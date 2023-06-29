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Новини Відео Війна
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Настав час посилити єдність у Європі початком переговорів про членство України в ЄС, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 491 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Засідання Європейської ради – вже традиційно для України бути серед членів Євросоюзу. Порядок денний очевидний – наш захист у цій війні, наш шлях до перемоги, підтримка від наших партнерів, наша безпекова підтримка для них, для всієї нашої Європи. Україна впливає на силу Європи. Це факт. І цьогоріч настав час на основі цього та інших подібних фактів посилити єдність у Європі, зокрема початком переговорів про членство України у Євросоюзі", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24250) членство в ЄС (1292)


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Топ коментарі
+20
ПНХ, шантажист цирковий...

А взагалі, ви прослухали чергове вечірнє ЗЕлене лайно.
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29.06.2023 22:53
+15
Ефект Данінга-Крюгера ніколи не полише Віслюка. Його президенство стає смертельно небезпечним для громадян України.
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29.06.2023 22:55
+13
Так ему все сказали прямым текстом. Попытка сделать вид обиженного при плохой игре.

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29.06.2023 23:03
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Так ти їдеш туди, чи ні?
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29.06.2023 22:53 Відповісти
Він тільки пи...дить.
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29.06.2023 22:58 Відповісти
ПНХ, шантажист цирковий...

А взагалі, ви прослухали чергове вечірнє ЗЕлене лайно.
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29.06.2023 22:53 Відповісти
Так ему все сказали прямым текстом. Попытка сделать вид обиженного при плохой игре.

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29.06.2023 23:03 Відповісти
Декілька хвилин назад, вони фактично показали, що НАТО нам не потрібне. Тепер теж саме буде і з ЄС?
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29.06.2023 22:53 Відповісти
зеленый брехун это не вся Украина а случайный поц на таком посту по глупости избирателей
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29.06.2023 23:24 Відповісти
Ефект Данінга-Крюгера ніколи не полише Віслюка. Його президенство стає смертельно небезпечним для громадян України.
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29.06.2023 22:55 Відповісти
Хай краще Віслюку стане смертельно небезпечно від громадян України його президентство.
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29.06.2023 23:07 Відповісти
В Україні єдність уже посилена єдиним тєлємарафоном, тепер той марафон мав би посилити єдність Європи. Нє?
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29.06.2023 22:57 Відповісти
Єрмак в Данію їздив з путінськими нєграми про це домовлятися? Не можна так, одною сракою на 2 базари.
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29.06.2023 22:57 Відповісти
"УЗ" подарила Грете Тунберг кепку из переработанного белья компании
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29.06.2023 22:58 Відповісти
Не забудь заручиться поддержкой в этом вопросе мерседеса, который успешно вернулся в лавру и забил бороду на всех неверных
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29.06.2023 22:58 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZW_gRd62Ggjh3qLKcpLGnax1l7L47UNHMLspKRRYov_hlL6Q90G4sECSX5CTnNCsthZpDOdddLwxcKK7ADKrdtxU0T0Pt-I1psCCS2gLQ9axow6fBY86ur6tkKQcmaHj2Bw73sKDxFQx9NNpnlKnCD2Qqa1SDcguxS5x_ZDXGeT-w&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid0ZU4wBqSRyKNG6iSvTzHy7BNoAo4ym3aoju5o8UshD8qvmaTF7BEKJ2DUsE6RAbHhl?__cft__[0]=AZW_gRd62Ggjh3qLKcpLGnax1l7L47UNHMLspKRRYov_hlL6Q90G4sECSX5CTnNCsthZpDOdddLwxcKK7ADKrdtxU0T0Pt-I1psCCS2gLQ9axow6fBY86ur6tkKQcmaHj2Bw73sKDxFQx9NNpnlKnCD2Qqa1SDcguxS5x_ZDXGeT-w&__tn__=%2CO%2CP-R 5 год ·

Українська влада капітулювала перед УПЦ ФСБ: пашу меседеса випустили зпід домашнього арешту й він знову рулює в Лаврі, яку так і не відібрали у колаборантів.

Невдачі в боротьбі з ФСБ, українська влада компенсує Стамбульською конвенцією, наполегливим просуванням законопроекту про одностатеві партнерства, організацією гомофестивалів і легалізацією наркоти.

Так досягається гармонія.
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29.06.2023 23:00 Відповісти
ЄС --це Європа, а не БК " Стірол" , де виступа балаган -95.
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29.06.2023 23:00 Відповісти
Відмова обговорювати негативне й невигідне, небажання колупатися в провалах, ігнор усебічного висвітлення воєнної дійсності - це та підступна тепла ванна, яка не лише збільшує кількість космонавтів навколо, але й унеможливлює кращання.... але космонавтів ще є трішки ( особливо після промов з папірця ).
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29.06.2023 23:02 Відповісти
Вечірній хронік війни, як завжди на варті нашого сну.
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29.06.2023 23:03 Відповісти
Трансформація, але без Вас, пане президенте! Тоді щось вийде.
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29.06.2023 23:03 Відповісти
Заберіть у наркомана кокс, це вже неможливо слухати.
Над Азіровим хоч поржати можна було, а над цим зеленим зомбі шелудивим навіть сміятися нема бажання.
Від нього одни збитки і смерть українцям.
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29.06.2023 23:06 Відповісти
Зеля -- жорстокии пресинг по всьому полі і ми в ЄС.
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29.06.2023 23:06 Відповісти
не поэорься зелебот со своим ЗЕ брехуном
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29.06.2023 23:42 Відповісти
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29.06.2023 23:08 Відповісти
Вечерні дякула..
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29.06.2023 23:09 Відповісти
Корупцію вже поборов, шлепер? Працювати не вміє, підготовку до війни просрав, заховався за спини патріотів і корчить з себе велікого Лідора...
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29.06.2023 23:12 Відповісти
Так ти ж ту єдність саботуєш всіма силами!

В відкриту не виконуєш вимог ЄС, котрі є вигідні і Україні! Не вигідні тільки злодіям при владі.

Якби ж так впирався по економічних питаннях (тут справді треба буде торгуватися з ЄС), але ж ЗЕ важливо тільки, щоб не заважали красти (без декларацій та без місцевого самоврядування) і він і далі міг саботувати воєнні зусилля України, призначаючи шмаркачів та/або злодіїв на критичні держ. пости!
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29.06.2023 23:16 Відповісти
Нікчема квартальна.
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29.06.2023 23:17 Відповісти
А потрібно було сказати
"Настав час продовжити рух до Європи початком змін законодавства відповідно до законів ЄС, та реальною боротьбою з корупцією!"
А потім виконувати, що сказав.
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29.06.2023 23:24 Відповісти
бідоносець хоче, щоб і ЄС ровалилось. поки зелена гнида при владі, то не треба ні в НАТО, ні в ЄС. пам'ятаю про собор Парижської Богоматері, літак в ірані збили, вагнери здриснули, корупція збільшилась, Чонгар і Херсон здав, а ще привів повномасштабну війну в Україну. так що, люди, думай-те.
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29.06.2023 23:29 Відповісти
Усі у Европі чекають вступу України в ЕС . Европейці стали поважати Україну за героїчний спротив кацапам,
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29.06.2023 23:40 Відповісти
Политолог: Богдан в интервью Гордону и Собчак подтвердил -

с Кремлем действительно были некие тайные договоренности


Речь идет о создании того самого консультационного совета, который лоббировал Андрей Ермак.

й идеи привела бы к прямым переговорам Киева и представителей самопровозглашенных республик, но не получилось.
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30.06.2023 01:55 Відповісти
Главный вывод здесь заключается в том, что ПОИСК МИРА, О КОТОРОМ СЕГОДНЯ РАССКАЗЫВАЮТ УКРАИНСКОМУ ОБЩЕСТВУ, НА САМОМ ДЕЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕМ ОБЕЩАНИЙ, ДАННЫХ ПУТИНУ. Стремление Владимира Зеленского встретится с президентом РФ, планы мирного урегулирования, озвученные Витольдом Фокиным и Леонидом Кравчуком - это все отсюда.

При этом негласные договоренности, о которых фактически говорил Богдан, касаются не только Донбасса.
На самом деле они затрагивают широкий спектр вопросов - ВСУ, язык,
ЧЛЕНСТВО В НАТО, ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ, гуманитарная сфера.

25-11-2020, 22:4

1https://replyua.net/234339-politolog-bogdan-v-intervyu-gordonu-i-sobchak-podtverdil-s-kremlem-deystvitelno-byli-nekie-taynye-dogovorennosti.html
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30.06.2023 01:56 Відповісти
ниновижу зраадаа, капутыляция, караауууллл.
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30.06.2023 03:28 Відповісти
угу сказало тіло,яке ледь виконало 2 з 7 вимог на те саме членство)))
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30.06.2023 04:12 Відповісти
Смешно. В ЕС тоже плюют на демократию? И не придерживаются своих слов? Поступают против развития людей?
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30.06.2023 06:59 Відповісти
Знову геройський пиз-----дун в кущах сховалося. Ні одною людина навкруги))) Ще одне бункерне ланно))) Тільки і підпи"""дує на відосиках) ЧМО!
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30.06.2023 07:39 Відповісти
 
 