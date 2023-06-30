Бійці обговорюють пошкодження капота польської бронемашини BWP-1 після влучання 82-мм міни: "Непогано так порепався алюміній. Мабуть, треба мінять". ВIДЕО

Українські воїни показали наслідки влучання 82-мм міни у капот польської бронемашини BWP-1.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі бійці обговорюють ступінь пошкодження і чи потрібний техніці ремонт.

"Непогано так порепався алюміній. Мабуть, треба мінять", - каже один із воїнів та фільмує вмятину на бронемашині.

На момент прильоту у військовій машині перебував водій. Він залишився цілим та неушкодженим.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти влучили у "Бредлі" з "Граду". Екіпаж евакуювався, бронемашина - на ремонті, - Маляр. ФОТО