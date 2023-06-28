Бійці 30-ї ОМБр за підтримки дронів і танка захопили ворожу позицію поблизу Бахмуту. ВIДЕО бою
Бійці 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького захопили позицію російських окупантів поблизу Бахмуту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, видно фрагменти бойової роботи українських воїнів. До бойових дій були залучені оператори атакувальних та розвідувальних дронів і екіпаж танкістів.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ЗСУ мають певні успіхи на Запорізькому напрямку, відбито деякі позиції окупантів, розповів, не вдаючись у деталі головний https://www.unian.ua/war/znishcheno-leopard-i-bradley-markus-upershe-rozkriv-realni-vtrati-svoyeji-brigadi-video-12291564.html сержант 47-ї окремої механізованої бригади Валерій Маркус ("Маґура") .
"У нас вчора була доба штурмів, ми просунулися дуже далеко, дуже глибоко. Пішки, тому дуже втомилися. Зараз відоси я знімаю з п*дарських окопів. Зараз (тут) гора трупів, слава богу ще не смердять. Але ми з боями будемо просуватися далі углиб", - сказав військовий.
Також він повторив, що через складну систему оборони ворога це просування буде не таким швидким. "Очевидно, що це буде не швидко. Бо оборона у них тут дуже щільна, дуже якісно вибудувана, тому етап, коли тут нам будуть смердіти трупи, на жаль, скоріше за все, ми застанемо", - додав Маркус.
Він пояснив, що захисникам під час штурму довелося залишитися на відбитих позиціях росіян на всю ніч і розкрив шокуючі подробиці буднів війська. "Траншейка вузенька і вся обсипана трупами п*дарів. Очевидно, намагалися якось спати - по черзі відпочивали. Ми у буквальному сенсі спали на трупах