Я прибув до Києва з головним меседжем: місце України - в НАТО, - президент Литви Науседа. ВIДЕО

Президент Литви Гітанас Науседа повідомив про прибуття до Києва перед Вільнюським самітом з одним головним меседжем - місце України в НАТО.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Прибув до Києва напередодні саміту НАТО у Вільнюсі з одним головним меседжем - місце України в НАТО", - зазначив він.

Науседа також опублікував відео із залізничного вокзалу із заступником глави МЗС України Євгеном Перебийносом.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва з неоголошеним візитом.

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