Чотирилапі друзі ЗСУ: як прикордонники піклуються про тварин на передовій. ВIДЕО

Найефективніші та найдоступніші ліки – любов цих пухнастиків, - пишуть держприкордонники. Деяких тварин військові прихистили просто на своїх позиціях, і ті стали їм вірними друзями. Тепер це частина ЗСУ, жартують бійці.

Військові опублікували зворушливе відео з тваринами, які живуть разом з прикордонниками на передовій, передає Цензор.НЕТ.

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