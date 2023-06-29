Чотирилапі друзі ЗСУ: як прикордонники піклуються про тварин на передовій. ВIДЕО
Найефективніші та найдоступніші ліки – любов цих пухнастиків, - пишуть держприкордонники. Деяких тварин військові прихистили просто на своїх позиціях, і ті стали їм вірними друзями. Тепер це частина ЗСУ, жартують бійці.
Військові опублікували зворушливе відео з тваринами, які живуть разом з прикордонниками на передовій, передає Цензор.НЕТ.
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Олег Каз
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