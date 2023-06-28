Бійці прилаштували на жуків стрілецькі набої і тролять російські фейки про біолабораторії в Україні: "Два українські ТРК "Точка-Ж" рухаються у зону пусків". ВIДЕО

Українські воїни опублікували ролик, у якому тролять фейк кремлівських пропагандистів про мережу біолабораторій в Україні, що готують "бойових комарів" для знищення росіян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно двох великих жуків, на спинах яких бійці прилаштували за допомогою клейкої стрічки по стрілецькому набою.

"Два українські ТРК "Точка-Ж" рухаються у зону пусків". - підписали відео українські воїни.

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