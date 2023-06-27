Оператори дрона успішно поцілили в російський танк: він згорів вщент. ВIДЕО
Скидами з дрона боєприпасів оператори безпілотника спалили черговий російський танк, який не підлягає реставрації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео знищення ворожої техніки опублікували у соцмережі.
Топ коментарі
+13 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар27.06.2023 19:05 Посилання
+13 Олег Беляков #562482
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+12 Ol Ol #553754
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Чи ви вважаєте що протипіхотні гранати які йдуть в скидах це те що використовують проти танків дрони камікадзе?)
Ізраільськи танкісти, що брали участь у Шестиденній війні та вйні Судного Дня, зазначають, що одною з переваг ізраільтян було те, що командири танків при керуванні боєм, використовували не оптику танка, а оглядали поле бою через відкритий люк.
А єгиптяни та сірійці, користувалися виключно танковими перископами.
На ньому гора мін наскладано.
Марш в яму з вапном.
Найменший осколок і танкісти випаровуються, а атоми їх попелу розкидує на сотні метрів. Тому при першому ж попаданні в танк більшість танкістів тупо дають насвалювання. А коли свалюєш то ні про яке закривання люків не думаєш. Вже не кажучи за контузію, повні портки та інші веселі речі.
Десь мільйон маленьких камікадзе, та 10 тисяч "весільних", дуже змінили би характер бойових дій...
можно наскрести, хотя бы частями. 1,5млн баксов раз в месяц - это 10 тыс дронов. операторов только маловато на такое количество..
рискну предположить что они не дебилы и понимали что гораздо быстрее его эвакуируют орки.
тоді нащо кидати купу уламкових якщо можна було спуститися нижче і кинути один термобар...
Не верзіть дурниць. Все зроблено правильно. Якщо немає гарантованої змоги витягнути трофей до себе - треба обов'язково палити.
І дуже добре, що є чим, і є кому.
Скільки спаленого кацапського броньованого лайна в Україні залишиться разом з ************ в землі, один Бог знає, але нереально багато.