Пожежа у російському Нижньому Новгороді на території хімічного заводу "Бальзам". ВIДЕО
У російському Нижньому Новгороді сталася пожежа на території хімічного заводу "Бальзам".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований великий стовп вогню та диму над територією заводу, опублікований в соціальних мережах. Повідомляється, що на території заводу вибухнула цистерна, після того загорілися гаражні приміщення. Попередньо, постраждав водій вантажівки, у нього нібито серйозні опіки.
Топ коментарі
+10 Gary Grant
показати весь коментар29.06.2023 12:07 Посилання
+9 Огусто
показати весь коментар29.06.2023 11:58 Посилання
+9 Валентин Коваль #550884
показати весь коментар29.06.2023 12:00 Посилання
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продукція: лаки, емалі,краски, каніфолі, формальгедидні смоли
а налоги на війну ?
Ну буде у власника трохи менший прибуток цього місяця, нічого, переживе.
От коли вибухає якийсь пороховий завод або горить завод точної оптики, це вже цікаво.
Можливо навпаки: страхові виплати покриють збиток.
Гірше, на другому році війни взагалі знищити Укроборонпром.
Навіть шляхом псевдореформування. Хоча, ЄнтАдругоЄ
До речі угорці забули 1956 рік? Чи таємні домовленості зі своїми кровними бра-тушками ваняками і ванючками, перед війною в Україні, тепер не дають спокійно спати?
Мадяр разом з москалями треба ще притягнути до відповідальності за Корюківську трагедію 1-2 березня 1943 року. Масове вбивство 6700 людей. Такі злочини не мають терміну давності.
Масштаби трагедії - виняткові серед населених пунктів України, СССеРу та Європи. Корюківські вбивства за кількістю жертв майже у 45 разів перевищують білоруську Хатинь, у 41 - чеське Лідице, у 12 - французький Орадур
Масове вбивство було скоєне солдатами угорської 105-ї легкої дивізії генерал-лейтенанта Золтана Йогана Алдя-Папа і расєйскім підрозділом шуцманшафту. Кількість виконавців цього військового злочину становить 300-500 осіб
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F#%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96
Хотів би ще "ядерного роззброєння" moskWARassia, москВОРаші - відкриття архівів.
Там стільки цікавого можна буде знайти... Я гадаю і на вітька угорського, і Анжульку німецьку, і бабЮлю, на марксиста гетьманси-ва, кротєрмака, ВОЗєка, тхора холєрічя,........ І ту.пе, і ту.ди.
Відрахування з його діяльності фінансували війну.
От якби виробничий цех спалахнув, то було б цікаво. А так діжку нову поставлять, фарбу нову зроблять, і через місяць забудуть, що було.
А подарок тебе от души.
Он на травах настоян, чуть пьян.
Взять его ты скорее спеши!
Он полезен для роста волос,
Неприятностей всяких лишит.
Своим запахом радует нос,
Счастье, радость дарить он спешит.
Этот чудо-бальзам для тебя,
Потому что тебя я люблю.
Так хочу тебя радовать я
И подарок от сердца дарю!
Минулий рік на парашистані був спекотніший. Одного лісу спалили більше ніж за 2008÷2021
За це спостереження навіть Грінпіс вигнали.