Українські військові користуються новітнім американським безпілотником тактичного рівня "Jump 20", - росЗМІ. ВIДЕО
Російські ЗМІ повідомляють, що зафіксували випадок застосування нашими військовими найновішого американського безпілотника тактичного рівня "Jump 20" з двома боєприпасами Switchblade 300.
Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
За словами Бутусова, про передачу цих безпілотників Україні повідомлялося ще у лютому 2023 року.
Система JUMP 20 – розвідувальний безпілотний літальний апарат з вертикальним злетом та посадкою (VTOL) від AeroVironment. Має штатну електронно-оптичну станцію ARCAM-45В, також може бути оснащений такими системами, як WESCAM MX-8, Trillium HD80 чи TASE 40 LRS. Комплекс має відсік для корисного навантаження та захищену апаратуру передачі даних.
Топ коментарі
+7 Сеня Тузик
показати весь коментар29.06.2023 18:26 Посилання
+6 5 копійок
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+4 вась вась #574262
показати весь коментар29.06.2023 18:52 Посилання
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