Оператори дрона успішно поцілили в російський танк: він згорів вщент. ВIДЕО

Скидами з дрона боєприпасів оператори безпілотника спалили черговий російський танк, який не підлягає реставрації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео знищення ворожої техніки опублікували у соцмережі.

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