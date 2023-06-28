Танкісти 28-ї бригади двома пострілами із закритої позиції знищили ворожий танк. ВIДЕО
Танкісти 28-ї бригади двома пострілами із закритої позиції знищили ворожий танк, що був захований у великому ангарі.
Про це на своїй сторінці у соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і публікує відеозапис успішної атаки українських воїнів.
"Танковий екіпаж 28-ї механізованої бригади ЗС України за коригування аеророзвідки знищив російський танк лише двома снарядами, стріляючи із закритої позиції! Приголомшлива влучність", - пише Бутусов у коментарі до відео.
Топ коментарі
+8 MausMike
показати весь коментар28.06.2023 12:44 Посилання
+4 Сашко Бабенко #553471
показати весь коментар28.06.2023 12:42 Посилання
+4 александр гнатюк #550877
показати весь коментар28.06.2023 13:01 Посилання
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отже, або українці щось таке винайшли щоб дотягнути точність такої стрільби до стрільби сау або одне з двох.
мова про те що танк не придуманий для стрільби з закритої позиції, для цього придумали сау.
взагалі.
максимум що можуть це смартом.
ескалібур то для більш жирної цілі а танк такою не є.
тому так, танки не стріляють ескалібурами тому навіть уявляти про точну стрільбу з танка як сау не варто.
танк не для цього придуманий.
пізніше було придумано ще дві концепції для танка - ударний кулак групи танкових дивізій(придумали гітлерівські генерали) і пересувна гармата для боїв в місті(вже не пам'ятаю хто придумав, зараз москалі свої т-55 саме так і збираються використовувати).
И эти М-55S ещё в строю?
нашим танкістам респект