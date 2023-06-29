Російські танки та БМП, знищені воїнами батальйону "Свобода" 4-ї бригади НГУ у селі Спірне. ВIДЕО

На початку червня 2023-го року 3-й батальйон "Свобода" бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж" спільно з артилерією 4-ї бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж" відбив надважкий танковий штурм, який тривав добу і мав три хвилі.

Розповідь воїнів про цей бій опублікована на ютуб-каналі батальйону "Свобода", передає Цензор.НЕТ.

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"Нашу позицію атакувало десять танків, пʼять з яких були знищені мужніми захисниками в результаті цього страшного бою. Ніхто не розповість про бій так, як його безпосередні учасники, наші сталеві люди, наші Герої. Ми поспілкувалися з бійцями 9-ої роти "Примара" 3-го батальйону "Свобода" Бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж", зафільмували їх відверті емоційні розповіді про той страшний день, який назавжди закарбований в їхній пам’яті.

Окремо також слід відзначити та подякувати бійцям роти вогневої підтримки: протитанкістам, спг-шникам, агс-никам, а також мінометникам та кулеметникам, які мужньо прикривали піхоту та знищували ворожу техніку. Брати, разом ми - сила! З кожним разом все складніше, але й наші бійці з кожним разом все більш вмотивовані знищити раз і назавжди запеклого ворога саме на полі бою, щоб це зло більше ніколи не прийшло на наші українські землі! Це війна не за території. Це війна за існування української націі! Не ми розпочали цю війну, але ми її закінчимо!" - йдеться в описі відео.