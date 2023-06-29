Окупанти з роти "Шторм" відмовляються знову йти на передову: "Если мы умрем, то это значит, что нас обнулили свои". ВIДЕО

Залишки окупантів з роти "Шторм", що зазнала значних втрат, відмовляються йти на передову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вони заявили у спеціальному відеозверненні, що опубліковане у соцмережах. На записі окупанти скаржаться на погане забезпечення та на відсутність підтримки іншими підрозділами під час бойових дій. Окрім того, загарбники зазначають, що у бій не підуть, а якщо загигуть, то, ймовірніше за все, їх "обнулили свои".

"Двохсоті гниють. Їх ніхто не забирає. З нашої роти - 150 осіб, тут всі хто вижив. Нас хочуть обнулити і ми відмовляємося йти на передову", - скаржиться один із окупантів.

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