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Танкісти 28-ї бригади двома пострілами із закритої позиції знищили ворожий танк. ВIДЕО

Танкісти 28-ї бригади двома пострілами із закритої позиції знищили ворожий танк, що був захований у великому ангарі.

Про це на своїй сторінці у соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і публікує відеозапис успішної атаки українських воїнів.

"Танковий екіпаж 28-ї механізованої бригади ЗС України за коригування аеророзвідки знищив російський танк лише двома снарядами, стріляючи із закритої позиції! Приголомшлива влучність", - пише Бутусов у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 28-ї ОМБр штурмують позиції окупантів поблизу Курдюмівки на Донеччині. ВIДЕО бою

Автор: 

танк (2079) Бутусов Юрій (3612) 28 окрема механізована бригада (189)


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Топ коментарі
+8
Ангар тримався до останнього. Якісно зроблено.
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28.06.2023 12:44
+4
до війни руцкоязичні недоноски провели учбові танкові стрільби і визначили що стрільба танком з закритої позиції це дурне витрачання снарядів.

отже, або українці щось таке винайшли щоб дотягнути точність такої стрільби до стрільби сау або одне з двох.
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28.06.2023 12:42
+4
Додивився до кінця! Біс! Браво! Маємо надію, що там ще декілька ********* БУЛО...
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28.06.2023 13:01
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до війни руцкоязичні недоноски провели учбові танкові стрільби і визначили що стрільба танком з закритої позиції це дурне витрачання снарядів.

отже, або українці щось таке винайшли щоб дотягнути точність такої стрільби до стрільби сау або одне з двох.
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28.06.2023 12:42 Відповісти
Корегування вогню з БПЛА вирішує всі питання, можна навіть з кулемета пальнути з закритої позиції...
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28.06.2023 12:54 Відповісти
яка різниця чим і звідки коригували. коригувальник давав поправку а танкіст стріляв.

мова про те що танк не придуманий для стрільби з закритої позиції, для цього придумали сау.
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28.06.2023 13:05 Відповісти
Бо москалі завжди були рукожопі ...
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28.06.2023 13:01 Відповісти
пане, ескалібуром по танках не стріляють.

взагалі.

максимум що можуть це смартом.

ескалібур то для більш жирної цілі а танк такою не є.
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28.06.2023 13:17 Відповісти
коли я писав про постріли смартом а не ескалібуром я геть забув про стрільбу з танка ЯК ДУРНЮ і думав про стрільбу ескалібуром чи смартом А САМЕ - СТРІЛЬБУ З САУ ТА З ГАУБИЦЬ.

тому так, танки не стріляють ескалібурами тому навіть уявляти про точну стрільбу з танка як сау не варто.

танк не для цього придуманий.
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28.06.2023 19:46 Відповісти
танк придуманий для подолання боєм укріпленої оборони противника.

пізніше було придумано ще дві концепції для танка - ударний кулак групи танкових дивізій(придумали гітлерівські генерали) і пересувна гармата для боїв в місті(вже не пам'ятаю хто придумав, зараз москалі свої т-55 саме так і збираються використовувати).
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29.06.2023 09:28 Відповісти
А у яких українських танків нарізні гармати?
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28.06.2023 13:40 Відповісти
Ни у каких. Нарезные пушки только у Челленджеров.
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28.06.2023 13:55 Відповісти
І у словенських M-55S (Т-54/55).
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28.06.2023 14:00 Відповісти
Это ещё советская пушка или они на свою поменяли?
И эти М-55S ещё в строю?
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28.06.2023 14:17 Відповісти
Гармата нова 105мм. Їх нам передали 28 штук, у Маркуса в бригаді воюють.
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28.06.2023 14:43 Відповісти
Фирма Rheinmetall Weapons & Munitions (Rheinmetall W&M) 105-мм (105 SB)
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28.06.2023 15:06 Відповісти
Ангар тримався до останнього. Якісно зроблено.
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28.06.2023 12:44 Відповісти
А я всё ждал, когда ж башня взлетит, пробивая крышу...
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28.06.2023 13:48 Відповісти
Люки були відчинені - вирішили не приймати участь у конкурсі.
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28.06.2023 13:53 Відповісти
дивився й чекав, як башня з кацапами, полетить в "космос" і проб,є дах накриття Слава ЗСУ!
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28.06.2023 12:47 Відповісти
Додивився до кінця! Біс! Браво! Маємо надію, що там ще декілька ********* БУЛО...
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28.06.2023 13:01 Відповісти
феєричні ідіоти поставити танк в навіс поруч з сіном чи соломою.
нашим танкістам респект
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28.06.2023 13:03 Відповісти
Что рашня, это вам не грузин с чеченцами старыми по кишлакам и аулам убивать безнаказанно... У кровожажного кривонного медведя уже нет зубов и когти уже тупые, остается ягель сосать_ рассасывать. У Киева за три дня только зды удалось отхватить. Позорище первое в мире. Как бы вагнер с беларуси в Москву опять не пошел....
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28.06.2023 13:03 Відповісти
Кацапський танк: "Так нєчєстно, я в домікє.."
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28.06.2023 13:12 Відповісти
Система пожаротушения была заправлена бензином
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28.06.2023 13:28 Відповісти
Навіс жалко, не для того його будували, щоб кацапській підори ховалися.
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28.06.2023 13:32 Відповісти
Головне, шоб не трактор.
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28.06.2023 14:42 Відповісти
рикошет где
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28.06.2023 14:45 Відповісти
Супер! Хтось знає, що за трек грає?
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28.06.2023 16:30 Відповісти
Тільки досвідчений артилерійський навідник міг дати такі точні цілевказівки і потім поправку танкістам... Взаємодія артилеристів і танкістів у ЗСУ працює добре.
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28.06.2023 18:47 Відповісти
 
 