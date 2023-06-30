Киянин розбестив понад дві сотні дівчаток і продав порно на мільйони. Його можуть посадити на 15 років. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
35-річний чоловік знайомився в соцмережах з дівчатками віком від 10 до 17 років, виманював у них інтимні фото та продавав за кордон. Заробив мільйони.
Про це повідомили в поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Справу почали розслідувати навесні 2022 року, коли стало відомо, що невідомий чоловік надсилає 12-річній школярці порнографічний контент та вимагає у неї інтимні фото.
З’ясувалося, що чоловік - 35-річний мешканець Києва. При обшуку на його комп’ютері знайшли понад 4 терабайти дитячого порно.
"Кривдник знаходив дівчат у соціальних мережах та, видаючи себе за їх однолітків, спілкувався з ними на сексуальні теми, виманював фотографії шляхом обману, підкупом, шантажем та погрозами вбивством чи зґвалтуванням. Окрім того, за деякими школярками навіть слідкував по дорозі зі школи додому у реальному житті. Дитячу порнографію він продавав за кордон та протягом тривалого часу такої діяльності отримав мільйонні прибутки", - розповів старший слідчий Дмитро Федорко.
Поліцейські опитали 15 дівчат з різних областей України, які потерпіли від дій чоловіка. Деякі з них намагалися вчинити самогубство, не витримавши психологічного тиску, погроз та шантажу від зловмисника.
Також слідчі встановили двох спільників чоловіка (один з них - громадянин РФ) і одного постійного іноземного "клієнта", який купував дитяче порно.
Киянина підозрюють у розбещенні неповнолітніх, а також збуті дитячої порнографії та порнографічних предметів.
Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
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І які б не були дівчатка, робити їх гіршими-злочин. Це вже не кажучи, що маніпулятивно дітей легко вимусити до чого завгодно. Саме тому їх і захищають.
А інтерес до сексу в підлітковому віці природній,-на тому їх і ловлять.
Стаття 14
Навчання
1. Сторони здійснюють, де це доречно, необхідні кроки для включення адаптованого до рівня розвитку учнів навчального матеріалу з таких питань, як рівність між жінками та чоловіками, нестереотипні гендерні ролі, взаємна повага, вирішення конфліктів у міжособистісних стосунках без застосування насильства, насильство стосовно жінок за гендерною ознакою та право на особисту цілісність, у формальні навчальні плани на всіх рівнях навчання.
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https://opa.hhs.gov/sites/default/files/2022-03/gender-affirming-care-young-people-march-2022.pdf
https://www.bbc.com/ukrainian/press-review-45570339
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Цікаво, а викладання у загальноосвітніх школах особливостей статевого життя збоченців (усіх 40-ка, чи сткільки їх там, гендерів) з наголосом на те що це начебто нормально, і зміна статі у підлітковому віці без згоди батьків - це не розбещення неповнолітніх?
Це як прийняти закон з назвою "Проти людоїдства" і прописати у ньому обовʼязок розбещувати малолітніх. А тих хто проти - звинуватити у людожерстві.
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https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/zayava-kyyivskoyi-mytropoliyi-ptsu-shhodo-negatyvnogo-stavlennya-do-propozytsij-ratyfikatsiyi-tak-zvanoyi-stambulskoyi-konventsiyi/ Заява Київської Митрополії ПЦУ щодо негативного ставлення до пропозицій ратифікації так званої «Стамбульської конвенції»
Іноді складається таке враження, що мусора і прокурви в Україні займаються великою імітацією бурхливої діяльності
Заходив: 28 червня 2023 в 16:48
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Звідки ви лізете?
Тут вопрос в другом.
Юриспруденция, а это как ни крути, штука серьезная - по многим моментам может не соглашаться.
Вот например в телеграме есть EULA - иными словами соглашение телеграма с пользователем. Перед использованием телеграма - его нужно принимать, это типичный договор-оферта. В нашей стране договоры может заключать только дееспособное лицо, т.е. как минимум имеющее паспорт. Значит я, как типа законопослушный гражданин, могу быть уверен что каждому пользователю телеграма как минимум 16 лет.
Ведь не может же быть, что законопослушный родитель зарегистрировал и оставил свое дитя в мире, где каждый день кто-то кому-то шлет сиське-письке ? Это пардон сродни покупки алкоголя 15 летнему лицу на свой паспорт.
В конце концов, комментирующие правы: то есть в отправке сисек незнакомому человеку проблемы нет, проблема в том что незнакомый человек оказался старше ?
То что этому придурку надо дать срок за шантаж и вымогательство как отдельные виды преступлений - безусловно.
Но так же нужно впаять штраф родителю КАЖДОГО ребенка с этих фотографий, и обязать наконец включать родительский контроль своему чаду на девайсах.
Это могут быть вовсе не девочки, и не 12 лет. Может спам - присылается пара фоток, если клиент заинтересуется, ему уже предлагают ссылку на полный архив, но уже платно. Либо провокация какая-нибудь, сначала выявляется интерес, потом клиент вовлекается плотнее, может предлагают обменяться контентом, а потом бац, - вы распространяете, это статья, и предлагают замять за деньги.
Хотя, конечно, может и мелкота пытается подзаработать, не исключено.