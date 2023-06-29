Настав час посилити єдність у Європі початком переговорів про членство України в ЄС, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 491 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Засідання Європейської ради – вже традиційно для України бути серед членів Євросоюзу. Порядок денний очевидний – наш захист у цій війні, наш шлях до перемоги, підтримка від наших партнерів, наша безпекова підтримка для них, для всієї нашої Європи. Україна впливає на силу Європи. Це факт. І цьогоріч настав час на основі цього та інших подібних фактів посилити єдність у Європі, зокрема початком переговорів про членство України у Євросоюзі", - сказав Зеленський.

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