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Українські бійці опановують бронемашини URO VAMTAC під час навчань в Іспанії. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис навчання українських військових в Іспанії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксований фрагмент, на якому бійці ЗСУ опановують іспанські бронеавтомобілі URO VAMTAC.

Бронеавтомобіль URO VAMTAC вважається гідним аналогом американських Humvee. "Uro" перекладається з іспанської як зубр. Вартість однієї базової машини – близько $ 250 000. Востаннє URO VAMTAC згадувались у ЗМІ у квітні 2022 року, коли повідомлялося про поставку Україні 20 бронемашин.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зворушливе прощання іспанських військових та українських бійців, що пройшли навчання в Іспанії. ВIДЕО

Автор: 

Іспанія (927) військові навчання (2779)


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Топ коментарі
+13
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28.06.2023 15:21
+11
русня, VAMTACі п@зда.
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28.06.2023 15:30
+7
0,5 Ви мали на увазі? І це ще добрий сценарій!
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28.06.2023 15:33
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28.06.2023 15:21 Відповісти
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28.06.2023 15:24 Відповісти
за паребріком пишуть: "лнр научилась збивать Шторм Шедоу", а они все прилетают и прилетают
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28.06.2023 15:42 Відповісти
tak vot zhe oni sbivajut - na foto
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28.06.2023 16:15 Відповісти
Іспанія - це Україна
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28.06.2023 15:23 Відповісти
HMMWV дизайн
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28.06.2023 15:27 Відповісти
Напевно за таку ціну в Україні можливо було б зробити 5
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28.06.2023 15:28 Відповісти
0,5 Ви мали на увазі? І це ще добрий сценарій!
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28.06.2023 15:33 Відповісти
Краз спартан коштував десь 180 тис долл. Когуар ще дешевше.
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28.06.2023 20:33 Відповісти
русня, VAMTACі п@зда.
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28.06.2023 15:30 Відповісти
 
 