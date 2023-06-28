Бійці прилаштували на жуків стрілецькі набої і тролять російські фейки про біолабораторії в Україні: "Два українські ТРК "Точка-Ж" рухаються у зону пусків". ВIДЕО
Українські воїни опублікували ролик, у якому тролять фейк кремлівських пропагандистів про мережу біолабораторій в Україні, що готують "бойових комарів" для знищення росіян.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно двох великих жуків, на спинах яких бійці прилаштували за допомогою клейкої стрічки по стрілецькому набою.
"Два українські ТРК "Точка-Ж" рухаються у зону пусків". - підписали відео українські воїни.
Топ коментарі
+28 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар28.06.2023 14:33 Посилання
+24 аспм мпри
показати весь коментар28.06.2023 14:30 Посилання
+17 Oleksandr Kachmola
показати весь коментар28.06.2023 14:33 Посилання
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але хвилюють саме ці два жучка, яких можливо після зйомок відпустять
нарід - як діти, але діти ще виростуть і можливо порозумнішають, а нарід вже ні
"Соленость в море вчера и сегодня 16-17 промилле, что уже соответствует норме в это время года. У берега кишит множество мальков рыб и другой живности".
І буде дуже добре, якщо не випливуть наслідки змитих захоронень тварин, кладовищ, якщо не почнуть виділяти яди трупи загиблих людей і тварин... Тої ж сибірки нам ще не вистачало!
Не розумію недоумків, які лізуть купатись зараз у море, навіть дітям дозволяють...
В Київській області в цьому році часто можна побачити.
Що хлопці мають з ними робити ...
Персонажи,подобные Грете
Всегда появляются
Когда это нужно СССР или России
А началось все давно
С молодого аристократа Рамона Меркадера
Которого завербовали еще энкаведисты
Чекисты никогда не пропускают идейных противников Запада
Всегда тут как тут
От Греты за версту несет запахом российских спецслужб
Как они вложились в ее раскрутку
Именно так - правильными словами
И внедряют агентуру
Сначала Грету надо задвинуть в серьезные политические круги
Меркадер смог войти в ближайшее окружение Троцкого
А потом шарахнул ледорубом
Вылезла на трибуну ООН
Не удивлюсь
Если это произошло
По сильной протекции России
А вот чтобы мир узнал про Каховку Грета ни на одну трибуну
Не залезла
Странная Грета
Кто крышует странную Грету?
Не те ли же,что спонсируют
Коммунистические партии по всему миру
Желтые жилеты
И всякое подобное говно
Только вот живет странная Грета
В сырой Швеции
А не в Эфиопии ,например
Не приехала странная Грета В УКРАИНУ
Нет времени?
С западными студентами
Таких,как Меркель
Вербуют еще в институте
Серенькая Меркель
Без ШТАЗИ и КГБ
Никогда не оказалась бы у руля Германия
Я пишу музыку
Там очень важна фразировка
Поиск стиля
И это начинает работать везде
Но могу сказать в ответ
Мне тоже нравятся ваши комментарии
И это искренне
припустимо стурбовані громадяни
але чому тоді нема активістів що проти утисків геїв в РФ? в Китаї? чи може там все добре з геями? чи з екологією? чи по фемінитивам попереду? може нац меншини поважають? уйгурів зокрема
Американцы ,чтобы Меркель покинула пост канцлера
Слили ее переписку
Меркель помчалась в Америку
Вернувшись
Сказала, что уходит
Как хочется заглянуть в ДОСЬЕ ФРАУ
ГЛАВНОЙ ПУТИНСКОЙ ПОДСТИЛКИ
Я не перестаю восхищаться работой российских спецслужб
Как они умеют задвинуть свою агентуру
Грет по всему миру ,желающих стать знаменитыми- и не сосчитать
А значит - работа у ФСБ есть
Не знаю,работает ли она на рашистов,но то,что она работает на глобалистов,продвигающих "климатичесткую повестку"-это точно.
Нііі,вона фрукт ще той.Ви щось дуже в ній помиляєтесь.
Ось відеодоказ про фейк-затримання https://www.youtube.com/watch?v=eg_ZlQHQv_w&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Видео
Все эти Греты
Появляются из ниоткуда
Так не бывает
Мир на Асанжа
Тоже в свое время сделал стойку
А теперь оказалось
Он агент кремля
Мне это было сразу понятно
Но когда я это говорила много лет назад
На меня смотрели как на врага
А сейчас умиляются Грете
Как легко развести лохов
Благо их в любой стране - хоть отбавляй
або відхилення в психічних реакціях... це була інформація в Скандинавії
https://www.youtube.com/watch?v=awG09liCMD4&t=1s Singapore's Remote-Controlled Cyborg Insects - YouTube
https://youtu.be/awG09liCMD4?t=388
Наразі таке можливо. Технічно. Але, куди подіти, в такому разі, мого сослуживця, який прожив на рашці більш ніж 20 років і пішов служити у 2015 році у ЗСУ?! Або куди подіти відбитого відморозка, що з Маріуполя переїхав до Мурманську ще 2014 року?!
Це туфта і маєчня!!!!!!!(
Класно.
Хай москалів тіпає.
Бойові жуки - то страшна сила!