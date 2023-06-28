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Воїни 22 ОМБр зачистили позиції противника та взяли у полон окупанта. ВIДЕО

Бійці 2 механізованого батальйону 22 окремої механізованої бригади зачистили позиції противника та захопили в полон окупанта на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували в телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

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Бахмут (1562) полонені (2290) ЗСУ (7637)


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29.06.2023 00:01 Відповісти
Пітухам кранти.
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29.06.2023 00:05 Відповісти
Там на ресурсах було інше відео з 2 полоненими, Старі діди, старіші мене. Так що навіть на суп не згодяться
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29.06.2023 00:29 Відповісти
Валя, не кокетничай насчет возраста!🌺
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29.06.2023 12:48 Відповісти
 
 