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Бійці обговорюють пошкодження капота польської бронемашини BWP-1 після влучання 82-мм міни: "Непогано так порепався алюміній. Мабуть, треба мінять". ВIДЕО

Українські воїни показали наслідки влучання 82-мм міни у капот польської бронемашини BWP-1.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі бійці обговорюють ступінь пошкодження і чи потрібний техніці ремонт.

"Непогано так порепався алюміній. Мабуть, треба мінять", - каже один із воїнів та фільмує вмятину на бронемашині.

На момент прильоту у військовій машині перебував водій. Він залишився цілим та неушкодженим.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти влучили у "Бредлі" з "Граду". Екіпаж евакуювався, бронемашина - на ремонті, - Маляр. ФОТО

Автор: 

пошкодження (171) техніка (1846) бойові дії (4020)


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Топ коментарі
+16
живі військові - головне, а техніку можна відремонтувати. Більшість західної техніки, яку начебто підбіли, повертається з ремонту через декілька днів/тижнів з ремонту.
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30.06.2023 10:43
+6
Дякуємо друзів, за підтримку Українців у відстоюванні Вільної України!!
Це не якесь, оте, орбан… недолуге та зкацаплене, сидить і гадить в ЄС!!
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30.06.2023 11:05
+4
Чому поляки так активно нам допомагають, от дивина
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30.06.2023 11:28
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живі військові - головне, а техніку можна відремонтувати. Більшість західної техніки, яку начебто підбіли, повертається з ремонту через декілька днів/тижнів з ремонту.
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30.06.2023 10:43 Відповісти
Дякуємо друзів, за підтримку Українців у відстоюванні Вільної України!!
Це не якесь, оте, орбан… недолуге та зкацаплене, сидить і гадить в ЄС!!
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30.06.2023 11:05 Відповісти
Як би поляки у ці дні не обговорювали заходи по "волинсській трагедії" то ціни їм не було.
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30.06.2023 11:12 Відповісти
Гриша шо ты гонишь
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30.06.2023 11:22 Відповісти
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30.06.2023 11:26 Відповісти
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30.06.2023 11:32 Відповісти
Гоша, в стойло! .
Ведмедчук млинці на лопаті роздає, а ти ще тут тусуєшся,
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30.06.2023 18:56 Відповісти
Подоляцький, моя тобі порада - іди на хій
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30.06.2023 23:48 Відповісти
Мина осколочная, а не фугасная, повезло
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30.06.2023 11:26 Відповісти
Чому поляки так активно нам допомагають, от дивина
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30.06.2023 11:28 Відповісти
От чукча, ти до цих пір ще тут карти малюєш?
Тобі ж сказано, Гоша, в стойло!
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30.06.2023 19:00 Відповісти
Зелене смокчи мовчки
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30.06.2023 23:46 Відповісти
Хто такого дегенерата як ти читає, мабуть такіж зкацаплені опущенці як і ти сам
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01.07.2023 00:07 Відповісти
🖐
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30.06.2023 12:58 Відповісти
Сделают так, что будет "не бита, не крашена, без пробега по россии (пока)"
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30.06.2023 12:59 Відповісти
певно, що тре мінєти
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02.07.2023 09:40 Відповісти
 
 