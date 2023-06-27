Окупанти, потрапивши під обстріл, залишили своїх поранених та швидко втекли. ВIДЕО

З рубрики "своих не бросаем": окупанти, потрапивши під обстріл АГСів, залишили поранених колег та швидко втекли.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

"Ось таке воно - російське військове братство", - написав Бутусов.

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