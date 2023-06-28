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Бійці 30-ї ОМБр за підтримки дронів і танка захопили ворожу позицію поблизу Бахмуту. ВIДЕО бою

Бійці 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького захопили позицію російських окупантів поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, видно фрагменти бойової роботи українських воїнів. До бойових дій були залучені оператори атакувальних та розвідувальних дронів і екіпаж танкістів. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператор дрона-розвідника 30 ОМБр знайшов ворожу схованку та знищив її. ВIДЕО

Автор: 

Бахмут (1562) 30 окрема механізована бригада (155)


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10:00, 28.06.23
ЗСУ мають певні успіхи на Запорізькому напрямку, відбито деякі позиції окупантів, розповів, не вдаючись у деталі головний https://www.unian.ua/war/znishcheno-leopard-i-bradley-markus-upershe-rozkriv-realni-vtrati-svoyeji-brigadi-video-12291564.html сержант 47-ї окремої механізованої бригади Валерій Маркус ("Маґура") .
"У нас вчора була доба штурмів, ми просунулися дуже далеко, дуже глибоко. Пішки, тому дуже втомилися. Зараз відоси я знімаю з п*дарських окопів. Зараз (тут) гора трупів, слава богу ще не смердять. Але ми з боями будемо просуватися далі углиб", - сказав військовий.

Також він повторив, що через складну систему оборони ворога це просування буде не таким швидким. "Очевидно, що це буде не швидко. Бо оборона у них тут дуже щільна, дуже якісно вибудувана, тому етап, коли тут нам будуть смердіти трупи, на жаль, скоріше за все, ми застанемо", - додав Маркус.

Він пояснив, що захисникам під час штурму довелося залишитися на відбитих позиціях росіян на всю ніч і розкрив шокуючі подробиці буднів війська. "Траншейка вузенька і вся обсипана трупами п*дарів. Очевидно, намагалися якось спати - по черзі відпочивали. Ми у буквальному сенсі спали на трупах
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28.06.2023 11:29 Відповісти
Молодці !
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28.06.2023 11:30 Відповісти
чотко присыпили!!!
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28.06.2023 11:38 Відповісти
Вот ето четко сработали. И хорошо сочетались и танки и дроны и пехота. Еще бы пару авиабомб или ракет зарядить туда в нору где штук двадцать орков залезло или хотя бы чтоб *змей горыныч* поработал
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28.06.2023 11:39 Відповісти
Нарыли там нор рашисты как крысы, что боюсь даже представить какие были бы потери если бы по старинке пехотой штурмовать пришлось. Да и судя по виду там не простые чмобики держали оборону
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28.06.2023 11:55 Відповісти
слава воїнам ЗСУ...бийте їх хлопці.. гоніть у пекло...
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28.06.2023 11:45 Відповісти
Боже, бережи наших хлопців.
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28.06.2023 19:32 Відповісти
 
 