Ігри з вогнепальною зброєю та естафета в бронежилетах: для малюків російського дитсадка влаштували "патріотичну" розвагу. ВIДЕО

Для малюків із дитячого садочка в російському Курську організували "патріотичну" розвагу з використанням зброї, військової форми та демонстрації військового вишколу.

Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис із фрагментом дитячого "свята".

"Це - звичайний дитячий садок у російському Курську. Там завідувачка вигадала для малюків розвагу - військово-патріотичну гру "Зарничка". Дітлахи були змушені міцно тримати в ручках "Бойовий листок", під палючим сонцем, змагатися в естафеті в бронежилетах, вбиратися в шоломи і навіть гратися з автоматом. Запрошені старшокласники лякали крихіток вигуками "Ууууу!" "Кууу?", ходили на них у штикову атаку і цілилися в малюків із вогнепальної зброї. Тепер старшокласники отримають п'ятірки, завідувачка - медальку, дітлахи - стрес, а батьки малюків дуже скоро отримають наступних старшокласників, і так по колу", - пише Бутусов у коментарі до відео.

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