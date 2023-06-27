У Краматорську ракета влучила у заклад харчування, 2 особи загинуло, 22 поранено (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Близько 20.00 в центрі Краматорська прогримів вибух. Ворожа ракета влучила у популярний заклад харчування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зараз триває евакуація людей з-під завалів, є неофіційна інформація про загиблих і поранених. Дехто зміг вийти сам, декого виносять на ношах.

Ресторан повністю зруйнований, пошкоджені будівлі навколо, зокрема готель Краматорськ.







На місці працюють рятувальники, поліція, військовослужбовці та медики.

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Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, внаслідок ракетного удару російських окупантів по Краматорську поранено 15 осіб. Триває розбір завалів.

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"Два ракетні удари по Краматорську. Росія прицільно вдарила по місцях скупчення людей.

Загинуло 2 особи. 22 травмованих, з яких 1 дитина. Пошкоджені будівлі закладу харчування та декілька приватних будинків. Триває розбір завалів. За наявною інформацією, там можуть знаходитися люди", - повідомив очільник МВС Ігор Клименко.