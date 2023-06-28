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Бійці прилаштували на жуків стрілецькі набої і тролять російські фейки про біолабораторії в Україні: "Два українські ТРК "Точка-Ж" рухаються у зону пусків". ВIДЕО

Українські воїни опублікували ролик, у якому тролять фейк кремлівських пропагандистів про мережу біолабораторій в Україні, що готують "бойових комарів" для знищення росіян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно двох великих жуків, на спинах яких бійці прилаштували за допомогою клейкої стрічки по стрілецькому набою. 

"Два українські ТРК "Точка-Ж" рухаються у зону пусків". - підписали відео українські воїни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Бойовий "Запорожець" з портретом Бандери знищує колону орків": фантастичний бойовик від українських воїнів. ВIДЕО

Автор: 

комахи (11) пропаганда (2818) гумор (681) троль (43)


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Топ коментарі
+28
А кацапи знають? 🤔 Напевне вони вибірково ведуть вогонь. І Каховську ГЕС підірвали обережно, ні разу не знищивши червонокнижних тварин.
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28.06.2023 14:33
+24
Ті жучки-олені якшо шо в червоній книзі
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28.06.2023 14:30
+17
Хоча б це відео не побачив *****, а то від стаху зариється в свою саму глибоку нору.
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28.06.2023 14:33
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Ті жучки-олені якшо шо в червоній книзі
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28.06.2023 14:30 Відповісти
А кацапи знають? 🤔 Напевне вони вибірково ведуть вогонь. І Каховську ГЕС підірвали обережно, ні разу не знищивши червонокнижних тварин.
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28.06.2023 14:33 Відповісти
та отож, там після підриву дамби Каховського водосховища тих жуків-оленів загинуло в декілька тисяч разів більше, а ще інших комах, тварин, людей, забруднено акваторію Чорного Моря, нанесено шкоди почвам, там екосистема не відновиться ще десяткі років

але хвилюють саме ці два жучка, яких можливо після зйомок відпустять

нарід - як діти, але діти ще виростуть і можливо порозумнішають, а нарід вже ні
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28.06.2023 14:39 Відповісти
Солоність води на узбережжі https://t.me/+gg66cwGtHak4OTI0 Одеси вже відповідає нормі, - доцент кафедри екології Ковтун.
"Соленость в море вчера и сегодня 16-17 промилле, что уже соответствует норме в это время года. У берега кишит множество мальков рыб и другой живности".
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28.06.2023 14:46 Відповісти
там попри солоність є й інші показники, але незважайте, попереду маячить ще підрив ЗАЕС
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28.06.2023 14:58 Відповісти
Інші показники також дуже швидко прийдуть в норму. Тут дехто ну дуже переоцінив вплив підриву Каховської ГЕС на ЧМ і волав "всьопрапало мівсєумрьом". Але незважайте, природа відновиться дуже швидко.
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28.06.2023 15:18 Відповісти
Це не виправдовує такий варварський акт окупантів. От депортація проросійського контингента в паРашу - виправдана була б
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29.06.2023 07:59 Відповісти
Соленість - то таке, а от з іншими забрудненнями, у тому числі і мікроорганізмами, водоростями, ще не скоро поліпшиться стан.

І буде дуже добре, якщо не випливуть наслідки змитих захоронень тварин, кладовищ, якщо не почнуть виділяти яди трупи загиблих людей і тварин... Тої ж сибірки нам ще не вистачало!

Не розумію недоумків, які лізуть купатись зараз у море, навіть дітям дозволяють...
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28.06.2023 15:21 Відповісти
Їм же не роблять ніякої шкоди.
В Київській області в цьому році часто можна побачити.
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28.06.2023 16:44 Відповісти
ці жуки не постраждали! лише колорадські та хробаки!
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28.06.2023 17:06 Відповісти
Здається, то хрущі звичайні. Хоча, можливо і помиляюсь.
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28.06.2023 17:30 Відповісти
З чого узяли що це жук-олень. Це жук носоріг. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3
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22.08.2023 13:34 Відповісти
два носорога. девочки
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28.06.2023 14:30 Відповісти
не, то саме жуки олені, дівчата
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28.06.2023 14:37 Відповісти
класні жуки - маю надію що їх відпустять
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28.06.2023 16:35 Відповісти
Та, звичайно, що відпустять.

Що хлопці мають з ними робити ...
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29.06.2023 08:33 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏👍😂
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28.06.2023 14:31 Відповісти
Хоча б це відео не побачив *****, а то від стаху зариється в свою саму глибоку нору.
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28.06.2023 14:33 Відповісти
Обережніше з такими відео. Бо "Ґрета" таке може не схвалювати!
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28.06.2023 14:34 Відповісти
Не будьте таким наивным
Персонажи,подобные Грете
Всегда появляются
Когда это нужно СССР или России
А началось все давно
С молодого аристократа Рамона Меркадера
Которого завербовали еще энкаведисты
Чекисты никогда не пропускают идейных противников Запада
Всегда тут как тут
От Греты за версту несет запахом российских спецслужб
Как они вложились в ее раскрутку
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28.06.2023 14:43 Відповісти
Грета вроде как объявилась недавно с резкой критикой именно РФ, подорвавшей Каховскую дамбу.
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28.06.2023 14:48 Відповісти
А вы думаете- русская агентура работает совсем примитивно?
Именно так - правильными словами
И внедряют агентуру
Сначала Грету надо задвинуть в серьезные политические круги
Меркадер смог войти в ближайшее окружение Троцкого
А потом шарахнул ледорубом
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28.06.2023 14:53 Відповісти
ось таких вузькомозгових пращурiв будуть проклинати нашi нащадки, коли усюди буде дути пiщана буря, а жерти буде нiчого, бо екосистема була зламана недалекоглядними предками. 😢
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28.06.2023 18:32 Відповісти
Грета яка критикує Захід і яка критикує РФ - дві різні Грети, принаймі по гучності заяв
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28.06.2023 14:55 Відповісти
Грета,чтобы покритиковать Запад
Вылезла на трибуну ООН
Не удивлюсь
Если это произошло
По сильной протекции России
А вот чтобы мир узнал про Каховку Грета ни на одну трибуну
Не залезла
Странная Грета
Кто крышует странную Грету?
Не те ли же,что спонсируют
Коммунистические партии по всему миру
Желтые жилеты
И всякое подобное говно
Только вот живет странная Грета
В сырой Швеции
А не в Эфиопии ,например
Не приехала странная Грета В УКРАИНУ
Нет времени?
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28.06.2023 19:39 Відповісти
Русские ведут очень серьезную работу
С западными студентами
Таких,как Меркель
Вербуют еще в институте
Серенькая Меркель
Без ШТАЗИ и КГБ
Никогда не оказалась бы у руля Германия
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28.06.2023 15:13 Відповісти
Цікавий у вас формат коментів. Чомусь подумки читаю їх такою собі специфічною мелодекламацією. Як політичні білі вірші
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28.06.2023 17:00 Відповісти
Приятно,что вы заметили
Я пишу музыку
Там очень важна фразировка
Поиск стиля
И это начинает работать везде
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28.06.2023 17:29 Відповісти
Значить, не помилився саме така думка була, що ви займаєтеся музикою або поезією... Це дійсно відчувається: ритмомелодійне письмо.
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28.06.2023 17:41 Відповісти
Я смущена
Но могу сказать в ответ
Мне тоже нравятся ваши комментарии
И это искренне
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28.06.2023 17:45 Відповісти
Дякую, приємно чути!🌹🌹🌹
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28.06.2023 19:25 Відповісти
теж завжди було цікаво хто оплачує карбонові яхти всім навіженим що руйнують західну систему

припустимо стурбовані громадяни

але чому тоді нема активістів що проти утисків геїв в РФ? в Китаї? чи може там все добре з геями? чи з екологією? чи по фемінитивам попереду? може нац меншини поважають? уйгурів зокрема
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28.06.2023 14:52 Відповісти
Вы думаете,американцы не следят за Гретой?
Американцы ,чтобы Меркель покинула пост канцлера
Слили ее переписку
Меркель помчалась в Америку
Вернувшись
Сказала, что уходит
Как хочется заглянуть в ДОСЬЕ ФРАУ
ГЛАВНОЙ ПУТИНСКОЙ ПОДСТИЛКИ
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28.06.2023 15:25 Відповісти
Не чіпайте Грету. Грета - дівчинка з нашим корінням, бо погляди правильні.
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28.06.2023 14:56 Відповісти
Видите,вы уже купились
Я не перестаю восхищаться работой российских спецслужб
Как они умеют задвинуть свою агентуру
Грет по всему миру ,желающих стать знаменитыми- и не сосчитать
А значит - работа у ФСБ есть
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28.06.2023 15:10 Відповісти
Я не перестаю восхищаться работой российских спецслужб.
Не знаю,работает ли она на рашистов,но то,что она работает на глобалистов,продвигающих "климатичесткую повестку"-это точно.
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28.06.2023 18:25 Відповісти
Грета - це представник молодi, яка через 20 рокiв прокинеться одного ранку у свiтi, де пирдуни про_рали iх екологiю, тобто залишити загажену пустелю, дохлу екосистему та тайфуни.
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28.06.2023 18:28 Відповісти
Представник молоді буде знімати фекови затримання поліцією???
Нііі,вона фрукт ще той.Ви щось дуже в ній помиляєтесь.
Ось відеодоказ про фейк-затримання https://www.youtube.com/watch?v=eg_ZlQHQv_w&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Видео
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28.06.2023 18:39 Відповісти
Все эти Асанжи
Все эти Греты
Появляются из ниоткуда
Так не бывает
Мир на Асанжа
Тоже в свое время сделал стойку
А теперь оказалось
Он агент кремля
Мне это было сразу понятно
Но когда я это говорила много лет назад
На меня смотрели как на врага
А сейчас умиляются Грете
Как легко развести лохов
Благо их в любой стране - хоть отбавляй
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28.06.2023 20:56 Відповісти
у неї діагноз...
або відхилення в психічних реакціях... це була інформація в Скандинавії
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28.06.2023 15:21 Відповісти
Всі особистості з відхиленнями психіки. Генії всі є ненормальними
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29.06.2023 08:51 Відповісти
бггггг..., бойся, русня...
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28.06.2023 14:34 Відповісти
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28.06.2023 14:46 Відповісти
Босота. Жучків не пораньте.
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28.06.2023 15:02 Відповісти
Після підриву дамби вся природа Херсонщини повстала проти окупанта. Все живе не пробачить кацапам нічого.
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28.06.2023 15:12 Відповісти
И жуков уже мобилизовали - изверги
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28.06.2023 15:15 Відповісти
А потом сцаный небензя будет на саммите ООН на говно исходить - хахлы жуков боевых выводят
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28.06.2023 15:23 Відповісти
в кацапів шансів немає...
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28.06.2023 15:27 Відповісти
гарна мелодія .
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28.06.2023 15:49 Відповісти
В тему.
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29.06.2023 08:35 Відповісти
ми подивимося вiдео з лабораторiй, а менш здiбнi коментатори можуть... мьячик попинати, це не важко, якщо мозок натренован тiльки на пинання мьячика :

https://www.youtube.com/watch?v=awG09liCMD4&t=1s Singapore's Remote-Controlled Cyborg Insects - YouTube
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28.06.2023 18:25 Відповісти
Жуків відпустіть потім )) мені їх шкода більше за кацапів. природа і так страждає від тих п@@@рі
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28.06.2023 18:00 Відповісти
Ось жуки якi контролюються чiпом, але це Сiнгапур:

https://youtu.be/awG09liCMD4?t=388

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28.06.2023 18:21 Відповісти
Хтось може сказати, що це за пісня грає?
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28.06.2023 19:59 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/Son_ar_chistr Ось тут відповідь на Ваше запитання.
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22.08.2023 13:22 Відповісти
Био-Краб разработанный в секретной био-лаборатории в Украине.

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28.06.2023 20:36 Відповісти
Природу та фауну України треба берегти. Заради цього і воюємо.
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28.06.2023 20:45 Відповісти
Доречі, я не біолог, але знаю , як історик, як зробити так, щоб навіть бактерії відрізняли людину, що народилася у в Україні, чи то на рашці.

Наразі таке можливо. Технічно. Але, куди подіти, в такому разі, мого сослуживця, який прожив на рашці більш ніж 20 років і пішов служити у 2015 році у ЗСУ?! Або куди подіти відбитого відморозка, що з Маріуполя переїхав до Мурманську ще 2014 року?!

Це туфта і маєчня!!!!!!!(
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28.06.2023 22:08 Відповісти
Хлопці - ураган !

Класно.

Хай москалів тіпає.
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29.06.2023 08:36 Відповісти

Бойові жуки - то страшна сила!
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22.08.2023 13:13 Відповісти
 
 