УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10252 відвідувача онлайн
Новини Відео
7 839 34

Пожежа у російському Нижньому Новгороді на території хімічного заводу "Бальзам". ВIДЕО

У російському Нижньому Новгороді сталася пожежа на території хімічного заводу "Бальзам".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований великий стовп вогню та диму над територією заводу, опублікований в соціальних мережах. Повідомляється, що на території заводу вибухнула цистерна, після того загорілися гаражні приміщення. Попередньо, постраждав водій вантажівки, у нього нібито серйозні опіки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Воронежі пролунали вибухи, вертоліт атакував нафтобазу. ВIДЕО

Автор: 

пожежа (4351) росія (65883)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Будь-які аварії,вибухи та катаклізми на засрашкі мають сенс. Сенс має навіть ДТП,де здохне якийсь "ємєля". Тому що він завтра може бути в Україні з автоматом в руках.
показати весь коментар
29.06.2023 12:07
+9
https://www.youtube.com/watch?v=E9tmo53-XC8 Горить палає техніка ворожа рідна Україна Переможе
показати весь коментар
29.06.2023 11:58
+9
Бальзам на душу .
показати весь коментар
29.06.2023 12:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=E9tmo53-XC8 Горить палає техніка ворожа рідна Україна Переможе
показати весь коментар
29.06.2023 11:58 Відповісти
Мені, як бальзам на душу.
показати весь коментар
29.06.2023 12:17 Відповісти
Якщо цей завод не випускав нічого для ВПК, то новина сенсу не має.
показати весь коментар
29.06.2023 11:58 Відповісти
В мокш все через опу..навіть назви - це лакофарбовий завод..
показати весь коментар
29.06.2023 12:01 Відповісти
Тоді проходимо повз, немає на що дивитися.
показати весь коментар
29.06.2023 12:02 Відповісти
невже нічого для ВПК ?

продукція: лаки, емалі,краски, каніфолі, формальгедидні смоли

а налоги на війну ?
показати весь коментар
29.06.2023 12:04 Відповісти
Далеко не останній завод, і нічого критично важливого не виробляє.
Ну буде у власника трохи менший прибуток цього місяця, нічого, переживе.
От коли вибухає якийсь пороховий завод або горить завод точної оптики, це вже цікаво.
показати весь коментар
29.06.2023 12:11 Відповісти
Не факт, що профіт буде менше.
Можливо навпаки: страхові виплати покриють збиток.
показати весь коментар
29.06.2023 14:17 Відповісти
Будь-які аварії,вибухи та катаклізми на засрашкі мають сенс. Сенс має навіть ДТП,де здохне якийсь "ємєля". Тому що він завтра може бути в Україні з автоматом в руках.
показати весь коментар
29.06.2023 12:07 Відповісти
"Звичайна" НС, ніхто не загинув. Щось там згоріло, та в межах росії це непомітно. Таких подій у кожній великій державі по декілька на день.
показати весь коментар
29.06.2023 12:10 Відповісти
Яі не сумнівався в такій відповіді.
показати весь коментар
29.06.2023 12:54 Відповісти
У нас тут кожного дня щось горить і вибухає, вже купа руїн, а економіку закордоння фінансує тільки наполовину.
показати весь коментар
29.06.2023 12:56 Відповісти
В СССР майже всі підприємства прямо чи дотично були задіяні в ОПК. Битовуху випускали, як вторинний продукт. За поребріком зараз щось наближене.
показати весь коментар
29.06.2023 12:20 Відповісти
І це була не найгірша практика.
Гірше, на другому році війни взагалі знищити Укроборонпром.
Навіть шляхом псевдореформування. Хоча, ЄнтАдругоЄ
показати весь коментар
29.06.2023 14:14 Відповісти
Вважаю коментар ***** написано правильно. Українською мовою так і треба писати СССР. Бо це не іменник, це дієслово і я вважаю його треба писати СССеР. Що робив? СССеР. Куди прийшов, там і СССеР. СССеР в Кореї, В Родезії, в Анголі, в Польщі, в Угорщині.
До речі угорці забули 1956 рік? Чи таємні домовленості зі своїми кровними бра-тушками ваняками і ванючками, перед війною в Україні, тепер не дають спокійно спати?
Мадяр разом з москалями треба ще притягнути до відповідальності за Корюківську трагедію 1-2 березня 1943 року. Масове вбивство 6700 людей. Такі злочини не мають терміну давності.
Масштаби трагедії - виняткові серед населених пунктів України, СССеРу та Європи. Корюківські вбивства за кількістю жертв майже у 45 разів перевищують білоруську Хатинь, у 41 - чеське Лідице, у 12 - французький Орадур
Масове вбивство було скоєне солдатами угорської 105-ї легкої дивізії генерал-лейтенанта Золтана Йогана Алдя-Папа і расєйскім підрозділом шуцманшафту. Кількість виконавців цього військового злочину становить 300-500 осіб
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F#%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96

Хотів би ще "ядерного роззброєння" moskWARassia, москВОРаші - відкриття архівів.
Там стільки цікавого можна буде знайти... Я гадаю і на вітька угорського, і Анжульку німецьку, і бабЮлю, на марксиста гетьманси-ва, кротєрмака, ВОЗєка, тхора холєрічя,........ І ту.пе, і ту.ди.
показати весь коментар
01.07.2023 04:01 Відповісти
Має! Країна агресор.
показати весь коментар
29.06.2023 12:28 Відповісти
Зате він щось випускав для ВВП.
Відрахування з його діяльності фінансували війну.
показати весь коментар
29.06.2023 14:19 Відповісти
А техніку чим фарбують? Плюс лаки для електронних модулів, всякі там компаунди і т. п. Хай палає! Більше вогню - більше проблем.
показати весь коментар
29.06.2023 14:29 Відповісти
на території заводу вибухнула цистерна, після того загорілися гаражні приміщення
От якби виробничий цех спалахнув, то було б цікаво. А так діжку нову поставлять, фарбу нову зроблять, і через місяць забудуть, що було.
показати весь коментар
29.06.2023 14:31 Відповісти
Бальзам на душу .
показати весь коментар
29.06.2023 12:00 Відповісти
А шо сі стало? Знов Ярош щось варив?
показати весь коментар
29.06.2023 12:01 Відповісти
Фарбу
показати весь коментар
29.06.2023 12:02 Відповісти
показати весь коментар
29.06.2023 12:03 Відповісти
Нє магу чітать. Сльозі застілают глаза
показати весь коментар
29.06.2023 12:03 Відповісти
Тепер кацапськи танки будуть не фарбовані!
показати весь коментар
29.06.2023 12:08 Відповісти
що бальзам то бальзам .. намажте на ..шось
показати весь коментар
29.06.2023 12:08 Відповісти
красАта то какая лєпотаааа...
показати весь коментар
29.06.2023 12:16 Відповісти
Balzam na dushu , naliu ka Rizhskava balzama charecku ...🥃
показати весь коментар
29.06.2023 12:20 Відповісти
"Дарю я не просто бальзам,
А подарок тебе от души.
Он на травах настоян, чуть пьян.
Взять его ты скорее спеши!
Он полезен для роста волос,
Неприятностей всяких лишит.
Своим запахом радует нос,
Счастье, радость дарить он спешит.
Этот чудо-бальзам для тебя,
Потому что тебя я люблю.
Так хочу тебя радовать я
И подарок от сердца дарю!
показати весь коментар
29.06.2023 13:24 Відповісти
Это шик, песня, сердце радуется
показати весь коментар
29.06.2023 13:57 Відповісти
Палає чудово, але МАЛО.
Минулий рік на парашистані був спекотніший. Одного лісу спалили більше ніж за 2008÷2021
За це спостереження навіть Грінпіс вигнали.
показати весь коментар
29.06.2023 14:10 Відповісти
Ну вот спрашивается, зачем варварам химический завод.
показати весь коментар
30.06.2023 10:00 Відповісти
Є бальзам, немає бальзаму...
показати весь коментар
01.07.2023 03:10 Відповісти
 
 