УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11556 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
4 900 8

Чотирилапі друзі ЗСУ: як прикордонники піклуються про тварин на передовій. ВIДЕО

Найефективніші та найдоступніші ліки – любов цих пухнастиків, - пишуть держприкордонники. Деяких тварин військові прихистили просто на своїх позиціях, і ті стали їм вірними друзями. Тепер це частина ЗСУ, жартують бійці.

Військові опублікували зворушливе відео з тваринами, які живуть разом з прикордонниками на передовій, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці рятують побратима, якого засипало землею під час обстрілу, і дають йому новий позивний: "Тепер твоє поганяло Кріт". ВIДЕО

Автор: 

тварини (467) прикордонники (1106)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Собаки - одні з творіннь, які мають свого Бога...
показати весь коментар
29.06.2023 16:36 Відповісти
Хлопці, не давайте тваринам їсти какЦапське сміття, воно отруйне.
показати весь коментар
29.06.2023 16:36 Відповісти
показати весь коментар
29.06.2023 17:11 Відповісти
Це така війна - з нашої сторони таки хлопці та дівчата, а з орківської - живодери Мільчакови та Пригожинські поціновувачі великих молотків.
показати весь коментар
29.06.2023 16:44 Відповісти
Животные снимают стресс и когда есть рядом кто-то беззащитный о ком нужно позаботится и защитить, то чувство долга перебивает собственных страх (жалость к себе)!
показати весь коментар
29.06.2023 17:18 Відповісти
Котам у Війську найкраще. Просто рай.
показати весь коментар
29.06.2023 17:57 Відповісти
Світ завжди створюється в часі відповідно до того, як виглядає те, що ми називаємо людиною. Тому в світі на різних континентах та островах мешкають різні звірі. Коли РАЮ ми готуємось самі, то готуємо в цей світ і тих менших, яких любимо та вчимо, - не тільки ми, а й вони входять до РАЮ, бо навчені цьому світу. Я бачив тупих, тупіших, та лінивіших чим діюча церква - не бачив. Ви зупинились там, де зупинився Ізраїль, коли його залишив БОГ, йдучи до інших народів. Що робить СИН? Син завжди слідує за Батьком і вчиться в Нього. Хочете знати ЗАКОН ТА СВІТ? - ВЧІТЬСЯ БОГУ У БОГА. Всякий раб має свого начальника. Якщо бісів виганяє хтось, то хто він їм? Чи станете ви слухати чужого? Якщо я зі злочинців роблю "ловців людей", тобто тих, хто має назву аферисти, то чи до РАЮ їх я веду? Якщо в кінці цього циклу прозваний Христом каже, що всі ним звабитесь, то чи не на часі згадати того, хто звабив Адама з Евою, та замахнувся на весь світ? Вчіть ЗАКОН БОГА ГОЛОВОЮ, а не сракою, бо й на столі матимете те, що від сраки. АРХ М
показати весь коментар
29.06.2023 20:48 Відповісти
Зате як що проїхати по селах в глибокому тилу , то волосся дибки стаж від того , як там утримують тварин.
показати весь коментар
29.06.2023 21:01 Відповісти
 
 