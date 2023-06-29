Пожежа у російському Нижньому Новгороді на території хімічного заводу "Бальзам". ВIДЕО

У російському Нижньому Новгороді сталася пожежа на території хімічного заводу "Бальзам".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований великий стовп вогню та диму над територією заводу, опублікований в соціальних мережах. Повідомляється, що на території заводу вибухнула цистерна, після того загорілися гаражні приміщення. Попередньо, постраждав водій вантажівки, у нього нібито серйозні опіки.

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