna vid
показати весь коментар27.06.2023 13:05 Посилання
+40 Eight Wonder #490997
показати весь коментар27.06.2023 13:05 Посилання
+34 Мрачный скептик
показати весь коментар27.06.2023 13:10 Посилання
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Зачем вы изнасиловали ребенка? - Он был нацистом!
Зачем вы запытали пенсионера? - Он был нацистом!
Не надо их переубеждать или пытаться что-то показать, разъяснить. Московитов нужно убивать.
Накер такие "славяне"? Это как если бы в семье брат был шизиком (усыновленным из детдома сводным братом-азиатом), и набухавшись регулярно выбивал твои двери с топором.