Воїни 22 ОМБр зачистили позиції противника та взяли у полон окупанта. ВIДЕО
Бійці 2 механізованого батальйону 22 окремої механізованої бригади зачистили позиції противника та захопили в полон окупанта на Бахмутському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували в телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
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Hulio
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Nick Nemo
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