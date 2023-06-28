Окупант розповів про успіхи ЗСУ на Запоріжжі: "Ночью во фланг роты зашли хохлы - из роты 24 живых осталось". ВIДЕО
Російський окупант розповів про успішні дії українських підрозділів на Запоріжжі та поблизу Олешок на Херсонщині.
Відеозапис, на якому росіянин розповідає про успіхи українських військових опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Тувинська тактика – з роти залишилося 24 особи". Російський військовослужбовець Єгор Гузенко, адмін телеграм-каналу Тринадцятий, повідомив, що українські воїни здійснили успішну нічну атаку і знищили більшу частину російської роти (штат роти близько 100 осіб). До речі, українське командування нічого не повідомляє про захоплення плацдарму на лівому березі Дніпра поблизу Антонівського мосту. Проте росіяни у паніці", - пише у коментарі Бутусов.
Топ коментарі
+54 MrStepanovM
показати весь коментар28.06.2023 13:02 Посилання
+36 Apokrif Apokrif
показати весь коментар28.06.2023 13:08 Посилання
+32 5 копійок
показати весь коментар28.06.2023 13:11 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
відповідаємо разом
ето охуітєльно....
Знаток, чего не пишешь про это, раз разбираешься?
Какие неполные или кадрированные роты, в военное время, клоун?
А то, как он грустно говорит, что осталось всего 24 человека, говорит тоже о том, что это была таки не недобитая предыдущими подразделениями ЗСУ рота, а полнстью укомплектованная свежепригнанным бурятским, чувашским, удмуртским, осетинским, кабардино-балкардским, карачаево-черкесским и прочим мясом.
вали трішки козаки :з роти взвод зробили😅
https://t.me/marshalvdv/21376
Как крейслер мацква та 223 тисяч орків убитих в Мирній Україні (хороших), бо оркам нудно було на московії…
Смерть московітам ***** в Україні!
Хохлы стадионы щас строят и барабаны покупают.Они на фронт только гуманитарку от других могут привезти,*****@в 90% предварительно.
Чекаємо на марш справедливості 2
Только не доработали малость - из твоей сраной роты не должно было остаться вообще никого!
- Чудово!
можна сказати ета крута