Настав час посилити єдність у Європі початком переговорів про членство України в ЄС, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 491 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Засідання Європейської ради – вже традиційно для України бути серед членів Євросоюзу. Порядок денний очевидний – наш захист у цій війні, наш шлях до перемоги, підтримка від наших партнерів, наша безпекова підтримка для них, для всієї нашої Європи. Україна впливає на силу Європи. Це факт. І цьогоріч настав час на основі цього та інших подібних фактів посилити єдність у Європі, зокрема початком переговорів про членство України у Євросоюзі", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+20 Герхард
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+15 User Name #546219
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+13 18c49ed2
показати весь коментар29.06.2023 23:03 Посилання
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А взагалі, ви прослухали чергове вечірнє ЗЕлене лайно.
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid0ZU4wBqSRyKNG6iSvTzHy7BNoAo4ym3aoju5o8UshD8qvmaTF7BEKJ2DUsE6RAbHhl?__cft__[0]=AZW_gRd62Ggjh3qLKcpLGnax1l7L47UNHMLspKRRYov_hlL6Q90G4sECSX5CTnNCsthZpDOdddLwxcKK7ADKrdtxU0T0Pt-I1psCCS2gLQ9axow6fBY86ur6tkKQcmaHj2Bw73sKDxFQx9NNpnlKnCD2Qqa1SDcguxS5x_ZDXGeT-w&__tn__=%2CO%2CP-R 5 год ·
Українська влада капітулювала перед УПЦ ФСБ: пашу меседеса випустили зпід домашнього арешту й він знову рулює в Лаврі, яку так і не відібрали у колаборантів.
Невдачі в боротьбі з ФСБ, українська влада компенсує Стамбульською конвенцією, наполегливим просуванням законопроекту про одностатеві партнерства, організацією гомофестивалів і легалізацією наркоти.
Так досягається гармонія.
Над Азіровим хоч поржати можна було, а над цим зеленим зомбі шелудивим навіть сміятися нема бажання.
Від нього одни збитки і смерть українцям.
В відкриту не виконуєш вимог ЄС, котрі є вигідні і Україні! Не вигідні тільки злодіям при владі.
Якби ж так впирався по економічних питаннях (тут справді треба буде торгуватися з ЄС), але ж ЗЕ важливо тільки, щоб не заважали красти (без декларацій та без місцевого самоврядування) і він і далі міг саботувати воєнні зусилля України, призначаючи шмаркачів та/або злодіїв на критичні держ. пости!
"Настав час продовжити рух до Європи початком змін законодавства відповідно до законів ЄС, та реальною боротьбою з корупцією!"
А потім виконувати, що сказав.
с Кремлем действительно были некие тайные договоренности
Речь идет о создании того самого консультационного совета, который лоббировал Андрей Ермак.
й идеи привела бы к прямым переговорам Киева и представителей самопровозглашенных республик, но не получилось.
При этом негласные договоренности, о которых фактически говорил Богдан, касаются не только Донбасса.
На самом деле они затрагивают широкий спектр вопросов - ВСУ, язык,
ЧЛЕНСТВО В НАТО, ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ, гуманитарная сфера.
25-11-2020, 22:4
1https://replyua.net/234339-politolog-bogdan-v-intervyu-gordonu-i-sobchak-podtverdil-s-kremlem-deystvitelno-byli-nekie-taynye-dogovorennosti.html