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Новини Відео Війна
14 066 21

Українські військові користуються новітнім американським безпілотником тактичного рівня "Jump 20", - росЗМІ. ВIДЕО

Російські ЗМІ повідомляють, що зафіксували випадок застосування нашими військовими найновішого американського безпілотника тактичного рівня "Jump 20" з двома боєприпасами Switchblade 300.

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За словами Бутусова, про передачу цих безпілотників Україні повідомлялося ще у лютому 2023 року.

Система JUMP 20 – розвідувальний безпілотний літальний апарат з вертикальним злетом та посадкою (VTOL) від AeroVironment. Має штатну електронно-оптичну станцію ARCAM-45В, також може бути оснащений такими системами, як WESCAM MX-8, Trillium HD80 чи TASE 40 LRS. Комплекс має відсік для корисного навантаження та захищену апаратуру передачі даних.

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Автор: 

Бутусов Юрій (3613)


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Топ коментарі
+7
цікава штучка.
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29.06.2023 18:26
+6
Гарна цяцька.
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29.06.2023 18:27
+4
ну если Тунберґ наедет на русню - Писец им
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29.06.2023 18:52
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цікава штучка.
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29.06.2023 18:26 Відповісти
Гарна цяцька.
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29.06.2023 18:27 Відповісти
Хороший Хейнкель.
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29.06.2023 18:41 Відповісти
Мавик лучше
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29.06.2023 18:45 Відповісти
A good one!
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29.06.2023 18:47 Відповісти
https://www.babla.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/well-done WELL DONE
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29.06.2023 18:49 Відповісти
Шведська екоактивістка Ґрета Тунберґ у Києві
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29.06.2023 18:47 Відповісти
Вона прилетіла на зустріч в ОП у складі Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни.
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29.06.2023 18:50 Відповісти
кресло своё кожаное захватила...?
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29.06.2023 18:53 Відповісти
це представник наступного поколiння людей, якому жити на цiй планетi. Тому i турбуються, щоб ми залишили iм планету в робочому станi.
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29.06.2023 19:42 Відповісти
ну если Тунберґ наедет на русню - Писец им
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29.06.2023 18:52 Відповісти
это как вареником задавит...?)
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29.06.2023 18:54 Відповісти
страшнее ядерной войны!
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29.06.2023 19:07 Відповісти
Щось не зрозумів. Судячи з відео - чистий розвідник. І куди Свічблейди чіпляють?
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29.06.2023 19:05 Відповісти
Комплекс має відсік для корисного навантаження та захищену апаратуру передачі даних.Джерело:
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29.06.2023 19:23 Відповісти
це ж добре )))
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29.06.2023 19:11 Відповісти
Good bird. Birrrrrrrrd.

A well a everybody's heard about the bird
B-b-b bird, bird, bird, b-bird's the word
A well a bird, bird, bird, the bird is the word
A well a bird, bird, bird, well the bird is the word
A well a bird, bird, bird, b-bird's the word
A well a bird, bird, bird, well the bird is the word
A well a bird, bird, b-bird's the word
A well a bird, bird, bird, b-bird's the word
A well a bird, bird, bird, well the bird is the word
A well a bird, bird, b-bird's the word
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29.06.2023 19:44 Відповісти
Якщо має тепловізор то його доцільно для збереження використовувати вночі.
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29.06.2023 19:46 Відповісти
Тобто такий собі аналог нашої педехи.
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29.06.2023 21:29 Відповісти
Ніфігасє він здоровий! Засоби ППО його не бачать чи що?
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30.06.2023 00:28 Відповісти
 
 