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Новини Відео Війна
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Бійці УДА спільно з воїнами 47 ОМБр знищили ворожу техніку. ВIДЕО

Українська добровольча армія спільно з бійцями ЗСУ в районі населеного пункту Роботине знищили ворожу техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував у соцмережі нардеп Юрій Мисягін.

Спецпризначенці УДА навели з дрону, а "наздогнали" російську техніку вже бійці 47-ї бригади "Маґура" ЗСУ.

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Автор: 

знищення (7460) 47 окрема механізована бригада (272)


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Топ коментарі
+5
Бачу, що якась травля на нього починається, як тут, так ы в Твіттері. До біса їх, або ІПСО, або просто наші дурники, яким треба все полити лайном
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28.06.2023 23:47
+3
Маркус ще з 2014 в АТО воював. Не знаю який він як начальник, але досвід війни в нього є.
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29.06.2023 00:12
+3
А які інші варіанти люди можуть запропонувати? Там кожен метр замінований, попереду правильно йшли машини з тралами, вони погоріли, декілька Бредлі підбили артиллерийским вогнем, і при розвороті, коли треба було відступати, шаг вліво чи вправо означав наїзд на міну.
Мабуть були причини, через які розміновувачі, що вистрілюють вибуховим тросом, не могли використати, або використовували, але через щільність мін все розчистити не вдалось.

Дуже легко сидіти на дивані і давати рекомендації, як краще було б атакувати. А відео видалити могли по різним причинам, в тому числі щоб москаль не міг наглядно вивчати наші помилки
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29.06.2023 00:53
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А в сусідній новині цю бригаду місцеві тилові патріоти і її начальника рознесли в хлам. Що вони тут скажуть?
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28.06.2023 23:44 Відповісти
Бачу, що якась травля на нього починається, як тут, так ы в Твіттері. До біса їх, або ІПСО, або просто наші дурники, яким треба все полити лайном
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28.06.2023 23:47 Відповісти
Сорі за Ы
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28.06.2023 23:57 Відповісти
То через відео яке виклав Бутусов, а потім через кілька хвилин видалив.
Але його можна знайти в івнтернеті, посилання давати не буду.
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29.06.2023 00:22 Відповісти
І що саме там було?
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29.06.2023 00:26 Відповісти
Там була більш повна версія того як підрозділ 47 бригади потрапив на мінне поле москалів( початок наступу коли підбили кілька Бредлі та Леопард).
Відео мало назву: Піхота 47 бригади наступа по мінному полю.
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29.06.2023 00:38 Відповісти
А які інші варіанти люди можуть запропонувати? Там кожен метр замінований, попереду правильно йшли машини з тралами, вони погоріли, декілька Бредлі підбили артиллерийским вогнем, і при розвороті, коли треба було відступати, шаг вліво чи вправо означав наїзд на міну.
Мабуть були причини, через які розміновувачі, що вистрілюють вибуховим тросом, не могли використати, або використовували, але через щільність мін все розчистити не вдалось.

Дуже легко сидіти на дивані і давати рекомендації, як краще було б атакувати. А відео видалити могли по різним причинам, в тому числі щоб москаль не міг наглядно вивчати наші помилки
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29.06.2023 00:53 Відповісти
Ви ввели два різні епізоди. Де ьула втрата техніки це було одне, а коли бійці прокладали дорогу до поранених, самі при цьому також взривалися ,то було інше. Ту техніку забрали,ремонт. Людей евакуювали, правда рани були страшні.
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29.06.2023 00:58 Відповісти
Так на видаленому відео і був момент евакуації, тому це один епізод але не вирваний з контексту. Коли показують підбиту техніку, а потім як останні бійці евакуюються на Бредлі, а ще пізніше евакуювали Леопард.
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29.06.2023 01:10 Відповісти
Я передивилася відео про Леопард і інше про евакуацію. Це різні відео. Там поле, а тут дерева. Досить.
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29.06.2023 01:22 Відповісти
Я не розумію до чого поля чи дерева коли мова йшла про причину "травлі" 47 бригади??? І тим гірше коли це два різні епізоди.
Навіщо переводите на іншу тему???Чи робота така???
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29.06.2023 02:04 Відповісти
Причем здесь вся бригада к прое@ам конкретных младших командиров и неуклюжей попытке отмазать одного из?
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28.06.2023 23:57 Відповісти
А де їх досвідчених зараз набрати після 1,5 року великої війни і після збільшення армії? Можливо потрібно якось підвищувати тих, хто вже проявляє себе в бою з кращої сторони, а тих, хто не зміг знімати у рядові? Не знаю, просто думки вголос.
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29.06.2023 00:01 Відповісти
Ну так главный мастер-сержант вроде как очень опытный. Вон сколько видосиков навылаживал. И да, есть проблема с сержантами. Сейчас много сержантов назначили в замен выбывших из лучших пришедших летом-осенью 2022.
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29.06.2023 00:08 Відповісти
Маркус ще з 2014 в АТО воював. Не знаю який він як начальник, але досвід війни в нього є.
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29.06.2023 00:12 Відповісти
Вы послушайте на его канале его же отмазку про "так исторически сложилось, что русские в десятки раз лучше нас в инженерно-саперном деле". Это его слова. Вот такой вот "опытный". Все больше напоминает Арестовича.
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29.06.2023 01:41 Відповісти
Хотів поцікавитись у вас, як експерта по пpoйo6aм, що ви думаєте про 35 бригаду?
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29.06.2023 00:10 Відповісти
Хотел спросить у вопрошающего - что думаете про вчерашние слова Маркуса "так исторически сложилось, что русские в десятки раз лучше нас в инженерно-саперном деле"? Это отражает его профессионализм как главного мастер-сержанта или нет?
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29.06.2023 01:43 Відповісти
за это только Валере напомнить надо что он не знает матчасти и вместо учёбы он хер пинал и с Ивановым бухарестил
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29.06.2023 03:02 Відповісти
Маркус, це не вся 47 ОМБр. Навіщо ви намагаєтесь ототожнити критику самого Маркуса з усією бригадою?
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29.06.2023 00:18 Відповісти
Їх нагородили. Роботине дійсно має успіх. Забагато фальші, брехні.
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29.06.2023 01:03 Відповісти
Роботине, усе ближче і ближче.
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29.06.2023 00:12 Відповісти
Молодцi 47 бригада!ЗСУ сила !
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29.06.2023 00:41 Відповісти
Зрозуміло чому виставили це відео саме зараз, технологія зебланів - після про@бів перебивати негатив або піаром або іншим про@бом від тих кого не шкода.
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29.06.2023 00:42 Відповісти
Хейтеры Магура скажут фотошоп.
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29.06.2023 01:13 Відповісти
какая Магура они теперь ****** бригада как 53 аватар вот в стоило синяку из 53 й попасть к сепарам по бухаресту так прозвище и прикрепилось фиг смоешь так и тут
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29.06.2023 03:10 Відповісти
е-бать - электронный батька?
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29.06.2023 12:52 Відповісти
 
 