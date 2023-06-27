У районі Бахмуту українські військові взяли в полон членів ПВК "Ветеран". ВIДЕО
Щонайменше сім окупантів потрапили у полон до наших бійців. Воїни поповнили "обмінний фонд" російськими військовими у районі Бахмуту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео із сімома полоненими опублікували у соцмережі.
Топ коментарі
+24 FT FT
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+21 Mod Dom
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+20 U A #508723
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Чи по Законах утримання полонених має бути?
Перше влучання було у заклад харчування в центрі міста.
Друге влучання - с. Біленьке.
Они даже рады,отдохнут,подзаработают.
Вони поняли, що в українському плєну їм нічого не грозить і здаються пачками.
Теряюсь в догадках.....