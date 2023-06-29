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Удар бомбами JDAM/GLSDB по командному пункту 238-го ОСБ РФ в окупованому Верхньоторецькому на Донеччині. ВIДЕО

Українські воїни атакували командний пункт 238-го ОСБ РФ в окупованому Верхньоторецькому на Донеччині бомбами JDAM/GLSDB та знищили його.

Про це на своїй сторінці у соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис атаки на окупантів.

"Відео удару бомбами JDAM/GLSDB по командному пункту 238-го ОСБ РФ, розташованому у населеному пункті Верхньоторецьке в Донецькій області. Після подібної бавовни малоймовірно, що хтось міг вижити", - зазначає у коментарі Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Маємо просування вперед під Бахмутом і воно продовжується", - Сирський. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17743) зброя (7520) знищення (7483)


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Топ коментарі
+37
Слава ЗСУ! Героям Слава!Перемога буде за нами!
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29.06.2023 10:46
+21
Ой, як гарноооо!
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29.06.2023 10:48
+17
Так, з дивану відніше, де командний пункт, а де звичайна хата...
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29.06.2023 11:12
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Слава ЗСУ! Героям Слава!Перемога буде за нами!
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29.06.2023 10:46 Відповісти
Знатно довбанули. Молодці.
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29.06.2023 11:18 Відповісти
гарна штука !!!!!!

Во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8 операции НАТО против Югославии . Бомбардировщики https://ru.wikipedia.org/wiki/B-2_Spirit B-2 Spirit с базы ВВС США Уитман, штат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82) Миссури , в ходе операции сбросили более 650 бомб типа JDAM на объекты в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F Сербии . Было поражено 78 % намеченных целей, при этом https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1 показатель надежности составил 96 %
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29.06.2023 11:34 Відповісти
Ой, як гарноооо!
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29.06.2023 10:48 Відповісти
По твоєму командний пункт повинен бути серед чистого поля? Використовувати дороговартістні JDAM/GLSDB для руйнування звичайної хати така собі ідея.....
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29.06.2023 10:58 Відповісти
Так, з дивану відніше, де командний пункт, а де звичайна хата...
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29.06.2023 11:12 Відповісти
что кацап, своих жалко?
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29.06.2023 11:17 Відповісти
псячим русскім язиком не гавкаю, веди свого кадирова, нехай по-чеченськи пояснить що ти там прогавкало.
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29.06.2023 11:24 Відповісти
рвет тебя, кацапчик?
На бутылочку сядь перед кадыровцем полегчает
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29.06.2023 11:51 Відповісти
Пукан командира в хаті догорає. Смаженого командира кобзон з хлібом-сіркою зустрічає))
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29.06.2023 11:01 Відповісти
со смолой горячей зустрічає
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29.06.2023 11:08 Відповісти
Там зміни вже давно відбулися, смолу для рашистів не використовують - рашистів варять в розплавленому урані, вони його більше бояться ніж чортів, тобто себе.
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29.06.2023 12:32 Відповісти
массой от 230 до 960 кг и дальностью применения от 40-75 км у последней модификаци ....... Эта явно 960 кг
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29.06.2023 11:06 Відповісти
Вы ничего не путаете? Я встречал информацию только о 93 кг б.ч.
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29.06.2023 17:52 Відповісти
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29.06.2023 11:09 Відповісти
В них же мапа захоплення за 3 доби була в тому будинку, як їм далі наступати та жити?
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29.06.2023 11:23 Відповісти
Нормальна така бімба.
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29.06.2023 11:25 Відповісти
А ви кажете, навіщо авіація та F-16 , до речі однією із причин, чому кітай програв В'єтнаму, це наявність у В'єтнаму авіаціі , а китайців ні
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29.06.2023 12:09 Відповісти
Это не мы так говорим, это все бидон.
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29.06.2023 12:48 Відповісти
Ну, шо, кацапы - не JDAMs?
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29.06.2023 12:19 Відповісти
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29.06.2023 13:10 Відповісти
Сарай залишився цілим.
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29.06.2023 13:14 Відповісти
Хтось пів життя витратив, щоб хатку побудувати. А хтось не може організувати виробництво готових ОТРК Громів, щоб крити кацапів на їх території.
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29.06.2023 14:38 Відповісти
Арахамія йому ім'я. Наколядував на ВПК мабуть кілька вілл на лазурових берегах. І тут виникає питання до військових. Пустить бомбу на хатку простого роботяги просто. А прибрати Арахамію це ж треба заколот вчинити, прежахливий злочин проти конституційного безпорядку. Як з таким жахом впоратися?
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29.06.2023 14:57 Відповісти
Головне питання- GLSDB вже дали? Якщо так-супер! Коли було прийнято рішення про виготовлення для України цих ракет, називали терміни-початок осені.
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29.06.2023 14:58 Відповісти
вроде бы еще в феврале давали, тогда были удары по р-ну Мариуполя, а Данилов в свойственной ему загадочной менере говорил, что теперь можем бить на 150 км и даже немного больше
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29.06.2023 17:54 Відповісти
Це не про GLSDB. Вони повинні були надані у рамках програми USAI-це через розміщення замовлень на виготовлення. Так як і Абрамси.
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29.06.2023 22:01 Відповісти
От тільки незрозуміло від чого там ніяких автівок не було .
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29.06.2023 16:34 Відповісти
Дом был каркасник, того и так всё эффектно и разлетелось.
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29.06.2023 17:58 Відповісти
Страшне що коїться. Дана людям можливість розвиватися, жити в мирі на Землі, обживати Космос, а вони один одного стріляють. А все через те, що росіяни ментально застряли у 16 столітті.
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29.06.2023 20:19 Відповісти
Верхнеторецкое

"до 1978 года носило название СкотоВАТАя" 😂
wiki
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30.06.2023 00:01 Відповісти
 
 