Ігри з вогнепальною зброєю та естафета в бронежилетах: для малюків російського дитсадка влаштували "патріотичну" розвагу. ВIДЕО
Для малюків із дитячого садочка в російському Курську організували "патріотичну" розвагу з використанням зброї, військової форми та демонстрації військового вишколу.
Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис із фрагментом дитячого "свята".
"Це - звичайний дитячий садок у російському Курську. Там завідувачка вигадала для малюків розвагу - військово-патріотичну гру "Зарничка". Дітлахи були змушені міцно тримати в ручках "Бойовий листок", під палючим сонцем, змагатися в естафеті в бронежилетах, вбиратися в шоломи і навіть гратися з автоматом. Запрошені старшокласники лякали крихіток вигуками "Ууууу!" "Кууу?", ходили на них у штикову атаку і цілилися в малюків із вогнепальної зброї. Тепер старшокласники отримають п'ятірки, завідувачка - медальку, дітлахи - стрес, а батьки малюків дуже скоро отримають наступних старшокласників, і так по колу", - пише Бутусов у коментарі до відео.
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Россиянин - генетический потомственный дебил. Российский дебилизм передаётся из поколения в поколение на генном уровне, как по линии отца так и по линии матери. Не поддаётся медикаментозному лечению. Лечиться двумя способами - лоботомией либо утилизацией в скотомогильниках с присыпанием толстым слоем дуста и хлорки.
болотя куйло - людожер маленькіх діток
дати автомат дитині без мотивації може тільки куйло
а потім ця дитина стане поваром назветься вагнер-пирожино и пойде в марш на москуву