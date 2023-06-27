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Аеророзвідка Полтавської окремої бригади ТрО знищує окупантів на Сході України. ВIДЕО

Підрозділ аеророзвідки АЛЬКОР 146 ОБ Полтавської окремої бригади ТрО ЗСУ знищує російських окупантів на Східному напрямку фронту.

Відео опублікували у телеграм-каналі Полтавської окремої бригади територіальної оборони, передає Цензор.НЕТ,

"Ми ж попереджали, що жоден окупант не сховається від пильних очей нашої розвідки. Маскування ворогу не допомогло", - написали бійці ТрО.

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Автор: 

армія рф (17698) ліквідація (4037) ЗСУ (7637)


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тро
тро
от що значить ТрО
козаки…!)
молодці, що тут сказати!)
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27.06.2023 16:28 Відповісти
Героям слава! Звільняйте Батьківщину. Бог у поміч
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27.06.2023 17:34 Відповісти
укр. ковбоi i сафарi на Innerer Schweinehund
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28.06.2023 00:21 Відповісти
от так i треба, а не ломитися на мiни
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28.06.2023 00:22 Відповісти
 
 