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Депутат Держдуми РФ Картаполов про удар по Краматорську, під час якого загинули 3 дитини: "Это шик, песня, сердце радуется". ВIДЕО

Депутат Держдуми РФ Андрій Картаполов в ефірі шоу кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова із захватом розповів про "шикарну" ракетну атаку на Краматорськ, унаслідок якої загинуло щонайменше 12 людей і серед них три дитини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Картаполов заявив, що ця атака схвилювала його "старе серце військового".

"Удар по Краматорську - просто шик. Схиляю голову перед тим, хто його планував. Не удар, а пісня. Моє старе серце військового радіє", - заявив Картаполов.

Нагадаємо, 27 червня російські загарбники вдарили по Краматорську.

Ракета влучила у заклад харчування. Загалом загинуло 12 людей (у тому числі 3 дитини), постраждало 60 (у тому числі дитина) та врятовано 11 людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обстріл Краматорська: Загинули 14-річні сестри-близнючки Юлія та Анна Аксенченко

Автор: 

Держдума (735) діти (5130) Краматорськ (677) ракети (4056) смерть (6776)


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Топ коментарі
+94
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29.06.2023 09:36
+51
Эта территория, собравшая в себя весь генетический мусор Земли, должна быть изолирована от всего мира. Каких бы усилий это не стоило. И пусть они там жрут друг друга.
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29.06.2023 09:39
+39
російськомовний значить недоносок.

російську мову треба забороняти і штрафувати дебілів що нею і досі гавкають.
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29.06.2023 09:38
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РуSSофашистский скот...
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29.06.2023 11:00 Відповісти
Нет слов... 🤬
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29.06.2023 11:04 Відповісти
Фашиста на гиляку = москаляку на гиляку.
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29.06.2023 11:09 Відповісти
Щоб ви, ваші діти, ваші внуки і правнуки - здохли...тричі😠
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29.06.2023 11:12 Відповісти
Виблюдок.
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29.06.2023 11:16 Відповісти
Яка нікчемна недолюдина.Радіє смертям невинних.Нехай так станеться щоб воно і йому подібні такий "шик" випробували на собі
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29.06.2023 11:24 Відповісти
По перше, - всяка мова людства це ЛОЖКА БОГА, яку ВІН дав тому чи іншому народу, за тією чи іншою мискою країною для споживання страви знань. Тому впихуювання рила любого дебіла в СПРАВИ БОГА карається БОГОМ, як то: - повернення в минуле для повторного вивчення ЗАКОНУ. По друге, російська мова є ЛОЖКОЮ КИЇВСЬКОЇ РУСІ, ЯКА РОЗВИНУЛАСЬ З ДРЕВНЄСЛОВ,ЯНСЬКОЇ, а БОГ наразі відновлює КИЇВСЬКУ РУСЬ, частиною якої є Україна. Тому в Біблії російськомовній вказана столиця КИЇВСЬКОЇ РУСІ м.КИЇВ та Дніпро з його притоками, а в україномовній Біблії м.Київ столицею не вказаний, а вказано що українська мова є ложкою держави(вказана!!!) Україна. Це означає, що створювана(чи відновлювана) держава КИЇВСЬКА РУСЬ Є ФЕДЕРАТИВНОЮ. Любі заперечення тупих не приймаються, оскільки я можу пред,явити відкри ті в часі книги(україномовну та російськомовну. Також в обох книгах вказані призвіща, призвіща та імена, призвіща імена та побатькові(вага в ЗАКОНІ) тих, хто мешкає, чи мешкав в в столітті на території яку займала колись КИЇВСЬКА РУСЬ, як в україномовній Біблії, так і в російськомовній. Приклад, в україномовній: - Кучма, Тарута(про справи не говорю) ...., в російськомовній - Апіна, І.В.Сталін, В.Ленін, .... та багато інших. В тому числі вказані особи які мали відношення(частково мешкали) на території Русі, наприклад - син Мао. АРХ М
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29.06.2023 11:30 Відповісти
Депутат Госдумы РФ Картаполов об ударе по Краматорску, во время которого погибли 3 ребенка: "Это шик, песня, сердце радуется" - это всё что нужно знать о свино-сабаках, это НЕ люди.
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29.06.2023 11:31 Відповісти
людиноненависницьку хрюканину раша-фашиста може підсолодити лише смерть підараса й йому подібних скажених тамбовських, вологодських, московських.... вовків.
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29.06.2023 11:42 Відповісти
Фашистська мерзота
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29.06.2023 11:49 Відповісти
«Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности. Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма особой жестокостью как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический юридико-правовой и идеологический терроризм».

Джохар Дудаев
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29.06.2023 12:03 Відповісти
звісно, твоє "сердце радется", бо ти - ВИРОДОК, НЕЛЮД. Сподіваюсь тебе, гниль, розірве на шматки, рознесе на атоми українська чи НАТОвська бомба! Аминь!
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29.06.2023 12:13 Відповісти
Что-то давно уже на роzzии никто не взрывался. Может этот картаполов в очереди на статуэтку?
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29.06.2023 12:21 Відповісти
З якою ж насолодою я би дивився, як голодні собаки живцем жеруть цю свиню!!
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29.06.2023 12:23 Відповісти
брудна, смердюча, кацапська мразота, *****
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29.06.2023 12:27 Відповісти
Картавый половой и Шапиро
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29.06.2023 12:34 Відповісти
Кацапи не люди,а біологічне сміття. Прикра помилка цивілізації.
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29.06.2023 12:39 Відповісти
Бог все бачить! І за цю радість серця ти виродок будеш покараний. А чекає на тебе обширніший інфаркт зі здоровенною аневризмою. Тоді ти, виродок, будеш ще більше радіти за своє серце.
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29.06.2023 13:06 Відповісти
Відсутність якоїсь емпатії до цивільних жертв це признак шизофренії. В Росії провели експеримент масового психозу і як результат мільйони психічно хворих істот без людських емоцій. Ці люди невиліковні. Те саме зараз роблять із молоддю на заході. Я просто впевнений, що досліди велись в радянському союзі ще в 70-х роках і зараз світова еліта і Китай застосовуютьці напрацювання. Називайте мене конспірологи але для мене все так виглядає в світовому контексті.
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29.06.2023 13:13 Відповісти
**********
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29.06.2023 13:22 Відповісти
Сподіваюся для російських ублюдків це буде остання пісня в житті.
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29.06.2023 13:53 Відповісти
Таких вот храбрецов всегда ждёт плохой конец.
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29.06.2023 17:42 Відповісти
ну дик, мосКАЛі - сатаністи! звичайно ж вони радіють.
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29.06.2023 17:57 Відповісти
Нація слабих на голову. А що все вірно - українці які хотіли щоб хло прішел і їх асвабаділ, хай тепер асвабажденниє беруть автомат і йдіть дабравольно воювати проти ненависних бандерівців.
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29.06.2023 18:15 Відповісти
Мраzzота! Їх навіть геї вважають під.рами...
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30.06.2023 02:03 Відповісти
Мраzzія і мраzіянє
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01.07.2023 04:35 Відповісти
Треба з останкінської телевежі зробити кучу сміття.
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30.06.2023 11:49 Відповісти
Нехай це падло здохне в муках...довгих...
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30.06.2023 16:10 Відповісти
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