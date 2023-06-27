Наслідки удару російською ракетою по закладу в центрі Краматорська: відомо вже про трьох загиблих та 42 поранених (оновлено). ВIДЕО

Російські окупанти завдали ракетного удару по закладу громадського харчування в центрі Краматорська, там було велике скупчення людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на місці розгорнули оперативний штаб, поранені одержують необхідну допомогу. Йде розбір завалів, там можуть бути люди. Зараз на місці працює поліція та рятувальники, інформує кореспондентка Цензор.НЕТ Ірина Сампан.

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"Станом на 22:00 внаслідок обстрілу загинуло троє людей, у тому числі дитина, ще 42 отримали поранення. Розбір завалів триває", - повідомили в Нацполіції.