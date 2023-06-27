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"Мы чужие...", - окупант про ставлення українців на тимчасово окупованих територіях. ВIДЕО

Мобілізований військовослужбовець РФ на відео розповідає про ставлення українців на тимчасово окупованих територіях до російських окупантів.

Відео опублікав на своїй сторінці в Телеграм головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Мобілізований загарбник розповідає, що українці при зустрічі з окупантами починають шептатися, не спілкуються та "косо дивляться". 

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Автор: 

окупація (6733) росія (65800)


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Топ коментарі
+63
Чужие-это в Голивуде, а вы гребаные пид@расы.
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27.06.2023 13:05
+40
Вы мусор просто.
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27.06.2023 13:05
+34
Нацисты это отмазка на уровне рефлексов.
Зачем вы изнасиловали ребенка? - Он был нацистом!
Зачем вы запытали пенсионера? - Он был нацистом!
Не надо их переубеждать или пытаться что-то показать, разъяснить. Московитов нужно убивать.
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27.06.2023 13:10
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Чужие-это в Голивуде, а вы гребаные пид@расы.
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27.06.2023 13:05 Відповісти
Вони не "Чужиє"... Вони просто зайві на планеті Земля!
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27.06.2023 14:26 Відповісти
Вы мусор просто.
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27.06.2023 13:05 Відповісти
Шо, не знайшов тут нацистів? Навіть Махна з Бандерою? Вас зустрічали залюбки тільки на Бамбасі.
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27.06.2023 13:06 Відповісти
Нацисты это отмазка на уровне рефлексов.
Зачем вы изнасиловали ребенка? - Он был нацистом!
Зачем вы запытали пенсионера? - Он был нацистом!
Не надо их переубеждать или пытаться что-то показать, разъяснить. Московитов нужно убивать.
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27.06.2023 13:10 Відповісти
З полоненими потрібно проводити відповідну роботу.
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27.06.2023 16:39 Відповісти
яку? доказувати їм, що вони підари?
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27.06.2023 19:05 Відповісти
Так, але використовуючи іншу риторику та відповідні методи.
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28.06.2023 13:45 Відповісти
"атварачіваюца, нєт желанія абщаца с намі". кацап, ти скажи ще дякую, що місцеві не встромили тобі вила під ребра. виплядок мордорський.
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27.06.2023 13:07 Відповісти
був би він сам і без автомата, то встромили б.
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27.06.2023 13:51 Відповісти
Всё они прекрасно осознают. Московиты устраивают узкий мир там, где хватает силенок. В местах хороших звиздюлей московит никогда не появится.
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27.06.2023 13:07 Відповісти
Чужі тут не ходять, а якщо і ходють, то недовго.
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27.06.2023 13:10 Відповісти
Із кацапської: смотрят косо - дивляться як на гівно
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27.06.2023 13:09 Відповісти
І відходять відразу подалі, бо смердить узкім міром ...
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27.06.2023 14:30 Відповісти
Ещё бы путин ***** со своей бы братвой это поняли
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27.06.2023 13:11 Відповісти
А вони знають, бо вони прийшли звільняти не нас, а територію від нас ...
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27.06.2023 14:31 Відповісти
Пздц, не прошло и полтора года, как для самых тупых начинает доходить, что мы не адинарот
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27.06.2023 13:13 Відповісти
А еще что-то чешет про "славяне". Мол, у людей традиция здороваться на улице ибо они славяне. Да американцы намного чаще здороваются.

Накер такие "славяне"? Это как если бы в семье брат был шизиком (усыновленным из детдома сводным братом-азиатом), и набухавшись регулярно выбивал твои двери с топором.
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28.06.2023 01:29 Відповісти
Якій ти слов'янін, чушка свінопсяча?
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27.06.2023 13:16 Відповісти
Да,да,они уже 1,5 года рассказуют и после обмена сразу на фронт возвращаются.
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27.06.2023 13:16 Відповісти
Жесть, очередной бомж.
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27.06.2023 13:33 Відповісти
Не было вопроса " а тебе было пох?".
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27.06.2023 13:34 Відповісти
"Чужіє" вони... Ви - ********-окупанти і трупи. Вам глотки рвуть навіть діти.
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27.06.2023 13:41 Відповісти
Покидьки Людства!
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27.06.2023 13:44 Відповісти
У них или алкаш или Зэк. Для других людей не всё так однозначно или мы политикой не интересуемся. Пока россия продаёт 8 млн. бареллей в день, задушить её экономически не получится. Мир спокойно смотрит как перевозят их танкера нефть. Индия покупает на их условиях в порту.
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27.06.2023 13:46 Відповісти
Общаться с вами желания нет, а вот мочить вас желание есть.
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27.06.2023 13:58 Відповісти
шкода, що до вас, довбойбів, це доходить, коли ви вже потрапляєте у чорний пакет та рефрижератор.
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27.06.2023 14:06 Відповісти
"Киса, мы чужие на этом празднике жизни!.." ))))
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27.06.2023 14:08 Відповісти
ви, кацапські суки, не тільки чужі, ви зачумлені підараси...
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27.06.2023 14:32 Відповісти
У їх ДНК кожна хромосома пошкоджена. Без винятку.
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27.06.2023 14:32 Відповісти
Хлібом-сіллю не зустріли асвабадітєлєй, абідна, да?
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27.06.2023 14:53 Відповісти
Вы не чужие, вы набутылочные пи.арасы.
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27.06.2023 16:03 Відповісти
Як це не дивно, не всі люди слов'яни, ще є фіноугри розбавлені тюрками...
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27.06.2023 16:37 Відповісти
Ну на счет купить сигареты он хоть понял что пи*донул, купить , мрази вы только и мечтали прийти и забрать отжать, скоты в лаптях вонючих мрази мухоморные...
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27.06.2023 18:00 Відповісти
Скажи спасибо что м5стные тебя в душу не оттрахали.
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27.06.2023 18:23 Відповісти
Da, ponadobilosj porjadka 1.5 goda, chtobi etovo ponjatj. Udjivitjeljno. S cvetami njevstrechalji. No bilji babushki s pirozhkami - chem nje hljeb-s-solju? - no pirozhki okozaljisj nashpigovani krisinim jadom! Pochemu???? Mi zhe 'osvabadjitjelji'!!! Njeponjatka vishla.
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27.06.2023 19:18 Відповісти
Нє узнаю в гримє. Прігожін, ти?
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27.06.2023 22:20 Відповісти
 
 