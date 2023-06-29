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Новини Відео Війна
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Російські танки та БМП, знищені воїнами батальйону "Свобода" 4-ї бригади НГУ у селі Спірне. ВIДЕО

На початку червня 2023-го року 3-й батальйон "Свобода" бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж" спільно з артилерією 4-ї бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж" відбив надважкий танковий штурм, який тривав добу і мав три хвилі.

Розповідь воїнів про цей бій опублікована на ютуб-каналі батальйону "Свобода", передає Цензор.НЕТ.

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"Нашу позицію атакувало десять танків, пʼять з яких були знищені мужніми захисниками в результаті цього страшного бою. Ніхто не розповість про бій так, як його безпосередні учасники, наші сталеві люди, наші Герої. Ми поспілкувалися з бійцями 9-ої роти "Примара" 3-го батальйону "Свобода" Бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж", зафільмували їх відверті емоційні розповіді про той страшний день, який назавжди закарбований в їхній пам’яті.

Окремо також слід відзначити та подякувати бійцям роти вогневої підтримки: протитанкістам, спг-шникам, агс-никам, а також мінометникам та кулеметникам, які мужньо прикривали піхоту та знищували ворожу техніку. Брати, разом ми - сила! З кожним разом все складніше, але й наші бійці з кожним разом все більш вмотивовані знищити раз і назавжди запеклого ворога саме на полі бою, щоб це зло більше ніколи не прийшло на наші українські землі! Це війна не за території. Це війна за існування української націі! Не ми розпочали цю війну, але ми її закінчимо!" - йдеться в описі відео.

Автор: 

танк (2082) знищення (7483) Національна гвардія (1564)


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Топ коментарі
+18
Це СПРАВЖНІ слуги народу. Вони не тільки служать, а й віддають життя за майбутнє своєї країни. Слава їм усім!
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29.06.2023 19:43
+14
Слава Героям !
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29.06.2023 19:40
+9
Дякуємо, мужні воїни-"свободівці"! Слава Україні! Героям Слава!
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29.06.2023 19:44
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Слава Героям !
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29.06.2023 19:40 Відповісти
Це СПРАВЖНІ слуги народу. Вони не тільки служать, а й віддають життя за майбутнє своєї країни. Слава їм усім!
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29.06.2023 19:43 Відповісти
Це принизлива назва, слуги народу, слуги, це ті лакеї з яких вийшли тільки зрадники, ухилянти, злодії і колаборанти, а тут видно цвіт нації, нащадки козаків. Правда ідіоти нікуди не поділись і побіжать виберати єрмака з татаровим повторно і будуть всім розказувати що Фаріон фашистка
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30.06.2023 13:43 Відповісти
Іноді потрібно вміти читати між рядків. Гарного дня.
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30.06.2023 16:07 Відповісти
Перед війною РФ була на 1-му місці в світі по кількості танків (10 000 шт.) далеко випереджаючи друге місце (США з 6 500 шт.). Мі були десь на 10-му місці (здається, у нас було 1 500 шт.). По якості танків вони теж нас випереджали... І де ж тепер їхні танки?
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29.06.2023 19:43 Відповісти
на 2021 год значится, что во всех вооруженных силах РФ в строю находится 3330 единиц танков всех модификаций. Также Military Balance содержит данные по ориентировочному количеству российских танков на базах хранения. Речь идет о 10090 единицах, из которых 7 тысяч - Т-72, ​​3 тысячи - Т-80, а также до 90 единиц Т-90
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29.06.2023 20:05 Відповісти
А шо про наши танки говорили в 2021-м? А про 2-е место (США) что говорили?
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29.06.2023 21:17 Відповісти
Цікаво,а де чуваки з однойменної партії? Пригадую,вони посилено зображували з себе бандерівців 21 століття...Одного взяли в Тернополі на хабарі в 2,4 млн.грн,а де всі ці Морди,Пупси,Тягнибоки тощо? В яких карпато-альпійських схронах заникалися?
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29.06.2023 19:44 Відповісти
Як всі бачать, хлопці зі Свободи воюють на фронті на відміну від тебе.
І не тобі, мамкіному синочку судити їх, які проливають свою кров за Україну.
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29.06.2023 19:54 Відповісти
там точно свободівці? Пупс,Тягнибок.Морда.Фаріон,Мірошниченко теж там? А тернопільський чувак чому затриманий з баблом? чи ти просто дешева,пиз.....ва балаболка? знаєш куди тобі йти?
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29.06.2023 20:09 Відповісти
Юрцю дибільний, що поганого для України зробили Тягнибок, Фаріон, Мірошниченко при усю роботу на її користь. І хто такий Морда, Пупс?
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29.06.2023 20:15 Відповісти
я бачу круті Пупс та Морда стільки відвалили грошей,що й на свободотролятину вистачає? чи це ще залишилися гроші від регіоналів? у відомому журналі все фіксувалося....
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29.06.2023 20:34 Відповісти
Зазвичай, всі (крім ватників) дуже добре відносяться до рядових свободівців, які, до речі, в тому батальоні героїв і служать. Претензії виникають до партійної верхушки Свободи зразка до 2012-го року і 2014-2019 років. Найбільш обгрунтоване звинувачення, що вони зробили ВИРІШАЛЬНИЙ внесок в перемозі Януковича над Юлею в 2010, а також така претензія. що вони активно допомагали регіоналам руйнувати опозицію в 2010-2012
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29.06.2023 21:27 Відповісти
так активно руйнували, що дістали 12% на виборах, хоч їм давали не більше 6. Внесок в перемозі Януковича їх не був вирішальний. Якби сказали, не голосуйте за Юлю, то так. А вони просто не закликали голосувати за неї через те, що вона щось там не оприлюднила. Так чи інакше, їхні прихильники мають таку специфіку, що Юлька для них 100% менше зло ніж зек. Не треба переборщувати. І претензії запхай в одне місце - це старий маніпуляційний прийом розділяти керівництво і пересічних членів. Пересічні верхівку мають за авторитет.
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30.06.2023 00:26 Відповісти
И где этот их крымский герой адмирал Тенюх или только про Чонгар все вспоминать будут а не про керченскую переправу ?
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29.06.2023 20:20 Відповісти
Военачальников из свободовцев не получилось. Но были выдающиеся защитники законности.
Как ио. генпрокурора Украины (с февраля по июнь 2014 года) Олег Махницкий. В деле о гибели людей на Майдане палец об палец не ударил.Украл несколько миллионов долларов, поделился с Тягнибоком и сбежал.
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29.06.2023 20:34 Відповісти
де свободовець Тенюх не відомо,мабуть десь в Іспанії адміральське пузо гріє....а от де інший кримський свободовець Березовський відомо:контр-адмірал ,вірно служить Рашці на Тихому океані....
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29.06.2023 20:36 Відповісти
А ви про це подумайте, тоді попустить від тих думок--------------------«Кілька годин думали: ми вкладали кошти у комфорт для людей, як тепер руйнувати все це? Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури», - так пояснили у Зеленського чому не підривали мости.========тобто вони думали, що русня буде вбивати українців, але не буде руйнувати будинки, мости та іншу інфраструктуру.=====Інакше для чого вони впустили їх в Україну?------------Подоляк пояснив, що влада припустилася стратегічних, інформаційних та кадрових помилок--------скільки життів українців це забрало?----а для гнид це просто помилка.
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30.06.2023 07:59 Відповісти
Тобі, гнидо антиукраїнська, мабуть повилазило. Саме тобі, мерзото, була колись відповідь: хто із свободівців де воює. Але шекелі треба відроБЛЯТи, еге ж, гнидо?
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29.06.2023 23:18 Відповісти
тобі,підкацапська гнида,ряжена під наче бандерівця,вже ставилося питання на яких фронтах всі ці Морди,Пупси,Мірошниченки тощо але ти прохрюкала якусь парашу тільки про Тягнибока в якомусь незрозумілому окопі (Карпати,Альпи,Валдай,Владікавказ ?) де "воює" свободівець в Тернополі,я й без тебе позавчора бачив. здрисни звідси,підкацапське хрюкало!
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30.06.2023 01:56 Відповісти
Про Пупса відомо лише з одного інтерв'ю якогось кримінальника газеті Експрес, і цього виявилось достатньо, щоб очорнити його і його партію. Але видно, така якість населення, що готова повірити у будь-які побрехеньки. А Порошенко натуральний хрестоматійний олігарх, два роки просидів в уряді азарова, подвоїв статки - це нічого, заслуговуває на найвищі посади.
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29.06.2023 20:11 Відповісти
І тут вам Порошенко насрав в штани? Не Янукович, не путін, чи інший українофоб
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29.06.2023 21:29 Відповісти
А довбню аби про Порошенко висрати. До чого в цій статті Порох, можеш пояснити, під@рок?
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29.06.2023 22:49 Відповісти
Зразу видно підляцького бота - реєстрація+мені Порох насрав в штани. І скіки ж стали статки подвоєні за два роки - цифри де?
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30.06.2023 12:18 Відповісти
а ты падло почему тут...?
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29.06.2023 20:14 Відповісти
Подивись відео від Фаріон там вона на всі ідіотські питання дає відповідь де вони, і заодно поцікався зеленими гнидами. Жоден халуй не воює, а зрадників сотня вже
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30.06.2023 13:44 Відповісти
правда що тебе не цікавіть чому на хабарі на зловили жодної гниди від слугнароду і чому так тобі пофіг і діяльністю головка ти не будеш цікавитись ніколи і заяву від свободи з цього привлду тобі пофіг. Не забудь за єрмака проголосувати, це ідеал чесності.
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30.06.2023 21:19 Відповісти
Дякуємо, мужні воїни-"свободівці"! Слава Україні! Героям Слава!
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29.06.2023 19:44 Відповісти
про Олєжку Тягнибока вже давно ходять чутки,що його прізвище насправді Фротман,чи якось так...ти щось знаєш про це?
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29.06.2023 20:44 Відповісти
Не знаю, але до конкретного відео це не має стосунку.
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29.06.2023 20:59 Відповісти
А про єрмака ходять чутки що він гнида фсбешна разом з татаровии, демченком і гетьманцевим, не цікавить часом ?
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30.06.2023 13:46 Відповісти
А где лидеры ВО "Свобода" Тягнибок, Михальчишин, Мирошниченко? В 2010 году с экранов телевизора не вылезали, пугая москалей "бандеровской армией, которая перейдёт Днепр". Получая при этом деньги от Партии регионов. На каких фронтах эти патриоты воюют?
Вот глава Тернопольской облрады свободовец Михайло Головко сгорел на боевом посту в неравной борьбе, отражая атаку превосходящих сил противника. НАБУ задержало его за взятку в 1,8 млн грн.
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29.06.2023 20:15 Відповісти
на карпато-альпійських фронтах вони,в надійних "бандерівських" схронах. сама Ірка Фаріон мужньо тягне лямку у Львові,все розказує,як вона маш і альош в дитсадках буде карати....
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29.06.2023 20:40 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять... загиблим...

Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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29.06.2023 20:17 Відповісти
Вибачте, а ви були на полі боя? Чи дивитесь тільки свинопсівТБ?
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29.06.2023 21:31 Відповісти
Не преувеличивайте. Лучше попытайтесь осознать, почему так случилось, что до войны РФ была самой мощной ТАНКОВОЙ державой в мире, а сейчас уже нет
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29.06.2023 21:36 Відповісти
А скільки танків знищив ти, мудило з VPN?
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29.06.2023 22:52 Відповісти
Свобода і на Майдані гинула але перемогла і на війну пішли. Думаю у післявоєнний Україні вони повинні мати значну частину у парламенті.
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29.06.2023 21:00 Відповісти
Не пустять. Та й населення наше наслухалося гордонів і не буде голосувати за них. І свободівці ніколи не пообіцяють вчителям по 4000 долярів та шашлики на майські свята. А те, що вони просто обіцяють навести лад в Україні виборцям януковича та зеленої плісняві не зрозуміти.
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30.06.2023 08:06 Відповісти
Цікаво, чому на форумі не відправили в довічний бан погано замаскованих ворогів України, які відпрацьовують московські гроші, ллючи багно на патріотів та націоналістів, які захищають їхні ж тилові сраки? Причому ця публіка аргументів не сприймає, бо її основна задача - "мочити" націоналістів і патріотів, за що їм платить моцква і тутешня 5 колона, яка нікуди не ділася.
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29.06.2023 23:31 Відповісти
Це наслідки політизації бойових частин. Можете спрогнозувати, які коментарі будуть під описами боїв батальонів із партії Ляшка, або батальону, який зформований з Зе-депутатів (Розумію, що багато хто сумнівається, чі можливо з них укомплектувати хоча б один батальон)
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29.06.2023 23:42 Відповісти
Рідні наші !! Хай Господь береже Вас, Хлопці!
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30.06.2023 10:45 Відповісти
 
 