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Киянин розбестив понад дві сотні дівчаток і продав порно на мільйони. Його можуть посадити на 15 років. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

35-річний чоловік знайомився в соцмережах з дівчатками віком від 10 до 17 років, виманював у них інтимні фото та продавав за кордон. Заробив мільйони.

Про це повідомили в поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Справу почали розслідувати навесні 2022 року, коли стало відомо, що невідомий чоловік надсилає 12-річній школярці порнографічний контент та вимагає у неї інтимні фото.

З’ясувалося, що чоловік - 35-річний мешканець Києва. При обшуку на його комп’ютері знайшли понад 4 терабайти дитячого порно.

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"Кривдник знаходив дівчат у соціальних мережах та, видаючи себе за їх однолітків, спілкувався з ними на сексуальні теми, виманював фотографії шляхом обману, підкупом, шантажем та погрозами вбивством чи зґвалтуванням. Окрім того, за деякими школярками навіть слідкував по дорозі зі школи додому у реальному житті. Дитячу порнографію він продавав за кордон та протягом тривалого часу такої діяльності отримав мільйонні прибутки", - розповів старший слідчий Дмитро Федорко.

Дивіться: Чернівчанин 15 років розбещував дітей і влаштував бордель у себе вдома, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Поліцейські опитали 15 дівчат з різних областей України, які потерпіли від дій чоловіка. Деякі з них намагалися вчинити самогубство, не витримавши психологічного тиску, погроз та шантажу від зловмисника.

Також слідчі встановили двох спільників чоловіка (один з них - громадянин РФ) і одного постійного іноземного "клієнта", який купував дитяче порно.

Киянина підозрюють у розбещенні неповнолітніх, а також збуті дитячої порнографії та порнографічних предметів.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Киянин розбестив понад дві сотні дівчаток і продав порно на мільйони. Його можуть посадити на 15 років 01
Киянин розбестив понад дві сотні дівчаток і продав порно на мільйони. Його можуть посадити на 15 років 02
Киянин розбестив понад дві сотні дівчаток і продав порно на мільйони. Його можуть посадити на 15 років 03
Киянин розбестив понад дві сотні дівчаток і продав порно на мільйони. Його можуть посадити на 15 років 04

Автор: 

педофіл (158) Нацполіція (15261) порнографія (110)


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Топ коментарі
+34
Випитайте усе і на мінне поле його - для розмінування.
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30.06.2023 11:57
+28
Тут согласен, девчатка если бы были поумнее то свои обнаженные фото в интернете никому бы не передавали.
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30.06.2023 12:15
+17
Эмм... это, что за 200 "девочек" таких, которые свои обнаженные фотки присылают кому-то (пусть типа даже сверстнику через интернет)?! Родителям физкульт-привет...
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30.06.2023 12:34
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Випитайте усе і на мінне поле його - для розмінування.
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30.06.2023 11:57 Відповісти
навіщо так радикально - він і на зоні задньоприводним впорається
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30.06.2023 18:28 Відповісти
хвора паскудна істота
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30.06.2023 11:59 Відповісти
Але отримував мільйонні прибутки, цей світ здаеться вже йде до свого кінця.
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30.06.2023 12:18 Відповісти
....тупо копати окопи релігія не дозволяє?
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30.06.2023 11:59 Відповісти
арестович?
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30.06.2023 12:00 Відповісти
******!…
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01.07.2023 11:46 Відповісти
Отдаст половину денег и отпустят.
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30.06.2023 12:05 Відповісти
Тут согласен, девчатка если бы были поумнее то свои обнаженные фото в интернете никому бы не передавали.
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30.06.2023 12:15 Відповісти
Это ты как поговорка,, ... Не захоче, ... Не скоче,, . Это подло . Дети глупы , подонки этим пользуются , подонков нужно выявлять и садить в тюрьму.
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30.06.2023 13:35 Відповісти
15 ЛЕТ ЗА 200 ДЕТЕЙ НЕ ПОЗОРЬТЕСЬ УКРАИНЦЫ ЕГО НАДО КАСТРИРОВАТЬ И НА МИНЫ
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30.06.2023 12:08 Відповісти
а якби розміновував для кацапів або ракети наводив- то був би депутатом, а може й навіть президентом
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30.06.2023 12:13 Відповісти
Так завжди було, вкрав ковбасу, бо не було їсти- 8 років тюрми. Вкрав мільярди, взяли до батальону Монако.
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30.06.2023 12:22 Відповісти
коли я читаю, що його можуть посадити, звісно що виникає питання, а що можуть й не посадити? при яких обставинах? гарні адвокати, недостатньо доказів, погано спрацювали слідчі, в нього є впливові покровителі? що може завадити цьому виродку сісти на 15 років з конфіскацією, цікаво
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30.06.2023 12:14 Відповісти
Написано "знайомився в інтернеті". До чого тут порносайти?
І які б не були дівчатка, робити їх гіршими-злочин. Це вже не кажучи, що маніпулятивно дітей легко вимусити до чого завгодно. Саме тому їх і захищають.
А інтерес до сексу в підлітковому віці природній,-на тому їх і ловлять.
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30.06.2023 13:50 Відповісти
Якщо дітей після 12 років можно "легко вимусити до чого завгодно", це теж недоработка батьків є
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30.06.2023 14:52 Відповісти
Некоректне проведення обшуків, криве оформлення справи і позовів до суду, обмаль доказів. Засвітити-засвітили, а з доказами так собі.
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30.06.2023 12:33 Відповісти
У нас можна п'яним збити насмерть військового на блок посту. І тебе не посадять.
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30.06.2023 14:19 Відповісти
Стамбульська конвенція
Стаття 14
Навчання

1. Сторони здійснюють, де це доречно, необхідні кроки для включення адаптованого до рівня розвитку учнів навчального матеріалу з таких питань, як рівність між жінками та чоловіками, нестереотипні гендерні ролі, взаємна повага, вирішення конфліктів у міжособистісних стосунках без застосування насильства, насильство стосовно жінок за гендерною ознакою та право на особисту цілісність, у формальні навчальні плани на всіх рівнях навчання.
-------------------------------------------------------------------------
https://opa.hhs.gov/sites/default/files/2022-03/gender-affirming-care-young-people-march-2022.pdf
https://www.bbc.com/ukrainian/press-review-45570339
-----------------------------------------------------------------------
Цікаво, а викладання у загальноосвітніх школах особливостей статевого життя збоченців (усіх 40-ка, чи сткільки їх там, гендерів) з наголосом на те що це начебто нормально, і зміна статі у підлітковому віці без згоди батьків - це не розбещення неповнолітніх?
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30.06.2023 12:23 Відповісти
Взагалі-то Стамбульська конвенція - це, передусім, проти сімейного насильства...
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30.06.2023 13:15 Відповісти
Сімейне насильство - лише прикриття основних цілей Стамбульської конвенції.
Це як прийняти закон з назвою "Проти людоїдства" і прописати у ньому обовʼязок розбещувати малолітніх. А тих хто проти - звинуватити у людожерстві.
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30.06.2023 14:13 Відповісти
Таку херню зазвичай розповідають лише прихильники мацковського пархату... Ти один із них?
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30.06.2023 14:19 Відповісти
Тобто, наведена вище стаття конвенції і посилання на урядовий сайт США та сайт БіБіСі - це "херня московського патріархату"... Ти торгівець фотками?
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30.06.2023 14:25 Відповісти
"...Ганебною спробою маніпулювання суспільною свідомістю також є бажання пов'язати захист Церквами і релігійними організаціями України традиційних для нашого народу моральних і сімейних цінностей з нібито «підтримкою російської політики». Справді, РФ намагається використовувати риторику захисту традиційних цінностей як димову завісу для прикриття власних злочинів. Однак якщо діяти за логікою опонентів позиції української релігійної спільноти, то чи слід відмовитися від критики і засудження нацизму лише тому, що Росія використовує риторику «денацифікації» для виправдання свого нападу на нашу країну?"
-----------------------------------------------------------------------
https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/zayava-kyyivskoyi-mytropoliyi-ptsu-shhodo-negatyvnogo-stavlennya-do-propozytsij-ratyfikatsiyi-tak-zvanoyi-stambulskoyi-konventsiyi/ Заява Київської Митрополії ПЦУ щодо негативного ставлення до пропозицій ратифікації так званої «Стамбульської конвенції»
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30.06.2023 14:39 Відповісти
Більше цікавлять ті, хто купував у нього ці дитячі фотки. Світ дуже розбещений
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30.06.2023 12:33 Відповісти
Эмм... это, что за 200 "девочек" таких, которые свои обнаженные фотки присылают кому-то (пусть типа даже сверстнику через интернет)?! Родителям физкульт-привет...
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30.06.2023 12:34 Відповісти
"Заробив" мільйони ?? У інвалюті ?? Може сотні тисяч ??
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30.06.2023 12:35 Відповісти
В країні закінчилися всі тяжкі злочини, і тепер озброєнним спецпризначенцям більше немає роботи, як вломоюватися в хату за мудаком який продає в інтернеті фото дівчачих цицьок.
Іноді складається таке враження, що мусора і прокурви в Україні займаються великою імітацією бурхливої діяльності
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30.06.2023 12:42 Відповісти
Реєстрація: 28 червня 2023

Заходив: 28 червня 2023 в 16:48

Мене читають: 0

Я читаю: 0
Звідки ви лізете?
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30.06.2023 13:27 Відповісти
А у вас тут что простите, масонская ложа с правом голоса лишь для избранных ?
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30.06.2023 13:40 Відповісти
Сколько мне этого говна и шлют и пытаются прислать, и в инсту и в телегу. Девочки совсем юные, бывает на вид что лет 12.

Тут вопрос в другом.

Юриспруденция, а это как ни крути, штука серьезная - по многим моментам может не соглашаться.

Вот например в телеграме есть EULA - иными словами соглашение телеграма с пользователем. Перед использованием телеграма - его нужно принимать, это типичный договор-оферта. В нашей стране договоры может заключать только дееспособное лицо, т.е. как минимум имеющее паспорт. Значит я, как типа законопослушный гражданин, могу быть уверен что каждому пользователю телеграма как минимум 16 лет.

Ведь не может же быть, что законопослушный родитель зарегистрировал и оставил свое дитя в мире, где каждый день кто-то кому-то шлет сиське-письке ? Это пардон сродни покупки алкоголя 15 летнему лицу на свой паспорт.

В конце концов, комментирующие правы: то есть в отправке сисек незнакомому человеку проблемы нет, проблема в том что незнакомый человек оказался старше ?

То что этому придурку надо дать срок за шантаж и вымогательство как отдельные виды преступлений - безусловно.

Но так же нужно впаять штраф родителю КАЖДОГО ребенка с этих фотографий, и обязать наконец включать родительский контроль своему чаду на девайсах.
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30.06.2023 13:38 Відповісти
"Сколько мне этого говна и шлют и пытаются прислать, и в инсту и в телегу. Девочки совсем юные, бывает на вид что лет 12"

Это могут быть вовсе не девочки, и не 12 лет. Может спам - присылается пара фоток, если клиент заинтересуется, ему уже предлагают ссылку на полный архив, но уже платно. Либо провокация какая-нибудь, сначала выявляется интерес, потом клиент вовлекается плотнее, может предлагают обменяться контентом, а потом бац, - вы распространяете, это статья, и предлагают замять за деньги.
Хотя, конечно, может и мелкота пытается подзаработать, не исключено.
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30.06.2023 15:47 Відповісти
За десять лет в телеге ни разу не присылали, как и в инсте, ничего подобного. Чем же вы их так заинтересовали?
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30.06.2023 18:30 Відповісти
Чому у мене таке скучне життя?
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30.06.2023 14:15 Відповісти
Попутного черенка від лопати йому.
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30.06.2023 14:41 Відповісти
Заробив мільйони та не поділився - непорядок.
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30.06.2023 15:14 Відповісти
щось не читав таких емоційних коментів за бункерного чи іншу кацапню, хтось гадав що роблять з дітьми кацапи і скількох ніколи не побачать бо нелюди їх на органи пускають чи ху і ло собі кров переливає
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30.06.2023 17:55 Відповісти
15 років за кожну дівчину, чи взагалі?
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30.06.2023 18:28 Відповісти
А ви ректора інституту культури Поплавського чому за сраку ні візьмете? що слабо? у цього покидька гарем на подтанцовке. І все це на державном рівні.
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30.06.2023 20:41 Відповісти
Який негарний дядько СМС-ками змусив 200 16-річних дівчаток фотографувати себе голими
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30.06.2023 22:01 Відповісти
Тут навіть не каструвати треба, а просто відрізати огірок, щоб памятав на все життя ціну своїх дій.
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30.06.2023 23:34 Відповісти
 
 