Воїни 22 ОМБр зачистили позиції противника та взяли у полон окупанта. ВIДЕО

Бійці 2 механізованого батальйону 22 окремої механізованої бригади зачистили позиції противника та захопили в полон окупанта на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували в телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

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