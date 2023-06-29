Депутат Держдуми РФ Картаполов про удар по Краматорську, під час якого загинули 3 дитини: "Это шик, песня, сердце радуется". ВIДЕО
Депутат Держдуми РФ Андрій Картаполов в ефірі шоу кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова із захватом розповів про "шикарну" ракетну атаку на Краматорськ, унаслідок якої загинуло щонайменше 12 людей і серед них три дитини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Картаполов заявив, що ця атака схвилювала його "старе серце військового".
"Удар по Краматорську - просто шик. Схиляю голову перед тим, хто його планував. Не удар, а пісня. Моє старе серце військового радіє", - заявив Картаполов.
Нагадаємо, 27 червня російські загарбники вдарили по Краматорську.
Ракета влучила у заклад харчування. Загалом загинуло 12 людей (у тому числі 3 дитини), постраждало 60 (у тому числі дитина) та врятовано 11 людей.
Топ коментарі
+94 Прощай немытая раССея
показати весь коментар29.06.2023 09:36 Посилання
+51 18c49ed2
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+39 Сашко Бабенко #553471
показати весь коментар29.06.2023 09:38 Посилання
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