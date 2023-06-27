Бійці 32 ОМБр знищили ворожий пункт управління БПЛА з мінометного розрахунку. ВIДЕО
Воїни ЗСУ добряче "відпрацювали" по ворогу: знищено пункт управління БпЛА ворога. Бійці 32-ої окремої механізованої бригади завдяки мінометному розрахунку знищили російський пункт управління БПЛА.
Фрагмент знищення пункту управління БПЛА опублікував на своїй сторінці у телеграмі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
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Чайка Київ
показати весь коментар27.06.2023 18:20 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Милен Петров
показати весь коментар27.06.2023 18:49 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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