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Окупанти, потрапивши під обстріл, залишили своїх поранених та швидко втекли. ВIДЕО

З рубрики "своих не бросаем": окупанти, потрапивши під обстріл АГСів, залишили поранених колег та швидко втекли.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

"Ось таке воно - російське військове братство", - написав Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У районі Бахмуту українські військові взяли в полон членів ПВК "Ветеран". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17698) обстріл (28948)


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Топ коментарі
+16
ісчо нарожают... а пельмені для касабки-святе
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27.06.2023 20:33
+10
а перед втечею смартфони чи інші особисті речі хоч встигли свиснути у тих своїх недобитків, яких "нє брасают"? )
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27.06.2023 20:45
+9
Знову прийдеться нашим котам доїдать
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27.06.2023 21:08
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ісчо нарожают... а пельмені для касабки-святе
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27.06.2023 20:33 Відповісти
Що в Краматорську?!!
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27.06.2023 20:35 Відповісти
будинки ?
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27.06.2023 20:53 Відповісти
кафе
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27.06.2023 21:06 Відповісти
погибшие.
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27.06.2023 23:11 Відповісти
а перед втечею смартфони чи інші особисті речі хоч встигли свиснути у тих своїх недобитків, яких "нє брасают"? )
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27.06.2023 20:45 Відповісти
Шо за образливі запитання?!
Звісно свинули, це ж профі!
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27.06.2023 21:09 Відповісти
Русские своих не бросают они их оставляют.
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27.06.2023 20:48 Відповісти
вони їх знаходять і киздять...
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27.06.2023 21:46 Відповісти
чому дали втекти?
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27.06.2023 20:51 Відповісти
чтоб дать ТЕБЕ возможность их добить.
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27.06.2023 23:15 Відповісти
Знову прийдеться нашим котам доїдать
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27.06.2023 21:08 Відповісти
Просто у поранених кацапів, квиткі були лише до цього місця!
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27.06.2023 21:08 Відповісти
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27.06.2023 21:10 Відповісти
 
 