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Окупант розповів про успіхи ЗСУ на Запоріжжі: "Ночью во фланг роты зашли хохлы - из роты 24 живых осталось". ВIДЕО

Російський окупант розповів про успішні дії українських підрозділів на Запоріжжі та поблизу Олешок на Херсонщині.

Відеозапис, на якому росіянин розповідає про успіхи українських військових опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. 

"Тувинська тактика – з роти залишилося 24 особи". Російський військовослужбовець Єгор Гузенко, адмін телеграм-каналу Тринадцятий, повідомив, що українські воїни здійснили успішну нічну атаку і знищили більшу частину російської роти (штат роти близько 100 осіб). До речі, українське командування нічого не повідомляє про захоплення плацдарму на лівому березі Дніпра поблизу Антонівського мосту. Проте росіяни у паніці", - пише у коментарі Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Танкісти 28-ї бригади двома пострілами із закритої позиції знищили ворожий танк. ВIДЕО

Автор: 

бойові дії (4002) Бутусов Юрій (3612)


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Топ коментарі
+54
здоровья сдохшим!
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28.06.2023 13:02
+36
Пошли вон из Украины, орк проклятые! Будет вам отмщение, быдло русское!
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28.06.2023 13:08
+32
Не ходіть кацапи в Україну, тут живе кацапська смерть.
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28.06.2023 13:11
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здоровья сдохшим!
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28.06.2023 13:02 Відповісти
ЕТО БІНГО....!!!
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28.06.2023 15:04 Відповісти
він питає, ето как????
відповідаємо разом
ето охуітєльно....
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28.06.2023 15:56 Відповісти
Пехотная рота - это, грубо говоря, 100 человек (сужу по советским меркам). То есть, выжил примерно каждый 4-й - как 7 панфиловцев из 28.
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28.06.2023 13:04 Відповісти
eta ne ta govorjasha zopa , jaka raspovidala pro podryv Kahovskoi HES ?
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28.06.2023 13:05 Відповісти
Та, тимчасово живий ще...
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28.06.2023 13:09 Відповісти
как? каком к верху!
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28.06.2023 13:06 Відповісти
Рота может быть не полная,могло быть и 50 человек
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28.06.2023 13:07 Відповісти
Теперь 24...
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28.06.2023 13:10 Відповісти
Просыпаются 24 с утра такие бодрячком, оглядываются по сторонам: "**.ть-копать!"
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28.06.2023 13:19 Відповісти
Була рота, стала отділєніє...
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28.06.2023 13:22 Відповісти
Взвод .
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28.06.2023 13:40 Відповісти
Рота может быть еще и отдельной, и по численности превышать батальон.
Знаток, чего не пишешь про это, раз разбираешься?

Какие неполные или кадрированные роты, в военное время, клоун?

А то, как он грустно говорит, что осталось всего 24 человека, говорит тоже о том, что это была таки не недобитая предыдущими подразделениями ЗСУ рота, а полнстью укомплектованная свежепригнанным бурятским, чувашским, удмуртским, осетинским, кабардино-балкардским, карачаево-черкесским и прочим мясом.
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28.06.2023 19:25 Відповісти
Яка чудова незадоволена татарська рожа
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28.06.2023 13:07 Відповісти
Ай яй яй))Недопрац
вали трішки козаки :з роти взвод зробили😅
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28.06.2023 13:07 Відповісти
Пошли вон из Украины, орк проклятые! Будет вам отмщение, быдло русское!
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28.06.2023 13:08 Відповісти
Не ходіть кацапи в Україну, тут живе кацапська смерть.
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28.06.2023 13:11 Відповісти
Что случилось? Почему всьо ето происходит?.
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28.06.2023 13:14 Відповісти
Просто зашли покалядовать и постреляли немножко,а может они и сами себя в темноте пошмаляли раз ночники утопили.
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28.06.2023 13:15 Відповісти
Мне ето звучить примерно так:

https://t.me/marshalvdv/21376
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28.06.2023 14:11 Відповісти
Зверье таежное, все тут подохнете.
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28.06.2023 13:15 Відповісти
Ето Как гойда!!
Как крейслер мацква та 223 тисяч орків убитих в Мирній Україні (хороших), бо оркам нудно було на московії…
Смерть московітам ***** в Україні!
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28.06.2023 13:17 Відповісти
А что, задача была не в утилизации росиян? Предупреждать надо...
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28.06.2023 13:18 Відповісти
Зашли как раз украинцы.
Хохлы стадионы щас строят и барабаны покупают.Они на фронт только гуманитарку от других могут привезти,*****@в 90% предварительно.
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28.06.2023 13:18 Відповісти
Що ж так багато залишилось?
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28.06.2023 13:19 Відповісти
это как? так это ж прекрасно. могли вообще целую роту вырезать. а так хоть 24 доходяги осталось.
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28.06.2023 13:20 Відповісти
Это z военкор "Тринадцатый" штоли? Лысая жопа думал в сказку попал....орки "готовтесь к земле" ибо "выжить смогут не только лишь все,мало кто может этот сделать"(с)Кличко
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28.06.2023 13:22 Відповісти
жаль что кто-то живой из кацапов остался. оккупантам - собачья смерть
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28.06.2023 13:24 Відповісти
а хто буде розповідати - мертвие с косами стоят и тишина ... ?
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28.06.2023 13:55 Відповісти
Собаки в порівнянні з кацапопокидьками - Ангели Небесні.
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28.06.2023 14:10 Відповісти
Так как... Зайшли та розхерячили кацапів. Как-как...
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28.06.2023 13:25 Відповісти
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28.06.2023 13:25 Відповісти
Шойгу!!! Герасимов!!!!
Чекаємо на марш справедливості 2
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28.06.2023 13:35 Відповісти
Треба ножом було по тихому. тоді б й тих не лишилось
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28.06.2023 13:38 Відповісти
Та і ти мервий вже. Щось тут писдиш про "роту", про 24 живих і тд.. А фактично мертвий вже.
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28.06.2023 13:39 Відповісти
так тож вам бутери з ікрою принесли.. закуску..а касаби поздихали з радості
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28.06.2023 13:41 Відповісти
Как тебе, долбо@б, объяснить, чтобы было понятно?.. Это просто ЗА@БИСЬ!)))
Только не доработали малость - из твоей сраной роты не должно было остаться вообще никого!
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28.06.2023 13:41 Відповісти
"как" это у тебя в мордовии зимой....
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28.06.2023 13:44 Відповісти
Просто безобразие какое-то!
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28.06.2023 13:45 Відповісти
Ті 24 тимчасово поки живі. Але це не надовго. Кульки собі приготували?
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28.06.2023 13:47 Відповісти
- Ето как?
- Чудово!
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28.06.2023 13:48 Відповісти
Те, що падлюк 24 живих лишилося -- це не їх вдача. Це [поки] незавершена робота Українських Воїнів.
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28.06.2023 13:52 Відповісти
это видно,что он еще не в плену раз говорит(хохлы)- мразь кацапская
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28.06.2023 14:02 Відповісти
Это УКРАИНА, детка.
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28.06.2023 14:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=IpVTAJ-kfd4&pp=ygUr0YLQuNGF0L4g0L_RgNC40LnRiNC-0LIg0YLQuNGF0L4g0L_QuNGI0L7Qsg%3D%3D Riffmaster "Тихо Прийшов, Тихо Пішов"
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28.06.2023 14:10 Відповісти
Так їх же відпочивать відправили. На концерті побувають... у кобзона. Потім додому поїдуть... у мішках. Все нормально, все по плану. Рідним матеріальну підтримку дадуть, пільмєнєй там пару кульків. Краще і бути не може, а він жаліється.
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28.06.2023 14:10 Відповісти
Это как? Это не так как в телевизоре, или "танчиках". Это не понарошку, это насовсем. Скрепки из мозгов если повынимаете, то, может быть, и поймете. И, то это не точно.
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28.06.2023 14:10 Відповісти
Це вас, підори гнійні, не хохли покрошили, а українці. Хохли до вас, гандони, з 2014-го на заробітки їздять.
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28.06.2023 14:13 Відповісти
Как? И так много оставили в живых! Пусть радуется.
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28.06.2023 14:14 Відповісти
Каждые сутки 500 + убитых орков.. Откуда новые берутся, если включить калькулятор?
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28.06.2023 14:17 Відповісти
В армии рф за сутки почти тысяча «двухсотых»
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28.06.2023 14:20 Відповісти
ух уж эти хохлы
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28.06.2023 14:18 Відповісти
Хочеш пояснень? Пояснюю. Нєх шастать!
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28.06.2023 14:48 Відповісти
єто фокус, *****))
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28.06.2023 15:15 Відповісти
Рота это 80-200 человек, но у них не комплект значит 100 примерно. Отлтиная новость.
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28.06.2023 15:36 Відповісти
І дійсно "ето как, пачему асталось 24 живих?" Це про це запитує кацапчик? Просто наші вночі їх не знайшли, вони обкакалися і заховалися в бур'яни, але наступним разом і в бур'янах відшукають. Вся мразота, яка прийшла на українські землі, має бути знищена.
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28.06.2023 15:48 Відповісти
Ета очінь плоха. Плоха шо тє 24 прапетлялі.
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28.06.2023 16:17 Відповісти
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28.06.2023 16:59 Відповісти
Ето прєкрасно
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28.06.2023 17:12 Відповісти
Для чого на широкий загал розповідати про те, про що командування мовчить, зокрема про захоплення плацдарму?
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28.06.2023 19:27 Відповісти
питає ета как,

можна сказати ета крута
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28.06.2023 19:39 Відповісти
 
 