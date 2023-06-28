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Ігри з вогнепальною зброєю та естафета в бронежилетах: для малюків російського дитсадка влаштували "патріотичну" розвагу. ВIДЕО

Для малюків із дитячого садочка в російському Курську організували "патріотичну" розвагу з використанням зброї, військової форми та демонстрації військового вишколу.

Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис із фрагментом дитячого "свята".

"Це - звичайний дитячий садок у російському Курську. Там завідувачка вигадала для малюків розвагу - військово-патріотичну гру "Зарничка". Дітлахи були змушені міцно тримати в ручках "Бойовий листок", під палючим сонцем, змагатися в естафеті в бронежилетах, вбиратися в шоломи і навіть гратися з автоматом. Запрошені старшокласники лякали крихіток вигуками "Ууууу!" "Кууу?", ходили на них у штикову атаку і цілилися в малюків із вогнепальної зброї. Тепер старшокласники отримають п'ятірки, завідувачка - медальку, дітлахи - стрес, а батьки малюків дуже скоро отримають наступних старшокласників, і так по колу", - пише Бутусов у коментарі до відео.

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Автор: 

дитячий садок (364) росія (65800) Бутусов Юрій (3612) рашизм (58)


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Топ коментарі
+22
Хворе болотне плем"я на всю голову.
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28.06.2023 10:28
+19
сами не живут и другим не дают
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28.06.2023 10:30
+18
на переможців чекали святкові чорні сміттєві пакети та моделі білої лади-калини 1:400...
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28.06.2023 10:29
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а щоб вони там позабивались разом з ублюдочними радителями
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28.06.2023 10:26 Відповісти
Хворе болотне плем"я на всю голову.
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28.06.2023 10:28 Відповісти
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28.06.2023 10:58 Відповісти
Ну хоч "плац" собою протерли....
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28.06.2023 10:29 Відповісти
на переможців чекали святкові чорні сміттєві пакети та моделі білої лади-калини 1:400...
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28.06.2023 10:29 Відповісти
сами не живут и другим не дают
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28.06.2023 10:30 Відповісти
...немає слів...
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28.06.2023 10:30 Відповісти
Виростуть, потраплять до "вагнєра" - пограють у "заднічку".
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28.06.2023 10:30 Відповісти
Как в Северной Корее любой дурак сделать может, а вот экономику вечно отсталой бензоколонки сделать как на западе слабо? идиоты
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28.06.2023 10:30 Відповісти
Те шо вони хворі це вже давно ясно.
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28.06.2023 10:31 Відповісти
У вас может и так, а в Украине точно не так.
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28.06.2023 10:42 Відповісти
Ні. Не так. В мене син закінчив дитсадок в цьому році. І мені би не сподобалося таке "виховання". М'яко кажучи.
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28.06.2023 10:43 Відповісти
Мій наприкінці 90х закінчував, але серед іграшок зброї не було..був навіть перелік рекомендованих..
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28.06.2023 10:55 Відповісти
У нас напівгола співачка сесію в броніку влаштувала, єта другоє, ві нє панімаєтє.
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28.06.2023 11:09 Відповісти
В дитсадку?
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28.06.2023 12:35 Відповісти
Не давайте їй ідей.
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28.06.2023 14:43 Відповісти
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28.06.2023 17:51 Відповісти
А як ми маємо виростити майбутніх солдат і офіцерів, щоб не боялися мобілізацій? Для того й існують і в нас і в США військово-патріотичні ігри, змагання на кшталт Джури, бойових гопаківців і тп. Інакше воїна не виховаєш.
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28.06.2023 10:34 Відповісти
Уважно читайте: дитсадочок
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28.06.2023 11:12 Відповісти
ВИКИПЕДИЯ.
Россиянин - генетический потомственный дебил. Российский дебилизм передаётся из поколения в поколение на генном уровне, как по линии отца так и по линии матери. Не поддаётся медикаментозному лечению. Лечиться двумя способами - лоботомией либо утилизацией в скотомогильниках с присыпанием толстым слоем дуста и хлорки.
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28.06.2023 10:36 Відповісти
Правильно, кацапята повинні бути готовими здохнути за ***** ще з дитинства. Гойда, млять твою мать!
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28.06.2023 10:37 Відповісти
Їх готують нас вбивати. А до чого готували нас і наших дітей - до того, що бидлоязик - це цяця, і усі московити - харошірускі? І хто тоді дурень - вони, чи, все ж таки, ми?
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28.06.2023 11:58 Відповісти
"їх готують" - далі не продовжуй
болотя куйло - людожер маленькіх діток
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28.06.2023 12:43 Відповісти
Поки що вбивають наших дітей. Їхні мирно ходять собі в садочки та до шкіл. Це означає одне: наше виховання є невідповідним обставинам, в яких живе Україна.
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29.06.2023 10:40 Відповісти
виховання дітей в Україні - ДУЖЕ патріотичне - тому куйло програє цю війну
дати автомат дитині без мотивації може тільки куйло
а потім ця дитина стане поваром назветься вагнер-пирожино и пойде в марш на москуву
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29.06.2023 12:01 Відповісти
Гойда. Початок.
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28.06.2023 10:38 Відповісти
Це упороте плем'я не повинне існувати,тому що воно протирічить законам Всесвіту.
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28.06.2023 10:41 Відповісти
А чого вони "КУ" кричать? "Кін-дза-дза" тільки подивилися?
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28.06.2023 10:47 Відповісти
Нормальна расєянська система освіти та виховання - вчити не думати, а гардіцца страной і сдохнуть за нєйо. У них у старших класах на предметі БЖД не вчать палець в розетку не пхати, а суцільна пропаганда армії, БЖД навіть не пахне.
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28.06.2023 11:02 Відповісти
Капець ..... У нас малечу вчать , як почують повітряну тривогу , або вибухи , не боятися , разом з дорослими ховатися в укриття ( бомбосховища , метро...)
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28.06.2023 11:06 Відповісти
Ще мають вчити, як стріляти у ворогів.
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28.06.2023 11:56 Відповісти
А как насчет игры *Вытащи деда из бункера*?
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28.06.2023 11:11 Відповісти
Надеюсь после етого какой то малой принесет в садик или школу папкино ружье и покажет как нужно стрелять
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28.06.2023 11:14 Відповісти
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28.06.2023 11:15 Відповісти
Лучше детишкам показать вот ето видео как их папка в отпуске отдыхает или как там им рассказывает свиноматка
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28.06.2023 11:26 Відповісти
Мабуть у виховательку цілелись бо в неї колір одягу жовто-блакитний
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28.06.2023 11:33 Відповісти
Болото.
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28.06.2023 11:36 Відповісти
Отбросы человечества.
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28.06.2023 11:38 Відповісти
Гитлерюгент отдыхает.
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28.06.2023 11:46 Відповісти
Москалі - психічно хворі мутанти!
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28.06.2023 11:51 Відповісти
Маючи таких сусідів як московити, угорці та турки, а трохи далі - китайці, іранці тощо, нам варто було би вже багато років готувати молодь на військових вишколах. Держава, яка готується до захисту свого народу, повинна цим займатися постійно.
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28.06.2023 11:55 Відповісти
маразм крепчает
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28.06.2023 12:21 Відповісти
Эх, ему бы магазин патронов и автомат не выхолощенный - вот бы праздник он устроил!
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28.06.2023 13:01 Відповісти
Та чи не дивина, ніби-то у нас "патріотичне" виховання відбувається якось інакше...
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28.06.2023 13:01 Відповісти
В якому це дітсадку?
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28.06.2023 13:16 Відповісти
На Київщині.
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28.06.2023 13:31 Відповісти
пипец, северная корея отдыхает
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28.06.2023 14:43 Відповісти
а в кінці естафети всі лягають в гробікі?
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28.06.2023 19:52 Відповісти
 
 