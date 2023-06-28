Я прибув до Києва з головним меседжем: місце України - в НАТО, - президент Литви Науседа. ВIДЕО
Президент Литви Гітанас Науседа повідомив про прибуття до Києва перед Вільнюським самітом з одним головним меседжем - місце України в НАТО.
Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Прибув до Києва напередодні саміту НАТО у Вільнюсі з одним головним меседжем - місце України в НАТО", - зазначив він.
Науседа також опублікував відео із залізничного вокзалу із заступником глави МЗС України Євгеном Перебийносом.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва з неоголошеним візитом.
Топ коментарі
+15 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар28.06.2023 13:31 Посилання
+12 Юрій Шевченко #551485
показати весь коментар28.06.2023 13:32 Посилання
+11 Чайка Київ
показати весь коментар28.06.2023 13:35 Посилання
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С яйцами по 17 и барабанами уж точно нет.
И миллиарды на взносы в элитный клуб надо тоже сначала иметь.
Порошенкопридумаєте самі....
Але, коли тикаєш їх мордою в ці зашквари - ще той кайф
И нафик нужна такая НАТА?
На самом деле украинцам вопрос надо ставит ребром.
Или вы принимаете Украину в НАТО в течении 6 месяцев,
или Украина восстанавливает свой ядерный потенциал, а НАТО идет лесом.
Отсчет пошел.
и я посмотрю как они будут ***********…
Як же пощастило Україні, що в неї є такий вірний друг!