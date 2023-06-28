Окупант розповів про успіхи ЗСУ на Запоріжжі: "Ночью во фланг роты зашли хохлы - из роты 24 живых осталось". ВIДЕО

Російський окупант розповів про успішні дії українських підрозділів на Запоріжжі та поблизу Олешок на Херсонщині.

Відеозапис, на якому росіянин розповідає про успіхи українських військових опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Тувинська тактика – з роти залишилося 24 особи". Російський військовослужбовець Єгор Гузенко, адмін телеграм-каналу Тринадцятий, повідомив, що українські воїни здійснили успішну нічну атаку і знищили більшу частину російської роти (штат роти близько 100 осіб). До речі, українське командування нічого не повідомляє про захоплення плацдарму на лівому березі Дніпра поблизу Антонівського мосту. Проте росіяни у паніці", - пише у коментарі Бутусов.

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