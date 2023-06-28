Бійці 30-ї ОМБр за підтримки дронів і танка захопили ворожу позицію поблизу Бахмуту. ВIДЕО бою

Бійці 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького захопили позицію російських окупантів поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, видно фрагменти бойової роботи українських воїнів. До бойових дій були залучені оператори атакувальних та розвідувальних дронів і екіпаж танкістів.

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