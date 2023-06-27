У районі Бахмуту українські військові взяли в полон членів ПВК "Ветеран". ВIДЕО

Щонайменше сім окупантів потрапили у полон до наших бійців. Воїни поповнили "обмінний фонд" російськими військовими у районі Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео із сімома полоненими опублікували у соцмережі.

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