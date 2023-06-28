Українські воїни ведуть бій з окупантами у "зеленці": "Петрович, четверо баранів вискочило. Ми наче положили два-три". ВIДЕО
Фрагмент бойової роботи бійців 3-ї ОШБ поблизу Бахмуту опублікований у соцмережах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни ведуть бій з російськими окупантами у переліску, захоплюючи ворожі позиції та зачищаючи окопи від окупантів.
"Так знищуються окупанти під час наступальних дій Третьої штурмової під Бахмутом. Бої у "зеленці" ведуть бійці 1-ї роти 2-го штурмбату", - пишуть бійці у коментарі до запису.
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Так ось, з галопуючим розвитком ******** китайських технологій, ефективний воїн сьогодні антропометрично може відповідати середньостатистичному напівпрофесійному геймеру. Бо щоб працювати з ФПВ-камікадзе - біцуха не потрібна. Потрібні мізки, дрібна моторика та розвинена рука-око-координація.
А при належному скілові, майже кожен виліт ФПВ може закінчуватись максимально харошимі руськімі.
Здавалося б, ось воно - борт можна купити за $500, бюатарея коштує копійки, окуляри-джойстики-ретрики купуються один раз та служать довго, якщо не будуть фізично знищені. БК ми навчились робити з гімна та палок. Шкіл, що готують пілотів - купа. Самих пілотів, що можуть навчити, за наявності політичної волі, нових літак-убівак - достатньо.
Але ніт.
Ми продовжуємо бити себе п'ятою в груди та розповідати, що нам, кров з носу, необхідні Леопарди з Абрамсами. При тому, що китайська п'ятсотдоларова іграшка той самий Леопард, що коштує від 7 до 10 мільйонів американопрезидентів, може не напружуючись вивести з ладу. Ми не хапаємось за можливість удешевити нашу війноньку та зробити нашу найвищу національну цінність - життя людини - більш захищеною.
Системно над цією темою працюють тільки на рівні бригад, підрозділів та фондів. Закуповують ті самі дрони переважно волонтери та самі військові. Джерело: "