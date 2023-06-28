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Українські воїни ведуть бій з окупантами у "зеленці": "Петрович, четверо баранів вискочило. Ми наче положили два-три". ВIДЕО

Фрагмент бойової роботи бійців 3-ї ОШБ поблизу Бахмуту опублікований у соцмережах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни ведуть бій з російськими окупантами у переліску, захоплюючи ворожі позиції та зачищаючи окопи від окупантів.

"Так знищуються окупанти під час наступальних дій Третьої штурмової під Бахмутом. Бої у "зеленці" ведуть бійці 1-ї роти 2-го штурмбату", - пишуть бійці у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 3 ОШБр розгромили батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ. ВIДЕО

Автор: 

Бахмут (1562) 3 Окрема штурмова бригада (450)


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28.06.2023 14:14 Відповісти
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28.06.2023 14:33 Відповісти
ДЯКУЄМО!!!
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28.06.2023 15:49 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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28.06.2023 14:40 Відповісти
весна
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28.06.2023 14:50 Відповісти
"Але в мене для вас погані новини. Браві кіношні успішні кавалерійські штурми, які ви так любите дивитись у тіктоках, і де такий набір якостей, в теорії, може стати в нагоді - здебільшого закінчуються розй#бом "кавалеристів" вхлам. Дев'ять з десяти відосиків таких штурмів ви не бачите, бо нема кому гоупрошку з сіряка дістати, щоб вас контентом розважити.

Так ось, з галопуючим розвитком ******** китайських технологій, ефективний воїн сьогодні антропометрично може відповідати середньостатистичному напівпрофесійному геймеру. Бо щоб працювати з ФПВ-камікадзе - біцуха не потрібна. Потрібні мізки, дрібна моторика та розвинена рука-око-координація.

А при належному скілові, майже кожен виліт ФПВ може закінчуватись максимально харошимі руськімі.

Здавалося б, ось воно - борт можна купити за $500, бюатарея коштує копійки, окуляри-джойстики-ретрики купуються один раз та служать довго, якщо не будуть фізично знищені. БК ми навчились робити з гімна та палок. Шкіл, що готують пілотів - купа. Самих пілотів, що можуть навчити, за наявності політичної волі, нових літак-убівак - достатньо.

Але ніт.

Ми продовжуємо бити себе п'ятою в груди та розповідати, що нам, кров з носу, необхідні Леопарди з Абрамсами. При тому, що китайська п'ятсотдоларова іграшка той самий Леопард, що коштує від 7 до 10 мільйонів американопрезидентів, може не напружуючись вивести з ладу. Ми не хапаємось за можливість удешевити нашу війноньку та зробити нашу найвищу національну цінність - життя людини - більш захищеною.

Системно над цією темою працюють тільки на рівні бригад, підрозділів та фондів. Закуповують ті самі дрони переважно волонтери та самі військові. Джерело: "
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28.06.2023 18:05 Відповісти
 
 