Бійці рятують побратима, якого засипало землею під час обстрілу, і дають йому новий позивний: "Тепер твоє поганяло Кріт". ВIДЕО
Українські воїни швидко відкопали побратима, якого засипало землею під час обстрілу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, порятунок українського воїна зафільмували камера, що встановлена на амуніції одного із бійців. На щастя, врятований травм та пошкоджень не зазнав.
"Все нормально, Сірьога. Головне, що живий. Тепер твоє поганяло буде Кріт", - намагається підтримати врятованого побратима український воїн.
Топ коментарі
+26 Denys L
показати весь коментар29.06.2023 15:31 Посилання
+25 Eugene Boyko #535329
показати весь коментар29.06.2023 15:33 Посилання
+21 MausMike
показати весь коментар29.06.2023 15:34 Посилання
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Довго ми ще будемо витоплювати зі своїх мізків гній "русского міра".
То і є отрута "русского міра".
Good luck for you👍
Але в мене для вас погані новини. Браві кіношні успішні кавалерійські штурми, які ви так любите дивитись у тіктоках, і де такий набір якостей, в теорії, може стати в нагоді - здебільшого закінчуються розй#бом "кавалеристів" вхлам. Дев'ять з десяти відосиків таких штурмів ви не бачите, бо нема кому гоупрошку з сіряка дістати, щоб вас контентом розважити.
Так ось, з галопуючим розвитком ******** китайських технологій, ефективний воїн сьогодні антропометрично може відповідати середньостатистичному напівпрофесійному геймеру. Бо щоб працювати з ФПВ-камікадзе - біцуха не потрібна. Потрібні мізки, дрібна моторика та розвинена рука-око-координація.
А при належному скілові, майже кожен виліт ФПВ може закінчуватись максимально харошимі руськімі.
Здавалося б, ось воно - борт можна купити за $500, бюатарея коштує копійки, окуляри-джойстики-ретрики купуються один раз та служать довго, якщо не будуть фізично знищені. БК ми навчились робити з гімна та палок. Шкіл, що готують пілотів - купа. Самих пілотів, що можуть навчити, за наявності політичної волі, нових літак-убівак - достатньо.
Але ніт.
Ми продовжуємо бити себе п'ятою в груди та розповідати, що нам, кров з носу, необхідні Леопарди з Абрамсами. При тому, що китайська п'ятсотдоларова іграшка той самий Леопард, що коштує від 7 до 10 мільйонів американопрезидентів, може не напружуючись вивести з ладу. Ми не хапаємось за можливість удешевити нашу війноньку та зробити нашу найвищу національну цінність - життя людини - більш захищеною.
Системно над цією темою працюють тільки на рівні бригад, підрозділів та фондів. Закуповують ті самі дрони переважно волонтери та самі військові. Джерело:
у военных позывные
Хай все буде добре.