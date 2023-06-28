Українські воїни ведуть бій з окупантами у "зеленці": "Петрович, четверо баранів вискочило. Ми наче положили два-три". ВIДЕО

Фрагмент бойової роботи бійців 3-ї ОШБ поблизу Бахмуту опублікований у соцмережах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни ведуть бій з російськими окупантами у переліску, захоплюючи ворожі позиції та зачищаючи окопи від окупантів.

"Так знищуються окупанти під час наступальних дій Третьої штурмової під Бахмутом. Бої у "зеленці" ведуть бійці 1-ї роти 2-го штурмбату", - пишуть бійці у коментарі до запису.

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