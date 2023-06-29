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Окупанти з роти "Шторм" відмовляються знову йти на передову: "Если мы умрем, то это значит, что нас обнулили свои". ВIДЕО

Залишки окупантів з роти "Шторм", що зазнала значних втрат, відмовляються йти на передову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вони заявили у спеціальному відеозверненні, що опубліковане у соцмережах. На записі окупанти скаржаться на погане забезпечення та на відсутність підтримки іншими підрозділами під час бойових дій. Окрім того, загарбники зазначають, що у бій не підуть, а якщо загигуть, то, ймовірніше за все, їх "обнулили свои".

"Двохсоті гниють. Їх ніхто не забирає. З нашої роти - 150 осіб, тут всі хто вижив. Нас хочуть обнулити і ми відмовляємося йти на передову", - скаржиться один із окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти, потрапивши під обстріл, залишили своїх поранених та швидко втекли. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17743)


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Топ коментарі
+28
Який пузатий акупант.......
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29.06.2023 14:43
+22
Хай "обнуляють"! У нас патрони й снаряди ціліші будуть!
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29.06.2023 14:46
+20
Тільки два слова - стадо бидла.
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29.06.2023 14:45
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Який пузатий акупант.......
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29.06.2023 14:43 Відповісти
Викопаний, але ще не закопаний Боанопартій Напольйон.
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29.06.2023 15:11 Відповісти
Наполеон це швидше наш Вовєлє ЗЕлупа.
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29.06.2023 15:15 Відповісти
Да вы ******* по поводу и без поводасувать Зеленского в каждый топик…
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29.06.2023 15:19 Відповісти
Яка слава? Кєксанув в кінці. Тобі і твому шоблу бомжів п"зда. Кругом! В барак вішатись, кроком руш!
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29.06.2023 15:47 Відповісти
кто ж виноват, что он в таком говне снимался
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29.06.2023 18:10 Відповісти
бесповадасувать - и суют, ведь, полирезинового

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30.06.2023 09:21 Відповісти
Извращенец ***
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30.06.2023 09:47 Відповісти
Набульйон.
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29.06.2023 15:40 Відповісти
І "слава роіссі", блін.
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29.06.2023 15:20 Відповісти
Штормить товстопузого? Що їм не подобається? Свіже повітря, небо крізь стелю, ще й наші хлопці "розважальну" програму скоро організують. Курорт!
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29.06.2023 15:36 Відповісти
він вагітний. там кадирівці мабудь десь поруч...
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29.06.2023 16:58 Відповісти
Угу...П@здит пузатый и не краснеет.Закрадывается впечатление,что никакие двухсотые там не гниют-судя по необьятному пузу этого орка они их там тупо сожрали еще теплыми.
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29.06.2023 21:29 Відповісти
А волшебное слово-пропуск "хуьло" не сказал.
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29.06.2023 19:20 Відповісти
Це зеки, ці шторми. Їх дійсно обнуляють, пригожин прямо заявив що утилізація цього сміття це одна з "целєй есвео"...
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29.06.2023 14:45 Відповісти
Тільки два слова - стадо бидла.
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29.06.2023 14:45 Відповісти
Хай "обнуляють"! У нас патрони й снаряди ціліші будуть!
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29.06.2023 14:46 Відповісти
Чого пертися туди де грохнуть можуть? Краще по тилах мародерити! Морди уркаганськи!
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29.06.2023 14:46 Відповісти
якісь скиглики та дезертири - розстріляти кожного 5-го перед строєм (а краще 3-го) як їх діди робили і послати змивати свою малодушність кров'ю
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29.06.2023 14:49 Відповісти
Кожного першого!
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29.06.2023 22:06 Відповісти
пацаны, вас плохо слышно))). Даже мы не слышим. ***** тем более не услышит))
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29.06.2023 14:49 Відповісти
********** м'ясо.
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29.06.2023 14:51 Відповісти
Размечтался,кацапчик.)
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29.06.2023 14:59 Відповісти
Пшел вон,лапоть.
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29.06.2023 15:02 Відповісти
А на півдні хто? Теж бомжі?
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29.06.2023 15:06 Відповісти
З точки зору ***** - так.
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29.06.2023 15:09 Відповісти
вас ********** свинорылых просто очень много...!
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29.06.2023 17:41 Відповісти
шо воно там в кінці промукало?? Сала росії ? )))
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29.06.2023 14:53 Відповісти
Прігожина несало... головний посил пузатого...
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29.06.2023 14:59 Відповісти
Мочите командиров, и гойда на москву
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29.06.2023 14:57 Відповісти
от імбцили недорозвинуті... ну а куди вас мають відправляти якщо не на м'ясо? чи ви може думали, що вас візьмуть в фсо, сікрєтний чумадан путєна охороняти і виносити? )
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29.06.2023 15:00 Відповісти
Суворівські "чюдо-багатирі", які вміють тільки "понти колотити" та "на фєнє ботать". Придивіться на це біологічне і генетичне сміття, перед вами справжні кацапи.
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29.06.2023 15:03 Відповісти
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29.06.2023 22:39 Відповісти
Понты - кацапское фсё!
"Шторм" - звучит грозно, не хватает только черных носков на шлёпках.
По факту видим гопников, которые должны называться "Врот" или "Тормоз"...
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29.06.2023 15:03 Відповісти
Є вихід! Дружно самопідірватись на артскладах. Можна навіть з крикам про любов до путіна.
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29.06.2023 15:10 Відповісти
Фейк! расіяне, стоя, не бунтують... розтріляти, треба, провокаторів.,
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29.06.2023 15:11 Відповісти
Сразу видно хто свій недобатальйон об'їдає
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29.06.2023 15:15 Відповісти
Это он с голодухи опух у своих паек отбирая.
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29.06.2023 15:26 Відповісти
Тю, а як почитати в блогах та коментах деяких фальшивих патріотів, то втрати тільки у наших.
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29.06.2023 15:17 Відповісти
Так воно і є.
Бо таке лайно немає сенсу жаліти жодній зі сторін.
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29.06.2023 17:02 Відповісти
Вперед на Москву.
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29.06.2023 15:24 Відповісти
Кувалдою свинособак х.....!
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29.06.2023 15:43 Відповісти
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29.06.2023 22:37 Відповісти
Це вони кому скаржаться,нам?На кого?Ідіоти!
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29.06.2023 15:45 Відповісти
Ожесточительные очистительные обнулительные *********** бой!
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29.06.2023 16:03 Відповісти
Дурная слава России....
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29.06.2023 16:03 Відповісти
А можно всех посмотреть?
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29.06.2023 16:04 Відповісти
Слабы на передок!
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29.06.2023 16:06 Відповісти
Блин , этих даже в мирное время орками назвать нормально..
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29.06.2023 16:07 Відповісти
Стадо ходячих баранів.
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29.06.2023 16:23 Відповісти
Курви руськи!
"Абнулят свАі", ЗСУ в полон здаються, теж волають "свАі".
І нашим, і вашим, а ранком ще й на мінет знижка, але то вже для братскіх какдирківців.
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29.06.2023 17:00 Відповісти
Окупанти з роти "Шторм" відмовляються знову йти на передову

А как же Гойда!!Умиреть за *****!
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29.06.2023 17:27 Відповісти
***** обнулил конституцию, то почему он не имеет права обнулить росиян?
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29.06.2023 17:29 Відповісти
"https://dovidka.info/ru/kak-soldatu-rf-sdatsya-v-plen/ Как солдату РФ сдаться в плен - В случае чрезвычайной ситуации или войны (dovidka.info) Для русских военных, которые хотят сдаться в плен, работает круглосуточная горячая линия проекта "Хочу жить" от Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Если ты находишься на территории России, свяжись через Telegram или WhatsApp:
+380 95 68 86 888
+380 93 68 86 888
+380 97 68 86 688
Обращаться могут не только военные, но и их родные, чтобы узнать подробнее о процедуре сдачи в плен и гарантиях для пленных.

Если ты в Украине, звони:
​​688 (только с украинских номеров)
+380 95 68 86 888
+380 93 68 86 888
+380 97 68 86 688
+38 066 580 34 98
+38 093 119 29 84
+380 44 35 08 917

Или обращайся в https://t.me/spasisebyabot чат-бот "Хочу жить" в Telegramhttp://spasisebyabot/ .

Информация и контакты также доступны на сайте https://hochuzhit.com/ и в Telegram-канале https://t.me/hochu_zhyt "Хочу жить" .

Как сдаться в плен ВСУ с помощью квадрокоптера (дрона)

Генштаб ВСУ разрешил применять дроны для того, чтоб сделать процесс сдачи в плен более безопасным. Если вы хотите добровольно сдаться в плен ВСУ, вот порядок действий:



Предварительно свяжитесь с проектом "https://hochuzhit.com/ Хочу жить " в http://spasisebyabot/ чат-боте или, позвонив на номера, указанные выше, и получите инструкции, по необходимости сообщив координаты отправной точки.



Получив верификацию, отправляйтесь на место в точно указанное время.

Следует помнить! В данном случае точность и своевременность прибытия критически важна, учитывая ограниченное время полета квадрокоптера!



По возможности, дополнительно информируйте представителя ВСУ о прибытии на место и дождитесь следующих инструкций или ожидайте появления квадрокоптера в зоне видимости.



Увидев квадрокоптер в зоне видимости, установите с ним визуальный контакт. Наблюдая за дроном, поднимите обе руки в стороны и вверх (машите), сообщая таким образом о готовности выполнять дальнейшие команды.



Когда контакт установлен, дрон совершит маневр, поднявшись и спустившись на несколько метров снизу вверх. После этого коптер обозначит вектор движения, плавно снизившись и плавно набрав высоту в заданном направлении, оставаясь в постоянном визуальном контакте с пленным.



Следуйте за дроном, который со скоростью человеческой ходьбы будет лететь в точку встречи с представителями ВСУ.

Важно! В случае критического заряда батареи дрон может прекратить сопровождение и вернуться на базу. В таком случае военнопленному необходимо оставаться на месте или ожидать в укрытии следующего дрона, сохраняя в зоне видимости точку последнего визуального контакта с предыдущим квадрокоптером. Через некоторое время на точку прилетит дублирующий дрон, с которым также необходимо установить визуальный контакт по выше описанному алгоритму и продолжить движение." Больше - тут: https://dovidka.info/ru/kak-soldatu-rf-sdatsya-v-plen/ Как солдату РФ сдаться в плен - В случае чрезвычайной ситуации или войны (dovidka.info)
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29.06.2023 18:09 Відповісти
С самого рождения обнуленные.
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29.06.2023 19:17 Відповісти
Л - логика: "Нас тупо обнуляют... блаблабла... слава россии!"
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29.06.2023 19:55 Відповісти
Свинособаки
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29.06.2023 20:18 Відповісти
******, не слава а позор и забвение ирано-китайской *********!
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29.06.2023 22:33 Відповісти
Нас обнуляют но слава папаше. Параллельная реальность.
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30.06.2023 10:36 Відповісти
 
 