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Оператори дрона успішно поцілили в російський танк: він згорів вщент. ВIДЕО

Скидами з дрона боєприпасів оператори безпілотника спалили черговий російський танк, який не підлягає реставрації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео знищення ворожої техніки опублікували у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 32 ОМБр знищили ворожий пункт управління БПЛА з мінометного розрахунку. ВIДЕО

Автор: 

танк (2079) знищення (7460) дрони (4830)


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Топ коментарі
+13
Завжди згадую яєчного міністра Рєзнікова з його "весільними дронами"
Десь мільйон маленьких камікадзе, та 10 тисяч "весільних", дуже змінили би характер бойових дій...
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27.06.2023 19:05
+13
вы считаете операторов наших дронов идиотами?
рискну предположить что они не дебилы и понимали что гораздо быстрее его эвакуируют орки.
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27.06.2023 19:17
+12
А наши хлопці на чому тренуватися будуть?
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27.06.2023 19:06
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бо операторів дрона мало цікавлять пригоди вагінерів...
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27.06.2023 19:03 Відповісти
Це відео для тих, хто кричить "УРАааа, мінус танк рашистів!!!" після влучання в танк одного дрона-камікадзе.
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27.06.2023 19:16 Відповісти
А що ви таке особливе побачили у відео що на вашу думку спростовує крики про мінус танк рашистів?

Чи ви вважаєте що протипіхотні гранати які йдуть в скидах це те що використовують проти танків дрони камікадзе?)
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27.06.2023 19:29 Відповісти
Люки закривати потрібно, лошари
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27.06.2023 19:05 Відповісти
А наши хлопці на чому тренуватися будуть?
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27.06.2023 19:06 Відповісти
Дуже спірне питання!
Ізраільськи танкісти, що брали участь у Шестиденній війні та вйні Судного Дня, зазначають, що одною з переваг ізраільтян було те, що командири танків при керуванні боєм, використовували не оптику танка, а оглядали поле бою через відкритий люк.
А єгиптяни та сірійці, користувалися виключно танковими перископами.
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27.06.2023 19:13 Відповісти
танк стоит пустой и брошенный. подожгли его, только когда попали в топливный бак.
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27.06.2023 19:18 Відповісти
Який топлевний бак?

На ньому гора мін наскладано.
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27.06.2023 19:30 Відповісти
ну почему же. вполне орки могли его оттарабанить в ремонт, починить гусеницу и снова в бой пустить.
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27.06.2023 19:29 Відповісти
Поки що не зарізаний рашисте а що ти тут взагалі забув?

Марш в яму з вапном.
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27.06.2023 19:31 Відповісти
ты бы дождалось пока жыдоугрофиннобуряты забрали на ремонт железку?
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27.06.2023 19:33 Відповісти
Москвороті колаборанти або окупанти завжди кажуть що зетки самі намалювали. В спам.
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27.06.2023 21:56 Відповісти
Танк це джихад мобіль в ******** війні. Навіть в пікапі більше шансів вижити чим гівні типу танка.

Найменший осколок і танкісти випаровуються, а атоми їх попелу розкидує на сотні метрів. Тому при першому ж попаданні в танк більшість танкістів тупо дають насвалювання. А коли свалюєш то ні про яке закривання люків не думаєш. Вже не кажучи за контузію, повні портки та інші веселі речі.
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27.06.2023 19:36 Відповісти
Завжди згадую яєчного міністра Рєзнікова з його "весільними дронами"
Десь мільйон маленьких камікадзе, та 10 тисяч "весільних", дуже змінили би характер бойових дій...
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27.06.2023 19:05 Відповісти
100 тисяч "весільних")
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27.06.2023 19:06 Відповісти
Ото "веселуха" була б.
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27.06.2023 19:08 Відповісти
нет ничего невозможного. всего 150 лимонов долларов.
можно наскрести, хотя бы частями. 1,5млн баксов раз в месяц - это 10 тыс дронов. операторов только маловато на такое количество..
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27.06.2023 19:20 Відповісти
Танк покинутий без гусянки і катка. Теоретично міг би дочекатися нашої евакуації. Але обставини і місце невідомі. "Так не дістанься ти нікому"
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27.06.2023 19:09 Відповісти
Так ото ж. Колесо спустило, запаска прбита... а його бомбою!
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27.06.2023 19:12 Відповісти
вы считаете операторов наших дронов идиотами?
рискну предположить что они не дебилы и понимали что гораздо быстрее его эвакуируют орки.
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27.06.2023 19:17 Відповісти
твоя теорія без тебе залишиться теорією
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27.06.2023 23:07 Відповісти
хлопці не відразу помітили наскладані міни.
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27.06.2023 19:12 Відповісти
Горіли буряти, палали.
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27.06.2023 19:14 Відповісти
видео старое,месячной давности примерно. тут же выкладывали. народ еще спорил - стоило ли поджигать уже поламатое. пришли к вывожу что стоит тк его можно было еще починит.
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27.06.2023 19:15 Відповісти
Антимоскитні сітки, як захист танку від дронів!

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27.06.2023 19:20 Відповісти
Цьому відео вже майже рік чи мені здається....
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27.06.2023 19:25 Відповісти
припустімо що затрофеїти точно ніяк було і оператор бпла знав що затрофеїти було неможливо.

тоді нащо кидати купу уламкових якщо можна було спуститися нижче і кинути один термобар...
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27.06.2023 19:35 Відповісти
А чи був той термобар?
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27.06.2023 19:37 Відповісти
на відео нові уламкові бомби для бпла. тоді ж приблизно і термобар для бпла з'явився.
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27.06.2023 19:43 Відповісти
На відео вибухають протитанкові міни які дуже розумні кацапи виклали на танк хз навіщо.
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27.06.2023 20:15 Відповісти
Долго не хотел загораться, пришлось с ним повозиться. Оператор дрона- красавчик, просто снайпер.
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27.06.2023 19:46 Відповісти
Це картинка для лохів,або як не потрібно економити боеприпас,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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27.06.2023 19:52 Відповісти
не бійтесь, таких *********** в ЗСУ значно більше, ніж танків і ббм в засрашинців.
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27.06.2023 20:39 Відповісти
Ага, а вночі приїхала б МТЛБ з краном, гусянку б натягнули, танк на буксир - і в рем.бригаду. Через тиждень він би вже пуляв з гармати по позиціям ЗСУ.

Не верзіть дурниць. Все зроблено правильно. Якщо немає гарантованої змоги витягнути трофей до себе - треба обов'язково палити.

І дуже добре, що є чим, і є кому.
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27.06.2023 20:41 Відповісти
Та да, вам кацапам горе.
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27.06.2023 21:50 Відповісти
Страйк!
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27.06.2023 21:45 Відповісти
добили підбитий танк... він не в зоні наступу? хто міг би швидше його евакувати?
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27.06.2023 21:48 Відповісти
Красіво.
Скільки спаленого кацапського броньованого лайна в Україні залишиться разом з ************ в землі, один Бог знає, але нереально багато.
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27.06.2023 21:48 Відповісти
 
 