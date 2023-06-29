Окупанти з роти "Шторм" відмовляються знову йти на передову: "Если мы умрем, то это значит, что нас обнулили свои". ВIДЕО
Залишки окупантів з роти "Шторм", що зазнала значних втрат, відмовляються йти на передову.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вони заявили у спеціальному відеозверненні, що опубліковане у соцмережах. На записі окупанти скаржаться на погане забезпечення та на відсутність підтримки іншими підрозділами під час бойових дій. Окрім того, загарбники зазначають, що у бій не підуть, а якщо загигуть, то, ймовірніше за все, їх "обнулили свои".
"Двохсоті гниють. Їх ніхто не забирає. З нашої роти - 150 осіб, тут всі хто вижив. Нас хочуть обнулити і ми відмовляємося йти на передову", - скаржиться один із окупантів.
Топ коментарі
+28 Yevgeny Mironov #551272
показати весь коментар29.06.2023 14:43 Посилання
+22 Яр Холодний
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+20 Alessandro Moretti
показати весь коментар29.06.2023 14:45 Посилання
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"Шторм" - звучит грозно, не хватает только черных носков на шлёпках.
По факту видим гопников, которые должны называться "Врот" или "Тормоз"...
Бо таке лайно немає сенсу жаліти жодній зі сторін.
"Абнулят свАі", ЗСУ в полон здаються, теж волають "свАі".
І нашим, і вашим, а ранком ще й на мінет знижка, але то вже для братскіх какдирківців.
А как же Гойда!!Умиреть за *****!
Если ты находишься на территории России, свяжись через Telegram или WhatsApp:
+380 95 68 86 888
+380 93 68 86 888
+380 97 68 86 688
Обращаться могут не только военные, но и их родные, чтобы узнать подробнее о процедуре сдачи в плен и гарантиях для пленных.
Если ты в Украине, звони:
688 (только с украинских номеров)
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Или обращайся в https://t.me/spasisebyabot чат-бот "Хочу жить" в Telegramhttp://spasisebyabot/ .
Информация и контакты также доступны на сайте https://hochuzhit.com/ и в Telegram-канале https://t.me/hochu_zhyt "Хочу жить" .
Как сдаться в плен ВСУ с помощью квадрокоптера (дрона)
Генштаб ВСУ разрешил применять дроны для того, чтоб сделать процесс сдачи в плен более безопасным. Если вы хотите добровольно сдаться в плен ВСУ, вот порядок действий:
Предварительно свяжитесь с проектом "https://hochuzhit.com/ Хочу жить " в http://spasisebyabot/ чат-боте или, позвонив на номера, указанные выше, и получите инструкции, по необходимости сообщив координаты отправной точки.
Получив верификацию, отправляйтесь на место в точно указанное время.
Следует помнить! В данном случае точность и своевременность прибытия критически важна, учитывая ограниченное время полета квадрокоптера!
По возможности, дополнительно информируйте представителя ВСУ о прибытии на место и дождитесь следующих инструкций или ожидайте появления квадрокоптера в зоне видимости.
Увидев квадрокоптер в зоне видимости, установите с ним визуальный контакт. Наблюдая за дроном, поднимите обе руки в стороны и вверх (машите), сообщая таким образом о готовности выполнять дальнейшие команды.
Когда контакт установлен, дрон совершит маневр, поднявшись и спустившись на несколько метров снизу вверх. После этого коптер обозначит вектор движения, плавно снизившись и плавно набрав высоту в заданном направлении, оставаясь в постоянном визуальном контакте с пленным.
Следуйте за дроном, который со скоростью человеческой ходьбы будет лететь в точку встречи с представителями ВСУ.
Важно! В случае критического заряда батареи дрон может прекратить сопровождение и вернуться на базу. В таком случае военнопленному необходимо оставаться на месте или ожидать в укрытии следующего дрона, сохраняя в зоне видимости точку последнего визуального контакта с предыдущим квадрокоптером. Через некоторое время на точку прилетит дублирующий дрон, с которым также необходимо установить визуальный контакт по выше описанному алгоритму и продолжить движение." Больше - тут: https://dovidka.info/ru/kak-soldatu-rf-sdatsya-v-plen/ Как солдату РФ сдаться в плен - В случае чрезвычайной ситуации или войны (dovidka.info)