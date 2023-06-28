Мар’їнка - це сталевий щит для Курахового, ворога треба стримувати будь-якою ціною, - воїн-штурмовик 79-ї бригади Колобок. ВIДЕО

ЗСУ утримують Мар’їнку під російськими штурмами вже майже 16 місяців. Про бої за місто, яке противник криє всіма доступними видами озброєння. І чому утримання Мар’їнки є таким важливим для наших захисників?

Про це у своєму матеріалі розповідає "Український свідок", передає Цензор.НЕТ.

Матеріал було відзнято раніше, але з міркувань безпеки захисників його опублікували тільки зараз.

Воїн 79-ї бригади із позивним Колобок захищає Батьківщину з 2016 року. Відтоді ж не спілкується зі своїм батьком, який, за словами Колобка, "має власних тарганів з приводу руського міра".

Свій перший бій чоловік прийняв на Донбасі. Тоді він ще не знав як насправді виглядає війна. Колобок та його побратими, яким вдалося вижити під час оточення, 15 км йшли пішки до Лиману. Потім вони виходили вже з оточеного Лиману.

Колобок розповів про особливість роботи свого штурмового підрозділу. "Ми універсальні, - каже він. - Якщо ми чуємо, що противник знову пробує до нас лізти, то у нас все злагоджено. Кожен знає, що йому робити. З підрозділом пощастило, ніхто не боїться".

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Під час одного з боїв у Мар’їнці наші штурмовики надурили противника, імітуючи штурм. "Кинули димові гранати, потім F1 — і почали кричати, що йдемо на зачистку. І почали працювати зі стрілецької зброї. Противник відійшов".

За словами Колобка, бої у Мар’їнці нерівні. Чому так? "Ми працюємо зі стрілецької зброї, нам допомагає артилерія, — каже він. — А їхні танки виїжджають на позицію та починають бити з 20 метрів, розбирати будівлі. Після цього пробує йти їхня піхота. Мар’їнка — це місто на руїнах, тут немає жодної вцілілої будівлі".

При цьому росіяни продовжують знищувати місто всією доступною зброєю: артилерією, мінометами, авіацією, фосфорними бомбами, протитанковими ракетами. Міномети не замовкають ні на мить. Також, як зазначає Колобок, росіяни скидають з дронів газові снаряди. Якщо боєць потрапляє під його дію, то виконувати бойове завдання він більше не здатний.

Чому Мар’їнка, площа якої складає всього лише кілька квадратних кілометрів, така важлива для ЗСУ? "Мар’їнка — це сталевий щит для Курахового, — пояснює Колобок. — Противника треба стримувати за будь-яку ціну. Бо якщо почнуться бої в місті, то ми його втратимо".

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