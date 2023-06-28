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Новини Відео Війна
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Росія та її спільники повинні відчувати, що ціна їхнього терору для них лише збільшуватиметься, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 490 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Передусім щодо вчорашнього російського удару по Краматорську. Сьогодні весь день тривали роботи на місці теракту. На жаль, кількість загиблих збільшилась… Російські ракети забрали життя 11 наших людей, серед них три дитини. Мої співчуття рідним. Травмовано та поранено понад 60 людей.

Сьогодні працівники Служби безпеки України разом зі спецпризначенцями поліції затримали особу, яка скоригувала цей удар терористів. Кожен, хто допомагає російським терористам знищувати життя, заслуговує на максимальне покарання.

Ми продовжимо нашу роботу заради посилення міжнародних санкцій проти Росії та її спільників. Вони повинні відчувати, що ціна їхнього терору для них буде лише збільшуватись. І ми продовжимо нашу глобальну юридичну роботу, щоб міжнародні інструменти так чи інакше спрацювали для покарання всіх російських терористів і самої держави-агресора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала коригувальника російського ракетного удару по Краматорську

Сьогодні у зверненні до Верховної Ради України з нагоди Дня Конституції я говорив, зокрема, і про справедливість. Про внутрішню справедливість – те, що стосується відповідальності за порушення права в Україні. І про справедливість у звʼязку з російсько-українською війною – про відповідальність Росії за злочини війни. Політика справедливості буде однією з основ Української доктрини – фундаментального документа, який визначатиме курс нашої держави на десятиліття вперед.

Такий документ нам потрібен. Усі в Україні, усі наші сусіди – усі у світі мають знати, якою є наша національна мета та що ми бачимо закінченням цієї війни, як ми збираємося жити після цієї війни. Хоч би що намагалися робити окупанти проти нас і хоч би до якого терору вони вдавалися, їм не вдасться зламати Україну. Їм не вдасться збити нас зі шляху, який веде окупантів до відповідальності за все зроблене проти нас та який веде нас до нашої гарантованої безпеки й міцної свободи.

Україна та всі у світі, хто стоїть разом із нами на захисті свободи, стоятимуть і на захисті справедливості. Справедливості для всіх, чиї життя забрав російський терор, чию долю зламала російська війна. Вічна памʼять усім нашим людям, усім українським дітям, які були вбиті російськими нелюдами", - сказав Зеленський.

Читайте: Будь-який заморожений конфлікт - це війна. Ми на таке не погодимось, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) Краматорськ (672)


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Топ коментарі
+13
Словесна діарея тривала цілий день і ввечері продовжується.
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28.06.2023 23:18
+10
тот корупционный террор который ТЫ привел в страну ( не считая войны ) , тебя разорвать на куски по живому мало , ушлепок малоросский.
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28.06.2023 23:19
+8
Так працюйте ефективніше. Правильні слова і папуга говорити може.
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28.06.2023 23:18
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Так працюйте ефективніше. Правильні слова і папуга говорити може.
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28.06.2023 23:18 Відповісти
Як це він не сказав що встановлення бетонного укриття на зупинці в Києві це його заслуга.
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28.06.2023 23:21 Відповісти
Словесна діарея тривала цілий день і ввечері продовжується.
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28.06.2023 23:18 Відповісти
Кокс викликає словесний пронос..
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28.06.2023 23:44 Відповісти
В чем конкретно проблема? Он ежедневно информирует население страны о ситуации. Если тебе не нравится, ты можешь просто пройти мимо. Есть миллионы украинцев, которым эта информация нужна.
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29.06.2023 09:56 Відповісти
Проблема в тому що лідор виявився пустопорожнім балаболом.
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29.06.2023 10:04 Відповісти
тот корупционный террор который ТЫ привел в страну ( не считая войны ) , тебя разорвать на куски по живому мало , ушлепок малоросский.
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28.06.2023 23:19 Відповісти
А где вы были 8 лет, когда кучма и кравчук дерибанили армию и экономику? Попивали Славутич айс?
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28.06.2023 23:34 Відповісти
ты поц ?
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28.06.2023 23:36 Відповісти
#какаяразніца?
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29.06.2023 07:51 Відповісти
Коррупционный террор )))))))
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29.06.2023 09:58 Відповісти
Ножкой топнул и громко пукнул
Пока цена увеличивается только для тех кто Украине помогает.
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28.06.2023 23:23 Відповісти
А шо, Байден разрешил мальчонке наступать через территорию РФ? Или друг Пыня резко проиграет? Только на минные поля, что бы потом по CNN ролики крутить про Бредли и Леопарды?
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28.06.2023 23:26 Відповісти
Білорусь має платити репарації нарівні з ***********. Чомусь про це зє ніколи не згадує.
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28.06.2023 23:33 Відповісти
Де Грім-2(?)
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28.06.2023 23:35 Відповісти
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28.06.2023 23:36 Відповісти
"Заслуговоє на максимальне покарання" ? Покажи хоч одного навідника, якому присудили довічне ув'язнення. Чому досі кутають в мантію свої сраки судді, які випускали навідників під заставу, присуджували їм терміни ув'язнення, як за дрібне ***********, ще й з відтермінуванням? А про Констицію краще не теревень, а почитай, дотримуйся і виконуй що зобов'язаний, почни хоча б з подання у ВР про визнання війни.
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28.06.2023 23:47 Відповісти
Как ****** этот ******* ни о чем.
Если бы сказал, что для этого мы наладили производство ГРОМ-2 - 30 шт в неделю и завтра ****** по МАЦКВЕ, то это было "о чем".
Правда, какие ГРОМЫ, если одно ФСБешное кодло в ОП, министр обороны - идиот-адвакатишка, премьер-министр - Ахметовская ШАВКА.
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29.06.2023 00:01 Відповісти
Если тебя ******, можешь просто не смотреть. Так поступил бы любой адекватный человек.
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29.06.2023 09:59 Відповісти
Все б нічого, але коли я згадую як він зухвало поводив себе "на стадіоні", бридко... ну хоч би вибачився перед народом що брехав відверто в вічі усім.
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29.06.2023 00:09 Відповісти
чому не чути безпілотників над мааааААААААааааасквою???
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29.06.2023 02:28 Відповісти
зрааадаааа, капутыляцыя, ниновижу ааааааа.
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29.06.2023 02:34 Відповісти
Коли нарешті скінчиться цей серіал ні про що?
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29.06.2023 07:41 Відповісти
Найбільшу ціну платять українці. Через вовочку.
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29.06.2023 08:38 Відповісти
 
 