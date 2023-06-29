Спецпризначенці СБУ вразили ворожі танки, САУ, ЗРК та ліквідували близько 50 окупантів. ВIДЕО
Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ за тиждень уразили 50 одиниць російської техніки. Зокрема, список ворожих втрат доповнили: 5 танків, 3 САУ "Гвоздика", 2 зенітно-ракетні комплекси, 2 гаубиці Д-30, станція радіоелектронної боротьби. Також спецпризначенці знищили 16 броньовиків, 23 транспортні засоби, 6 вогневих позицій. Крім цього бійцям вдалось ліквідувати ще й півсотні окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Крім того, разом з артилеристами Збройних Сил України додатково було уражено 25 одиниць техніки, 5 складів з боєприпасами, 15 фортифікаційних споруд, 4 вогневі позиції та ще 200 окупантів.
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Eugene Boyko #535329
показати весь коментар29.06.2023 19:04 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Котя Бегемоткин #551173
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Микола Мазуренко #551183
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аспм мпри
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