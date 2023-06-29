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Бійці рятують побратима, якого засипало землею під час обстрілу, і дають йому новий позивний: "Тепер твоє поганяло Кріт". ВIДЕО

Українські воїни швидко відкопали побратима, якого засипало землею під час обстрілу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, порятунок українського воїна зафільмували камера, що встановлена на амуніції одного із бійців. На щастя, врятований травм та пошкоджень не зазнав.

"Все нормально, Сірьога. Головне, що живий. Тепер твоє поганяло буде Кріт", - намагається підтримати врятованого побратима український воїн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці батальйону "Стугна" штурмують позицію окупантів поблизу Бахмуту. ВIДЕО бою

Автор: 

порятунок (119) бойові дії (4020)


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Топ коментарі
+26
ох і красунчики!!! пишаюсь
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29.06.2023 15:31
+25
М О Л О Д Ц І !!!!
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29.06.2023 15:33
+21
Дуже неприємне відчуття коли засипає, сам не відкопаєшся.
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29.06.2023 15:34
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krasavci
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29.06.2023 15:28 Відповісти
ох і красунчики!!! пишаюсь
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29.06.2023 15:31 Відповісти
М О Л О Д Ц І !!!!
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29.06.2023 15:33 Відповісти
Дуже неприємне відчуття коли засипає, сам не відкопаєшся.
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29.06.2023 15:34 Відповісти
слава Богу, он не сам
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29.06.2023 15:48 Відповісти
Слава ЗСУ
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29.06.2023 17:03 Відповісти
"погоняло" - це у АУЄшників, має бути "позивний".
Довго ми ще будемо витоплювати зі своїх мізків гній "русского міра".
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29.06.2023 15:35 Відповісти
Є ще таке - псевдо.
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29.06.2023 15:40 Відповісти
Долго,но только вот этим парням в окопе под огнём НИКТО и НИЧЕГО сказать не может.Они святые защитники Украины
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29.06.2023 15:45 Відповісти
Це на автоматі було сказано, значить, у мирному житті закарбувалось.
То і є отрута "русского міра".
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29.06.2023 15:57 Відповісти
Згоден звами на сто. У наших дідів ще було у вжитку слово "псевдо" від слова "псевдонім".
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29.06.2023 16:39 Відповісти
тиб краще так боровся з рускім міров в окопі поряд, як ****** і повчаєш в комментах!
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29.06.2023 22:07 Відповісти
Матимеш нове ім'я між побратимами "Кріт"🥳
Good luck for you👍
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29.06.2023 15:48 Відповісти
мають силу на гумор .. а дюймовочка де?
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29.06.2023 15:57 Відповісти
Щось дуже багато української на цьому відео. Москвороті нам постійно кажуть що у нас в окопах майже всі рускоговорящіє і це ніби якось виправдовує публічну москворотість тих не в окопах.
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29.06.2023 16:12 Відповісти
Слава Богу живий!
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29.06.2023 16:19 Відповісти
Довго буде жити!
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29.06.2023 17:15 Відповісти
Цікаво, а як там "фронті" орденоносці зеленского- лисий та пікалов - засипає чи ще ні. Гниди.
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29.06.2023 16:24 Відповісти
"'

Але в мене для вас погані новини. Браві кіношні успішні кавалерійські штурми, які ви так любите дивитись у тіктоках, і де такий набір якостей, в теорії, може стати в нагоді - здебільшого закінчуються розй#бом "кавалеристів" вхлам. Дев'ять з десяти відосиків таких штурмів ви не бачите, бо нема кому гоупрошку з сіряка дістати, щоб вас контентом розважити.

Так ось, з галопуючим розвитком ******** китайських технологій, ефективний воїн сьогодні антропометрично може відповідати середньостатистичному напівпрофесійному геймеру. Бо щоб працювати з ФПВ-камікадзе - біцуха не потрібна. Потрібні мізки, дрібна моторика та розвинена рука-око-координація.

А при належному скілові, майже кожен виліт ФПВ може закінчуватись максимально харошимі руськімі.

Здавалося б, ось воно - борт можна купити за $500, бюатарея коштує копійки, окуляри-джойстики-ретрики купуються один раз та служать довго, якщо не будуть фізично знищені. БК ми навчились робити з гімна та палок. Шкіл, що готують пілотів - купа. Самих пілотів, що можуть навчити, за наявності політичної волі, нових літак-убівак - достатньо.

Але ніт.

Ми продовжуємо бити себе п'ятою в груди та розповідати, що нам, кров з носу, необхідні Леопарди з Абрамсами. При тому, що китайська п'ятсотдоларова іграшка той самий Леопард, що коштує від 7 до 10 мільйонів американопрезидентів, може не напружуючись вивести з ладу. Ми не хапаємось за можливість удешевити нашу війноньку та зробити нашу найвищу національну цінність - життя людини - більш захищеною.

Системно над цією темою працюють тільки на рівні бригад, підрозділів та фондів. Закуповують ті самі дрони переважно волонтери та самі військові. Джерело:
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29.06.2023 16:58 Відповісти
Войну можно закончить только дронами? Пехоту по домам, танки в парки, самолеты в ангары, корабли к причалам. Воюем только дронами сидя на диване?
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29.06.2023 17:52 Відповісти
Имеют счастья ВСУ бойцы - защитники Родины , в рубашке родились.Боже хрони.
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29.06.2023 17:23 Відповісти
"погоняло" - это у уголовников 👎
у военных позывные
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29.06.2023 19:04 Відповісти
Дай вам БОГ, синки, здоров'я, наснаги та сил, аби Перемогли клятого ворога! ГЕРОЯМ СЛАВА!!! П.С. Хлопче реально отримав контузію, тому командиру потрібно відправити його "до медички", аби перевірили, шо там і як. Інакше з часом все може сильно ускладнитись.
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29.06.2023 20:29 Відповісти
Боже! Бережи наших Хлопчиків!
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29.06.2023 21:21 Відповісти
Добре, що живий.
Хай все буде добре.
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30.06.2023 01:11 Відповісти
Яка жесть! Ще б трохи ближче і влучив би прямісінько в бійця, оце удача)
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30.06.2023 02:00 Відповісти
Респект Кроту та його братам по зброї. Бажаю всім вам більше люті та сили.
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30.06.2023 04:32 Відповісти
чесно кажучи я в ах.. від того як засипало бійця
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30.06.2023 08:50 Відповісти
 
 