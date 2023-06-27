Аеророзвідка Полтавської окремої бригади ТрО знищує окупантів на Сході України. ВIДЕО

Підрозділ аеророзвідки АЛЬКОР 146 ОБ Полтавської окремої бригади ТрО ЗСУ знищує російських окупантів на Східному напрямку фронту.

Відео опублікували у телеграм-каналі Полтавської окремої бригади територіальної оборони, передає Цензор.НЕТ,

"Ми ж попереджали, що жоден окупант не сховається від пильних очей нашої розвідки. Маскування ворогу не допомогло", - написали бійці ТрО.

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