Окупанти, потрапивши під обстріл, залишили своїх поранених та швидко втекли. ВIДЕО
З рубрики "своих не бросаем": окупанти, потрапивши під обстріл АГСів, залишили поранених колег та швидко втекли.
Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
"Ось таке воно - російське військове братство", - написав Бутусов.
Топ коментарі
+16 Alex Sav #513490
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+10 Rino Rino
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+9 Баритон Саша
показати весь коментар27.06.2023 21:08 Посилання
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Звісно свинули, це ж профі!