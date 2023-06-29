Два окупанти розізлили бійців, які захопили їх у полон: "П#дари! Так і в"#бав би! На мило їх!". ВIДЕО
Українські бійці полонили двох окупантів на східному напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці показали свої "трофеї" у перші хвилини після захоплення.
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Топ коментарі
+45 Виталий Танчик #518988
показати весь коментар29.06.2023 14:21 Посилання
+31 Підлога Маккартні
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+24 Al-Goritm Ain-Moment
показати весь коментар29.06.2023 14:23 Посилання
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коли розповідає їм, що:
- ну вот я с тобой по-русски разговариваю и все вокруг по-русски говорят, видишь, все с русским в Украине хорошо;
- ну что, разве ті видел тут бандеровцев.
коли він оце все розповідає полоненим, це він показує різницю чи навпаки - доводить їм, що тут всі такі ж як росіяни, що тут російською мовою всі послуговуються. що бандерівців нема, що ми "одиннарод".
тож я ще раз спитаю: це він різницю демонструє чи знак рівняння ставить?
****** твій золкін, ******ом був (ще в ті часи, коли на каналі збирав десяток вподобайок під своїми відео про "притеснениерусскогоязіка"), й ******ом лишається сьогодні, коли під патронатом зеленських доводить росіянам, що українці такіж, як й вони: російськомовні й не бандерівці зовсім.
отже й інші користувачі інтернету цілком можуть висловити свої думки щодо золкіна.
адже так це не працює: я висловлюю що думаю, а всі інші - "до *****".
це перше.
друге, для України те, що робить золкін має не більше сенсу ніж те, що роблять російські такі ж інтерв'юери, а я впевнений вони є просто ми їх не дивимось, які також викладають відео з нашими полоненими й поводяться при цьому чемно. впливають ці їхні відео на думку світу?
ваша думка про те, що його діяльність корисна для України є хибною, оскільки його "інтерв'ю" світовій спільноті - "до *****", приблизно так само як Міжнародному кримінальному суду в Гаазі "флешки гордона".
ще раз: золкін в своїх "інтерв'ю" намагається провести знак рівняння між росіянами й українцями й цим він нічим не відрізняється від росіян для яких ми "одиннарод". отже, користь його "інтерв'ю" безпосередньо для України є для мене дуже сумнівною, радше навпаки.
ну а чи є воно розумним. вочевидь ні, воно є комусь потрібним шматком "руського миру" в Україні, який витягли, дали концепцію, доступ до полонених й випустили срати в мізки.
No comments.
Що робить на сайті це відео, ніхто, напевне, пояснити не зможе ніколи.
Бородатого - на сапожную щетку!
Дав раз прикладом по зубах і вся злоба випарувалась ....