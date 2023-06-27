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Наслідки удару російською ракетою по закладу в центрі Краматорська: відомо вже про трьох загиблих та 42 поранених (оновлено). ВIДЕО

Російські окупанти завдали ракетного удару по закладу громадського харчування в центрі Краматорська, там було велике скупчення людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на місці розгорнули оперативний штаб, поранені одержують необхідну допомогу. Йде розбір завалів, там можуть бути люди. Зараз на місці працює поліція та рятувальники, інформує кореспондентка Цензор.НЕТ Ірина Сампан.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Краматорську ракета влучила у заклад харчування, 2 особи загинуло, 22 поранено (оновлено). ВIДЕО

"Станом на 22:00 внаслідок обстрілу загинуло троє людей, у тому числі дитина, ще 42 отримали поранення. Розбір завалів триває", - повідомили в Нацполіції.

Автор: 

Краматорськ (672) ракети (4045)


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Топ коментарі
+19
26 жовтня 2022



АВТОР ФОТО,SCHEMES (RFE/RL GRAPHICS)

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у шахрайстві та заволодінні понад 3,2 млн гривень колишньому генералу Служби безпеки України Андрію Наумову.

В Наумова лише шахрайство. Поки в Наумова лише шахрайство, то навідникам ракетних ударів будуть шити "дрібне ***********". Таке життя
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27.06.2023 22:24
+10
Краматорськ кацапам не по зубах, ось і скаженіють.
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27.06.2023 22:35
+9
Та якраз хтось навів ракету із Краматорська. Я чомусь впевнений, там іх як і в Харкові-багатенько. Але є багато і патріотів, от вони сьогодні і страждають від дій російського терориста і нациста.
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27.06.2023 23:05
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26 жовтня 2022



АВТОР ФОТО,SCHEMES (RFE/RL GRAPHICS)

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у шахрайстві та заволодінні понад 3,2 млн гривень колишньому генералу Служби безпеки України Андрію Наумову.

В Наумова лише шахрайство. Поки в Наумова лише шахрайство, то навідникам ракетних ударів будуть шити "дрібне ***********". Таке життя
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27.06.2023 22:24 Відповісти
"Дрібне ***********" або "халатність" пришиють Кулінічу.
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27.06.2023 23:52 Відповісти
Краматорськ кацапам не по зубах, ось і скаженіють.
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27.06.2023 22:35 Відповісти
Кто явно навёл и именно когда народу толпы...и какому идиоту пришла мысля собираться больше одного????
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27.06.2023 23:44 Відповісти
https://t.me/zsuwar/33689 четверо двохсотих ; але чи в лікарні всіх поранених врятують - невідомо
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27.06.2023 23:05 Відповісти
Та якраз хтось навів ракету із Краматорська. Я чомусь впевнений, там іх як і в Харкові-багатенько. Але є багато і патріотів, от вони сьогодні і страждають від дій російського терориста і нациста.
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27.06.2023 23:05 Відповісти
На жаль, дуже багато, дуже... А сам голова ОВА Кириленко, батьки якого живуть в Донецьку, а брат воює за т.зв. днр?
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27.06.2023 23:10 Відповісти
😨😱
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28.06.2023 01:47 Відповісти
В результате ракетного удара по центру Краматорска уже четверо погибших, среди них один ребенок и 42 раненых. В числе пострадавших восьмимесячный ребенок.
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27.06.2023 23:24 Відповісти
Кремлівські матришки з бомбами в істериці.
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27.06.2023 23:54 Відповісти
БУТУСОВ, ЧОМУ ВАШІ ПИСАКИ НАЗИВАЮТЬ РАШИСТІВ РОСІЯНАМИ?
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28.06.2023 00:46 Відповісти
Тому що не можна під час війни військовим та контрактникам збиратися у ресторанах на території що кишить русне
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28.06.2023 06:30 Відповісти
Може хоч так взнають, що йде вiйна.
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28.06.2023 07:37 Відповісти
хто ж вісім років бомбить бамбас? Там же ж живуть свої, ватні українці.... чого ж ви їх так???
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28.06.2023 07:03 Відповісти
 
 