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Бійці 32 ОМБр знищили ворожий пункт управління БПЛА з мінометного розрахунку. ВIДЕО

Воїни ЗСУ добряче "відпрацювали" по ворогу: знищено пункт управління БпЛА ворога. Бійці 32-ої окремої механізованої бригади завдяки мінометному розрахунку знищили російський пункт управління БПЛА.

Фрагмент знищення пункту управління БПЛА опублікував на своїй сторінці у телеграмі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе 74-го розвідувального батальйону знищив ворожу станцію РЕБ. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7460) дрони (4830)


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Бережи вас, хлопчики, Господь та Матінка Божа
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27.06.2023 18:20 Відповісти
Мени кажется що кацап трошки отлетел в околоземную орбиту.
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27.06.2023 18:49 Відповісти
 
 