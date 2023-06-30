Бійці обговорюють пошкодження капота польської бронемашини BWP-1 після влучання 82-мм міни: "Непогано так порепався алюміній. Мабуть, треба мінять". ВIДЕО
Українські воїни показали наслідки влучання 82-мм міни у капот польської бронемашини BWP-1.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі бійці обговорюють ступінь пошкодження і чи потрібний техніці ремонт.
"Непогано так порепався алюміній. Мабуть, треба мінять", - каже один із воїнів та фільмує вмятину на бронемашині.
На момент прильоту у військовій машині перебував водій. Він залишився цілим та неушкодженим.
Топ коментарі
+16 GoodWin
показати весь коментар30.06.2023 10:43 Посилання
+6 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар30.06.2023 11:05 Посилання
+4 Grigor Sten
показати весь коментар30.06.2023 11:28 Посилання
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Це не якесь, оте, орбан… недолуге та зкацаплене, сидить і гадить в ЄС!!
Ведмедчук млинці на лопаті роздає, а ти ще тут тусуєшся,
Тобі ж сказано, Гоша, в стойло!