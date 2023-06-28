Росія та її спільники повинні відчувати, що ціна їхнього терору для них лише збільшуватиметься, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 490 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Передусім щодо вчорашнього російського удару по Краматорську. Сьогодні весь день тривали роботи на місці теракту. На жаль, кількість загиблих збільшилась… Російські ракети забрали життя 11 наших людей, серед них три дитини. Мої співчуття рідним. Травмовано та поранено понад 60 людей.

Сьогодні працівники Служби безпеки України разом зі спецпризначенцями поліції затримали особу, яка скоригувала цей удар терористів. Кожен, хто допомагає російським терористам знищувати життя, заслуговує на максимальне покарання.

Ми продовжимо нашу роботу заради посилення міжнародних санкцій проти Росії та її спільників. Вони повинні відчувати, що ціна їхнього терору для них буде лише збільшуватись. І ми продовжимо нашу глобальну юридичну роботу, щоб міжнародні інструменти так чи інакше спрацювали для покарання всіх російських терористів і самої держави-агресора.

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Сьогодні у зверненні до Верховної Ради України з нагоди Дня Конституції я говорив, зокрема, і про справедливість. Про внутрішню справедливість – те, що стосується відповідальності за порушення права в Україні. І про справедливість у звʼязку з російсько-українською війною – про відповідальність Росії за злочини війни. Політика справедливості буде однією з основ Української доктрини – фундаментального документа, який визначатиме курс нашої держави на десятиліття вперед.

Такий документ нам потрібен. Усі в Україні, усі наші сусіди – усі у світі мають знати, якою є наша національна мета та що ми бачимо закінченням цієї війни, як ми збираємося жити після цієї війни. Хоч би що намагалися робити окупанти проти нас і хоч би до якого терору вони вдавалися, їм не вдасться зламати Україну. Їм не вдасться збити нас зі шляху, який веде окупантів до відповідальності за все зроблене проти нас та який веде нас до нашої гарантованої безпеки й міцної свободи.

Україна та всі у світі, хто стоїть разом із нами на захисті свободи, стоятимуть і на захисті справедливості. Справедливості для всіх, чиї життя забрав російський терор, чию долю зламала російська війна. Вічна памʼять усім нашим людям, усім українським дітям, які були вбиті російськими нелюдами", - сказав Зеленський.

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