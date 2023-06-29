Бійці рятують побратима, якого засипало землею під час обстрілу, і дають йому новий позивний: "Тепер твоє поганяло Кріт". ВIДЕО

Українські воїни швидко відкопали побратима, якого засипало землею під час обстрілу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, порятунок українського воїна зафільмували камера, що встановлена на амуніції одного із бійців. На щастя, врятований травм та пошкоджень не зазнав.

"Все нормально, Сірьога. Головне, що живий. Тепер твоє поганяло буде Кріт", - намагається підтримати врятованого побратима український воїн.

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