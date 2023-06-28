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Я прибув до Києва з головним меседжем: місце України - в НАТО, - президент Литви Науседа. ВIДЕО

Президент Литви Гітанас Науседа повідомив про прибуття до Києва перед Вільнюським самітом з одним головним меседжем - місце України в НАТО.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Прибув до Києва напередодні саміту НАТО у Вільнюсі з одним головним меседжем - місце України в НАТО", - зазначив він.

Науседа також опублікував відео із залізничного вокзалу із заступником глави МЗС України Євгеном Перебийносом.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва з неоголошеним візитом.

Також читайте: Литва придбала для Україні дві установки NASAMS, - президент Науседа

Автор: 

візит (1604) Литва (2437) членство в НАТО (1735) Науседа Гітанас (345)


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Топ коментарі
+15
Гітанасу Науседі черговий респект за позицію та здоровий глузд...
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28.06.2023 13:31
+12
Украину должны принять в НАТО по образцу Швеции. Приглашение к вступлению в Вильнюсе в 2023г., а дальше - длинный путь ратификаций каждой страной-членом. Закончится это в 2023-24 или 2025г., неизвестно, но необратимый процесс был бы запущен, а х*йло потеряло бы право вето.
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28.06.2023 13:32
+11
Дякуємо, друже.
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28.06.2023 13:35
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28.06.2023 13:22 Відповісти
Из жопы нос не вылез,только глаза?
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28.06.2023 13:24 Відповісти
prichmokivaet i podgljadivajet za NATO
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28.06.2023 13:25 Відповісти
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28.06.2023 13:33 Відповісти
"Показати весь коментар" не допомагає...
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28.06.2023 15:25 Відповісти
Бо воно таке і є - людина наполовину
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28.06.2023 16:29 Відповісти
Та никто не возражает.Вопрос только когда и с кем.
С яйцами по 17 и барабанами уж точно нет.
И миллиарды на взносы в элитный клуб надо тоже сначала иметь.
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28.06.2023 13:23 Відповісти
з цим є тільки одна проблема - фсбешна гнида єрмак, халуй януковича татаров і підлеглий сівковича гетьманцев
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28.06.2023 13:23 Відповісти
73% проблем
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28.06.2023 13:24 Відповісти
Думаю вже значно меньше...
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28.06.2023 13:26 Відповісти
Da kogda budet vybori budet zelionyje i Porosenko dominirovat,drugyje oni nezametni.Gde Julia skazem?Medvecuki otpadajet jest Porosenko i Zelenski
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28.06.2023 13:31 Відповісти
Можливо Ви не розумієте менталітету деяких "особин", але рейтинг до цих пір у зе буде великий, поясню - деякі виборці зе до цих пір готові за нього проголосувати, і аргументи та факти про його (їхні) зашквари - тупо, мимо вух.... Це не ВІН - це Порошенко придумаєте самі....
Але, коли тикаєш їх мордою в ці зашквари - ще той кайф
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28.06.2023 13:45 Відповісти
не здивуюся якщо литвини вважають що українці то більший військовий захист для Литви аніж США зважаючи на поведінку того сша коли вони й досі не дали жодного абрамса для контрнаступу але гавкають що контрнаступ відстає по графіку.
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28.06.2023 13:28 Відповісти
Как сказал Байден,когда ещё ( по версии Зе.) ни одного танка не дали-"уже 700 штук подарили" и это было очень давно.
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28.06.2023 13:32 Відповісти
Есть масса вариантов. Приглашение в НАТО в 2023г. с растянутым во времени периодом ратификаций странами-членами. Естественно, с условиями для ратификации от каждой страны. Главные (и самые важные/полезные для нас) - условия по отстранению коррупционеров от бюджетного корыта... Другой вариант - оперативный приём (пока без пункта 5)...
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28.06.2023 13:29 Відповісти
Так що це за шкет поруч з дядьком?
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28.06.2023 13:29 Відповісти
Мдаа...
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28.06.2023 13:30 Відповісти
Я вот думаю, может зеленского выбрали, чтоб его вид вызывал у союзников жалость и включал родительские инстинкты? Может это как-то на помощь Украине влияет...
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28.06.2023 15:27 Відповісти
Тепер то що, вибори в наступному році…
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28.06.2023 15:47 Відповісти
Гітанасу Науседі черговий респект за позицію та здоровий глузд...
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28.06.2023 13:31 Відповісти
Украину должны принять в НАТО по образцу Швеции. Приглашение к вступлению в Вильнюсе в 2023г., а дальше - длинный путь ратификаций каждой страной-членом. Закончится это в 2023-24 или 2025г., неизвестно, но необратимый процесс был бы запущен, а х*йло потеряло бы право вето.
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28.06.2023 13:32 Відповісти
На жаль литовці добре розуміють ,а ось українська влада не впевнений .
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28.06.2023 13:34 Відповісти
Дякуємо, друже.
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28.06.2023 13:35 Відповісти
НАТО - військово-політичний союз. З першим у нас все гаразд і наші воїни це доказують кожного дня на фронті, а от з другим не складається зовсім. Наша влада постійно доказує, що нам не місце в НАТО. І що з цим робити? Правильно - армію брати, а владу переобрати, інакше ніяк. Литві, подяка за постійну підтримку України і довіру до наших ЗСУ!
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28.06.2023 13:56 Відповісти
НАТО было создано для противодействии России. В момент когда противодействие вошло в пик, НАТО слилось.

И нафик нужна такая НАТА?

На самом деле украинцам вопрос надо ставит ребром.

Или вы принимаете Украину в НАТО в течении 6 месяцев,

или Украина восстанавливает свой ядерный потенциал, а НАТО идет лесом.

Отсчет пошел.

и я посмотрю как они будут ***********…
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28.06.2023 14:20 Відповісти
Мы с этой властью закупку беспилотников без пошлин и взяток год ждали, какое там ядерное оружие...
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28.06.2023 15:29 Відповісти
Дякуємо, брате!
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28.06.2023 14:37 Відповісти
Прибалты,Поляки,США и Великобритания самые дружественные Украине страны!
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28.06.2023 17:09 Відповісти
Дякуємо, Литва!
Як же пощастило Україні, що в неї є такий вірний друг!
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28.06.2023 18:24 Відповісти
 
 