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У районі Бахмуту українські військові взяли в полон членів ПВК "Ветеран". ВIДЕО

Щонайменше сім окупантів потрапили у полон до наших бійців. Воїни поповнили "обмінний фонд" російськими військовими у районі Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео із сімома полоненими опублікували у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори дрона успішно поцілили в російський танк: він згорів вщент. ВIДЕО

Автор: 

Бахмут (1562) полонені (2290) ЗСУ (7637)


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Топ коментарі
+24
Как по мне 1 в 1
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27.06.2023 20:00
+21
Цікаво, якщо їх перевести на російський сухпайок, то кричатимуть, що катують?
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27.06.2023 20:08
+20
якась шмаркля а вже вытиран
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27.06.2023 19:58
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молодий недавно напевно , ще капці не затрофеїв
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27.06.2023 19:58 Відповісти
якась шмаркля а вже вытиран
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27.06.2023 19:58 Відповісти
Нахрін на їх цигарки переводить?
Чи по Законах утримання полонених має бути?
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27.06.2023 19:59 Відповісти
рэмбоспицнас полонылы...
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27.06.2023 19:59 Відповісти
Какоє жалкає зрєліщє...
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27.06.2023 19:59 Відповісти
Как по мне 1 в 1
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27.06.2023 20:00 Відповісти
Одичавший Фантомас?
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27.06.2023 23:48 Відповісти
Бомжів понабирали. В полоні хочаб наїдяться
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27.06.2023 20:01 Відповісти
Наші бомжі краще виглялають..
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27.06.2023 20:12 Відповісти
Наші бомжі мудріші, з ними навіть спілкуватись цікаво буває
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27.06.2023 20:28 Відповісти
Наші пляшки на початку зі всього району гребли, пінопласт, лахміття...на бандеросмузі
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27.06.2023 20:45 Відповісти
ЧВК "Гнилой Генотип" 🤮
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27.06.2023 20:02 Відповісти
мясо...
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27.06.2023 20:03 Відповісти
Дійсно "члени"
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27.06.2023 20:03 Відповісти
золотий генофонд😆
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27.06.2023 20:06 Відповісти
Цікаво, якщо їх перевести на російський сухпайок, то кричатимуть, що катують?
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27.06.2023 20:08 Відповісти
весераны чмоня по сравнению с ними терминатор
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27.06.2023 20:08 Відповісти
Ще й цигарку дали. На, кури підар.
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27.06.2023 20:08 Відповісти
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27.06.2023 21:33 Відповісти
Сплошные гоблины!
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27.06.2023 20:13 Відповісти
Денисовские человеки
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27.06.2023 20:13 Відповісти
ЧВК "Вєтєрінар".
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27.06.2023 20:16 Відповісти
неудержимые)
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27.06.2023 20:16 Відповісти
Лютиє...
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27.06.2023 21:12 Відповісти
Писали что этих ПВК больше 40 штук. И что теперь с ними будет?
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27.06.2023 20:20 Відповісти
а чого наглючі такі?їх не ****..и чи що???
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27.06.2023 20:21 Відповісти
Нельзя побитых показывать. Украинцы тоже попадают в плен. Только диванным на все пох.
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27.06.2023 20:27 Відповісти
родичів побачив,га,узькомовний?
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27.06.2023 20:54 Відповісти
улыбаются потому что снимают и живы
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27.06.2023 20:29 Відповісти
Враг безуспешно отбивал Ровнополь, потерял два «Бука» - вечерняя сводка Генштаба ВСУ
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27.06.2023 20:26 Відповісти
буки це ж ппо, чи вже ними наземні позиції відбивати можна як с300?
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27.06.2023 22:25 Відповісти
Якісь вівцебики з дуже "інтелектуальними" мордами.
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27.06.2023 20:34 Відповісти
Росіяни завдали 2 ракетних удари по Краматорську
Перше влучання було у заклад харчування в центрі міста.
Друге влучання - с. Біленьке.
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27.06.2023 20:36 Відповісти
И що тяперича членов будут салом откармливать, а им ещё и зарплата за это время насчитывается будет.
Они даже рады,отдохнут,подзаработают.
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27.06.2023 20:41 Відповісти
Золкін говорив, що всі тюрми забиті полоненими орками, скоро вже їх не буда куди селити.
Вони поняли, що в українському плєну їм нічого не грозить і здаються пачками.
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27.06.2023 20:48 Відповісти
це потенцiйна проблема - утримувати мiльйони полонених. Треба домовлятися з Заходом про табори за кордоном.
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28.06.2023 01:05 Відповісти
А ЧВК Редан когда в плену будут? Готовьте вейпы и фалафель.
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27.06.2023 20:58 Відповісти
Теперь им можно не боятся в плен сдаватся...Пирдежина с кувалдой на фронте нет,шугать некем ,вот они косяками ща попрут
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27.06.2023 21:14 Відповісти
Я сомневаюсь ка бы орки дали сигарету, только перед казнью , и то под вопросом.
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27.06.2023 21:29 Відповісти
Ветераны зоны, ветераны алкоголизма или ветераны интерната для умственноотсталых ?
Теряюсь в догадках.....
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27.06.2023 21:44 Відповісти
Тут в в цілому весело глузують з цих орків "...бомжі, шмарклі, чмоні..". Але яку ціну наші воїни платять за за кожен метр захищеної, а тим більше визволеної нашої землі від цих "бомжів" ? Та ні, не треба з цієї дикої свори глузувати. Навіть - після перемоги. Треба готуватися до ефективного захисту !
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27.06.2023 22:25 Відповісти
Вєтєрани генделів та розливайок.)
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27.06.2023 23:51 Відповісти
Черти.
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27.06.2023 23:56 Відповісти
выродок стоит , покуривает так небрежно. Водочки им тоже наливают, надеюсь?
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28.06.2023 01:01 Відповісти
 
 