Удар бомбами JDAM/GLSDB по командному пункту 238-го ОСБ РФ в окупованому Верхньоторецькому на Донеччині. ВIДЕО

Українські воїни атакували командний пункт 238-го ОСБ РФ в окупованому Верхньоторецькому на Донеччині бомбами JDAM/GLSDB та знищили його.

Про це на своїй сторінці у соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис атаки на окупантів.

"Відео удару бомбами JDAM/GLSDB по командному пункту 238-го ОСБ РФ, розташованому у населеному пункті Верхньоторецьке в Донецькій області. Після подібної бавовни малоймовірно, що хтось міг вижити", - зазначає у коментарі Бутусов.

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