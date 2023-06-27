На всіх напрямках, де ми ведемо наступальні дії, є рух вперед, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 489 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Рівно на роковини удару російських терористів по Кременчуку, по торговельному центру, коли загинули 22 людини, російські нелюди знову спрямували ракети на Кременчуцький район… Сьогодні російські терористи жорстоко обстріляли і Краматорськ. Ракети С-300. На жаль, є загиблі та поранені. Надається допомога. Триває розбір завалів.

Кожен такий прояв терору знов і знов доводить і нам, і всьому світу, що Росія заслуговує лише на одне за наслідками всього, що вона наробила: поразку та трибунал, справедливі та законні суди проти всіх російських убивць і терористів.

Сьогодні є новий оборонний пакет від США для наших воїнів: бронетехніка, боєприпаси для "Петріотів", "Стінгерів", "Хаймарсів", додаткові снаряди для нашої артилерії. Дякую пану Президенту Байдену, Конгресу – обом партіям, всім американцям!

Фронт. Наші герої, наші активні дії. Сьогодні в нас теж є рух уперед! На всіх напрямках, де ми ведемо наступальні дії. Є важливі результати у відбитті російських штурмів. Дякую, воїни!", - сказав Зеленський.

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