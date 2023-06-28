Українські бійці опановують бронемашини URO VAMTAC під час навчань в Іспанії. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис навчання українських військових в Іспанії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксований фрагмент, на якому бійці ЗСУ опановують іспанські бронеавтомобілі URO VAMTAC.

Бронеавтомобіль URO VAMTAC вважається гідним аналогом американських Humvee. "Uro" перекладається з іспанської як зубр. Вартість однієї базової машини – близько $ 250 000. Востаннє URO VAMTAC згадувались у ЗМІ у квітні 2022 року, коли повідомлялося про поставку Україні 20 бронемашин.

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