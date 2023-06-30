Киянин розбестив понад дві сотні дівчаток і продав порно на мільйони. Його можуть посадити на 15 років. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

35-річний чоловік знайомився в соцмережах з дівчатками віком від 10 до 17 років, виманював у них інтимні фото та продавав за кордон. Заробив мільйони.

Про це повідомили в поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Справу почали розслідувати навесні 2022 року, коли стало відомо, що невідомий чоловік надсилає 12-річній школярці порнографічний контент та вимагає у неї інтимні фото.

З’ясувалося, що чоловік - 35-річний мешканець Києва. При обшуку на його комп’ютері знайшли понад 4 терабайти дитячого порно.

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"Кривдник знаходив дівчат у соціальних мережах та, видаючи себе за їх однолітків, спілкувався з ними на сексуальні теми, виманював фотографії шляхом обману, підкупом, шантажем та погрозами вбивством чи зґвалтуванням. Окрім того, за деякими школярками навіть слідкував по дорозі зі школи додому у реальному житті. Дитячу порнографію він продавав за кордон та протягом тривалого часу такої діяльності отримав мільйонні прибутки", - розповів старший слідчий Дмитро Федорко.

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Поліцейські опитали 15 дівчат з різних областей України, які потерпіли від дій чоловіка. Деякі з них намагалися вчинити самогубство, не витримавши психологічного тиску, погроз та шантажу від зловмисника.

Також слідчі встановили двох спільників чоловіка (один з них - громадянин РФ) і одного постійного іноземного "клієнта", який купував дитяче порно.

Киянина підозрюють у розбещенні неповнолітніх, а також збуті дитячої порнографії та порнографічних предметів.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.







