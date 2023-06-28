Танкісти 28-ї бригади двома пострілами із закритої позиції знищили ворожий танк. ВIДЕО

Танкісти 28-ї бригади двома пострілами із закритої позиції знищили ворожий танк, що був захований у великому ангарі.

Про це на своїй сторінці у соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і публікує відеозапис успішної атаки українських воїнів.

"Танковий екіпаж 28-ї механізованої бригади ЗС України за коригування аеророзвідки знищив російський танк лише двома снарядами, стріляючи із закритої позиції! Приголомшлива влучність", - пише Бутусов у коментарі до відео.

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