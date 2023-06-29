Українські військові користуються новітнім американським безпілотником тактичного рівня "Jump 20", - росЗМІ. ВIДЕО

Російські ЗМІ повідомляють, що зафіксували випадок застосування нашими військовими найновішого американського безпілотника тактичного рівня "Jump 20" з двома боєприпасами Switchblade 300.

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За словами Бутусова, про передачу цих безпілотників Україні повідомлялося ще у лютому 2023 року.

Система JUMP 20 – розвідувальний безпілотний літальний апарат з вертикальним злетом та посадкою (VTOL) від AeroVironment. Має штатну електронно-оптичну станцію ARCAM-45В, також може бути оснащений такими системами, як WESCAM MX-8, Trillium HD80 чи TASE 40 LRS. Комплекс має відсік для корисного навантаження та захищену апаратуру передачі даних.

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