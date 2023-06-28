Бійці УДА спільно з воїнами 47 ОМБр знищили ворожу техніку. ВIДЕО
Українська добровольча армія спільно з бійцями ЗСУ в районі населеного пункту Роботине знищили ворожу техніку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував у соцмережі нардеп Юрій Мисягін.
Спецпризначенці УДА навели з дрону, а "наздогнали" російську техніку вже бійці 47-ї бригади "Маґура" ЗСУ.
Топ коментарі
+5 Shapeless
показати весь коментар28.06.2023 23:47 Посилання
+3 Людмила Полякова #573716
показати весь коментар29.06.2023 00:12 Посилання
+3 Shapeless
показати весь коментар29.06.2023 00:53 Посилання
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Але його можна знайти в івнтернеті, посилання давати не буду.
Відео мало назву: Піхота 47 бригади наступа по мінному полю.
Мабуть були причини, через які розміновувачі, що вистрілюють вибуховим тросом, не могли використати, або використовували, але через щільність мін все розчистити не вдалось.
Дуже легко сидіти на дивані і давати рекомендації, як краще було б атакувати. А відео видалити могли по різним причинам, в тому числі щоб москаль не міг наглядно вивчати наші помилки
Навіщо переводите на іншу тему???Чи робота така???