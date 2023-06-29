Удар бомбами JDAM/GLSDB по командному пункту 238-го ОСБ РФ в окупованому Верхньоторецькому на Донеччині. ВIДЕО
Українські воїни атакували командний пункт 238-го ОСБ РФ в окупованому Верхньоторецькому на Донеччині бомбами JDAM/GLSDB та знищили його.
Про це на своїй сторінці у соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис атаки на окупантів.
"Відео удару бомбами JDAM/GLSDB по командному пункту 238-го ОСБ РФ, розташованому у населеному пункті Верхньоторецьке в Донецькій області. Після подібної бавовни малоймовірно, що хтось міг вижити", - зазначає у коментарі Бутусов.
Топ коментарі
+37 ПравдаЛюбка
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+21 vigo
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+17 Valeriy Wrx #551499
показати весь коментар29.06.2023 11:12 Посилання
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Во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8 операции НАТО против Югославии . Бомбардировщики https://ru.wikipedia.org/wiki/B-2_Spirit B-2 Spirit с базы ВВС США Уитман, штат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82) Миссури , в ходе операции сбросили более 650 бомб типа JDAM на объекты в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F Сербии . Было поражено 78 % намеченных целей, при этом https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1 показатель надежности составил 96 %
На бутылочку сядь перед кадыровцем полегчает
"до 1978 года носило название СкотоВАТАя" 😂
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