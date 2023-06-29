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Два окупанти розізлили бійців, які захопили їх у полон: "П#дари! Так і в"#бав би! На мило їх!". ВIДЕО

Українські бійці полонили двох окупантів на східному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці показали свої "трофеї" у перші хвилини після захоплення.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 22 ОМБр зачистили позиції противника та взяли у полон окупанта. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17743) полонені (2293)


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Топ коментарі
+45
І до чого нас закликає це відео?! З якою метою "Цензор. нет" його виклав?! Щоб ми знали що наші бійці ненавидять тих хто прийшов вбивати громадян України?! Це якась новина, ЧИ ПОВИННО БУТИ ІНАКШЕ???!!! БЕЗГЛУЗДЯ!!!
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29.06.2023 14:21
+31
Щас из канавы выползит золкин и скажит что так нельзя, а нужна дать чая с пирожком и угостить сигареткой
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29.06.2023 14:21
+24
Зараз із всіх щілин повилазять різні гавнесті інтернешнл і завиють, що так робити не можна, це катування.
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29.06.2023 14:23
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Після обробки нашою артою - впіймати орків - це вдача!
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29.06.2023 14:20 Відповісти
І до чого нас закликає це відео?! З якою метою "Цензор. нет" його виклав?! Щоб ми знали що наші бійці ненавидять тих хто прийшов вбивати громадян України?! Це якась новина, ЧИ ПОВИННО БУТИ ІНАКШЕ???!!! БЕЗГЛУЗДЯ!!!
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29.06.2023 14:21 Відповісти
Це можна розглядати лише як антирекламу здачі в полон. З обох боків...
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29.06.2023 14:27 Відповісти
ути-пуси обидели малчика с дидовским ремнем на поясе
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29.06.2023 14:30 Відповісти
Обіжай скільки влізе, але не викладай на загал...
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29.06.2023 14:41 Відповісти
Вони не здаються в полон, їх беруть в полон.
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29.06.2023 15:42 Відповісти
Кацапи не здаються у полон? Тих хто не здається - знищують. Ще у полон можуть потрапити (не за власним бажанням) недієздатні (ті яки втратили свідомість).
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29.06.2023 16:35 Відповісти
а че им не сдаваться? У меня зарплата в месяц 5000, а пленного содержат на 10000.
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29.06.2023 20:07 Відповісти
..так давай у ЗСУ.. стрілком ! Будеш отримувати 113000.. Будеш отримувати у 23 рази більше!!!... )))
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29.06.2023 21:51 Відповісти
нет, шоб потом их обвинили в херовом обращении с биомусором ( пленными )
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30.06.2023 00:52 Відповісти
Щас из канавы выползит золкин и скажит что так нельзя, а нужна дать чая с пирожком и угостить сигареткой
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29.06.2023 14:21 Відповісти
Зараз із всіх щілин повилазять різні гавнесті інтернешнл і завиють, що так робити не можна, це катування.
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29.06.2023 14:23 Відповісти
Поясніть в чому сенс цього відео?
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29.06.2023 14:26 Відповісти
Якось без пояснень переживеш.
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29.06.2023 14:29 Відповісти
Аргументів ти надав відповідно свого IQ.
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29.06.2023 14:32 Відповісти
А ти хто такий,щоб тобі аргументи надавати? Ти не попутав щось зі своєю самооцінкою,синок?
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29.06.2023 15:21 Відповісти
Ну тільки підтвержуєш сною сказане,бо лише недолугі роблять висновки про вік з цифри біля ніку
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29.06.2023 16:27 Відповісти
Крутити дупою в коментарях ти мастак,синок.
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29.06.2023 16:45 Відповісти
Латентний чи набутий?Якісь в тебе нахили...по Фрейду.
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29.06.2023 16:57 Відповісти
В мене нахили зрозуміти,що ти полудурок,дядя.
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29.06.2023 23:49 Відповісти
Та не переймайся ти так, такі як ти теж живуть,їдять,гадять ,розмножуються
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30.06.2023 06:18 Відповісти
А таким як ти розмножуватися треба заборонити Законом.
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30.06.2023 06:24 Відповісти
Тоді такі як ти знову почнуть вогонь добувати за допомогою двох палочок
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30.06.2023 06:32 Відповісти
Ну я і підозрював,що ти себе новим Ейнштейном уявив в своїй палаті.
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30.06.2023 07:33 Відповісти
Не перескакуй ,почни з Дарвіна,для тебе це на даному етапі важливіше.
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30.06.2023 08:17 Відповісти
Ти вже в трьох соснах блудиш, неадекват. Розважайся далі,упоротий.
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30.06.2023 08:26 Відповісти
Новина заради новини, як і переважно.
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29.06.2023 14:39 Відповісти
Так отож. Кацапы себе такого бесчинства не позволяют делать с нашими воинами: они или расстреливают, или головы отрезают. Нашим, кстати, наука как нужно со скотом поступать кацапским
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29.06.2023 14:26 Відповісти
Пiдпитий Макартнi, наши бойцы на видео говорят "убил бы тебя, да вопитание на дает". А еще нам надо забирать наших пленных из вшивых московских подвалов. Но, тебе плевать на людей. Так хоть не отбирай у наших воинов шанс быть вызволенными из москальского плена, эгоист.
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29.06.2023 20:03 Відповісти
кому те два ****** нужны? ты посмотри на них. один ели стоит на ногах, второй с ремнем дида с 1943 года. Реально веришь, что этот биомусор ктото ждет в кацапов? или дурачок как зе чмо?
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29.06.2023 20:49 Відповісти
Здається це кацапабот упоротий, не перший раз вже палиться
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29.06.2023 21:21 Відповісти
И балалайку
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29.06.2023 14:53 Відповісти
Золкин показывает разницу между украинцами и россиянами. Может быть эмоционально он бы сам их всех перестрелял. Но, в отличие от многих, он смотри дальше кончика своего носа.
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29.06.2023 14:53 Відповісти
ты ещё из золкина героя сделай сидя в Швеции! как быстро вова(золкин) масть поменял, став для тебя идеалом!?
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29.06.2023 15:44 Відповісти
Герой не герой, идеал не идеал, это все твои слова. А я сказала то, что сказала. Не больше не меньше. У Золкина умапобольше чем у некоторых комментаторов здесь на Цензоре. А ты на досуге прогугли про ВПН, кукла, если не хочешь чтобы я тебе твой курносый нос на затылок повернула
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29.06.2023 16:12 Відповісти
Ага, чула як він про голодомор на заході України полоненому розказував. Мабуть підручник історії скурив.
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29.06.2023 23:20 Відповісти
серйозно? золкін демонструє різницю між українцями та росіянами? це ж коли?
коли розповідає їм, що:
- ну вот я с тобой по-русски разговариваю и все вокруг по-русски говорят, видишь, все с русским в Украине хорошо;
- ну что, разве ті видел тут бандеровцев.
коли він оце все розповідає полоненим, це він показує різницю чи навпаки - доводить їм, що тут всі такі ж як росіяни, що тут російською мовою всі послуговуються. що бандерівців нема, що ми "одиннарод".
тож я ще раз спитаю: це він різницю демонструє чи знак рівняння ставить?

****** твій золкін, ******ом був (ще в ті часи, коли на каналі збирав десяток вподобайок під своїми відео про "притеснениерусскогоязіка"), й ******ом лишається сьогодні, коли під патронатом зеленських доводить росіянам, що українці такіж, як й вони: російськомовні й не бандерівці зовсім.
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29.06.2023 20:31 Відповісти
Повторюсь, эмоционально он их может ненавидеть. Но человек кроме эмоций имеет еще и разум. И то, что Золки делает, более разумно для Украины, чем не разумно. А уж что по его поводу думают те или иные пользователи интернет, как-то вообще до *****… И ему, и мне…
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30.06.2023 09:16 Відповісти
ну як "до *****", ти ж думаєш, що воно розумне й для чогось озвучуєш цю свою думку щодо золкіна не рефлексуючи з того приводу, що всім твоя думка до *****.
отже й інші користувачі інтернету цілком можуть висловити свої думки щодо золкіна.
адже так це не працює: я висловлюю що думаю, а всі інші - "до *****".
це перше.
друге, для України те, що робить золкін має не більше сенсу ніж те, що роблять російські такі ж інтерв'юери, а я впевнений вони є просто ми їх не дивимось, які також викладають відео з нашими полоненими й поводяться при цьому чемно. впливають ці їхні відео на думку світу?
ваша думка про те, що його діяльність корисна для України є хибною, оскільки його "інтерв'ю" світовій спільноті - "до *****", приблизно так само як Міжнародному кримінальному суду в Гаазі "флешки гордона".

ще раз: золкін в своїх "інтерв'ю" намагається провести знак рівняння між росіянами й українцями й цим він нічим не відрізняється від росіян для яких ми "одиннарод". отже, користь його "інтерв'ю" безпосередньо для України є для мене дуже сумнівною, радше навпаки.

ну а чи є воно розумним. вочевидь ні, воно є комусь потрібним шматком "руського миру" в Україні, який витягли, дали концепцію, доступ до полонених й випустили срати в мізки.
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30.06.2023 10:34 Відповісти
Золкін показує цивілізоване ставлення нашої сторони до полонених, аби розвінчувати те, що насирає для заходу червоний хрест і їм подібні прокремлівські організації. Чого ви до нього докулупуєтусь?
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29.06.2023 15:52 Відповісти
Хто сказав що їх вбивати і причому максимально жорстоко це не цивілізовано , мій далекий родич в США в 1870-х роках абсолютно цивілізовано вбивав різних індіанськи істот
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29.06.2023 18:17 Відповісти
Так цивілізовано, що замість нього тепер інший інтерв'ю бере.
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29.06.2023 23:23 Відповісти
лица не традиционной ориентации
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29.06.2023 14:25 Відповісти
нетрадиционной
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29.06.2023 20:08 Відповісти
Найцікавіше було після вимкнення камери...
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29.06.2023 14:27 Відповісти
А что было потом? Его повесили на рЯмне с красной звЯздой или что?
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29.06.2023 14:28 Відповісти
Просте рішення - перестань знімати і роби з ними все, що хочеш. Навіть якщо їх в землю заорати. Припиніть завантажувати ці дурні відео про розмови з військовополоненими.
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29.06.2023 14:35 Відповісти
вообще то украиснкая армия собирает военнопленных для обмена, чтоб потом тебя забрать из плена, а не отдавать твою дочку напрокат. Хотя, чего тебе в США заботиться об этом, легче с дивана пленными руководить и легко наших пленных оставлять в московских подвалах со вшами?
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29.06.2023 19:58 Відповісти
А не простіше було їх ''задвохсотити'' і нічого не каламутити.
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29.06.2023 14:36 Відповісти
а коли тебе вiзьмуть в полон, мiняти будемо на твою жiнку? 😏
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29.06.2023 19:55 Відповісти
хробаки ******!!
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29.06.2023 14:42 Відповісти
Бить безоружного противника на камеру зная что он не может ответить...
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29.06.2023 15:17 Відповісти
москаль, протри монитор, пленный просто знает что он пи+ор и потому дергается, а до него даже не прикоснулись.
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29.06.2023 19:54 Відповісти
Не лише мені абсолютно не зрозуміло "що автор хотів сказати своїм проізвєдєнієм".
Що робить на сайті це відео, ніхто, напевне, пояснити не зможе ніколи.
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29.06.2023 15:21 Відповісти
Такое впечатление что это фейк видео
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29.06.2023 15:25 Відповісти
"Вася" поранений, зі жгутом на нозі. Не варто таки відео показувати, тим більше на Цензорі.
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29.06.2023 15:36 Відповісти
Лысого - на мыло!
Бородатого - на сапожную щетку!
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29.06.2023 16:12 Відповісти
А бородатий орк стоїть з високопіднятою головою виродок.
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29.06.2023 16:18 Відповісти
так как знает, что наши воины пленных не бьют, потому что воспитаны
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29.06.2023 19:52 Відповісти
оператора осуждаю. Под ржач записывает видео, хотя сам походу в их пленении участия не брал. Идеально их конечно вообще в плен нельзя было брать, но раз взяли, то на камеру стебать это так по руснявому. а главное каков герой борзый на приготовленных уже замахиваться. фу..
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29.06.2023 16:39 Відповісти
если в плен хотят сдаться, то надо брать. Достали уже москвоботы что панику нагоняют. Тепло, чисто, спи себе и содержание на 10 тыщ гривен, хотя обычному украинцу сейчас и 3 тысячи в месяц бывает нормально.
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29.06.2023 19:51 Відповісти
Комуналку заплатити, а їсти не обов'язково?
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29.06.2023 23:25 Відповісти
Тупе відео - як вже написали в попередніх коментах - так в чому полягає його сенс?
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29.06.2023 17:02 Відповісти
щоб русня не здавалась в плен.
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29.06.2023 19:49 Відповісти
Треба викладати відео що дається у баньці паритися і ікру їсти оркам, щоб мріяли в полон попасти.
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29.06.2023 18:19 Відповісти
відіо для зеленодовбнів. ЄС може сказати - українці знущаються над полоненими і вони (ми) такі самі, як і русня. зараз Україна залежить від Європи і тому не треба викладать такі відоси.
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29.06.2023 18:32 Відповісти
пора день незалежності відміняти
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29.06.2023 19:31 Відповісти
ой, ну попресовали слегка. Зато теперь комната теплая, мыть будут, и содержание на 10.000 гривен, в то время как обычный украинец и про 5 тысяч мечтает.
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29.06.2023 19:48 Відповісти
Нафіга стільки негатива ?
Дав раз прикладом по зубах і вся злоба випарувалась ....
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29.06.2023 21:22 Відповісти
Господар Землі Нашої -Справедливо! Трошки мало перегною! Конвенція???
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29.06.2023 21:30 Відповісти
где-то заплакала одна люся, ну это же как-то бесчеловечно!
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29.06.2023 21:51 Відповісти
Чому полонених не вчать на саперів? Хто буде територію розміновувать, Пушкін?
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30.06.2023 00:51 Відповісти
це зайве.
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30.06.2023 03:17 Відповісти
-1. Нічого зайвого. Штик під ребро - і те зайвим не було б.
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30.06.2023 09:25 Відповісти
це зайве.
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01.07.2023 01:56 Відповісти
"Эта - расчелавечиваніє украінцев!"
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30.06.2023 09:23 Відповісти
Тільки замахнувся і все,а роздули з цього картинку! Слава ЗСУ!
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01.07.2023 00:32 Відповісти
Я розумію цих хлопців. Я війсковий лікар в минулому, гуманність повинна бути моїм стрержнем, але не не впевнений, що зумів би втриматись щоб не пе......бати цих покидьків.
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02.07.2023 08:56 Відповісти
 
 